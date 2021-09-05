Налогообложение в Украине: комфортно ли бизнесу и обычным гражданам

Не секрет, что налогообложение является одним из важнейших движущих факторов в экономике любого государства. При этом четкую линию между степенью налоговой нагрузки и экономической успешностью государства провести не так просто. Ведь как среди богатых, так и среди бедных стран есть примеры и с высокой, и со щадящей финансовой нагрузкой на граждан и предприятия.



Налогообложение в Украине. Фото из открытых источников

Какую же позицию среди стран мира занимает Украина, насколько совершенна и удобна для граждан и бизнеса ее налоговая система? В данной статье мы попытаемся в этом разобраться.





Прямое и непрямое налогообложение: что стабильнее?

В Украине, как и в подавляющем большинстве стран, существует два типа налогообложения – прямое и непрямое (косвенное).

Прямые – это налоги, взимаемые в результате приобретения материальных благ, и плательщиками которых являются непосредственно владельцы этого имущества или доходов. Примеры: подоходный налог, налог на прибыль предприятий, налоги на имущество, наследство, дарение.

К слову, в 2014 году на период реформирования Вооруженных Сил Украины был введен военный сбор, который хоть и относится к другому типу обязательных платежей, но по своему принципу очень напоминает именно прямое налогообложение. Он взымается с плательщиков "при условии получения ими специальной выгоды". А такой выгодой считаются многие виды платежей, в том числе и обычное получение денег на расчетный счет от родственников или знакомых, проживающих за рубежом. Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленных средств.

В свою очередь, непрямые налоги определяются размером потребления и не зависят от дохода или имущества плательщика. Обычно они выступают в виде надбавки к цене товара или услуги. Их плательщиком выступает конечный потребитель данного товара/услуги.

Таким образом ключевое отличие этих двух видов платежей состоит в том, что прямые налоги фирма платит из своих средств, а косвенные — "перекладывает на плечи клиента", увеличивая цену производимого товара либо предоставляемой услуги.

В Украине ключевыми прямыми налогами выступают подоходный, а также налог на прибыль. Установление этих двух видов налогообложения дало возможность охватить весь созданный валовой доход. Кроме того, прямые налоги делятся на реальные и личные. При личном налогообложении первичным выступает плательщик, а вторичным — объект налогообложения. При реальном — наоборот.

Что касается непрямых налогов, то основным их видом всегда был акциз, а объектом обложения — стоимость товаров, имевших специфическую особенность (алкоголь табак и т.п.). Сюда также входили товары, уровень потребления которых существенно зависел от колебания цен.

Сейчас в большинстве стран мира в акцизные группы товаров входят не только спиртные напитки и табачные изделия, но и бензин, легковые автомобили, а также изделия из драгметаллов и камней, прочие предметы роскоши.

Важнейшим видом косвенного налога в Украине также является налог на добавленную стоимость (НДС). К непрямым налогам относятся и поступления от внешнеэкономической деятельности (таможенные отчисления).

Стоит также отметить, что при взимании косвенных налогов возникают правоотношения, в которых принимают участие 3 субъекта: налоговый орган, субъект налога и носитель налога.

Специфика экономики Украины заключается в том, что основные доходы ее госбюджета в большей части обеспечиваются именно косвенными налогами.

Кроме того, прямые налоги уступают косвенным в стабильности поступлений в бюджет в условиях спада экономической конъюнктуры. Последнее, в свою очередь, обусловливается прямой зависимостью от динамики доходов предприятий и граждан страны.

В то же время косвенные налоги включаются в стоимость товаров, а это снижает совокупный спрос населения и способствует росту инфляции.

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По мнению многих представителей малого и среднего бизнеса, налоговая система Украины несовершенна и является важным фактором снижения инвестиционной активности в стране и уровня экономического роста. Также есть еще одна важная проблема: действующая система администрирования в Украине не способна полностью исключить возможность уклонения от уплаты налогов.

Украинские предприниматели в подавляющем большинстве уверены, что налоговые ставки необходимо снижать. Некоторые представители бизнеса вообще убеждены, что в украинские налоги — одни из самых высоких в Европе. По их мнению, именно по этой причине почти половина национальной экономики находится в тени.

Неужели налоговая нагрузка в Украине чересчур высока даже в сравнении с ведущими европейскими государствами, где показатели налогообложения традиционно высоки по мировым меркам? Действительно ли отечественное законодательство, а также система налогов и сборов мешают развитию предпринимательской деятельности?





Налог на добавленную стоимость

НДС — непрямой налог, входящий в цену товаров или услуг и оплачиваемый покупателем. В то же время его учет и перечисление в госбюджет осуществляет продавец (налоговый агент).

