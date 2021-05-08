Обнищание потребителей, подорожание сырья и обогащение вакцинного бизнеса

На смену политике финансовых стимулов приходит новый тренд: повышение цен и налогов для граждан средней состоятельности. Правда, теперь эти налоги будут называться борьбой с незадекларированными доходами. Причина – в компенсации тех выплат, которые массово проводились в периоды локдаунов во многих странах. Теперь настала пора выравнивать кривую экономики, поскольку печатные станки Федеральной Резервной Системы Америки и Центрального Европейского Банка дымятся от перегрева. Время печатания банкнот заканчивается и наступает время "четырехсот сравнительно честных способов отъёма денег". Остановят ли их майские протесты трудящихся или нас ждет более обостренное развитие событий?

Посетительница рассматривает цены в пекарне Сан-Франциско (Фото из Интернета)

Суббота – Воскресенье

(1-2 мая)

Первомайские протесты

В День труда протесты прошли почти во всех странах мира. Их спровоцировала пандемия, которая оставила без денег миллионы людей и перевернула экономику во всем мире, закрывая бизнесы. Во многих странах для борьбы с беспорядками власть прибегла к помощи полиции.

Турция

В Турции силовики прервали марш протестующих, которые попытались проникнуть на площадь Таксим — символическую зону недовольства. С помощью щитов силовики оттеснили толпу и увели людей с площади. За проведение несанкционированных акций протеста арестовано более 200 человек.

Франция

Профсоюз CGT заявил, что по всей стране на улицы вышли 170 тысяч человек, из них 25 тысяч — в столице. Министерство внутренних дел Франции заявило, что более 106 тысяч человек приняли участие почти в 300 митингах, организованных в Париже и других городах, включая Лион, Нант, Лилль и Тулузу. Протестующие выразили свое несогласие с планами правительства по изменению пособий по безработице и потребовали экономической справедливости. Среди требований – отмена ночного комендантского часа, введенного в рамках борьбы с коронавирусом.

Протестующие держали плакаты: "Мы хотим жить, а не выживать" и "Дивиденды, а не пособия по безработице – доход ленивых людей". Филипп Мартинес, глава профсоюза CGT, сообщил Reuters, что недавно предложенный во Франции план реформы даст "кучу денег тем, у кого много, и меньше – тем, у кого ничего нет".

Испания. Протесты с министрами

Главная акция протеста состоялась в Мадриде. В полдень около тысячи человек прошли от ратуши к городской площади Пуэрта-дель-Соль. На марше присутствовали семь министров правительства, в том числе министр труда Иоланда Диас, а также представители трех левых партий, участвовавших в региональных выборах в Мадриде.

На митинге профсоюзные лидеры призвали правительство выполнить обязательства, отложенные из-за пандемии: отменить спорную трудовую реформу, повысить минимальную зарплату и принять закон о равной оплате труда. Обращаясь к участникам марша, Иоланда Диас сказала, что занятость является ключом к преодолению кризиса.

Лондон. Убей законопроект

В Лондоне сотни человек взяли участие в акции, которая получила название "Убей законопроект". Собравшись в полдень на Трафальгарской площади, протестующие прошли мимо Букингемского дворца, затем – мимо двух министерств (образования и внутренних дел) и, наконец, через реку в сторону Воксхолл-Гарденс.

Несколько общественных движений объединились, чтобы выразить недовольство законопроектом, который, по словам критиков, значительно ограничит свободу слова и собраний, предоставив полиции, среди прочего, полномочия по сдерживанию протестов. Полиция шла вместе с протестующими и никого не трогала.

Законопроект представляет собой массовое ущемление гражданских свобод и является частью более широкой тенденции со стороны правительства ограничить свободу слова, запретить протесты и заблокировать голоса несогласных. В некотором смысле — это атака на фундаментальную демократическую ценность.

Германия

В Германии первомайские акции протеста прошли по всей стране, несмотря на введение более жестких ограничений в рамках борьбы с COVID-19.

