Нехватка рабочей силы, налоговый передел и переход к национальным платежным системам

Экономический мир радикально делится на: "за" водородный налог и налог для супербогатых и "против".



Вывеска о найме на работу в Deep Ellum (модный жилой район), Даллас. "Теперь нанимаю классных людей", (фото из откытых источников)

Страны Персидского залива продолжат наращивать свою водородную мощь, руководствуясь интересами экономического национализма, а культурная Европа с колониями последует американской инициативе "богатые поделятся с бедными". Но уже сейчас понятно, что именно фирмы США будут платить меньше новых налогов, чем их зарубежные конкуренты.

Тогда зачем весь этот налоговый передел?

В любом случае те, кто догадался о смысле налоговой аферы страны, торопятся внедрить свои платежные системы, валюты, криптовалюты и хотя бы начать отказываться от доллара. А сами технологические гиганты требуют отложить внедрение нового налогового закона в США. Так что впереди разделение не только по географической горизонтали интересов разных стран, но и серьезная "внутривидовая" борьба национальных политических элит против сверхбогатых корпораций.

Но и первым, и вторым, и третьим нужна рабочая сила, которой катастрофически не хватает…





Суббота, Воскресенье

19-20 июня

Кино-exit

ЕС рассматривает предложения об исключении британских программ из европейских квот, что серьезно ударит по международным продажам британских фильмов и сериалов в ЕС.

Согласно директиве ЕС по аудиовизуальным медиауслугам, европейский контент должен составлять большую часть эфирного времени на наземных телеканалах и составлять не менее 30 процентов заголовков на платформах видео по запросу, таких как Netflix и Amazon. В отдельных странах ЕС квоты еще строже. Франция, например, требует, чтобы 60 процентов видео по запросу были европейского происхождения, и чтобы платформы инвестировали не менее 15 процентов своего оборота в европейское производство.

Британские фильмы и сериалы по-прежнему квалифицируются как "европейские произведения" в соответствии с законодательством ЕС. Это означает, что они засчитываются в эти квоты на контент.

Великобритания является крупнейшим производителем фильмов и телепрограмм в Европе, а продажи в Европе составляют значительную часть доходов местной индустрии. Продажа международных прав на европейские каналы и платформы VOD принесла британской телевизионной индустрии 677 миллионов долларов (490 миллионов фунтов стерлингов) дохода в 2019-2020 годах, что сделало ЕС рынком номер два для британского контента, сразу после США.

Продажи в ЕС часто являются ключевым компонентом финансирования крупнобюджетных британских фильмов и сериалов, таких как "Корона" и "Аббатство Даунтон".

Винный спор в ВТО

Австралия подаст официальную жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) после того, как в прошлом году Китай ввел пошлины на свои вина до 218%.

Китай заявляет, что тарифы были увеличены из-за злоупотреблений в торговле. Австралия это отрицает,

заявляя, что по-прежнему открыта для прямого взаимодействия с Китаем для решения этой проблемы.

Китай является ведущим рынком для экспорта австралийских вин, и виноделы говорят, что они сильно пострадали от этого роста.

Решение передать спор в ВТО было принято после обширных консультаций с производителями вина, говорится в заявлении правительства Австралии.

Профсоюз призывает немецких сотрудников Amazon к забастовке

Профсоюз Verdi призывает сотрудников в Германии объявить забастовку во время кампании скидок онлайн-ритейлера Amazon, известной как Prime Day. В дни кампании Amazon заработала миллиарды на продажах. Дело в том, что сотрудникам центров доставки приходится справляться с наплывом клиентов и не получать ни цента за дополнительно увеличившуюся рабочую нагрузку.

Украинская самосжигаемая ракета привлекла 500 тысяч долларов

Основанный несколько месяцев назад Promin Aerospace, который разрабатывает сверхлегкую ракету-носитель, привлек 500 тыс.долл от украинского фонда QPDigital.

Проект планирует создать самую маленькую твердотопливную ракету, способную выводить полезный груз на орбиту. Первый коммерческий запуск планируется через полтора года, передает AIN.

Инновационность Promin Aerospace, по утверждению пресс-службы фонда, в том, что двигатель будет сжигать "твердый топливный стержень, служащий корпусом ракеты". Это позволит снизить массу самой ракеты и потенциально увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на орбиту.

Британские фермеры жалуются на нехватку сезонных работников

Британские фермеры в панике: после выхода из ЕС страна столкнулась с нехваткой сезонных сельскохозяйственных работников, которые помогали обрабатывать урожай. Количество иностранной рабочей силы снизилось на 90%. Если два года назад компания получала по двадцать заявок в день от людей, желающих приехать в Великобританию на сбор урожая, то сейчас — максимум две.

Проблема усугубляется еще и тем, что с 1 июля иностранные граждане, не получившие статус pre-settled, не смогут работать в Великобритании. А британцы-волонтеры зачастую живут очень далеко от ферм.

Представитель министерства по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) заявил, что фермеры получат необходимую помощь. Ранее в этом году ведомство приняло решение увеличить годовую иммиграционную квоту для сезонных работников сельского хозяйства с 10 до 30 тыс. человек.

Космический бизнес-демпинг

Space Perspective, которая планирует доставить туристов в космос внутри капсулы, привязанной к воздушному шару, успешно пролетела на своем гигантском стратосферном шаре в 20 милях над Землей.

По сообщению компании, воздушный шар поднялся в воздух возле Космического центра Кеннеди, и через 6 часов 39 минут приводнился в Мексиканском заливе.