Основой для его расчета выступает добавленная стоимость, которая состоит из амортизации, зарплаты сотрудников, прибыли, ренты/аренды.

В Украине НДС был введен 1 января 1992 года Законом "О налоге на добавленную стоимость" от 20 декабря 1991 года, который в июне 1993-го был заменен соответствующим декретом КМУ.

3 апреля 1997 года был принят новый Закон Украины "О налоге на добавленную стоимость", который действовал в течение 13,5 лет и утратил силу на основании нового Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года.

Основная ставка НДС в Украине составляет 20%. В то же время есть еще три возможные ставки налогообложения: 14% (для определенных видов сельхозпродукции), 7% (для культурных мероприятий, творчества, а также отдельных видов отельного бизнеса и медпрепаратов) и нулевая (аэрокосмическая промышленность, отдельные виды экспорта, зарубежные пассажироперевозки).

Если сравнить основную ставку НДС в Украине с другими странами, то мы видим те же 20% во Франции, Австрии, Сербии, Словакии и еще во многих государствах. Кроме того, большинство стран имеют ставку этого налога, близкую к 20%.

Более высокие ставки НДС действуют в Румынии (25%), Венгрии (27%), Хорватии (25%), Финляндии (24%), Норвегии (25%). В то же время в упомянутых странах есть пониженные ставки, причем их диапазон шире, чем в Украине. Например, в Венгрии НДС практически на все продукты питания составляет 18%, а в Финляндии — 14%.

В "нефтяных" государствах Ближнего Востока (Кувейт, Оман, Бахрейн), а также в Гонконге и некоторых экзотических странах налога на добавленную стоимость вообще нет. Отсутствует НДС и в США, однако там введен налог с продаж, ставка которого в разных штатах колеблется в диапазоне 4-11%.

Есть также ряд стран, где НДС ниже, чем в Украине: Южная Корея – 10%, Казахстан – 12%, Тайвань – 5%.

Важным является тот факт, что именно этот вид налога дает больше всего поступлений в доход государственного бюджета, но в то же время в Украине очень остро стоит проблема невозврата НДС.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что для страны, которая ориентирована на экспорт, НДС на уровне 20% — это очень высокий показатель.

"Южная Корея своим примером показывает, какой должен быть налог на добавленную стоимость в государстве, что хочет больше экспортировать. Чем выше его ставка, тем острее возникает проблема возмещения НДС. Но самое главное: чем ниже ставка налога на добавленную стоимость, тем ниже розничные цены в стране. Поскольку именно этот вид налога мгновенно накручивает рост цен, который и порождает извечную проблему фиктивного НДС", — подчеркивает он.

По словам эксперта, высокая ставка именно этого вида налога открывает простор для различных махинаций на рынке. И кто бы ни был у власти, эта проблема остается. Следовательно, для более эффективного функционирования экономики НДС желательно снизить.

"Если бы ставка НДС в Украине была 10%, то вряд ли у бизнеса возникало бы желание заниматься фиктивным НДС", — считает Александр Охрименко.





Единый налог

Упрощенная система налогообложения возникла в Украине в конце 90-х годов как реакция на повышение налоговой нагрузки при внесении изменений в общую систему налогообложения. Она была закреплена соответствующим Указом Президента Украины № 727 от 28 июня 1998 года.

Начало упрощенной системы было связано с изменениями в начислении и уплате бюджетообразующих налогов: НДС и налога на прибыль, которые были введены со второй половины 1997 года. В их числе: 1) введение начисления при определении финансового результата хоздеятельности по отгруженной продукции, а не по оплаченной; 2) появление специального налогового учета, основу которого составлял скорректированный валовой доход, определенный по методу "первой операции", то есть отгрузки.

Изменение методов формирования базы налогообложения привело к резкому росту количества убыточных предприятий, особенно в торговой отрасли. К тому же именно в торговле была изменена и методика расчета налога на добавленную стоимость — вместо начисления НДС на торговую наценку было введено начисление этого налога на всю сумму торгового оборота, включая стоимость товаров.

Подобные изменения привели к повышению как оптовых цен, так и цен в розничной торговле за счет дополнительного повышения торговой наценки в размере 20 коп. на 1 грн валового дохода. В экономике страны возникла критическая ситуация, для исправления которой и был разработан механизм упрощенного налогообложения, который был официально введен в 1999 году.