В Берлине для наблюдения за многочисленными демонстрациями, в том числе одной организованной группой, которая выступает против стратегии правительства в отношении коронавируса, были привлечены тысячи полицейских. Также, по данным полиции, в Берлине собралось около пяти тысяч человек по призыву социалистов и крайне левых групп.

Всего в Берлине состоялось более 20 митингов по различным вопросам – от повышения арендной платы до иммиграционной политики Германии и противодействия борьбе с коронавирусом.

Кроме того, примерно 10 тысяч велосипедистов устроили в Берлине мирную антикапиталистическую демонстрацию. Но с наступлением темноты обстановка в городе стала напряженной, поскольку протестующие начали жечь костры и возводить баррикады. Помешать этому пыталась полиция.





Брюссель

Во время беспорядков один демонстрант потерял сознание после того, как его сбил грузовик с водометом. Дерзкая толпа, в основном молодежь, собралась на акцию протеста "Бум 2", ставшую продолжением мероприятия, участников которого полиция разогнала в прошлом месяце. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал граждан держаться подальше от парка.





Куба сидела дома

Празднование Дня труда было необычно спокойным на Кубе, где граждане миллионами собираются на крупные мероприятия, чтобы отметить один из самых почитаемых праздников в стране. Второй год подряд Куба отменяет свой Первомайский марш по площади Пласа-де-ла-Революции в Гаване, поскольку страна борется с COVID-19 и экономическим кризисом. Вместо этого небольшое количество национальных лидеров собралось, в основном, в пустых общественных местах, в то время как рядовым гражданам было настоятельно рекомендовано отмечать праздник дома.

Израильтяне не хотят работать

Согласно результатам Обзора условий ведения бизнеса, почти 30% сотрудников, находящихся во временном отпуске за свой счет, отказываются возвращаться к работе. Это настоящее препятствие для начала работы бизнеса. Ведь число это не малое – 65 000 израильтян. Из них около 19 000 определены, как те, кто отказывается работать вовсе.

Большинство из тех, кто не желает возвращаться на рабочие места, а это, согласно опросу, около 64%, признали, что предпочитают получать пособие по безработице. Другие оправдывали свое решение опасениями, что они повторно попадут в эту ситуацию. И лишь несколько процентов ответили, что объем работы или заработная плата были слишком низкими.

Венесуэла повышает минималку

Министр труда Венесуэлы Эдуардо Пиньяте объявил на выходных о повышении минимальной зарплаты до 7 млн боливаров, что составляет примерно 2,5 доллара по текущему официальному курсу. До повышения минимальная зарплата в стране составляла 1,8 млн боливаров, или меньше одного доллара (около 64 центов).

Малоимущие, кроме зарплаты, будут получать талоны на товары первой необходимости. Талоны можно обменять на товары суммой до 3 млн боливаров, или чуть больше, чем 3,5 долларов.

Венесуэла переживает кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В 2020 году, по данным ЦБ, инфляция в республике составила 2959,8%.

В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов. Отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 млрд долларов США, до 73,4 млн долларов в год или более чем на 99%.

За последние годы из страны уехали более 4,5 млн человек.

Официальный развод с Европой

Евросоюз (ЕС) и Великобритания окончательно завершили все формальности в европейском процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit) 1 мая 2021 года.

В 00:00 с 30 апреля на 1 мая по брюссельскому времени (01:00 мск) вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и Евросоюзом.

"Заключение соглашения о торговле и сотрудничестве придаст правовую определенность новым отношениям между ЕС и Великобританией в интересах граждан и бизнеса по обе стороны канала. Мы ценим Великобританию как хорошего соседа, старого союзника и важного партнера", — заявил в этой связи Совет ЕС.

Хаменеи призвал поддержать рабочих

Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи подчеркнул важную роль рабочих в построении "ориентированной на производство и независимой экономики", призвав к адекватной поддержке этой группы.

Помимо финансового благополучия, работников необходимо поддерживать другими способами, включая профессиональную подготовку, страхование и здравоохранение, гарантии занятости и жилье.

Аятолла Хаменеи также предупредил тех, кто вызывает закрытие заводов в личных целях, назвав это "изменой" стране.