К компаниям, готовящимся предложить платным пассажирам поездки в космос, относятся Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, SpaceX Илона Маска и Virgin Galactic Ричарда Брэнсона.

Но Space Perspective будет самым дешевым вариантом для полета в космос по цене 125 000 долларов на пассажира.

Ожидается, что Blue Origin и SpaceX будут взимать миллионы долларов за космические путешествия, в то время как Virgin Galactic предлагает цены более 250 000 долларов.

Кроме того, Space Perspective предложит неторопливые шестичасовые полеты, а не стрелять ракетами в космос на полчаса.

Понедельник, 21 июня



Украинские лесхозы лишились сертификатов качества

Международная некоммерческая организация "Лесной попечительский совет" (FSC) впервые приостановила действие сертификата качества древесины для ряда украинских лесхозов из-за нарушения "сезона тишины".

Отмена или приостановка действия сертификата создает риск, что от приобретения продукции этих предприятий откажутся покупатели в ЕС.

Так, сертифицированные FSC лесхозы, как правило, имеют постоянных заказчиков и поставляют древесину на экологически чувствительные рынки – в основном страны Европейского Союза.

По состоянию на середину июня FSC впервые приостановили действие сертификатов в Украине сразу восемь лесхозов. Речь идет о шести лесхозах на Закарпатье (Хустский, Мукачевский, Ужгородский, Раховский, Воловецкий и Великоберезнянский), а также о двух лесхозах в Полтавской и Ровенской областях (Гадячский и Дубенский соответственно).

Основанием для приостановления сертификата стали лесорубные билеты, которые были выданы на санитарные рубки в период с 1 апреля. Это те рубки, которые проходили во время так называемого "сезона тишины", когда запрещаются санитарные рубки.

В предыдущие годы и лесоводы, и аудиторы ссылались на разночтения закона и не сочли санитарные рубки нарушением.

Сбои в работе мясного гиганта JBS побуждают владельцев ранчо отказаться от мясных монополий

Ошеломленные закрытием крупных боен в связи с пандемией и недавней кибератакой на мясоперерабатывающий гигант JBS, вследствие чего разорвались цепочки поставок мяса, американские скотоводы и инвесторы начали строительство более мелких заводов по производству мяса.

По сообщению Reuters, в США открылись (или планируется построить по крайней мере пять новых перерабатывающих предприятий).

Страны Персидского залива не играют в налоговую углеродную игру

Нежелание стран Персидского залива повышать налоги на вредные выбросы является одной из причин того, что регион будет оставаться зависимым от углеводородов в течение как минимум десяти лет.

Зависимость стран Персидского залива от углеводородов останется ключевым ограничением кредитования, несмотря на продолжающиеся усилия по диверсификации.

Объявленные планы по увеличению производственных мощностей по добыче углеводородов и правительственные обязательства по нулевым или очень низким налогам делают маловероятным существенное сокращение зависимости от углеводородов в ближайшие годы.

Для большинства стран Персидского залива нефть и газ по-прежнему составляют не менее пятой части ВВП, более 65 процентов общего экспорта и не менее 50 процентов государственных доходов.

Дефицит рабочей силы растет в США и Великобритании

Общественное питание, транспорт, строительство: отрасли, требующие трудных часов, испытывают наибольшие трудности с набором персонала.

Например, в США авиакомпания Delta Airlines была вынуждена отменить в апреле почти сотню рейсов за один уик-энд из-за нехватки летного экипажа. В восточном Лондоне итальянский ресторан Ombra смирился с тем, что закрывается два дня в неделю из-за нехватки персонала, несмотря на приток клиентов с момента открытия. В заведении работает восемь человек, и для открытия семи дней в неделю потребуется еще шесть. После коронавируса и частичной безработицы люди больше не хотят работать в ресторанах много часов подряд. Некоторые нашли менее трудную работу в офисах, другие пересматривают баланс между личной и профессиональной жизнью...

Новый Boeing начал испытания

Самый последний и самый крупный 737-й выпуск от Boeing — MAX 10 вводится в эксплуатацию как часть восстановления компании Boeing после того, как более ранний Max был отстранен от полетов из соображений безопасности.

Первые полеты не получили большой огласки, поскольку компания старается избегать разногласий по поводу почти двухлетнего прекращения эксплуатации Max после двух аварий.

Новая версия самолета Boeing MAX 10 будет перевозить 230 пассажиров, нацелившись на 185–240-местный Airbus A321neo.

Сейчас Boeing производит около 16 самолетов 737 Max в месяц на своем предприятии в Ренгтоне, штат Вашингтон.

Вторник, 22 июня



Экоцид: поставить разрушение окружающей среды в один ряд с военными преступлениями

Кампания по криминализации актов широкомасштабного разрушения окружающей среды быстро набирает обороты.

Экоцид, что буквально переводится с греческого и латинского как "убийство нашего дома", является обобщающим термином для всех форм массового ущерба экосистемам, от промышленного загрязнения до выброса микропластика в океаны.

Группа, созванная фондом Stop Ecocide Foundation, опубликовала во вторник юридическое определение экоцида, стремясь проложить путь для включения актов разрушения окружающей среды в мандат Международного уголовного суда.

PayPal увеличивает комиссию продавцам на пол процента

PayPal повышает комиссию для продавцов на пол процента, укрепляя свое доминирующее положение в индустрии цифровых платежей.

Плата за продукт, которая будет увеличена, включает PayPal Checkout, Pay with Venmo, PayPal Credit и его новое предложение "купить сейчас — заплатить позже" — Pay in 4.