Поясняет Сергей Родлер, аналитик TeleTrade: "Среди плательщиков единого налога происходит деление на две группы: 1) предприниматели, не использующие наемный труд и занимающиеся торговлей с торговых мест на рынках или оказанием бытовых услуг (платят 10% от прожиточного минимума); 2) те, кто оказывает бытовые услуги плательщикам ЕН, ведут деятельность в области производства и продажи товаров, а также заняты в торговой деятельности и сфере ресторанного хозяйства (платят 20% от прожиточного минимума). Кроме того, обе группы платят единый социальный взнос (ЕСВ) — 22% от минзарплаты".





Стоит отметить, что после введения упрощенной системы налогообложения в Украине пошла целая волна перерегистраций юридических лиц. Так, многие общества с ограниченной ответственностью, ранее платившие НДС, поменяли форму собственности на ЧП или просто ФЛП специально для того, чтобы перейти на единый налог. В основном это были, конечно, небольшие ООО со сравнительно малым количеством сотрудников. Таким образом предприниматели сознательно переходили с косвенного налога на прямой, поскольку это было им выгодно.

С одной стороны, введение ЕН в Украине позволило развиваться среднему и малому бизнесу. В то же время и олигархат стал использовать образовавшиеся лазейки в законе, чтобы переформатировать и перерегистрировать некоторые свои фирмы, сэкономив таким образом личные средства.

Крупным бизнесом нередко практиковалось использование родственников, друзей или подчиненных в роли ФЛП с последующим перекладыванием ответственности и налоговой нагрузки именно на них. Таким образом реальный собственник имущества все равно платит налоги, но намного меньше, а в документах фигурировали подставные директора ЧП или просто ФЛП (в народе их прозвали по имени персонажа из известного произведения "Золотой теленок" — зицпредседателя Фунта).

За годы функционирования упрощенной системы налогообложения неоднократно менялись взгляды на условия ее применения, что находило отражение во многих нормативно-правовых актах. Что касается изменений, введенных в 2021 году, то с подробным их перечнем можно ознакомиться здесь.





Налог на прибыль

Налог на прибыль предприятий (НПП) оплачивается из прибыли, полученной от реализации продукции (услуг, работ), ценных бумаг, валютных ценностей, нематериальных активов, арендных операций и т.д.

Интересно, что в Украине данный вид налога подвергался частой смене объекта налогообложения. Возникали ситуации, близкие к анекдотическим, когда управленцы-законодатели в Киеве играли в налоговую "свадьбу в Малиновке". Так, в 1991 году налог в Украине взымался с прибыли, а в 1992 – уже с дохода. В 1993 году этим налогом сначала облагалась прибыль, со второго квартала — вновь доход.

В 1995 году в очередной раз перешли к налогообложению прибыли. После этого ситуация, можно сказать, стабилизировалась, а менялся только объем ставки. Если изначально он составлял 25%, то в период с 2011 по 2016 годы он снизился.

В настоящий момент ставка налога на прибыль в Украине составляет 18%. Для сравнения: в Польше и Венгрии аналогичный налог равняется 19%, в Швейцарии — 17,92%.

Но при этом практически в каждой стране имеются свои специфические особенности. В Венгрии, например, для малых предприятий с оборотом менее 0,5 млрд форинтов (около 1,8 млн долларов США) установлена намного меньшая ставка 10%. Что касается Швейцарии, то упомянутая цифра — это средняя налоговая ставка, фактическая же ставка зависит от региона страны и варьирует от 11,48% до 24,43%.

Во многих развитых государствах ставка налога на прибыль выше, чем у нас. Так, в Японии она составляет 38%, во Франции — 33%, в ФРГ — 30%. В то же время в этих странах работает система как льгот, так и повышенных налоговых ставок.

Например, во Франции для вновь открывшихся предприятий первые два года налог не уплачивается совсем, на третий год — лишь 25% ставки, четвертый год — 50%, пятый год — 75%. А вот с шестого года деятельности компании уже уплачивают полную ставку. В свою очередь для нефтегазовых корпораций налоговая ставка повышена до 50%.

Есть страны, где налог на прибыль вообще не взымается (Виргинские острова, Багамы и т.п.). Это известные государства-офшоры, и нулевой налог на прибыль – следствие стремления их руководства привлечь инвестиции.

Из стран бывшего СССР налога на прибыль нет только в Эстонии. Здесь он уплачивается, только если предприятие приняло решение распределить полученные дивиденды между своими собственниками. В мире средняя ставка налога на прибыль составляет 23,63%. Следовательно, в Украине (18%) по сравнению с другими странами она невысока.

По мнению Александра Охрименко, политика высоких ставок на прибыль бизнеса – это роскошь, которую могут себе позволить очень развитые страны.





