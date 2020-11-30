Новостройки без газа, виртуальная косметика L’Oreal Paris и другие инновации: деловые итоги недели (Часть 2)

Одним из главных событий прошлой недели стала Черная пятница, которая не оправдала ожиданий ритейлеров во всем мире. Прогнозируемыми оказались протесты мелкого бизнеса. И только некоторые страны своими решениями показали реальную заботу о своих гражданах, практическими программами и выплатами бизнесу.



Кроме того, необратимым становится процесс сокращений крупных предприятий, а программы по переходу на экологичную экономику находят деньги, несмотря на корорнавирусные удары по экономике.

Чем запомнилась уходящая неделе в мире экономики – во второй части обзоре портала "Комментарии".

Четверг, 26 ноября

Беспроводная зарядка с эффективностью 99,999%

Физики из Университета Мэриленда разработали беспроводную технологию зарядки, эффективность которой почти идеальна. Гаджеты смогут получать до 99,999% отправленной им энергии. При этом устройства могут перемещаться, между источником и приемником могут быть объекты, а дальность дистанции передачи находится в пределах комнаты.

Одним из самых главных последствий разработанной технологии авторы называют создание беспроводных зарядных устройств большой мощности. Дело за инвестициями. Существующие сейчас технологии имеют низкую эффективность и создают угрозу электромагнитного засора.

Повышение тарифов на электроэнергию

Министерство энергетики предлагает с начала 2021 года повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Об этом в четверг заявил и. о. министра энергетики Юрий Бойко.

Глава Минэнерго пояснил, что уже сегодня цена электроэнергии как товара в структуре действующих тарифов составляет лишь 1 коп. за кВт-ч при рыночной цене около 1,4 грн/кВт-ч, а с декабря и января возрастет стоимость транспортировки, что сделает поставку для населения убыточной для поставщиков универсальных услуг.

Бойко уточнил, что стоимость транспортировки электроэнергии населению с учетом тарифа поставщика универсальных услуг составляет 1,03 грн/кВт-ч, а средний по Украине тариф для населения составляет 1,04 грн/кВт-час.

Таким образом, по словам главы Минэнерго, в действующих тарифах для населения оплачивается только поставка электроэнергии. Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает повысить цены на электроэнергию для населения до уровня промышленности, обеспечив адресную помощь уязвимым категориям потребителей. По оценке НКРЭКУ, данное решение позволит дополнительно собрать с потребителей более 38 млрд грн.

Франция без лыж

Премьер-министр Франции Жан Кастекс официально объявил о закрытии зимних курортов во время каникул 26 ноября. Напомним, Эммануэль Макрон упомянул во вторник вечером, что французы не смогут кататься на лыжах во время рождественских каникул, какие бы усилия они не приложили. Менеджеры горнолыжных курортов уже выразили свое удивление и разочарование, так как рождественский период приносит им 20% всего дохода и, кроме того, им обещали нанимать временный персонал для сезонной работы зимой.

Крупнейшая в мире сделка по финансированию строительства морских ветряных электростанций

Крупная оффшорная ветряная электростанция, которая станет самой большой на планете, сделала еще один шаг вперед в четверг, когда SSE Renewables и Equinor объявили о завершении сделки по финансированию проекта на 8 миллиардов долларов.

После завершения строительства ветряная ферма Dogger Bank в Великобритании – совместное предприятие 50:50 между двумя фирмами – будет иметь общую мощность 3,6 гигаватт (ГВт).

Первые две фазы, Dogger Bank A и Dogger Bank B, будут построены одновременно, каждая из которых будет иметь мощность 1,2 ГВт. Третья фаза проекта, Dogger Bank C, разрабатывается в соответствии с другим графиком, финансовое завершение которого ожидается к концу 2021 года.

Австрия против запрета горнолыжного отдыха

Германия просит Европейский Союз запретить до 10 января лыжные туры, которые стали источником нескольких вспышек эпидемий прошлой зимой, несмотря на сопротивление Австрии и гнев других европейских курортов. После более чем семи часов обсуждений Ангела Меркель и 16 государств региона решили обратиться к Европе, в которой Германия будет председательствовать в Совете до конца года.