Давно удерживаемая PayPal комиссия продавцам в размере 2,9 процента от цены транзакции плюс 30 центов за свои услуги теперь увеличится до 3,49 процента плюс 49 центов для продавцов, использующих ее платежные продукты.

Повышение ставок нацелено на малый и средний бизнес.



Великобритания продолжает переговоры о присоединении к Тихоокеанскому торговому партнерству

Во вторник Великобритания начала переговоры о присоединении к торговому партнерству в Тихом океане и вокруг него, поскольку островное государство исследует новые возможности по всему миру после выхода из Европейского Союза.

Британское правительство заявило, что в ближайшие месяцы переговорные группы будут работать над присоединением к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве с участием 11 стран, в которых проживает около полумиллиарда человек.

В заявлении говорится, что присоединение к зоне свободной торговли углубит связи с быстрорастущими экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, включая Мексику, Малайзию и Вьетнам. Отчет выделил цифровые технологии, услуги и финансы в качестве секторов, имеющие возможность выиграть от торговой сделки, которая, по словам представителей Великобритании, должна означать беспошлинную торговлю для 99,9% экспорта.



Судан отменяет официальный курс доллара на таможне

Судан принял решение об отмене официального таможенного курса доллара.

Министр финансов Судана Джибрил Ибрагим ранее пообещал, что правительство намерено отменить так называемый таможенный обменный курс, используемый для определения импортных пошлин. Это происходит на фоне текущих бюджетных реформ, которые поощряются Международным валютным фондом и другими донорами.

Таможенный обменный курс доллара к доллару всегда был проблематичным для импортеров, поскольку он оценивал местную валюту по более высокому курсу, чем это отражается на черном рынке.

Ибрагим сказал, что правительство будет продвигать свою программу либерализации до тех пор, пока экономика страны не оправится от прежних искажений.

Он также подчеркнул, что в этом году не будут отменены субсидии на пшеницу, газ для приготовления пищи и мазут, которые используются для производства электроэнергии.

Девальвация валюты — одна из ряда экономических реформ, которые, как надеется Судан, помогут ему выйти из длительного экономического кризиса.

Nokia бережет персонал

Nokia заявила, что ее сотрудники могут выбрать удаленную работу до трех дней в неделю с усиленной поддержкой гибкого рабочего времени с января после того, как ее текущая политика работы из дома истекает в декабре.

Американская хитрость

Даже после повышения налогов Байденом фирмы США будут платить меньше, чем их зарубежные конкуренты. И, вероятно, будут продолжать делать это в соответствии с предложенным президентом Джо Байденом повышением налогов, согласно анализу Reuters, поданному сотнями американских и международных компаний.



Специально для Роналду

Ikea запускает производство бутылки под названием Cristiano и "зарезервировано для воды", ссылаясь на жест Роналду по поводу антирекламы Кока Колы.

Шведский производитель хочет использовать идею Криштиану Роналду против Coca-Cola. Роналду не против.









Среда, 23 июня





Пионер антивирусов был найден мертвым

Разработчик программного обеспечения и пионер антивирусов Джон Макафи был найден мертвым в испанской тюрьме. По сообщениям СМИ, судебным властям и пресс-секретарю тюрьмы, труп 75-летнего мультимиллионера из США был обнаружен в среду днем в камере в центре содержания под стражей Брайана 2 примерно в 30 километрах к северо-западу от Барселоны.

В Соединенных Штатах МакАфи совсем недавно обвинили в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве с криптовалютами и заговоре с целью отмывания денег. В октябре он был арестован в аэропорту Эль-Прат в Барселоне по наущению властей США. С тех пор он находится за решеткой недалеко от столицы Каталонии. Только в среду испанские судебные органы дали зеленый свет на экстрадицию Макафи в США.

Причина смерти еще не определена, но власти предполагают самоубийство.

McAfee был соучредителем антивирусной индустрии. В 1980-х он основал компанию McAfee, названную его именем, и стал миллионером в области программного обеспечения. Подобно основателю Microsoft Биллу Гейтсу, он рано осознал деловой потенциал зарождающейся индустрии программного обеспечения.





В ЕС “потрусят” интернет торговлю за счет покупателей

С 1 июля 2021 года на всей территории Евросоюза коммерческие отправления из третьих стран будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС), начиная уже с первого цента их заявленной стоимости. До сих пор налог на добавленную стоимость (НДС) применяется для коммерческих отправлений, начиная с суммы 22 евро.

На сегодняшний день при стоимости полученного отправления меньше 22 евро получатель не платит налоги. Если стоимость отправления составляет 22–150 евро, оно подлежит декларированию и облагается НДС. Если стоимость товаров в посылке превышает 150 евро, необходимо будет оплатить НДС и таможенный налог. Если в посылке находится товар, который облагается акцизным налогом, надо будет дополнительно оплатить его. Таможенное оформление и НДС также потребуются для товаров, заказанных до 1 июля, но доставленных после.

Некоммерческие посылки стоимостью меньше 45 евро, отправляемые как подарок, с 1 июля 2021 года НДС облагаться не будут.

Еврокомиссия рассчитывает получить дополнительно 7 млрд евро, но как с новыми правилами будут справляться почтовые службы, перевозчики, а самое главное – крупные платформы интернет-торговли, остается неясным. Непонятно, кто именно должен взимать налог с покупателя.

Евросоюз хотел бы возложить сбор таможенных сборов на маркетплейсы, где покупатель заказывает товар, и потому предлагает крупным платформам интернет-торговли (Amazon, Aliexpress, Ebay) зарегистрироваться в европейской таможенной системе OSS. В таком случае при оформлении покупки автоматически можно вычислялись налоги и пошлины страны, где живет конечный покупатель, а налоговые службы получали бы свой гонорар ежемесячно и централизованно путем автоматического перерасчета.