Помимо оживления этих крупных предприятий, Лидер подчеркнул, что необходимо активизировать и поддерживать малые и средние предприятия, которые могут способствовать созданию благосостояния обездоленных слоев населения и общества в целом.

Понедельник, 3 мая





Европа против Visa и MasterCard

Более 30 крупнейших европейских банков и сервисов оплаты планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов. Проект Европейской платежной инициативы получил от своих спонсоров более 30 млн евро.

Среди инициаторов этого плана – Deutsche Financial Institution, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander.

Отмечается, что команда EPI начала работу над проектом 9 месяцев назад – летом 2020 года проект поддержал Европейский центральный банк.

Сейчас в Европе никто не может самостоятельно конкурировать с американскими платежными сервисами. Первый продукт планируют представить в начале следующего года, а во второй половине года расширить функционал.

Масло из марихуаны

Компания "Тикун олам" подписала договор о поставках масла из марихуаны в Великобританию. Согласно договору, в течение ближайших трех лет компания поставит сырье из медицинского каннабиса на 37 млн долларов, и это пока крупнейшая сделка по поставке медицинского каннабиса израильского производства на рынок Великобритании.

Покупатель – компания ITH Pharma Ltd, которая займется распространением израильских продуктов из каннабиса в Англии и Северной Ирландии. На прошлой неделе "Тикун олам" сообщила о подписании договора о поставке 250 килограммов масла из каннабиса в Бразилию. Ранее компания заключила ряд соглашений о продаже своей продукции в Германии, Австрии и Швейцарии.

Онлайн-арбитраж "Перемирие"

Новая онлайн-платформа "юридических технологий" для арбитража утверждает, что она может сократить расходы и помочь устранить отставание в рассмотрении действий Высокого суда.

Платформа называется "Перемирие" и использует технологию, разработанную австралийской фирмой Modron, которая предлагает безопасные онлайн-конференц-залы и средства обмена документами.

Стороны спора могут зарегистрироваться в "Перемирии", загрузить свои материалы, организовать направление и получить обязательное решение в течение нескольких недель.

Цена привязана к размеру спора. Плата за обслуживание по фиксированной ставке составляет от 5000 евро плюс НДС для каждой стороны для споров на сумму от 100 000 евро и от 1 млн до 40 000 евро плюс НДС с каждой стороны для споров на сумму более 8 млн евро.

Если стороны потребуют проведения слушания, онлайн-слушание в течение всего дня будет стоить 5000 евро плюс НДС для каждой стороны.

Петролизация

Жители Венесуэлы будут получать социальные выплаты в виде криптовалюты Petro. Таким образом власти Венесуэлы попытаются защитить пособия от гиперинфляции.

"Я принял предложение, которое послужит финансовой и экономической стабильности, — "петролизировать" социальные выплаты служащим централизованной, децентрализованной государственной администрации и госсектора", — заявил Мадуро.

Криптовалюта Petro была представлена несколько лет назад как инструмент для поддержки экономической стабильности Венесуэлы и отказа от доллара США во время экономических потрясений и растущего санкционного давления со стороны США.

Баффет определился

Миллиардер Уоррен Баффетт определился со своим преемником в Berkshire Hathaway. Выбор бизнесмена пал на зампреда совета директоров компании по страховым операциям Грега Абеля. Три года назад Абель был назван одним из двух кандидатов в преемники Баффетта.

Баффетт заявил, что децентрализованная природа компании требует от ее руководителя определенного типа корпоративной культуры. Многолетний партнер Баффетта, 97-летний Чарли Мангер, отметил, что таким требованиям соответствует Грег Абель. Вопрос о том, кто придет на смену миллиардеру, обсуждается уже более 15 лет.

Байден назвал Швейцарию офшором

Джо Байден заявил, что многие крупные американские компании "уклоняются от уплаты налогов с помощью налоговых гаваней в Швейцарии, на Бермудских и Каймановых островах". В ответ власти Швейцарии заявили, что Вашингтон "не знает реального положения дел" в Швейцарии.

Официальный представитель швейцарского Минфина Изабель Рёш заявила, что ее страна "соответствует всем международным стандартам в налоговых вопросах". "Швейцария считает такую характеристику со стороны США неуместной и полностью устаревшей", — заявила она.