Правительство Австрии выступает против закрытия горнолыжных курортов и потребует компенсаций, если такое решение будет принято. По данным канцелярии австрийского министра финансов Гернот Блюмеля, "лыжный локдаун" будет стоить стране примерно 2,4 миллиарда евро потерянных доходов за трехнедельный период рождественских и новогодних праздников.

Правительство Франции может выкупить акции у трейдеров

Акции, не проданные в конце года, и акции, не проданные в январе, могут быть выкуплены правительством, чтобы спасти денежный поток трейдеров, оказавшихся в минусе в период карантина. Если не получиться продать товары, которые они хранили в последние месяцы.

Заразный бизнес

Top Glove, крупнейший в мире производитель медицинских перчаток, закрыл 20 производственных площадок в Малайзии после того, как тысячи рабочих дали положительный результат на COVID-19. По состоянию на четверг у 2684 сотрудника положительный результат теста со ссылкой на старшего министра безопасности Малайзии и министра обороны Исмаила Сабри Яакоба. Власти страны проверяют всех работников Top Glove на пораженных фабриках и в общежитиях на коронавирус.

Министр международной торговли и промышленности Мохамед Азмин Али заявил CNBC в четверг, что правительство надеется "смягчить эту проблему в течение следующих двух недель".

Disney сокращается

Компания увеличивает цифру увольнения до 32 тыс. сотрудников, поскольку коронавирус убивает бизнес в тематических парках. В первой половине 2021 финансового года Disney уволит 32 тыс. сотрудников. Эта цифра включает 28 тыс. рабочих, о которых компания объявила ранее в сентябре. Кроме того, по состоянию на 3 октября около 37 тыс. сотрудников, увольнение которых не ожидалось, были отправлены в отпуск.

Fiat Chrysler Maserati будут полностью электрифицированы

Все автомобили премиального бренда Fiat Chrysler Maserati будут электрифицироваными, гибридными или полностью электрическими, в ближайшие пять лет, заявил в четверг исполнительный директор подразделения.

Новый внедорожник Maserati Grecale, который должен быть выпущен в следующем году, первоначально будет предлагаться как с двигателем внутреннего сгорания, так и в гибридной версии. Новые модели Gran Turismo и Gran Cabrio также будут электрифицированы в ближайшие пять лет. Полностью электрическая версия внедорожника Grecale ожидается на более позднем этапе, сообщает Maserati.

"Укрзализныця" допустила первые частные локомотивы к работе на железной дороге

Правление АО "Укрзализныця" утвердило договор о допуске частных локомотивов к работе на железной дороге. Речь идет о реализации экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования, которое внедряет Мининфраструктуры. Об этом в четверг сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

Первым участником эксперимента было определено ООО "Украинская локомотивостроительные компания", которое будет осуществлять курсирования частных локомотивов сразу на девяти участках железной дороги на Западной Украине.

По словам Криклия, отбор участников для участия в экспериментальном проекте продолжается, а интерес со стороны рынка оказался значительным.

ООО "Украинская локомотивная компания" с уставным капиталом 3 тыс. грн основано в Киеве в ноябре 2016 года. Его бенефициаром через ООО "Инвестиционная компания "Евразия" указан директор Вячеслав Якубовский.

Профсоюзы против Набсоветов

Профсоюз авиастроителей Украины на ГП "Антонов" планирует подать иск в суд из-за решения ГК "Укроборонпром" создать наблюдательный совет предприятия. Об этом председатель профкома профсоюза авиастроителей Украины на ГП "Антонов" Виктор Гуска заявил в четверг на пресс-конференции.

Он отметил, что вопрос создания наблюдательного совета не обсуждали с трудовым коллективом предприятия.

"По закону на предприятиях, относящихся к оборонно-промышленному комплексу, наблюдательные советы не создаются", – подчеркнул Гуска.

Пятница, 27 ноября

Индекс ремонтопригодности

Европарламент проголосовал за новую политику длительного использования гаджетов. Это обязательная маркировка, которая позволит пользователям понимать уровень трудностей, с которыми они столкнутся при попытке отремонтировать сломанный девайс. Также юзеры буду получать информацию о предполагаемом сроке службы гаджета.

На наклейке с индексом ремонтопригодности будет указана оценка по 10-балльной шкале. Этим маркировкой описывают всю электротехническую и электронную продукцию, продающуюся в ЕС. За принятие такого решения проголосовали 395 человек, против были 94, еще 207 воздержались.