Но интернет-платформы, особенно китайские, не торопятся брать на себя новые обязательства и может возникнуть "интересная ситуация": если НДС будет уплачиваться при ввозе товара в одну из стран, а затем товар будет свободно циркулировать внутри ЕС, поток устремится в страны с меньшей ставкой налога среди 27 налоговых администраций Евросоюза.





Германия — новые долги на 100 миллиардов евро

Правительство Германии одобрило проект бюджета на следующий год, который предусматривает новый долг в размере почти 100 миллиардов евро (119 миллиардов долларов США) для финансирования дополнительных мер поддержки в контексте пандемии коронавируса (COVID-19), так что уровень кредитов в период 2020-2022 годов достигнет 470 миллиардов евро.

Долги были профинансированы за счет новых рекордных кредитов в размере 130 миллиардов евро в 2020 году и более 240 миллиардов евро в 2021 году. Для обеспечения этого типа расходов, финансируемых за счет дефицита, парламент Германии приостановил так называемый "долговый тормоз" в 2020 и 2021 годах. В 2009 году с целью сдерживания накопления новых долгов в Конституцию Германии был включен специальный пункт. Согласно этой поправке, известной как разрыв долга, федеральное правительство может заключить новый долг в размере, эквивалентном 0,35% от валового внутреннего продукта. Но Берлин может превысить этот порог, если Германия пострадает от стихийного бедствия или в "чрезвычайных ситуациях", которые находятся вне контроля государства и существенно влияют на финансовое положение страны.



Danone продает бренд растительной продукции в Америке

Компания Danone решила продать Vega фондам свой бренд продуктов на растительной основе в Канаде и США, управляемым американской частной инвестиционной компанией WM Partners.

Об этом говорится в сообщении компании. "Продажа является частью оптимизации распределения капитала и стратегического обзора портфеля и активов компании, объявленного в прошлом году", — говорится в сообщении.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

Молниеносный раунд Крамера

В среду финансовый телеведущий Джим Крамер заявил, что американские миллиардеры должны активно поддерживать изменения налогового кодекса, чтобы избежать более либеральных предложений политиков.

"Я думаю, что мы живем в эпоху, когда они, кажется, не понимают, что вилы приближаются", — сказал ведущий популярной финансовой телепередачи "Mad Money".

“Сенатор Элизабет Уоррен выиграет, если миллиардеры будут слишком много с этим бороться. — добавил он, — Потому что эта администрация вас не любит, так что заранее придумайте что-нибудь, чтобы вас не обложили налогом так, как этого хочет сенатор Уоррен. А он хочет, чтобы вы облагались по полной", — сказал Крамер, имея в виду демократа из Массачусетса, который вместе с Берни Сандерсом предложили налог на богатство миллиардеров. "Мы не можем больше позволять этому продолжаться в условиях демократии" сказал Берни.

Покупатели — за секонд-хенд без налога с продаж

Президент секонд-хенда ThredUp Энтони Марино сказал, что такие инициативы как сборы за пластиковые пакеты и налоговые льготы для электромобилей проложили путь для швейной промышленности.

Согласно исследованию GlobalData, рынок перепродажи, как ожидается, в течение следующих пяти лет более чем удвоится, и в 2025 году составит 77 миллиардов долларов.

Подержанная одежда приобрела популярность среди покупателей, и теперь некоторые хотят, чтобы правительство поддержало ее.

Почти половина потребителей (3500 взрослых) — 44% — считают, что итальянское правительство должно продвигать более устойчивый подход к моде, например предлагать налоговые льготы брендам или покупателям, покупающим подержанную одежду.

Перепродажа стала растущей частью розничной торговли, поскольку молодые потребители ищут фирменные, но удобные для кошельков варианты. А такие компании как ThredUp и Poshmark используют электронную коммерцию, просеивая стеллажи на гаражных распродажах или в комиссионном магазине. Согласно исследованию GlobalData, ожидается, что в ближайшие пять лет рынок перепродажи увеличится более чем вдвое — с 36 миллиардов долларов в 2021 году до 77 миллиардов долларов в 2025 году. Он обнаружил, что это темпы роста в 11 раз быстрее, чем в более широком секторе розничной торговли одеждой.



Техническая индустрия требует отсрочки принятия антимонопольного законодательства

Подкомитет по антимонопольному праву Судебной палаты находится под давлением, чтобы притормозить законодательный пакет, нацеленный на технологических гигантов.

Отраслевые группы, крупные технологические компании и центристские демократы призвали выделить дополнительное время и провести слушания, чтобы взвесить пять предложений, прежде чем комиссия приступит к внесению запланированной на среду наценки.

Законопроекты касаются Amazon, Apple, Facebook и Google и основаны на расследовании, проведенном подкомитетом Палаты представителей в прошлом году, в результате которого был опубликован блокбастер, где утверждается, что компании злоупотребляют своей рыночной властью, и все они не согласились с выводами отчета.

Теперь отрасль утверждает, что закон, принятый на среду, может привести к "непредвиденным" последствиям и в конечном итоге помешать потребителям и малому бизнесу, полагающимся на их услуги.

"Счета потребуют от нас снижения качества наших услуг и не позволят нам предлагать важные функции, используемые сотнями миллионов американцев", — говорится в заявлении Марка Исаковица, вице-президента Google по делам правительства и государственной политике.