Вторник, 4 мая

Съедобные цветы выходят на рынок

Компания Midiflore, расположенная на юге Франции, заявила, что выводит выращивание цветов и овощей на новый уровень.

В этом году она выделила 40 теплиц и 7 открытых полей под съедобные цветы и ароматические травы. Как считает производитель, это добавит в блюда потребителей красоту и питательные вещества.

"Съедобные цветы дают очень много не только в декоративном плане, но и в гастрономическом. Они содержат много витаминов", — говорит менеджер Midiflore Сильви Рекувро. На их полях неподалеку от Марселя выращивается более 50 видов ароматических трав и съедобных цветов, таких как базилик, чеснок, петрушка, анютины глазки и цветы цукини.

Октоберфест всё

Власти Германии заявили, что фестиваль пива Октоберфест, который традиционно проходит осенью в немецком Мюнхене, в 2021 году опять не состоится из-за пандемии.

Власти объяснили отмену фестиваля непредсказуемой ситуацией с коронавирусом и назвали нереалистичным проведение Октоберфеста с соблюдением масочного режима и социальной дистанции между участниками. В 2020 году правительство Баварии также отменило пивной фестиваль из-за угрозы распространения Covid.

Известно, что кроме праздничного времяпровождения для посетителей, данный фестиваль был ещё и большой рекламной площадкой, на которой заключались торговые сделки пивного и сопутствующего бизнеса.

Безнадёжные кредиты Грузии

Уровень кредитования в Грузии в 2021 году увеличится на 7,5%, а число проблемных кредитов достигнет 10%, заявил глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

"Годовой рост кредитов в марте с вычетом эффекта курса был 7,7%, в него значительный вклад внес рост ипотечных и бизнес-кредитов. В этом месяце рост был вызван спросом на кредиты в национальной валюте, спрос же на кредиты в иностранной валюте снизился. Я думаю, рост кредитования в этом году будет 7,5%", — сказал он журналистам.

В то же время, по словам главы Нацбанка Грузии, число безнадежных кредитов уже составляет 8,4%, а уже в первой половине года этот показатель достигнет 10%.

Виталик из Коломны

Самым молодым криптовалютным миллиардером в мире стал 27-летний уроженец Коломны, сооснователь блокчейн-платформы и цифровой валюты Ethereum Виталик Бутерин. Его состояние достигло 1,09 млрд долларов после того, как цена токена впервые превысила 3000 долларов за акцию.

Накануне цена "эфира" впервые в истории превысила отметку в 3000 долларов. Сейчас криптовалютный кошелек Бутерина содержит 333 520 токенов и оценивается в 1,09 млрд. долларов, а с начала прошлого года состояние Бутерина выросло почти в 25 раз.

Напомним, что Ethereum — вторая крупнейшая криптовалюта в мире с рыночной капитализацией в 389 млрд. долл. Она уступает только биткоину, капитализация которого составляет 1,05 трлн. долл. За последний год цена созданной Бутерином цифровой монеты выросла больше чем на 325%.

Pfizer обогатился

Как сообщается в пресс-релизе фармацевтической компании Pfizer, чистая прибыль в январе-марте составила 4,88 млрд долларов по сравнению с 3,36 млрд долларов за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Pfizer выросла с 10,08 млрд долларов годом ранее до 14,58 млрд. Выручка от продажи вакцин подскочила втрое – с 1,61 млрд долларов до 4,89 млрд. Доход от продажи препаратов для лечения онкологических заболеваний вырос на 18% — до 2,86 млрд долларов.

Прогноз годовой выручки от продажи вакцины от COVID-19 был повышен на 73% — с 15 до 26 млрд долларов. Компания рассчитывает, что поставки вакцины от коронавируса по контрактам, заключенным до середины апреля, в этом году достигнут 1,6 млрд доз. Этот показатель может быть скорректирован при заключении дополнительных контрактов, отмечают в Pfizer.