Франция уже в январе начнет выпуск наклеек ремонтопригодности для смартфонов, ноутбуков и другой электроники. Австрия, кроме этого, снизит налоги на услуги ремонта и предложит субсидии на ремонт.

Сотрудничество Украины и Франции

Украина и Франция планируют начать реализацию совместного проекта строительства энергонакопительных мощностей НЭК "Укрэнерго" объемом 20 млн евро. Об этом в пятницу сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Согласно сообщению на сайте МВД, договоренности по строительству energy storage вошли в подписанную 27 ноября итоговую декларацию сессии Смешанной украинско-французской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседателями которой являются Аваков и министр экономики, финансов и возобновления Французской Республики Брюно ле Мер.

Facebook Inc. готовится запустить криптовалюту

В январе 2021 года планируется выпустить один "стейблкойн", обеспеченный долларом США в соотношении один к одному.

Проект с момента анонса подвергся пристальному вниманию и критике законодателей и регуляторов. Регуляторы опасались, что Libra может быть использована в преступных целях без должного контроля.

В связи с этим компания обещала затормозить проект до тех пор, пока не получит одобрение регуляторов как в США, так и в Европе.

Сейчас, по данным издания, Facebook ожидает решения финансового регулятора Швейцарии по выпуску криптовалюты.

Канадская Vermilion отказалась от проекта с "Нафтогазом"

Канадская нефтегазодобывающая компаниея Vermilion Energy приняла решение отказаться от участия в совместных с группой "Нафтогаз" проектах по освоению Балаклийской и Ивановских нефтегазоносных участков.

Vermilion Energy приняла такое решение из-за падения цен на газ и нефть, пандемии коронавируса и глобального экономического спада.

Задолженность по зарплате достигла 3,8 млрд грн

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в октябре выросла на 6,5% и на 1 ноября 2020 года составила 3,79 млрд грн.

Как сообщила Государственная служба статистики, в том числе задолженность по зарплате перед работниками экономически активных предприятий в минувшем месяце возросла на 8,9% и на 1 ноября текущего года составила 2,53 млрд грн.

"Филип Моррис" просит ужать налоги

Согласно обнародованному письму гендиректора компании Костаса Салвараса к президенту Украины, крупный табачный производитель, предлагает заменить 320%-ное повышение налогов на табачные изделия для электрического нагрева (ТИЭН), которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года, на ежегодное увеличение на 50% в течение 2022-2025 гг. или на 200% в 2021 году и на 20% в последующие годы.

По оценкам "Филип Моррис", резкое повышение акцизов приведет к потере потенциальных и реальных инвестиций, доходов госбюджета, росту уровня контрабанды, конфликту с законодательством ЕС.

Amazon и его сотрудники

В Германии около 2500 сотрудников компании Amazon вышли на трёхдневную забастовку. Они требуют от корпорации проводить прозрачную и достойную зарплатную политику, платить честные налоги и следовать европейским нормам охраны окружающей среды, а также обеспечить ковидные стандарты безопасности сотрудников.

В заявлении профсоюзов указано, что за время пандемии стоимость Amazon достигла триллиона долларов, а её основатель Джефф Безос стал первым в истории человеком, личное состояние которого превысило 200 миллиардов.

В Германии на Amazon работают более 16 тысяч человек, а в течение этого года, из-за резкого роста онлайн-торговли, нанято ещё около 10 тысяч временных сотрудников. Им компания обещает рождественские бонусы.

В тоже время сотрудники Amazon в США, которые будут работать в период с 1 по 31 декабря, получат специальный бонус, составляющий 300 долл для тех, кто занят полный рабочий день, и 150 долл для частично занятых.

В общей сложности Amazon направит на выплату специальных бонусов более 500 млн долл.

Одесский кислород

Одесский припортовый завод получил лицензию на производство медицинского кислорода и вскоре начнет поставлять его в больницы региона. Завод уже давно производит кислород с содержанием в 99,7% по криогенным методом. Однако для поставок ему не хватало именно лицензии, пока позволит обеспечивать кислородом более 300 пациентов в сутки.

Флорида голосует за 15 долларов в час

Более 60% избирателей Флориды поддержали Поправку 2, в соответствии с которой штат встал на путь повышения к 2026 году минимальной заработной платы в размере 15 долларов в час.