"Мы с уважением рекомендуем, чтобы эти последствия были более тщательно рассмотрены, прежде чем Конгресс примет меры", — добавил Исаковиц.

Брайан Хусеман, вице-президент Amazon по государственной политике, сказал, что группа, возглавляемая республиканцем. Дэвид Чичиллин (DR.I.), "излишне быстро продвигает эти законопроекты".

Представитель Facebook назвал закон "отравой для технологической индустрии Америки в то время, когда наша экономика меньше всего может себе это позволить", и заявил, что он недооценивает "безжалостную конкуренцию в технологическом секторе", указывая на конкуренцию со стороны иностранных компаний, включая принадлежащую Китаю TikTok.



Apple не ответила на запрос о комментарии

Такие отраслевые группы, как NetChoice и Chamber of Progress, которые перечисляют Google, Facebook и Amazon среди своих членов и партнеров, выпустили аналогичные предупреждения о законодательном пакете.

"Они ставят под угрозу бесплатные сервисы, которые потребители используют, чтобы отправлять сообщения и звонить близким, прокладывать маршруты, связываться с профессионалами в области здравоохранения, потреблять онлайн-контент, включая новости и образовательный контент, и многое другое", — написала президент и генеральный директор TechNet Линда Мур членам комитет.

Водители готовы объединить Amazon в профсоюзы

Международное братство водителей будет голосовать за резолюцию, признающую объединение Amazon в профсоюзы одним из главных приоритетов организации.

Согласно копии резолюции, в рамках инициативы под названием "Проект Amazon" водители создадут специальное подразделение, ориентированное на Amazon, которое будет помогать работникам, заинтересованным в организации.

Группа Teamsters, насчитывающая более 1,4 миллиона членов в США и Канаде, уже представляет несколько секторов логистической отрасли, включая складские услуги, службу доставки посылок и транспортных работников.

Водители, RWDSU и Объединенный профсоюз работников пищевой и коммерческой отраслей уже предприняли шаги по организации на Amazon.

По данным профсоюза, в последнее время более тысячи рабочих обратились в RWDSU по поводу создания профсоюзов, а некоторые работники Amazon создали группы защиты интересов на своих предприятиях.

Побегаешь за деньги

Клиенты Peloton возмущены тем, что компания отключила функцию бесплатного пробега на своей беговой дорожке высокого класса, вынудив пользователей платить дополнительный ежемесячный членский взнос. Раньше люди, выложившие более 4000 долларов на беговую дорожку Peloton Tread +, могли выбрать настройку "Просто беги" и выполнять упражнения без доступа к цифровому контенту тренировок Peloton.

Но после недавнего обновления безопасности функция Just Run исчезла, согласно сообщениям в социальных сетях.

В Лондоне запускают двухэтажные водородные автобусы

Первый в Великобритании парк двухэтажных автобусов с водородным двигателем будет представлен в Лондоне. Как сообщает BBC, двадцать автобусов, чьи выхлопные газы не загрязняют окружающую среду, будут обслуживать маршрут номер 7 между районом Ист-Эктон и Оксфордской площадью.

Управляющая компания транспортом Лондона уже имеет в своем парке более 500 электробусов, а к 2030 году компания стремится достичь нулевых выбросов. Новые автобусы можно заряжать один раз в день в течение пяти минут, и их единственным прямым побочным продуктом является вода.

Лондон, как и многие крупные города мира, проводит политику, направленную на уменьшение пробок и снижение вредных выбросов автомобилей. Среди прочего проводится политика сar-free, ограничивающая движение автомобилей в городской зоне. К примеру, плата за въезд в центр города была введена еще в 2003 году. Скидки и льготы предусмотрены, например, для жителей центральных районов и водителей электромобилей и машин с гибридными двигателями. Как утверждают власти английской столицы, сбор пошлины привел к тому, что люди стали чаще ездить в центр на общественном транспорте и велосипедах.

Президент Сальвадора рассказал о крипте на вулканической энергии

Наиб Букеле сделал Сальвадор первой страной в мире, которая утвердила биткоин как законное платёжное средство. В начале этого месяца Bitcoin-законопроект был принят в стране абсолютным большинством. Президент также объявил о планах превратить небольшие островные страны в горячую точку для чистой добычи биткоинов.

В день голосования президент посетил Twitter Space и пообщался с более чем 23 тысячами криптоэнтузиастов со всего мира. Во время общения его спросили о планах по продвижению чистой добычи биткоинов, на что Букеле предположил, что страна может использовать геотермальную энергию вулкана.

В течение недели после того, как биткойн стал законным платежным средством, Букеле начал работать над созданием чистых операций по добыче биткоинов.

Всемирный банк отказался поддержать Сальвадор в переходе на биткоин

Правительство Сальвадора обратилась к Всемирному банку за технической помощью во внедрении криптовалюты в качестве официального метода оплаты, но получило отказ. Всемирный банк заявил, что не может помочь во внедрении биткоина, учитывая влияние майнинга криптовалюты на окружающую среду и проблемы с прозрачностью

Из-за отказа Всемирного банка Сальвадор может столкнуться с проблемами в признании биткоина законным платежным средством в установленный 90-дневный срок.

Скептически отнесся к решению сальвадорских властей и Международный валютный фонд. Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что с признанием биткоина официальным платежным средством в Сальвадоре есть ряд экономических, финансовых и юридических трудностей.

Президента Европейского Центробанка Кристин Лагард заявляла, что биткоин используется для "совершенно предосудительной деятельности по отмыванию денег".

