Национальный кэшбек: как государство поддерживает национального производителя

В 2024 году Украина внедрила новую государственную инициативу – программу "Национальный кэшбек". Цель этой программы – стимулирование потребления отечественной продукции и поддержка национальных производителей в условиях экономического кризиса и войны. Суть программы состоит в том, что украинцы могут получить 10% стоимости приобретенных товаров, произведенных в Украине. В нашей статье мы подробно рассмотрим основные аспекты программы, условия, перспективы и влияние на экономику.

Кэшбек от государства: как украинцам выгодно покупать отечественное

Запуск программы и первые результаты

Программа "Национальный кэшбек" была анонсирована еще в начале 2024 года, когда президент Владимир Зеленский в феврале объявил о запуске новой инициативы поддержки под лозунгом "Купи украинское". Официальный старт программы состоялся 11 октября 2024, хотя бета-тестирование длилось со 2 сентября. С этого времени программа получила значительное внимание среди граждан и бизнеса.

Согласно данным Министерства экономики, за первый месяц бета-тестирования более 1,2 миллиона украинцев открыли специальные банковские карты для получения кэшбека, а начисления достигли почти 3 миллионов гривен. Основными участниками программы стали 11 банков, в том числе ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Сбербанк и другие.

Юлия Свириденко, первый вице-премьер и министр экономики, также отметила , что за период бета-тестирования со 2 сентября по 15 октября украинцы оформили более 2 миллионов карточек: "Более миллиона пользователей уже видят кэшбек в "Действии". 11 банков, сотни ритейлеров и тысячи производителей присоединились к нам. Мы уверены в работе системы по завершении всех тестирований и настроек", — подчеркнула она.

Как работает программа

Для участия в программе "Национальный Кэшбэк" необходимо выполнить несколько шагов. Прежде всего, граждане должны зарегистрироваться через приложение "Действие", выбрав один из банков-партнеров, предоставляющих возможность открыть специальную кэшбек-карту. После регистрации можно использовать эту карту для оплаты покупок в присоединившихся к программе магазинах за товары, произведенные в Украине. Система автоматически начисляет кэшбек в размере 10% стоимости зарегистрированных украинских товаров.

Ключевым моментом программы является то, что она включает только определенные товары и услуги. Кэшбеку не подвергаются подакцизные товары, такие как алкоголь и табак. В то же время, сумма кэшбека ограничена: минимальная сумма составляет 2 гривны в месяц, максимальная — 3000 гривен.

Преимущества для потребителей

Одним из основных преимуществ для потребителей есть возможность получить финансовую компенсацию за покупки. Хотя максимальная сумма кэшбека составляет 3000 гривен в месяц, большинство украинцев получают гораздо меньшие выплаты. Однако даже небольшие суммы могут быть полезны для дополнительных расходов, например на пополнение мобильного счета, оплату коммунальных услуг или даже поддержку ВСУ.

Кроме того, программа позволяет уменьшить финансовое бремя на семьи, тратящие большую часть своего дохода на продукты питания. По данным Центра экономической стратегии, именно эти семьи больше выиграют от программы кэшбека, поскольку они смогут частично компенсировать рост цен на продукты.

Условия участия для производителей и продавцов

Для того чтобы стать участником программы, национальные производители должны зарегистрироваться на портале "Действие" и подать заявление о включении в Список украинских производителей. Их товары должны быть зарегистрированы в специальном списке украинских продуктов. Это позволяет потребителям четко видеть, за какие товары начисляется кэшбек.

Продавцы, в свою очередь, также должны подать заявление о присоединении к программе через Действие. Однако следует отметить, что программа доступна только для крупных торговых сетей, работающих на общей системе налогообложения. Программа не распространяется на предпринимателей-упрощенцев (ФЛП) и на рынки, что значительно ограничивает ее охват.

Технические аспекты и вызовы

Одним из ключевых преимуществ программы является ее техническая интеграция с государственным приложением Действие. После каждой покупки украинских товаров потребители могут увидеть сумму кэшбека, которая начисляется на следующий день. Однако, как показало бета-тестирование, система не всегда работала гладко. В сентябре кэшбек начислялся с задержками, а иногда совсем не отражался, что вызвало критику со стороны пользователей.

Вместе с тем, существовали опасения о безопасности и передаче персональных данных потребителей. Однако, заместитель министра экономики Надежда Бигун подчеркнула, что участие в программе безопасно: "Нет оснований волноваться, что эта информация будет использована для других целей", — заверила она.

Кроме того, в октябре большинство технических проблем удалось решить. Сейчас большинство пользователей получают кэшбек вовремя. Также в программе была добавлена функция сканера штрихкодов, которая позволяет проверять, подпадает ли товар под программу кэшбека, что значительно упрощает процесс покупок.

В частности, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, объявив 15 октября о запуске в "Действии" сканера штрихкодов, пояснил : "Вы просто открываете Действие, сканируете штрихкод и узнаете, подпадает ли он под программу. Если да – кэшбек начисляется, если нет – система известит вас об этом".

Критика программы

Несмотря на потенциальные преимущества, программа "Национальный Кэшбэк" столкнулась с критикой. Некоторые эксперты считают, что программа слишком сложна в администрировании и может создать дополнительную финансовую нагрузку на государственный бюджет. По оценкам правительства, на реализацию программы в 2024 году планируется потратить 3 млрд грн, а в 2025 году эта сумма может увеличиться до 6 млрд грн.

Кроме того, некоторые аналитики указывают на то, что программа может искажить конкурентные условия на рынке, поскольку она работает только через крупные торговые сети, а малые предприятия остаются вне игры. Это может привести к росту влияния крупных сетей и ослаблению позиций мелких продавцов и изготовителей.

"Механизм кэшбека, реализуемый только через торговые сети, искажает условия конкуренции на рынке и усиливает рыночное преимущество крупных ритейлеров, нанося ущерб малым производителям и продавцам", — говорится в опубликованном совместном заявлении ряда аналитических центров по имени президента, премьер-министр. министра и других высокопоставленных должностных лиц.

Перспективы программы

Несмотря на критику, у программы "Национального кэшбека" есть потенциал положительно повлиять на экономику Украины. В частности, он может стимулировать потребление отечественных товаров, что будет способствовать росту внутреннего производства и созданию новых рабочих мест. Кроме того, повышенный спрос на украинскую продукцию может снизить потребность в импорте и улучшить торговый баланс страны.

По мнению исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, программа может быть особенно полезна для компаний, конкурирующих с иностранными производителями, например, в пищевой промышленности. Если спрос на украинские товары вырастет, это может привести к повышению доходов для отечественных предприятий и росту зарплат для работников.

Программа "Национальный кэшбек" является интересной инициативой, поддерживающей украинских производителей и потребителей. Несмотря на технические трудности и критику экспертов, программа уже показала первые положительные результаты. Ее успех будет зависеть от дальнейшей работы правительства по совершенствованию механизмов администрирования и привлечению большего количества участников. Время покажет, сможет ли "Национальный Кэшбэк" стать мощным инструментом поддержки экономики Украины.