Успех этой меры обозначен борьбой за жизненно важную отрасль туризма Флориды, где работает много низкооплачиваемых рабочих.

Это вдохновляет правозащитников, которые стремятся принять аналогичные меры в других штатах, хотя все еще высокий уровень безработицы и более низкая стоимость жизни в сельских районах остаются проблемными и нерешенными.

Суббота, 28 ноября

"Артем" получит 49 млн гривен

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" получит 49 млн грн из государственного бюджета на 2021 год на разработку артиллерийских боеприпасов и снабжение неуправляемых авиационных ракет.

Отмечается, что также подготовлены дополнительные заказы неуправляемых авиационных ракет, ракетных комплекса "Нептун" и ракет для комплекса "Ольха" на сумму около 900 млн. грн., в которых ГАХК "Артем" является главным исполнителем или соисполнителем.

Встречи ОПЕК+

Группа ОПЕК+, группа ведущих нефтедобывающих стран, провела неформальные онлайн-переговоры в субботу перед встречами, запланированными на следующую неделю, говорится в письме, просмотренном Reuters, и источниках, осведомленных в этом вопросе.

ОПЕК+ обсудила, ослабить ли сокращение добычи нефти с 1 января, как было ранее согласовано, или продолжить добычу с прежними темпами на фоне вялого спроса на нефть и последствий пандемии коронавируса.

В письме ОПЕК говорится, что российский вице-премьер Александр Новак примет участие в субботних неофициальных консультациях руководителей Объединенного министерского мониторингового комитета.

Группа должна была увеличить добычу на 2 миллиона баррелей в день в январе, что составляет около 2 процентов мирового потребления, в рамках неуклонного ослабления рекордных сокращений поставок, осуществленных в этом году.

Но в связи с падением спроса на топливо из-за второй волны пандемии ОПЕК+ рассматривает возможность отсрочки увеличения или даже дальнейшего сокращения.

В четверг президент Нигерии Мухаммаду Бухари заявил, что его стране необходимо добывать больше нефти для поддержки своей экономики и создания инфраструктуры для значительного населения, многие из которого являются бедными.

Коалиция по возобновляемому водороду

Европейские ассоциации солнечной и ветровой энергетики SolarPower Europe и WindEurope создали Коалицию по возобновляемому водороду (Renewable Hydrogen Coalition). Новая коалиция будет поддерживать и ускорять внедрение возобновляемых водородных технологий в Европе.

В европейской экономике существует значительный "скрытый спрос" на экологически чистый водород, объём которого в ближайшей перспективе оценивается в 540 ТВт*ч, а в среднесрочной в 1200-1400 ТВт*ч.

Согласно исследованию, возобновляемый водород представляет собой значительную инвестиционную возможность в размере 550-700 млрд евро с потенциалом снижения выбросов в размере 450-550 Мт CO2 (или 10% годовых выбросов в Европе).

Tesla отзовет более 10 тыс. машин

Компания Tesla отзовет более 10 тыс. электромобилей Model X и Model Y из-за выявленных дефектов крепления фрагментов крыши и угрозы отказа руля.

В Китае сообщили, что компания отзывает в КНР 870 автомобилей Model X, выпущенных в период с 16 марта по 31 июля 2016 года, из-за угрозы отрыва наружной секции крыши.

Отмечается, что отлетающие при движении куски крыши могут представлять собой опасность для других участников движения.

Ранее на этой неделе Tesla объявила об отзыве 9136 машин Model X, выпущенных в период с сентября 2015 по июль 2016 года, из-за аналогичной проблемы.

Убыток "Нафтогаза" вырос до 17 миллиардов

Группа "Нафтогаз" за девять месяцев 2020 года получила 17 мрд грн убытка по сравнению с прибылью в 12,9 млрд грн за тот же период в 2019 году. В компании поясняют такой финрезультат снижением спроса и падением цен на газ, по сравнению с прошлым годом.

Первый в мире CO2-нейтральный грузовой рейс

Первый в мире CO2-нейтральный грузовой рейс на устойчивом авиационном топливе отправится из Франкфурта в Шанхай.

Организовали его авиакомпания Lufthansa Cargo и поставщик логистических услуг DB Schenker Cargo. Уникальным его делает 100%-ая CO2-нейтральность.

