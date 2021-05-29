Начало космического туризма, возвращение дирижаблей и сопротивление углеродному налогу

Так гладко, как решили мировые элиты — не будет. Большой бизнес начинает сопротивляться ограничениям, драконовским правилам климатического налога и новым правилам отчислений от своих прибылей в размере 15%. Примкнут ли к ним новые миллиардеры, обогатившиеся на производстве и продаже вакцин, или грядёт большое сражение между Бигфарма, Мировым правительством и глобальными корпорациями за финансовый ресурс? В любом случае наступают перемены, в которых человеческий ресурс понижается в стоимости, но ещё важен как актив.



Космический самолет VSS Unity компании Virgin Galactic запускает свой ракетный двигатель, чтобы начать восхождение к краю космоса (Фото из открытых источников)

Ибо кому, как не людям летать в околокосмическое пространство на экскурсии кораблями Virgin Galactic и перемещаться вместо санкционных самолетов на фантастических дирижаблях?





Суббота-Воскресенье

(22-23 мая)





Virgin Galactic открыла эру космического туризма

Virgin Galactic завершила свой первый космический полет с экипажем.

Космический корабль VSS Unity достиг высоты более 44 000 футов, прежде чем вернуться на Землю.

Авианосец VMS Eve компании Virgin был запущен из космодрома Америка в Нью-Мексико с космическим кораблем Unity на борту.

Запуск стал последним шагом на пути Virgin Galactic к развитию индустрии космического туризма.

Компания уже приняла около 600 заказов на космические полеты по цене 250 000 долларов за место для туристов.

Кроме того, это был первый космический полет из Нью-Мексико.

"Индийского штамма" нет

Министерство связи и информационных технологий Индии заявило, что использование термина "индийский штамм" безосновательно, и потребовало от соцсетей удалить любую информацию об индийском штамме коронавируса.

"Нам стало известно, что в интернете распространяется ложное заявление, которое подразумевает, что индийский вариант коронавируса распространяется по странам. Это чистая ложь. Всемирная организация здравоохранения не связывала термин "индийский вариант" со штаммом коронавируса B.1.617 ни в одном из своих докладов", — говорится в письме министерства, на которое ссылаются Reuters и Hindustan Times.

По словам источника Reuters, в правительстве Индии упоминания "индийского варианта" коронавируса вызывают непонимание и наносят ущерб имиджу страны.

Правильно называть данный штамм B.1.617

Иран отмывает деньги?

Генеральный прокурор Бахрейна Али Аль Буайнайн заявил, что 12 банков Ирана, среди которых Центральный банк, Bank Melli Iran и Bank Saderat Iran, будут судить по обвинению в отмывании денег.

По сведениям прокурора, иранские банки использовали Future Bank, чтобы перевести 1,3 миллиарда долларов альтернативным способом, в обход санкций. Сообщается, что эта альтернативная система перевода денег не была лицензирована в Бахрейне.

Ущерб экономике Германии — 300 миллиардов евро

Институт немецкой экономики в Кельне опубликовал оценку, согласно которой убытки экономике Германии от коронавирусного кризиса, начавшегося весной 2020 года, составили уже около 300 миллиардов евро.

Для своих расчетов экономисты сравнили фактический и прогнозируемый рост с так называемым потенциальным ростом. Это показывает, насколько экономика Германии выросла бы за последние шесть кварталов, если бы не было пандемии.

Причем только за последние три квартала (с четвертого квартала 2020 года по второй квартал 2021 года) экономика Германии недополучила почти 140 миллиардов евро. Примерно треть этой потери добавленной стоимости связана с возобновлением карантинных мер на фоне второй волны эпидемии, которая только сейчас идет на спад благодаря массовой вакцинации.

США тормозит криптовалюты

После того как Народный банк Китая обрушил криптовалюты сообщением, что виртуальные валюты не могут использоваться в качестве платежного средства, регулирующие органы США также заявили о потенциальных рисках, которые криптовалюты могут нести для пользователей и более широкой финансовой системы.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл усилил опасения вокруг криптовалют, сказав, что они представляют риск для финансовой стабильности, и отметив необходимость усиления регулирования. Министерство финансов США, тем временем, выразило обеспокоенность тем, что богатые люди могут использовать в значительной степени нерегулируемый сектор для ухода от налогов, и сообщило, что хочет, чтобы о крупных переводах криптоактивов сообщалось властям.

На этом фоне цена биткоина остается на уровне 40 тысяч долларов, цена Etherium — на уровне 2 700 долларов.

Кто обогатился на вирусе

С начала пандемии коронавируса как минимум девять человек в мире стали долларовыми миллиардерами из-за роста прибыли фармацевтических компаний, производящих вакцины от COVID-19. Об этом сообщает движение "Оксфам" (Oxfam) – организация по борьбе с бедностью.