Подоходный налог

Подоходный налог, он же налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в Украине также равняется 18%. Есть нюансы, когда физлицо платит пониженную налоговую ставку (5% и 9%) или вообще освобождается от уплаты, но их мало. Сюда входят как отчисления из ЗП, так и прочие: пассивные доходы (дивиденды, выигрыши, иностранные доходы, крупные продажи и т.д.).

Данный вид налога в Украине был введен еще при СССР, но время, отведенное на так называемые "империи зла", уже исчислялось не годами, а месяцами. 5 июля 1991 года был принят Закон "О подоходном налоге с граждан Украинской СCP, иностранных граждан и лиц без гражданства".

С 26 декабря 1992 года система налогообложения физлиц регулировалась Декретом Кабмина Украины "О подоходном налоге с граждан", который действовал до 1 января 2004 года. Примечательно, что в этот период часто происходила смена налоговых ставок. Наиболее жесткими они были в период с декабря 1993 по октябрь 1994 года – 90%. При этом поступления в бюджет от подоходного налога с граждан Украины в этот период не увеличились, а уменьшились – это произошло из-за массового уклонения от уплаты налогов.

После этого ставка на указанный вид налога была снижена, но при этом колебалась. К началу "нулевых" она закрепилась на отметке в 40%.

В мае 2003 года был принят Закон Украины "О налоге с доходов физических лиц". Им были предусмотрены важные изменения в механизме взимания этого налога с доходов. Основными нововведениями стали:

1) отказ от шкалы налогообложения доходов физлиц по максимальной ставке 40% и установление единой налоговой ставки совокупного месячного (годового) дохода в размере 15%, а на период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2006-го — 13%;

2) установление права налогоплательщика на налоговый кредит;

3) предоставление налоговых социальных льгот и процедура самостоятельного выбора налогоплательщиком места получения (применения) налоговой социальной льготы.

В конце 2010 года был принят Налоговый кодекс Украины (НКУ). С 2011 года ставки налога на доходы физических лиц определяются в IV-м разделе НКУ, при этом основная ставка — 17%.

В 2014 году в НКУ были внесены изменения, в результате которых она была увеличена до 20% (применительно к физлицам, имеющим доход свыше 10 минимальных зарплат). Но наиболее скандальным нововведением в то время стало обложение налогом пенсий, размер которых превышал 3 размера МЗП (3654 грн).

С 2016 года основная ставка НДФЛ в Украине составляет 18%. Если у нас в стране он фактически унифицирован, то в большинстве стран Европы его платят по принципу дифференцированного дохода: чем выше годовой доход физлица, тем выше ставка налога.

Например, в Германии платят 45% физлица с доходами свыше 285 тыс. долларов, если же доход меньше, то он колеблется в районе 14-30%, а на доходы от 9-11,5 тыс. долларов составляет всего 2,56%. Лица с доходами меньше 9 тыс. долларов его вообще не платят.

В Японии — 40% на доходы свыше 200 тыс. долларов и 5%, если годовой доход меньше этой суммы;

В Беларуси подоходный налог физлиц составляет 13%, в Болгарии — 10%, в Румынии – 16%, в Эстонии — 20%.

В некоторых странах подоходный налог с физлиц вообще не удерживается (ОАЭ, Бруней).

"Во многих странах платежи в Пенсионный фонд и Фонд социальной защиты юрлица не платят, а платят только физлица. Поэтому нужно учитывать сумму единого социального взноса, который платят украинские компании, а также подоходный налог с физлиц. В таком случае налог на доходы физлиц в Украине можно считать на уровне около 50%, так что у нас в стране налоги с доходов физлиц выше, чем в среднем по ЕС", — говорит Александр Охрименко.

По какой же причине у нас в стране при столь высоких налогах на доходы физлиц имеется постоянный дефицит пенсионного фонда и госбюджета?

По мнению эксперта, высокие налоги на доходы физлиц лишь стимулируют выплаты зарплаты или ее части в "конверте", в результате чего бюджет Украины недополучает огромные суммы.

"Может, лучше взять опыт других стран и сделать налог на доходы физлиц такими, чтобы бизнесу было бы просто невыгодно выплачивать зарплату в "конверте". Ставка 15% или максимально 20% (сумма ставки единого социального взноса и ставки подоходного налога) – вот что может заставить бизнес платить всем заработную плату "по белому", — считает Охрименко.





Другие проблемы и пути их решения

По большинству перечисленных налоговых ставок Украина находится в числе тех, у кого они сравнительно невысоки. Другая ситуация с выплатами, приходящимися на Фонд оплаты труда (24,8%). С учетом этих платежей суммарная налоговая нагрузка на украинский бизнес превышает 40%, что больше, чем во многих европейских странах.