Разрабатываемая центробанками некоторых стран цифровая валюта не является аналогом криптовалюты, главным признаком которой является децентрализованность. Цифровая валюта будет выпускаться единым эмиссионным центром в лице центробанка, являться универсальным платежным средством, которое можно обменять на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Формально цифровая валюта будет являться третьим видом платежного средства – в дополнение к наличным и безналичным средствам.





Четверг, 24 июня

Крупнейшая криптоафера в мире

В ЮАР пропали два основателя криптовалютной инвестиционной платформы, а вместе с ними исчезли биткоины пользователей на сумму 3,6 млрд долларов.

Два брата Каджи запустили Africrypt в ЮАР в 2019 году. В апреле этого года старший из братьев и глава компании Амир Каджи сообщил, что компанию взломали. Он попросил клиентов не обращаться к юристам и властям, заявив, что это замедлит процесс возврата утраченных средств.

На пике стоимости криптовалюты в апреле пропавшие 69 тысяч биткоинов оценивались более чем в 4 млрд долларов. Несмотря на просьбу Амира Каджи, ряд инвесторов обратились в юридическую фирму Hanekom Attorneys. В ней агентству Bloomberg сообщили, что сразу "заподозрили неладное" в просьбе главы Africrypt. По информации юристов, сотрудники компании потеряли доступ к программно-аппаратной платформе за неделю до предполагаемой атаки.

Hanekom Attorneys не удалось выяснить, где находятся братья. Она установила, что биткоины со счетов Africrypt в ЮАР вывели и провели через крупные майнинг-пулы, после чего криптовалюту стало невозможно отследить. Делом занялось элитное подразделение полиции ЮАР, еще одна компания занялась процессом ликвидации Africrypt.

В апреле этого года в Турции подобным образом завершила свою работу местная криптовалютная биржа Thodex, работающая с 2017 года. 21 апреля более 390 тысяч активных клиентов биржи утратили доступ к своим кошелькам, а гендиректор биржи, по данным агентства DHA, удалил свои аккаунты в социальных сетях и выехал из Турции с 2 млрд долларов в криптовалюте, принадлежащих инвесторам.

Мясо за вакцину

Взломанный американский мясоперерабатывающий завод JBS USA объявил в четверг, что будет предлагать бесплатно говядину, свинину и курицу в течение года 50 американским семьям, которые будут вакцинированы против COVID-19 в ближайшие недели в клиниках, спонсируемых компанией Reuters.

Американское подразделение бразильской группы JBS SA — крупнейшего в мире поставщика мяса, и Pilgrim's Pride — производитель курятины в США, контрольный пакет акций которого также принадлежит JBS, в прошлом году подверглись критике после того, как тысячи сотрудников на их бойнях заболели COVID -19. Чтобы контролировать распространение вируса, мясоперерабатывающие предприятия США приостановили свою деятельность, что привело к проблемам с поставками мяса и росту цен.

Обе компании в настоящее время заявляют, что около 70% их 66 000 сотрудников в США полностью вакцинированы, и надеются, что их бесплатное предложение мяса также побудит к вакцинации сельских жителей вокруг, которые живут около их предприятий, а не только их собственных сотрудников.





Gucci представляет альтернативу коже без животных

Итальянский бренд роскошной моды объявил в четверг, что Gucci начнет использовать новый материал, не содержащий животных составляющих и других экологически чистых материалов.

Этот материал под названием "Demetra" представляет собой "новый революционный роскошный материал, сочетающий в себе качество, мягкость, долговечность и масштабируемость с экологической идеей".

Три модели кроссовок Gucci, представленные в четверг, являются первыми продуктами, изготовленными с использованием Demetra, а другие компоненты обуви содержат "органический хлопок, переработанную сталь и переработанный полиэстер", — заявили в компании.

Модели Gucci New Ace и Gucci Rhyton в настоящее время доступны в интернете и в магазинах Gucci, а обувь Gucci Basket будет доступна с пятницы.

Компания заявила, что вскоре планирует выпустить другую обувь и продукты, изготовленные с использованием Demetra, которые, по данным Gucci, содержат до 77 процентов материалов растительного происхождения.

Этот шаг последовал после того, как в 2017 году бренд объявил, что официально прекратит продажу меховых изделий, а с начала 2018 года "вообще не использовала мех животных".

За Gucci последовали несколько других люксовых брендов и компаний, которые решили отказаться от использования меха животных, включая Macy's, Versace и Prada.

Кампания, трудовая драма: каждый пятый без работы

В итальянской Кампании 50% граждан рискуют оказаться в списке бедных и тех, кто, по сути, оказывается на обочине общества. Южные регионы находятся на последних пятнадцати местах европейского рейтинга, а среди худших — Кампания, где каждый пятый человек является безработным. На юге 40% молодых людей по-прежнему живут дома из-за трудностей с работой, а 41,7% людей в возрасте 30-34 лет находятся в неудовлетворительном экономическом положении и соглашаются на работу даже без контракта и страховок.

Цена растут, доходы снижаются

ВВП двадцати самых сильных стран мира вернулись в первом квартале 2021 года к допандемическому уровню. Индия, Турция и Китай превзошли их кварталом ранее, и продолжили восстановление — на 2,1%, 1,7% и 0,6% роста соответственно (после 9,3%, 1,7% и 2,6% в предыдущем квартале). Этот резкий взлет отражает увеличение спроса на товары, и порожден как стимулами правительств, так и ростом потребления. Но предприятия, простаивавшие во время коронакризиса или отправившие сотрудников в отпуска, теперь не могут быстро получить сырье и комплектующие в объемах, которые позволили бы им вновь работать на полную мощность.