Больше всего заработали американская компания "Модерна" и немецкая "Бионтек". Состояние главы "Модерны" Стефана Банселя оценили в 4,3 млрд долларов, руководителя немецкой биотехнологической компании Угура Шахина — в 4 млрд.

В список новых миллиардеров вошли еще четыре человека, связанных с "Модерной", — иммунолог и инвестор Тимоти Спрингер (2,2 млрд), председатель совета директоров компании Нубар Афеян (1,9 млрд), ученый и инвестор Роберт Лангер (1,6 млрд) и руководитель компании, производящей упаковку для вакцины, Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 млрд). Еще три новых миллиардера являются соучредителями китайской компании, выпускающей вакцину "Конвидеция".

Совокупное состояние "нуворишей" составляет 19,3 млрд долларов. Как отмечает американский телеканал "Си-эн-эн", этой суммы хватило бы для того, чтобы вакцинировать около 780 млн человек в странах третьего мира. Однако на данный момент эти страны получили всего 0,2% от общемирового объема вакцин из-за дефицита препаратов.

Компания "Бионтек", получившая от правительства Германии 325 млн евро на разработку вакцины, пообещала поставлять свой препарат странам с низким уровнем дохода по себестоимости. "Мы понимаем, что никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности", — заявили в компании.

Маск может расширить производство Tesla в России

Маск, которого пригласил на мероприятие официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, провел 45 минут, обсуждая программы Tesla в области искусственного интеллекта и методы найма, а также отвечая на вопросы студентов.

"Я думаю, что мы близки к созданию присутствия Tesla в России, и считаю, что это было бы здорово", — сказал Маск на мероприятии. "Со временем мы будем искать заводы в других частях мира, возможно, в какой-то момент — в России".

Несмотря на комментарии Маска, Россия кажется необычным выбором для нового завода Tesla, учитывая, что в прошлом году в стране было закуплено всего 5300 подержанных и 700 новых электромобилей.

Как отмечается в сообщении, менее 0,2 процента легковых автомобилей в России являются электрическими. Однако веб-сайт Tesla указывает на то, что компания видит потенциал.

Бразильский кофе под угрозой

В Бразилии, крупнейшем в мире экспортере кофе, сахара и апельсинового сока, сезон дождей завершился практически без осадков.

Это значит, что урожай апельсинов и кофе находится под угрозой.

Согласно сообщению издания, почвы в центрально-южном (сельскохозяйственном) регионе страны сейчас иссушенные, а уровень воды в реках низкий.

Засуха настолько сильна, что фермеры опасаются, что у них закончатся запасы воды, которые могли бы сохранить урожай в течение следующих нескольких месяцев.

Понедельник, 14 мая

Минпромторг пригласил Маска

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сообщило в своем Твиттере, что направило американскому предпринимателю Илону Маску приглашение принять участие в обсуждении строительства заводе в России.

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск принял участие по видеосвязи в российском марафоне "Новое знание". Он заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода электромобилей.

Тигипко купил три агрокомпании

Антимонопольный комитет Украины одобрил продажу трех агрокомпаний в Черниговской области бизнесмену Сергею Тигипко.

Об этом свидетельствует расширенная информация, обнародованная на сайте АМКУ.

Речь идет о СООО "Дружба", ЧСП "Красный маяк" и ООО "Полисся СЛ".

По данным Единого государственного реестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, основателем всех трех компаний является ООО "Компания по управлению активами и администрированию пенсионных фондов "Укрмашинвест" (Краматорск Донецкой обл.).

Компании занимаются выращиванием зерновых, бобовых, а также семян масличных культур.

Great British Railways — вернем себе железные дороги

Отменив ранее принятые правительством решения о приватизации национальных железных дорог, правительство Джонсона предложило вернуть национальные железные дороги в собственность государства.

Новая компания будет называться Great British Railways. Она будет владеть всей железнодорожной инфраструктурой, устанавливать большинство тарифов и расписаний, продавать билеты и управлять веб-сайтом железной дороги. Планируется, что частные компании продолжат движение поездов по контрактам с государством.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что его правительство положит конец "четвертьвековой раздробленности", которая привела к созданию запутанной и дорогостоящей сети частных железнодорожных франшиз.

Частная собственность на британские рельсы в последние годы привела к высоким ценам, неэффективности и дорогостоящим ошибкам.

"Всё в дом"

Министерство финансов Израиля опубликовало подробности контрактов на создание серверных ферм в рамках проекта Nimbus, подписанных с корпорациями Google и Amazon.

В частности, обе корпорации должны будут создать зарегистрированные в Израиле дочерние предприятия, и всю работу по строительству и обслуживанию ферм осуществлять только через них.