Веганский New York

Ресторан "New York", который назвали одним из лучших в мире, в следующем месяце опять откроется после локдауна, но больше не будет предлагать многие из своих знаменитых блюд, таких как жареная утка со сливами или клубни сельдерея, начиненные свиным пузырем.

Шеф-повар сказал, что теперь ресторан будет постепенно двигаться в сторону вегетарианства, даже несмотря на то, что получил свои звезды Мишлен при другом меню.

Но, по словам шеф-повара, будущее даже не за вегетарианством, а за веганством, то есть за едой, которая не содержит никаких продуктов животного происхождения (например, молока, яиц и т. д.). Он признает, что это большой риск, но делает это ради будущего. "Ресторанный опыт — это больше, чем просто тарелка", — сказал он.





Pandora переходит на экотренд

Крупнейший в мире производитель ювелирных изделий, датская компания Pandora, больше не будет использовать натуральные алмазы. Будут применяться только камни, выращенные в лабораторных условиях. Об этом компания объявила во вторник, 4 мая, представляя свою новую коллекцию ювелирных украшений Pandora Brilliance из таких искусственных камней.

Решение компании отказаться от натуральных алмазов в производстве ювелирных украшений является правильным шагом, учитывая потребность снижения вредных выбросов и защиты экологии. Искусственные алмазы дешевле, компания может "создавать фактически такие же, какие создает природа, но совсем по другой цене" — их стоимость составляет "треть того, что мы выкапываем из земли".

Рынок искусственных алмазов сейчас растет на фоне сокращения добычи натуральных. В прошлом году производство искусственных алмазов выросло примерно до 6,5 млн карат. Добыча же натуральных камней упала до 111 млн карат с рекордных 152 млн карат в 2017 году.

В прошлом году Pandora первой из крупных мировых производителей ювелирных изделий объявила о том, что с 2025 года намерена использовать только переработанное серебро и золото, отказавшись от добываемых металлов. Компания заявила, что это позволит ей сократить вредные выбросы почти на 65–99%.

"Люди Путина" подали в Лондонский суд

Компания "Роснефть" и российские бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский отдельно друг от друга обратились в суды Лондона с исками о клевете и защите информации. Иски поданы в отношении британского издательства HarperCollins из-за книги "Люди Путина". Ранее иск против HarperCollins о клевете в книге подал бизнесмен Роман Абрамович.

Книга "Люди Путина" вышла в 2020 году. Ее написала бывший корреспондент Financial Times в Москве Кэтрин Белтон, которая прожила в России 16 лет.

Представителями истцов выступают британские юридические фирмы Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis и Taylor Wessing. HarperCollins заявило, что будет защищать эту "завоевавшую признание и новаторскую книгу" и право писать о вопросах, вызывающих интерес общественности.

Роман Абрамович подал иск к HarperCollins в марте этого года. По его словам, книга содержит "ряд ложных и клеветнических заявлений" о нем и о покупке футбольного клуба "Челси". В книге утверждается, что он мог купить "Челси" по указанию президента Владимира Путина для улучшения имиджа России в Великобритании. Господин Абрамович сообщил, что не смог достичь мирного решения с издателями.





Среда, 5 мая

Ещё 96 млрд евро

Правительство Германии поддержало бизнес страны в период пандемии, выделив рекордную сумму денег — 95,9 миллиарда евро.





General Motors ищет подешевле

Компания General Motors объявила в среду, что направит 1 миллиард долларов США на производственный объект в Мексике. Этот шаг категорически противостоит United Auto Workers, которые договорились направить инвестиции в американское производство ради восстановления экономики.

UAW осудил намерение General Motors производить электромобили в Мексике, а не нанимать членов профсоюзов в США, в то время, когда правительство рассматривает серьезные стимулы для разработки электромобилей с производством в Америке.

В своем ответе General Motors пояснила, что "недавно объявила о создании почти 9000 рабочих мест и вложении более 9 миллиардов долларов на новые предприятия по производству электромобилей или аккумуляторных батарей в Мичигане, Огайо и Теннесси.

Белый дом не опубликовал никаких заявлений о мексиканском автомобильном заводе, хотя президент Байден планирует направить 174 миллиарда долларов на производство, продажу и развитие инфраструктуры электромобилей в Соединенных Штатах.