Нехватка контейнеров для транспортировки, недостаточная пропускная способность портов и кризисы, подобные случившемуся в Суэцком канале, повысили стоимость перевозки по всему миру.

Дефицит уже ощущается практически во всех сферах, от микрочипов и хлора до пищевых продуктов.

Некоторые эксперты связывают ожидаемое повышение цен с вероятностью вступления экономики в новую фазу высокой инфляции после удерживаемых много лет подряд низких процентных ставок, и из-за того, что правительства начали "печатать" огромные суммы денег в последнее десятилетие, особенно — во время коронакризиса.



Всемирная налоговая реформа повлияет на Израиль

Министр финансов Авигдор Либерман сообщил о присоединении Израиля к проекту налогообложения цифровой экономики, разработанному OECD в сотрудничестве с G20. Речь идет о налогообложении компаний, точнее – налоге на прибыль. Этот налог, собранный с фирм и с индивидуальных предпринимателей, в 2019 году принес казне 68 млрд шекелей.

Уровень налогообложения в Израиле – 23 процента с прибыли – относительно высок, по сравнению с рядом других стран. Для сравнения, во Франции базовая ставка налога на прибыль составляет 32 процентов, в Голландии и Испании – 25 процентов, в США – 21 процент. Но это только базовая ставка, а на практике многим крупным работодателям (самые большие из которых – Intel и "Тева") предоставлена налоговая льгота. Согласно закону о поощрении инвестиций, налог на прибыль для них снижается до 16 процентов, а в регионах развития – до 7.5 процентов. Некоторые платят и того меньше — 6 процентов, а в ряде случаев от налога освобождается определенная часть деятельности компании.

Это не превращает Израиль в "налоговое убежище". Зарубежные эксперты, изучив израильский закон о поощрении инвестиций, не увидели в нем ничего предосудительного.

Когда новые правила вступят в силу, Израилю придется находить более гибкие и изощренные методы стимулирования инвестиций в зонах развития. Например, выделять целевые гранты или стимулировать привлечение местных сотрудников. Но даже уменьшенная ставка в 16 процентов для крупных работодателей все же выше минимально допустимой по новой реформе.



Orange Fab с 4 румынскими стартапами

Четыре стартапа, предлагающие решения для управления отходами, кибербезопасности, зарядки электросамокатов и оптимизации процессов взаимодействия с клиентами с помощью искусственного интеллекта, входят в акселератор Orange Fab после выбора из программы "Города будущего",

Благодаря программе ускорения Orange Fab, стартапы CityDock, CyberEdu, ECON и EmailTree.AI получат выгоду от наставничества по разработке продуктов и доработки бизнес-плана вместе с профессионалами Orange Румыния. Они также будут иметь доступ к Orange 5G Lab, современному коммуникационному оборудованию и технологиям, таким как LoRaWAN или LTE-M, и получат поддержку в реализации пилотных проектов с компаниями и государственными органами.

*CityDock — сеть умных зарядных станций для электросамокатов, CyberEdu — платформа для обучения и электронного обучения специалистов по безопасности, ECON — система управления отходами, mailTree.AI — решение, которое поддерживает эффективность процессов взаимодействия с клиентами и поддержки.

Вместе с Orange и его партнерами новые стартапы, отобранные в Orange Fab, получат возможность принять участие в мероприятии Cities of the Future Startup Forum в Брашове 28 июня, где они смогут представить свои решения потенциальным клиентам в регионе.

Payoneer вышел на NASDAQ с ценником 3,3 миллиарда долларов

Израильская стартап-компания Payoneer, разработавшая платформу международных платежей, договорилась о своем поглощении СПАК-компанией FTAC Olympus Acquisition Corp с целью выхода на нью-йоркскую биржу высоких технологий NASDAQ.

После слияния стоимость стартапа составит 3 миллиарда долларов. Сделка привлекает дополнительное внимание СМИ в связи с тем, что одним из инвесторов в компанию является премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Точная доля акций Беннета неизвестно, однако по оценкам специалистов, после эмиссии он стал на несколько миллионов долларов богаче.

IKEA признали виновной в шпионаже

Французский филиал Ingka Group, владеющий большинством магазинов IKEA по всему миру, получил от французского суда штраф в размере 1,2 миллиона долларов за слежку за французским персоналом, а также за некоторыми клиентами в течение нескольких лет.

Группу по производству плоской мебели обвинили в нарушении конфиденциальности своих сотрудников, проверяя записи их банковских счетов и иногда используя "фальшивых сотрудников" для составления отчетов о сотрудниках. Затем данные были использованы для преследования профсоюзных лидеров и в интересах ИКЕА в спорах с покупателями.

Также выяснилось, что компания заплатила за доступ к полицейским файлам.

Прокуратура добивалась штрафа в размере 2,3 миллиона долларов. Юристы французского профсоюза CGT и несколько лиц, требующих компенсации, заявили, что окончательная сумма невелика, но приветствовали результат.

Компания заявила, что пересматривает решение суда, чтобы выяснить, нужны ли дальнейшие меры, после того, как она предприняла шаги по пресечению слежки.

Пятница, 25 июня

Нафтогаз повысил тариф еще на 10%

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на июль в рамках тарифного плана "Месячный" на уровне 13,13 грн/куб. м. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании.

Отметим, что в июне соответствующий тариф был установлен на уровне 11,94 грн/куб.м. Тогда повышение цены на газ объяснили общей тенденцией роста цен на европейском рынке до максимальных значений за последние годы.

Однако в компании подчеркнули, что подавляющее количество клиентов получают газ по годовому тарифу, а переход на месячный тариф является исключительно добровольным. В частности, пока что никто из клиентов "Нафтогаза" не получает газ по тарифу "месячный".