Корпорации обязаны будут создать израильские "регионы" своих облачных услуг, которые позволят правительственным структурам работать даже в случае сбоев в глобальных системах.

Договор содержит механизм взаимозакупок, в рамках которого Google и Amazon обязаны будут не менее 20% стоимости заказа потратить в Израиле.

Согласно оценке минфина, корпорации вложат в проекты около 4 миллиардов шекелей. В период строительства объектов, на который выделено два года, на них будут заняты тысячи работников. По завершении строительства на них будут работать около 3000 человек.

Горничные Парижа победили

Конец победной забастовки сотрудников клининговых служб отеля Ibis Batignolles завершился в понедельник этой недели.

После двадцати двух месяцев борьбы, включая восемь забастовок и четырнадцать месяцев частичной активности, "победа" оказывается на стороне Сильви Кимиссы, горничной отеля Ibis Batignolles в Париже, и десяти девяти её коллег. Меморандум о взаимопонимании, который будет завершен во вторник, 25 мая, был заключен между CGT престижных и экономичных отелей (CGT-HPE), AccorInvest — компанией по недвижимости Accor, и STN — субподрядчиком по уборке. Согласно CGT-HPE, региональное управление экономики, занятости, труда и солидарности (Dreets), также подписавшее соглашение, организовало в феврале посредничество по просьбе профсоюза.

13 горничных объявили забастовку 17 июля 2019 года, осудив неравное обращение от субподрядчика. AccorInvest намеревается сократить более 700 рабочих мест во Франции. Однако эти сотрудники добились повышения заработной платы с 250 до 500 евро, повышение квалификации для карьерного роста, что до сих пор оставалось неизменным, и планового расписания рабочей недели.

Кроме того, так называемая "ориентировочная" норма работы — 3,5 убираемых комнат в час — снижена до 3 комнат. Два срочных контракта, которые "незаконно расторгли во время забастовки", были восстановлены, а перевод 10 человек под трудовые ограничения "по медицинским показаниям" был отменен.

Землю — советам

Президент Украины Владимир Зеленский публично в ходе Всеукраинского форума "Украина 30" подписал законопроект №2194, который предусматривает передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

Основные нормы:

- устанавливается на законодательном уровне организационно простой и незатратный механизм порядка фиксирования в Государственном земельном кадастре границ территорий территориальных общин;

- предоставляется исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов полномочие по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель;

- отменяются многочисленные согласования землеустроительной документации органами исполнительной власти;

- устанавливаются ограничения в использовании земель под и вокруг объектов культурного наследия, предоставляется простой механизм фиксации таких ограничений в Государственном земельном кадастре.

В государственной собственности остаются земли, находящиеся в постоянном пользовании органов государственной власти; земли обороны; земельные участки природно-заповедного фонда общегосударственного значения; земельные участки лесного фонда; земли зоны отчуждения и др.

Склады McDonald’s заблокировали

Сторонники группы Animal Rebellion в Британии пытались остановить поставки мяса в 1300 ресторанов сети по всей стране. Для этого они заблокировали въезды на склады с помощью грузовиков и конструкций из бамбука.

Активисты неслучайно устроили такую акцию на выходных. Таким образом они пытались привести к значительным сбоям в работе McDonald’s, так как сеть пополняет запасы в выходные дни.

Animal Rebellion хочет, чтобы McDonald's отказался от мяса и стал полностью "растительным" к 2025 году.

Блинкен требует помощи для палестинцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена попросит у Конгресса 75 миллионов долларов дополнительной помощи палестинцам.

Блинкен говорит, что 5,5 миллиона долларов будут направлены на немедленную помощь в Газе после недавних боевых действий между Израилем и ХАМАСом. Госсекретарь уверяет, что проинформировал об этом как президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, так и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Также он заявил, что администрация Байдена будет работать с международным сообществом, чтобы предоставить палестинцам 1,5 миллиона прививок от коронавируса.

Вторник, 25 мая

Бизнес-группы против повышения налогов

Более 25 бизнес-ассоциаций объединились в коалицию, выступающую против предложенного демократами "повышения налогов, убивающего рабочие места".

Группа, получившая название America's Job Creators for a Strong Recovery, считает, что повышение налогов на корпорации и другие компании, помешает восстановлению экономики США после пандемии коронавируса. Альянс был образован как прямой ответ на предложения администрации Байдена. В число вовлеченных 27 групп входят Американская ассоциация отелей и гостиниц, Международная ассоциация франчайзинга и Американские оптовые торговцы вином и спиртными напитками.

“Укрпошта” — “Белпочте”

"Укрпошта" продолжает доставлять отправления в направлении Беларуси из Украины. Доставка посылок будет происходить наземным автотранспортом. Об этом говорится в сообщении компании.