Кто инвестирует в южнокорейскую крипту

Южная Корея за последние четыре года косвенно инвестировала 50 миллиардов вон (44,4 миллиона долларов) в бизнес, связанный с криптовалютами.

Пять общественных организаций, включая Министерство малого и среднего бизнеса, инвестировали в общей сложности 50,21 миллиарда вон (44,6 миллиона долларов) в два отдельных фонда, которые владеют долями в популярных криптовалютных биржах Bithumb и UpBit.

Четыре другие общественные организации, которые инвестировали в фонды, связанные с криптовалютой, включают Корейский банк развития (KDB), Национальную пенсионную службу, Почту Кореи и Промышленный банк Кореи.

Напечатанный Adidas

Adidas представил "4DFWD" — последнюю модель своего высокотехнологичного подразделения, созданного в сотрудничестве с компанией Carbon, занимающейся 3D-печатью.

В результате сотрудничества получились кроссовки, которые имеют межподошву, напечатанную на 3D-принтере, с четким рисунком "4D" в виде решетки-бабочки для преобразования вертикальных сил бегуна в поступательное движение. Подошва снижает тормозные силы и увеличивает амортизацию на 23%, что обеспечивает более комфортную и длительную ходьбу.

Обувь позволяет "в три раза больше двигаться вперед при вертикальной нагрузке в условиях механических испытаний", — говорится в сообщении. Adidas заявила, что изучала данные о спортсменах за 17 лет, проводя лабораторные и реальные тесты с бегунами из США, чтобы усовершенствовать дизайн.

Наряду с высокотехнологичной средней подошвой, в 4DFWD используется верх Primeknit, частично сделанный из легкого переработанного полиэстера, который также обеспечивает лучшую посадку. Промежуточная подошва на 39% состоит из 3D-материалов на биологической основе.

В Сербии будут платить за вакцинацию

Сербские власти в связи с низким спросом в стране на прививки от ковида, решили поощрять граждан, которые проявили общественную сознательность и записались на вакцинацию. Чтобы ускорить ее темпы в стране, президент анонсировал выплаты всем, кто получит хотя бы первую дозу до конца месяца.

Как анонсировал лидер страны Александар Вучич, каждый гражданин, сделавший прививку до конца мая, получит три тысячи динаров, что равно приблизительно 26 евро.

Кроме того, в случае инфицирования после прививки, они будут иметь право на оплачиваемый отпуск.

"Италия снова приветствует мир" без карантина

Италия разрешит туристам въезжать без карантина уже в этом месяце, заявил премьер-министр Марио Драги, сказав, что страна "готова приветствовать мир снова".

Посетителям, которые прошли вакцинацию против Covid-19, одобренную ЕС, выздоровели или дали отрицательный результат за 48 часов до поездки, будет разрешен въезд без ограничений.

Новые правила будут применяться ко всем странам, кроме внесенных в черный список ограничений на поездки Италии, включая Бразилию и Индию.

Правительство Италии спешит спасти туристическую отрасль, сильно пострадавшую от пандемии коронавируса.

Надо выпить

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины планирует повысить минимальные оптовые и розничные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

Согласно проекту разработанного министерством постановления, минимальные розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) предлагается повысить на 6,2%, виски, ром и джин – на 5,9%, коньяк – на 5,5%.

В приложении к проекту постановления уточняется, что минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100% спирта, используемого для производства водки и ЛВИ, в случае повышения цен составит 362 грн, а розничной – 475 грн.

Минимальную оптовую цену на виски, ром и джин планируется установить на уровне 721 грн (розничную – 948 грн), коньяк 3 звезды – 516 грн (677 грн), коньяк 4 звезды – 560 грн (735 грн), коньяк 5 звезд – 608 грн (799 грн).

Четверг, 6 мая





Греция протестует

Тысячи бастующих рабочих заблокировали движение в Афинах и городах по всей Греции в четверг, чтобы отметить перенесенные празднования Первого мая и устроить митинг против запланированных трудовых реформ, ускоренных пандемией.