Устойчивое авиатопливо относится к экологически чистому синтетическому керосину и производится в основном из биомассы, например из растительных и пищевых масел. Используя такое топливо, можно избежать выбросов ископаемого CO2 при полете на обычном керосине.

При сгорании в двигателе выделяется только углекислый газ, ранее удаленный из атмосферы, например, во время роста растений.

Таким образом, устойчивое авиационное топливо, по словам компаний, первая реальная альтернатива ископаемому авиационному топливу и ключ к благоприятному для климата, нейтральному к CO2 воздушному движению.

Бизнес без барьеров

Первая леди Елена Зеленская инициировала подписание декларации "Бизнес без барьеров" между крупными украинскими и международными компаниями. Со стороны бизнеса декларацию подписали представители "Укрпошты", Ощадбанка, "Укрзализныци", "Ашана", "1+1 media", ДТЭК, Socar, Work.ua, "АТБ" и Danone.

Сообщается, что компании будут способствовать изменениям с целью создания возможностей и социального включения для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми до шести лет, женщин и молодежи.

Первая леди и представители компаний договорились до конца этого года зафиксировать достижения и определиться с планами на ближайшие годы по развитию безбарьерности в бизнесе.

По желанию к "Бизнесу без барьеров" может присоединиться любая компания, которая готова имплементировать принципы безбарьерного ведения бизнеса, говорится в сообщении.

Воскресенье, 29 ноября

Япония обеспечивает полную автономность в космосе

Ракета среднего класса H-IIА вывела в воскресенье на геосинхронную орбиту японский спутник оптической ретрансляции данных JDRS-1 (Japanese Data Relay Satellite-1), сообщила компания-разработчик носителя Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Космический аппарат JDRS-1 предназначен для лазерной ретрансляции данных в гражданских и военных целях. В частности, спутник будет взаимодействовать с разведывательными аппаратами IGS-Optical и IGS-Radar.

В плане гражданских задач спутник должен будет обеспечивать ретрансляцию сигналов между космическими аппаратами агентства JAXA, находящимися на низкой околоземной орбите, и наземными станциями космической связи.

Таким образом, Япония обеспечивает себе полную автономность в космосе по обеспечению связи.

L’Oreal Paris выпустил виртуальную косметику

Косметический бренд L’Oreal Paris выпустил виртуальную косметику Signature Faces. Он совместим с Instagram, Snapchat, Snap Camera, Google Duo, Houseparty, Zoom, Microsoft Teams, Hangouts. С технической стороны виртуальная косметика Signature Faces являются обычными фильтрами, которые доступны длительное время во многих программах. Фильтры L’Oreal разработал один из экспертов этого бренда Вал Гарланд и креативное агентство VIRTUE.

L’Oreal предлагает 10 фильтров и женщинам уже не обязательно тратить время перед зеркалом, чтобы косметикой подчеркнуть свою привлекательность для видеоконференции или селфи для соцсети. На компьютере воспользоваться новинкой можно в Snap Camera. После установки этого приложения виртуальный макияж станет доступен и в программах видеоконференций.

Израиль анонсировал повышение цен

В полночь 1 декабря будут повышены цены на автомобильное топливо. Бензин с октановым числом 95 подорожает на девять агорот – до 5,43 шекелей за литр. В Эйлате цена составит 4,64 шекеля за литр. Надбавка за обслуживание останется 21 агорот за литр.

Причиной подорожания стал рост цен на нефть, составивший 10%. Однако за месяц доллар потерял около 2,2%. Добавим, что налог на бензин в Израиле составляет 72%.

Минимальная зарплата для граждан Саудовской Аравии превысила 1000 долларов

Министерство человеческих ресурсов и социального развития Саудовской Аравии сообщило в Воскресенье, что минимальная заработная плата для граждан королевства будет повышена с 300 до 400 риалов – то есть с 800 до 1066 долларов США.

Согласно сообщению, решение распространяется как на тех, кто уже работает в частном секторе, так и будущих работников. Система, ставшая частью программы "Саудовская Аравия-2030", призвана увеличить долю граждан на рынке труда и урегулировать статус иностранных рабочих. Она устанавливает для каждой отрасли минимальный процент местных работников. При этом большинство рабочей силы по-прежнему составляют иностранцы.

О главных событиях 22-25 ноября вы можете прочитать в первой части итогов недели глазами журналистов портала "Комментарии".

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