"Укрпошта" не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь

"Укрпошта" также позволит "Белпочте" отправлять посылки украинским клиентам. Ежемесячно из Украины в Беларусь отправлялось до 10 тыс. посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало в Украину.

600 евро для своих

Власти Мадридского региона решили пойти путем предоставления финансовой выгоды каждому испанцу, который решит во второй половине этого года побывать в столице. Они обещают выдать ваучеры на сумму до 600 евро, чтобы компенсировать до 50% стоимости проживания и культурной программы в городе.

С помощью этих ваучеров можно будет оплатить часть расходов на гостиницу, экскурсии с гидом, спортивные мероприятия, оздоровительные услуги и даже рестораны. Примечательно, что их можно запрашивать неоднократно, но не чаще, чем раз в месяц.

Власти региона надеются, что с помощью таких мер удастся не только повысить туристическую привлекательность Мадрида, но и поддержать множество малых и средних предприятий, именно они предоставляют большинство услуг.





Джек Ма уйдет из бизнес-школы

Китайский миллиардер Джек Ма уйдет с поста президента Hupan, элитной бизнес-школы, которую он основал. Это предполагает дальнейший уход от общественной жизни самого известного предпринимателя Пекина из-за давления правительства.

Ссылаясь на анонимные источники, Financial Times сообщила, что Ма больше не будет служить президентом провинции Хупань, которую он создал в 2015 году с целью превратить ее в "300-летнее предприятие", которое обретет всемирное имя в области предпринимательского образования.

Газета также сообщила, что Hupan реструктурирует свою образовательную программу. Школа в Ханчжоу уже убрала слово "университет" из своего названия после того, как правительство запретило деятельность учебных заведений, которые не имеют лицензии как университеты, но претендуют на этот статус.

Financial Times со ссылкой на человека, близкого к школе, сообщила, что Ма не будет занимать "какое-либо официальное звание высокого уровня" в организации после ее реорганизации. Газета добавила, что несколько человек заявили, что Ма хочет оставаться на связи со школой и может читать там лекции.

Цифровое похудение

Приложение для похудения Noom собрало колоссальные 540 миллионов долларов в последнем раунде финансирования.

В 2020 году его выручка составила около 400 миллионов долларов, что почти вдвое больше, чем в 2019 году. Noom достигла рекордного числа регистраций в течение последнего новогоднего сезона.

Проведя более десяти лет исследований, компания Noom разработала инновационные продукты, включая платформу, ориентированную на потребителя, и флагманскую программу управления весом. Пользователи добились успеха, используя сочетание технологий, тренеров и поведенческой науки компании, чтобы контролировать свое здоровье.

Lyft приехал в Киев

Американский сервис вызова такси Lyft открывает центр исследований и разработки в Киеве, что расширит их техническое комьюнити в Восточной Европе, вместе с Lyft Минск и Lyft Мюнхен.

Работа киевского офиса будет сосредоточена на картографировании.

Перед киевской командой будут стоять задачи:

• сбора и обслуживания наиболее актуальных и точных картографических данных;

• разработки алгоритмов, моделей и услуг платформ для обеспечения базы для текущих и будущих предложений Lyft.

Сейчас в Lyft Киев работает уже более 20 сотрудников. Однако компания надеется, что скоро количество сотрудников достигнет около 100 человек. Ищут специалистов: Data Science, дизайнеров, Product и Engeeniring менеджеров, Back-end и Mobile разработчиков.

Также в Киеве появится команда картографов (GIS-специалистов), которые вместе с инженерными командами будут работать над оптимизацией сервисов Lyft.

Среда, 26 мая





Dragon Capital купил правду

Редактор-основатель интернет-издания "Украинская правда" Елена Притула и генеральный директор компании Dragon Capital Томаш Фиала объявили о заключении соглашения, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят группе компаний Dragon Capital.

Об этом говорится в совместном релизе инвесткомпании и издания.

Отмечается, что стороны также договорились о том, что редакционная политика издания и подходы к работе останутся без изменений.

Команда издания во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в том же формате, что и раньше, в тесном сотрудничестве с Притулой, которая и далее будет исполнять роль редактора-основателя.

Согласно данным "Укрпатента", торговая марка "Украинская правда" оформлена на ООО "Сакура парк".

Греческие отельеры просят 6 действий

Всегреческая федерация отельеров (POX) направила письмо минфину, в котором предлагает правительству принять шесть мер, которые помогут индустрии гостеприимства справиться с низким уровнем бронирования.

