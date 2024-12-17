Новые ограничения банками платежей и расчетов: как это повлияет на предпринимателей и обычных граждан



















Финансовая система Украины переживает значительные трансформации и одним из важных шагов в этом процессе стало введение новых ограничений для банковских платежей и расчетов. Эти изменения вызвали активные дискуссии среди предпринимателей, граждан и экспертов.

Ограничения на банковские расчеты

Национальный банк Украины (НБУ), в сотрудничестве с Независимой ассоциацией банков Украины (НАБУ) и Ассоциацией украинских банков (АУБ) вместе с крупнейшими финансовыми учреждениями, такими как Приватбанк, Сбербанк, Райффайзен Банк и Универсал Банк, подписали меморандум, предусматривающий ряд нововведений .

Причины введения ограничений

Главной мотивацией для введения новых правил явилась необходимость противодействия финансовым злоупотреблениям. В частности, речь идет о борьбе с "дропами" – лицами, которые предоставляют свои банковские счета для использования другими для совершения сомнительных операций. По словам представителей НБУ, только за 2024 год было обнаружено более 80 тысяч таких счетов. Финансовый регулятор подсчитал, что из-за таких схем может проходить до 200 миллиардов гривен в год. Это создает значительный риск для экономики, поскольку значительная часть денежных средств остается в тени.

"Проблема дроп уже давно беспокоит финансовый сектор Украины. Мы принимаем эти меры не для того, чтобы ограничить права граждан, а чтобы защитить их деньги и обеспечить прозрачность всего рынка", — прокомментировали представители НБУ.

Также одной из причин новшеств стал рост объемов карточных переводов. В последние годы количество таких транзакций значительно возросло, что привело к необходимости более тщательного мониторинга. В Нацбанке отмечают, что это не только о борьбе с преступниками, но и о создании более эффективного механизма для регулирования финансовой системы в условиях современных вызовов.

Еще одним важным аспектом является стремление увеличить поступление в бюджет. Финансовый мониторинг позволяет снизить возможности для уклонения от уплаты налогов. Экономист Виталий Шапран, в частности, отмечает : "Это достаточно прямолинейный, но действенный способ заставить теневой бизнес работать в легальном поле."

Наконец, одной из основных целей является защита самих клиентов. В Нацбанке утверждают, что новые лимиты помогут предотвратить мошенничество с банковскими счетами. "Мы хотим создать условия, в которых клиенты будут чувствовать себя уверенно и смогут доверять финансовой системе", — добавил один из подписавших меморандум.

Условия меморандума: как изменится система

Новые ограничения предполагают разделение клиентов банков на 3 категории риска: низкий, средний и высокий.

Основные критерии разделения:

· Низкий риск: клиенты с официально подтвержденными доходами.

· Средний риск: клиенты с подтвержденными доходами.

· Высокий риск: лица без официальных источников дохода, в том числе нетрудоустроенные и студенты.

От категории будут зависеть доступные для клиента лимиты на переводы. К примеру, с 1 января 2025 года клиенты с низким и средним риском смогут переводить до 150 тысяч гривен в месяц, а с 1 июня этого же года – до 100 тысяч. В то же время, клиентам с высоким риском будет доступна только сумма в 50 тысяч гривен. Под эти лимиты будут попадать все типы переводов, включая p2p (с карты на карту) и IBAN-платежи.

Клиенты смогут повысить свои лимиты, предоставив банку документы, подтверждающие доходы. Сюда входят справки о зарплате, налоговых декларациях или других документах, которые могут засвидетельствовать финансовую состоятельность клиента.

Еще одним важным изменением станет обмен информацией между банками. Если клиент закроет счет в одном финансовом учреждении из-за конфликта, эти данные могут быть переданы другим банкам. Это вызывает опасения по поводу разглашения банковской тайны, но регуляторы утверждают, что такие меры необходимы для обеспечения прозрачности и борьбы со злоупотреблениями.

К чему готовиться украинцам?

Для рядовых граждан новшества могут стать вызовом. Если раньше многие использовали банковские счета для получения средств без документального подтверждения доходов, теперь это станет почти невозможным. Банки уже сейчас ужесточают контроль за операциями, а с 2025 года любой перевод, превышающий установленный лимит, потребует предоставления дополнительных документов.

Особенно сложно быть может для тех, кто не имеет официальной работы или работает в неформальном секторе. К примеру, студенты или домохозяйки, получающие финансовую помощь от родных, рискуют столкнуться с ограничениями. Чтобы избежать проблем, им придется либо официально трудоустраиваться, либо предоставлять документы, подтверждающие источники доходов.

Для предпринимателей эти изменения будут означать более тщательный мониторинг их финансовых операций. Банки будут внимательно изучать движение средств на счетах, обращая внимание на нетипичное поведение или непрозрачные операции. К примеру, резкий рост платежей от разных контрагентов или дробление сумм переводов может вызвать дополнительную проверку. При выявлении нарушений банки могут даже заблокировать счета.

В то же время те, кто уже работает в легальном поле и имеет все необходимые документы, не ощутит существенных изменений. Для них нововведение станет лишь дополнительной процедурой, которая поможет обезопасить их средства.

Что потребуют банки?

Ключевым требованием к клиентам станет подтверждение финансовой способности.

Для увеличения лимитов клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник доходов. Среди приемлемых документов:

· Справки ОК5, ОК7 из Пенсионного фонда;

· Выписки из банковских счетов;

· Налоговые декларации;

· Документы о волонтерской деятельности.

Предоставление указанной документации позволит обеспечить более прозрачное обращение средств и минимизировать риски финансовых преступлений.

Также банки могут ограничивать количество счетов, которые клиент может открыть. Людям без документально подтвержденных доходов разрешат иметь не более 3 счетов в одном банке для каждой валюты. Исключения сделают для специальных программ, таких как "Восстановление" или "Национальный кэшбек".

Итоги

Введение новых ограничений на банковские платежи и расчеты явилось шагом, направленным на обеспечение прозрачности финансовой системы. Хотя это создает определенные трудности для предпринимателей и обычных граждан, это способствует борьбе с мошенничеством и незаконными финансовыми схемами. Главной задачей для клиентов банков станет адаптация к новым правилам и своевременное предоставление необходимых документов.