Стоимость газа в рамках годового тарифного плана составляет 7,96 грн/куб.м.

Напечатанные протезы кампании Ayudame3D

Когда-то будучи дизайнером игрушек с использованием трехмерной печати, 27-летний Мартинес начал экспериментировать с использованием тех же техник для изготовления протезов. Однако после доставки пяти протезов в приют для сирот в Кении Мартинес решил посвятить все свои усилия помощи инвалидам.

Четыре года спустя Ayudame3D превратилась в глобальную компанию, ежегодно поставляющую от 200 до 250 искусственных рук по всему миру бесплатно для тех, кто их запрашивает.

Изготовленные из пластика протезы рук, доходящих до запястий, локтей или плеч, являются основным продуктом организации, хотя она дополнительно производит медицинское оборудование, игрушки и сувениры, которые продаются, чтобы помочь собрать деньги на создание протезов.

Ayudame3D – идеальный образец социально ответственного бизнеса.

Палестинская автономия намерена выпустить свою цифровую валюту

Палестинское управление денежного обращения проверяет возможность выпуска собственной цифровой валюты. По словам директора управления Фераса Мильхема, на текущий момент проводятся два исследования по данному вопросу и ведутся консультации с несколькими центральными банками.

На текущий момент у Палестинской автономии нет собственной валюты. На ее территории обращаются израильский шекель, иорданский динар и доллар США. При этом в рамках борьбы с отмыванием капитала и финансированием террора Израиль сильно ограничивает оборот шекелевой наличности.

Напомним, что возможность введения цифрового шекеля рассматривает и Банк Израиля, проводивший недавно моделирование подобного шага.

Россия будет контролировать металл

Россия планирует ввести временный налог на экспорт стали, никеля, алюминия и меди в рамках усилий по удержанию инфляции под контролем после того, как цены на металлы выросли из-за роста цен на сырье в целом.

Министр экономики России Максим Решетников заявил, что базовый уровень налога будет составлять 15% плюс определенный тариф для каждого металла. Налог будет действовать с 1 августа по 31 декабря.

Эти налоги могут иметь далеко идущие последствия для мирового рынка металлов в условиях ограниченного предложения определенных продуктов, таких как алюминий. Российская группа United Co. Русал контролирует около 10% мирового рынка алюминия, а группа ПАО "ГМК" Норильский никель "производит около 20% мирового никеля.

Объявленная Москвой пошлина на экспорт металлов является последней из серии мер, принимаемых правительствами по всему миру для противодействия росту цен на сырье и другие товары. Россия уже ввела налог на экспорт пшеницы, а Китай в этом году принял дополнительные меры для сдерживания инфляции.





Microsoft представляет Windows 11

Спустя шесть лет Microsoft представила новое поколение своей операционной системы Windows для ПК. Одним из нововведений в Windows 11 является то, что программное обеспечение Microsoft Teams для видеоконференцсвязи и совместной работы напрямую интегрировано в офис.

В дополнение к программам Windows компьютеры также смогут использовать приложения для операционной системы Google Android, как сообщила компания в четверг. Они поступают на платформу через магазин Android от Amazon и создаются для работы с помощью технологий компании Intel, производящей микросхемы. В Windows 11 также были переработаны различные элементы управления, включая кнопку "Пуск" и соответствующие меню, которые теперь можно найти в середине панели задач, а не на краю.

Подавляющее большинство ноутбуков и настольных компьютеров в мире работают под управлением Windows. В отличие от Apple, Microsoft придерживается того факта, что устройствами с Windows можно работать как с клавиатурой, так и с сенсорными экранами. Группа iPhone, с другой стороны, постоянно воздерживается от разрешения управления через экран на своих компьютерах Mac.

Разработчики приложений могут интегрировать свои собственные способы оплаты на платформу Windows, и Microsoft не будет взимать за это плату, подчеркнули в группе. Конкретная дата выхода Windows 11 не упоминается — она ожидается осенью вместе с новыми устройствами от производителей ПК, на которых операционная система уже предустановлена.

Электронные аукционы земли

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы".

Согласно информации на странице соответствующего законопроекта №2195 на сайте Верховной Рады, документ возвращен с подписью президента 24 июня.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 мая приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в Земельный кодекс и закон "Об аренде земли" относительно продажи на электронных аукционах земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них.

Согласно документу, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором торгов и оператором электронной площадки.

Сельхоз реформа ЕС

Страны ЕС и Европарламент пришли к соглашению о компромиссе в споре о реформе многомиллиардной европейской сельскохозяйственной политики. В будущем нужно вкладывать больше денег в защиту окружающей среды и климата. Соглашение о сельскохозяйственной политике ЕС на сумму около 270 миллиардов евро на 2023–2027 годы еще не подтверждено официально.

Австрийский "зеленый" депутат Европарламента Томас Вайц раскритиковал тот факт, что компромиссы будут значительно отставать от объявлений о "зеленом курсе". Он упомянул об использовании меньшего количества пестицидов, большего — органического земледелия и большую защиту окружающей среды, климата и биоразнообразия. Эко-меры в размере 25 процентов с одногодичной фазой обучения в 20 процентов являются недостаточными и могут быть смягчены. Также не будет ограничения на премии за площадь.

Соглашение о сельскохозяйственной реформе еще не было официально подтверждено парламентом ЕС и странами ЕС. Зеленые ЕС уже заявили, что хотят организовать большинство в парламенте против сделки, но успех считается сомнительным.

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