Среди прочего, отельеры предлагают снижение НДС на проживание до конца 2021 года, продление срока приостановления трудовых договоров до 31-10-2021 для сезонных предприятий и до 31-12-2021 для непрерывной работы предприятий и продление срока погашения кредитов, выданных через ETEAN.

Среди предложений также продление программы освобождения гостиничного бизнеса от дополнительных взносов и другие меры. По данным POX, отрасль находится в трудном положении, поскольку количество бронирований, по ее утверждению, равно нулю.

В стрип-клуб — за вакциной

В клубе Hustler в Лас-Вегасе разместили временный пункт вакцинации от коронавируса, посетителям предлагают различные привилегии.

"Заведение предоставит таким клиентам специальную платиновую членскую карту, бутылку за счет заведения, танцы "привитого работника индустрии развлечений" и другие бонусы", – сообщает Insider.

Согласно пресс-релизу клуба Hustler, у входа в здание будет находиться передвижной пункт вакцинации "сотрудников клуба и его посетителей от 21 года".

Водители Uber получат признание профсоюзов

До 70 000 водителей по всей Великобритании смогут по своему усмотрению выбрать, чтобы их представлял профсоюз GMB, что стало возможным после "новаторского" соглашения между гигантом Кремниевой долины и одним из самых мощных бастионов организованной рабочей силы Великобритании.

Это произошло через два месяца после того, как приложение для вызова водителя решило классифицировать своих водителей как "рабочих", а не как индивидуальных подрядчиков, что дало им право на такие льготы, как гарантированная минимальная заработная плата, отпускные и пенсионный план.

Водителей не будут принуждены к вступлению в профсоюз, но представителям GMB будет разрешено присутствовать в центрах поддержки работников Uber, чтобы помогать привлекать новых членов. Области, в которых будет участвовать GMB, включают ставки заработной платы, а также такие льготы, как пенсии, гарантии здоровья и безопасности.





Власти Ирана запретили майнинг

Власти Ирана временно запретили майнинг криптовалют, который регулярно приводит к отключениям электричества в крупных городах. Запрет, о котором объявил президент Хасан Роухани и который вступает в силу 26 мая, продлится до 22 сентября.

Перебои с электроэнергией начались в Иране в последние несколько лет. Власти страны связывают это отчасти с ростом популярности майнинга, для которого требуется значительный объем электричества. По оценкам аналитической компании Elliptic, на Иран приходится 4,5% мирового объема майнинга, по оценкам властей, 85% майнинга в стране ведется без лицензии.

Немногочисленные майнеры, работающие по лицензии, согласно принятому в 2019 году закону, оплачивают электроэнергию по более высокому тарифу и добытые биткоины продают Центробанку Ирана.

Гибралтар открывает сезон

Гибралтар готов приветствовать круизные лайнеры, их пассажиров и команды. Порт Гибралтара и Управление по туризму Гибралтара продолжали активно работать во время пандемии, чтобы поддержать круизную индустрию.

Эти усилия были отмечены MedCruise во время второго конкурса наград Ассоциации, на котором Гибралтар был назван "портом MedCruise в Западном Средиземноморье, демонстрирующим наибольшую приверженность во время пандемии".

Гибралтар предлагает множество преимуществ для круизных маршрутов с прекрасным портом и широким спектром возможностей для прибрежных экскурсий. Близость порта к центру города является большим преимуществом с минимальным временем в пути для пассажиров.

Благодаря помощи, предлагаемой правительством Великобритании, население Гибралтара полностью вакцинировано, что делает его одним из самых безопасных направлений в Европе для путешествий. Помимо многих физических протоколов, которые останутся в силе, если пассажиры и члены экипажа пройдут действительный тест PCR или боковой поток за 72 часа до прибытия, они смогут высадиться и посетить Гибралтар.

Дирижабли возвращаются

Дирижабли для городских перелетов могут сократить выбросы CO2 при полетах на 90%. Производитель дирижаблей из Бедфорда представляет короткие маршруты, такие как Ливерпуль-Белфаст, которые он надеется обслуживать к 2025 году.

Компания Hybrid Air Vehicles надеется к 2025 году производить по 12 своих дирижаблей Airlander 10 в год. Каждый из них сможет перевозить 100 человек на ближнемагистральных рейсах.

Для тех, кто мечтает о поездке из Ливерпуля в Белфаст или из Барселоны на Балеарские острова, но обеспокоен углеродным следом авиаперелетов, небольшая компания из Бедфорда предлагает удивительное решение: коммерческие дирижабли.

Компания также разаработает ряд маршрутов к 2025 году.

Amazon поглощает Голливуд

В среду, 26 мая, стало известно о том, что компания Amazon приобрела киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. Стоимость сделки оценивается в 8,49 миллиарда долларов. Это второе по величине приобретение корпорации после покупки сети магазинов Whole Foods за 13,7 миллиарда долларов в 2017 году.