Кроме того, в Украине, в отличие от большинства развитых стран, налоговые ставки в основном унифицированы и слабо учитывают специфику отдельных плательщиков. Льготные же условия чаще всего видны только на бумаге, а в реальной жизни чересчур бюрократизированы или вообще не работают.

"Уровень теневой экономики в Украине достигает 30%, а значит определенные проблемы с налоговой системой у нас все-таки имеются. Если верить рейтингу Doing Business от Всемирного Банка, то в среднем украинский бизнес платит 45,2% от своих доходов", — подчеркивает Сергей Родлер, аналитик TeleTrade.





Эксперт сравнивает этот показатель с аналогичными в других странах. Так, в Польше бизнес платит 40,8% от доходов, а средний показатель по странам ОЭСР составляет 39,9%.

"Данная цифра (показатель в Украине, — ред.) является слишком высокой для развивающейся страны: как правило, высокие ставки вводят в уже развитых государствах, вроде Франции или Германии, откуда потом бизнес "бежит" в юрисдикции с более низким фискальным давлением. В Украине есть еще одно "решение" проблемы — уход в тень", — обращает внимание аналитик TeleTrade.

Кроме того, по словам Сергея Родлера, главная проблема нашей налоговой системы — слишком жесткие требования по части отчетности, которые, однако, соблюдаются далеко не всегда, так как слишком многое остается на усмотрение налоговых инспекторов.

"Внешне украинская система максимально похожа на европейскую, вот только проблемы возникают при более глубоком анализе реалий страны. Благодаря коррупции и лоббированию своих интересов одни компании получают возможности для подавления конкурентов через административное давление, тогда как остальные вынуждены следовать чрезмерно запутанным правилам документооборота", — отмечает эксперт.

Также он обращает внимание на один интересный показатель от Всемирного банка — время, которое в среднем тратит бизнес на подготовку и уплату налогов в год:

"В Украине это 328 часов. Например, в Германии — 218 часов, в Беларуси — 170 часов, а в среднем по миру 233 часа".

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К чему должна стремиться Украина в настоящий момент? Учитывая то, что наша страна восьмой год подряд находится в состоянии войны, потеряла часть территорий, остро стоят проблемы коррупции и необходимостью проведения реформ – конечно же, к низким налоговым ставкам. Во всяком случае, в этом убеждены не только предприниматели, но и многие эксперты.

"Снижение налоговых ставок станет ключевым стимулом экономического развития и детенизации экономики, важным вспомогательным инструментом привлечения инвестиций", — считает автор проекта налоговой реформы Андрей Гмырин.

Безусловно, есть люди, которые уверены, что нашей стране наоборот, нужно повышать налоги. К этому также Украина может прийти со временем. Но для безболезненного внедрения высоких ставок необходимы развитые государственные институты, более эффективная борьба с кумовством и взяточничеством, а также многое другое, чего у нас пока нет.





Не все так плохо

Несмотря на то, что налоговая система нашей страны еще далека от совершенства, а некоторые реформы, проводимые при разных правительствах, не только не решали проблемы, но и создавали новые, можно отметить и позитивные сдвиги. Во всяком случае Украина ушла от "драконовских" налоговых ставок, действовавших в 90-е годы, а руководство страны все же находило способы хотя бы частично вернуть капитал из тени.

"В целом, с разделением Государственной фискальной службы на три ведомства ситуация должна стать проще. С окончательной ликвидацией налоговой милиции завершится целая эпоха “кошмаривания” бизнеса. Но не все так просто: если после формирования БЭБ функционал по расследованию экономических преступлений останется у органов, таких как СБУ и МВД, то как итог просто добавится очередной проверяющий орган и негативный эффект возрастет. Не будем забывать о вполне реальной борьбе между ведомствами и коррупционной составляющей, которые добавят бизнесу хлопот", — подчеркивает Сергей Родлер.

В качестве позитивных моментов эксперт также отмечает налоговую амнистию. Вместе с тем, считает он, важно понимать, что она имеет шансы на успех, только если население доверяет правительству.

"Складывается впечатление, что если бы она проходила сразу же после прихода новой власти, то эффект оказался бы более сильным. Сейчас же настроения в обществе уже не те. Правительство, очевидно, пытается усилить свою роль в экономике, а это неизбежно приводит к ущемлению бизнеса. Взять ту же тему с кассовыми аппаратами. Остается надеяться, что, помимо усиления давления на предпринимателей, эти меры будут способствовать повышению эффективности госаппарата", — резюмирует он.

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