После оформления сделки к Amazon перейдут права на 4000 фильмов и более 17000 телешоу.









Четверг, 27 мая

Египет больше не нуждается в МВФ

Египет получит последний транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1,6 миллиарда долларов в июне, сообщил заместитель управляющего Центрального банка Рами Абул Нага.

Он сказал телекомпании Al Arabiya, что Египту вряд ли понадобится новое соглашение о финансировании с МВФ после того, как он ранее выделил из фонда 8 миллиардов долларов.

Программа помогла Египту создать резерв наличности, превышающий требования международных стандартов, и позволила банкам восстановить иностранные активы за рубежом.

Страна достигла самоокупаемости во многих секторах, и больше не подвержена колебаниям цен на газ и энергоносители.

Египет застрахован от колебаний цен на нефть, что укрепляет его способность выдерживать внешние ценовые шоки, не подпитывая инфляцию.

Eurostar спасли от банкротства

Eurostar — компания, которая занимается перевозкой пассажиров по тоннелю под Ла-Маншем — договорилась со своими акционерами и банками о рефинансировании. Главный исполнительный директор французского Национального общества железных дорог, которому принадлежат 55% акций Eurostar, назвал соглашение важным шагом в обеспечении устойчивости компании и путешествий между континентом и Великобританией.

Сумма пакета рефинансирования — 290 миллионов в пересчете на евро. Так, на 58 миллионов будут выпущены новые акции. 178 миллионов — сумма предоставляемых кредитов под гарантию акционеров. Еще 58 миллионов — кредиты на реструктуризацию.

Из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, компания Еurostar потеряла практически всех пассажиров. В настоящее время между Лондоном и Парижем, а так же Лондоном и Брюсселем курсируют всего по одному поезду в день.

Eurostar не удалось заручиться помощью ни правительства Франции, ни властей Соединенного Королевства. Лондон считает компанию французской, а Париж — частично британской, поскольку штаб-квартира перевозчика расположена в Великобритании.

ЕС разберется с Facebook

Еврокомиссия подозревает Facebook в нарушении антимонопольного законодательства. По сведениям газеты "Файнэншл таймс", Брюссель готовится начать расследование деятельности компании, в частности — в сфере интернет-продаж.

Как сообщает издание, официальные лица ЕС уже разослали Facebook и его конкурентам соответствующие анкеты. Цель: выяснить, не чинит ли препятствий последним американский гигант и соблюдает ли правила размещения бизнес-объявлений, бесплатно продвигая услуги своей платформы Marketplace для двух миллиардов пользователей.

Пока что Facebook остаётся единственной крупной американской технологической компанией, в отношении которой Евросоюз не вёл антимонопольного расследования. Брюссель уже проверял деятельность таких гигантов, Microsoft, Amazon, Apple et Google.

Электронные тракторы – из Индии

Стартап по производству электронных тракторов Cellestial был оценен в 255 крор рупий и собрал около 3,65 крор в рамках сбора средств перед сериалом А торгов акциями.

В первом раунде финансирования приняли участие состоятельные люди из Канады, связанные с сельским хозяйством, коммерческими банковскими операциями и управлением капиталом.

Сиддхартха Дурайраджан, основатель и генеральный директор Cellestial, сказал, что уникальное торговое предложение электронного трактора — это доступные цены, новаторские аккумуляторные технологии и то, что трактора очень низкие эксплуатационные расходы.

В этом году Cellestial начнет поставки устройств первым покупателям и дилерам в Индии, а затем — на пилотные рынки Канады и Мексики. Портфель заказов составляет около 1700 тракторов.

Запатентованная технология аккумуляторов и глубокое понимание оптимизации производительности электронного тягача делают разницу в позиции цена\качество. Тракторы Cellestial прошли 1000 часов строгих полевых испытаний, "подтверждают готовность рынка.

Shell против климатического тренда

Нидерландский суд обязал нефтегазового гиганта Shell снизить выбросы к 2030 году до более низкого уровня, чем он планировал. Это решение не только первое в таком роде — юристы не сомневаются, что оно прецедентное и породит волну климатических исков по всему миру.

Royal Dutch Shell должна сократить свои выбросы углекислого газа (CO₂) на 45% к 2030 году по сравнению с уровнем 2019 года. Речь идет о выбросах не только от деятельности компании, но и от энергетических продуктов, которые она продает.

Суд посчитал, что выбросы Shell представляют "очень серьезную угрозу" для жителей Нидерландов и что компания несет "индивидуальную ответственность" за их сокращение. При этом судья постановил, что Shell вправе сама решать, как добиться снижения выбросов до указанной отметки.

В сентябре прошлого года Shell объявила о планах стать компанией с нулевым уровнем выбросов к 2050 году. К концу десятилетия компания планировала снизить выбросы CO₂ на 20% от уровня 2016 года, а к 2035 году — на 45%.

Компания будет оспаривать решение, которое станет для нее тяжким бременем. Чтобы достичь установленной судом цели, Shell будет вынуждена, к примеру, сократить добычу нефти и газа на 3% в год. Также ей придется к концу десятилетия снизить продажу нефтепродуктов на 30%, подсчитали аналитики. Как именно будут контролироваться параметры снижения, пока неясно, но механизм ответственности за невыполнение давно создан — исполнительное постановление суда и финансовые санкции.

Польша тоже против климатического тренда

Польшу ждет еще одна серьезная драка с ЕС после того, как верховный суд блока издал обеспечительную меру, чтобы остановить добычу бурого угля на руднике Туров недалеко от границы с Чехией. Польша заявляет, что не будет подчиняться из-за проблем с энергетической безопасностью страны.

Добыча в Турове должна быть немедленно прекращена до тех пор, пока Суд ЕС (CJEU) не рассмотрит жалобу чехов на планы по расширению рудника, выдвинутые оператором, польской государственной энергетической компанией PGE.

В начале 2020 года Польша разрешила PGE продолжать добычу бурого угля, который питает соседнюю электростанцию Туров, крупную установку, обеспечивающую до 7% польской электроэнергии, до 2026 года.

Чехи подали иск в CJEU в феврале, утверждая, что Польша разрешила продлить деятельность рудника без проведения оценки воздействия на окружающую среду. Польша же говорит, что в оценке не было необходимости.

Больше не Безос или Маск.

Самый богатый владелец в мире —- Louis Vuitton

Француз Бернар Арно, владелец холдинга Louis Vuitton Moët Hennessy, стал самым богатым человеком в мире в рейтинге журнала Forbes.

Француз Бернар Арно обогнал Джеффа Безоса, основателя Amazon, и Илона Маска, президента Tesla. Состояние Арно составляло 186,3 миллиарда долларов. Это на 300 миллионов долларов больше состояния Безоса.

Состояние Арно увеличилось во время пандемии на 110 миллиардов долларов с марта 2020 года. Котировки акций LVMH в этот период выросли из-за восстановления спроса на предметы роскоши.

Арно дебютировал в десятке самых богатых бизнесменов в 2005 году с состоянием в 13 миллиардов долларов. В 2019 году он был уже на третьем месте с 76 миллиардами долларов.

Пятница, 28 мая

FlyDubai летает в Беларусь

FlyDubai, единственная авиакомпания, выполняющая прямые рейсы из Персидского залива в Беларусь, заявила, что ее услуги продолжаются после того, как самолет Ryanair был вынужден приземлиться в Минске, что вызвало дипломатический скандал с Европейским союзом.

"Flydubai выполняет рейсы в Минск три раза в неделю, и служба работает по расписанию", — сказал представитель flydubai.

Авиакомпании Gulf, в том числе Emirates, Etihad и Qatar Airways, предлагают полеты в Минск через другие пункты назначения, такие как Стамбул.

Uber идёт на уступки профсоюзам

Компания Uber заключила соглашение с профсоюзом GMB — одним из крупнейших в Великобритании. Он будет представлять и отстаивать интересы 70 тысяч британцев, сотрудничающих с сервисом онлайн-заказа такси, и бороться за улучшение их условий труда — теперь уже на официальном уровне.

Согласно договорённостям, они по-прежнему смогут выбирать режим и место работы. Членство в синдикате не будет автоматическим: необходима регистрация.

Давление на американскую компанию со штаб-квартирой в Сан-Франциско в последнее время растёт по всей Европе. От руководства Uber требуют реформировать бизнес-модель платформы. Главная претензия — низкая оплата труда водителей при нестандартном графике работы.

Экспортно/импортная ответка

Беларусь вводит на шесть месяцев режим индивидуального лицензирования ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292.

Списать африканские долги

Ежегодный съезд представителей крупнейших мировых частных кредиторов (общее собрание HSBC) состоялся в Лондоне, в Центре Саутбэнк. В этот раз он отличился тем, что перед стенами этого банка проходила массовая демонстрация, с требованием списать долги африканских стран.

Протест организовали такие НПО (неправительственные организации): Christian Aid, Cafod, Jubilee Debt Campaign и Global Justice Now. Почти 15000 человек написали руководителям HSBC, UBS, JP Morgan и управляющей компании BlackRock письмо с требованием списать африканский долг.

Ведь пандемия нанесла огромный удар по экономике развивающихся стран, в результате чего около 150 миллионов человек оказались в крайней нищете. Хотя частники кампании предупреждают, что многие страны, особенно в Африке к югу от Сахары, не могут удовлетворить потребности своего населения отчасти из-за того, что они обременены огромными выплатами по долгам.

Но частные кредиторы, такие как банки, хедж-фонды и компании по управлению активами, которые в некоторых случаях, как считается, владеют более 40% внешнего государственного долга африканских стран, до сих пор сопротивлялись призывам МВФ аннулировать его. Структура G20, хотя и предназначена для охвата частных кредиторов, не может заставить их участвовать.

К HSBC, UBS и BlackRock обратились за комментариями. В JP Morgan от комментариев отказались

Почти исторический минимум

Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня в 8,6 по отношению к доллару в пятницу, поскольку она пострадала от опасений по поводу глобальной инфляции, ожиданий того, что центральный банк скоро снизит процентные ставки, и опасений по поводу возможных досрочных выборов.

Лира — безусловно, самый слабый показатель на развивающихся рынках в этом году — упала за ноябрьский внутридневный минимум 8,58, что стало последним шагом в многолетнем обесценивании, которое преследовало ведущую экономику Ближнего Востока.

Литовские банки против Беларуси

В Литве с 3 июня девять белорусских компаний не смогут осуществлять платежные переводы через банки, работающие в балтийской республике. Как отмечает Литовская ассоциация банков (LBA), это связано с попаданием данных предприятий в санкционный список США в апреле.

По данным LBA, изменения могли коснуться около 70 фирм, работающих в стране и сотрудничающих с упомянутыми белорусскими компаниями.

Указанные санкции запрещают заключение новых сделок, и требуют до 3 июня 2021 года завершить существующие сделки с указанными белорусскими компаниями. Среди них — "Белнефтехим", Belneftekhim USA, "Лакокраска", "Полоцк-Стекловолокно", "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Нафтан". Санкции также распространяются на предприятия, в которых указанные компании владеют 50 или более процентами акций.

Соучредитель движения Black Lives Matter уходит из-за коррупции

Соучредительница движения Black Lives Matter Патрисс Хан-Каллорс уходит с поста исполнительного директора организации после скандала с покупкой недвижимости на сумму более 3,2 млн долларов.

Глава фонда защиты прав темнокожих владеет ранчо в штате Джорджия, на территории которого есть свой аэродром и ангар для самолетов. Его стоимость оценивается в 415 тысяч долларов. В собственности у Хан-Каллорс — жилье на престижном курорте Олбани на Багамских островах, где находятся дома Джастина Тимберлейка и Тайгера Вудса. Недвижимость на курорте оценивается от 5 до 20 млн евро. Всего в Калифорнии в собственности у Хан-Каллорс три дома. Последний она приобрела в марте 2021 года за 1,4 млн долларов недалеко от Малибу. Сообщалось, что недвижимость Хан-Каллорс предпочитала покупать в престижных "белых" районах.

Опубликованные данные вызвали скандал и недовольство среди коллег Хан-Каллорс, которые потребовали выяснить, на что расходуются деньги фонда BLM.

Хорватия и Испания открываются

Хорватия — одна из первых европейских стран, снявших большинство ограничений на въезд из-за коронавируса для путешественников. Отели и рестораны уже принимают посетителей, которые потянулись на Адриатику.

Хорватия принимает туристов из США и большинства европейских стран с сертификатом о вакцинации, отрицательным тестом на COVID-19 или с подтверждением выздоровления.

Раскрывает объятия и Испания — с понедельника граждане Великобритании смогут въезжать сюда без ограничений. Несмотря на то, что Лондон внес Испанию в список "желтых стран", не рекомендуемых для путешествий, британских туристов на испанских курортах, как ожидается, будет много.

Есть надежда, что с утверждением паспорта вакцинации ситуация изменится. А пока британским туристам, побывавшим в Испании, по возвращении придется пройти карантин в течение 10 дней.

Мальдивы продаются

Правительство Мальдив выставляет на аукцион 16 из более чем 1000 в основном необитаемых островов. По данным Министерства туризма, тот, кто выиграет контракт, арендует остров на 50 лет. Одно из условий — арендаторы построят на своем острове отель не менее чем на 100 мест в каждом.

Остров площадью 1,2 га можно приобрести по цене от 210 000 долларов (около 173 000 евро), вариант с площадью 10,4 га — от 1,5 млн долларов (около 1,2 млн евро). В своих проектах арендаторы чувствительной экосистемы должны соблюдать экологические требования. Например, большая часть электроэнергии из возобновляемых источников должна использоваться, а около половины растительности должно быть сохранено.

С помощью аукциона Мальдивы хотят помочь своему туризму после начала пандемии короны, сказал представитель немецкого агентства печати.

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