Забастовки и протесты также нарушили работу рейсов и общественного транспорта, а также остановили многие паромные переправы на острова.

Первомайские мероприятия были перенесены в этом году из-за православной Пасхи, приходящейся на 2 мая. Профсоюзы и левые оппозиционные партии решительно выступают против планов правоцентристского правительства по изменению трудового законодательства, позволяя работодателям менять ежедневные рабочие часы.

Также профсоюзы медицинских работников требуют от правительства нанимать больше медсестер и врачей на условиях полной занятости, а также предоставлять надбавку за риск тем, кто работает с пациентами с COVID-19.

"Дарница" в 187,23 млн долларов

Фармацевтическая компания "Дарница" вошла в первую тройку самых дорогих брендов Украины. Бренд "Дарница" оценен в 187,23 млн долл.

Еще один украинский фармпроизводитель — "Фармак" (94,09 млн долл.) также вошел в рейтинг, оказавшись на 31 месте из 50.

Кроме "Дарницы" в числе лидеров — компании из сферы телекоммуникаций, ритейла, продуктов питания и логистики — "Киевстар" (225,48 млн долл), "Розетка" (210,42 млн), "Моршинская" (173,25 млн) и "Новая почта" (170,01 млн).

Израиль – накануне волны подорожаний

Практически все виды сырья в последние месяцы резко подорожали, цены на доставку за последний год подскочили в несколько раз, и производство потребительских товаров обходится все дороже.

На протяжении последнего года наблюдался феерический рост цен на сельскохозяйственное сырье. Пшеница, кукуруза и соя подорожали на 90%, сахар – на 70%. Рост цен на металлы, используемые при производстве бытовой электроники, исчисляется двузначными числами. Палладий, к примеру, подорожал на 53%, а медь – на 92%. Конечно, повысилась стоимость нефти: цена контракта на нефть марки Brent в последние дни приблизилась к 70 долларам за баррель, а ведь всего год назад она едва превышала 30 долларов. Удорожание энергоносителей непосредственно сказывается на стоимости производства множества товаров и их доставки.

Столь резкое повышение цен на мировых товарных рынках неизбежно приведет к росту цен в Израиле. Пока инфляция близка к нулю, но все большее число экспертов прогнозируют, что эпоха нулевой и даже просто низкой инфляции подошла к концу.

Что же касается пшеницы, то ее цена выросла отчасти в результате удорожания кукурузы, и основным фактором роста, как считают эксперты стало резкое повышение спроса в Китае. Китайцы используют пшеницу для кормления свиней и теперь добавляют ее в комбикорм в повышенных пропорциях из-за высокой цены на кукурузу.

Примерно также обстоят дела и в других дальневосточных странах. Южная Корея, например, закупила с начала года 825 тысяч тонн пшеницы – вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Значительно выросли и закупки в Индонезии, где пшеница является важным компонентом кормов для крупного рогатого скота.

Стартовал импорт тростникового сахара-сырца в Украину

Поставки происходят в пределах тарифной квоты объемом 260 тыс. тонн. По информации Гостаможслужбы, по состоянию на 5 мая 2021 г. в Украину ввезено 26,2 тыс. тонн сахара-сырца, средняя стоимость 1 т на уровне 480 долл.

На сегодня в рамках тарифной квоты, установленной законом "Об установлении тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника", выданы лицензии на импорт в страну сахара-сырца из тростника в объеме 170 тыс. т.

Всего с начала 2020/2021 МГ импорт сахара белого составил 67 тыс. т со средней стоимостью 512 долл./т.

Вакцинный бизнес под угрозой

В четверг упали акции производителей вакцины COVID-19, поскольку правительства разных стран начали обсуждать планы отказа от патентной защиты прививок, и аналитики заявили, что этот шаг может поколебать настроения инвесторов или повлиять на долгосрочные перспективы "вакцинного бизнеса".

Падение произошло даже после того, как некоторые аналитики выразили сомнение в отношении какого-либо давления на продажи вакцины COVID-19 в ближайшем будущем из-за обсуждений отказа от прав интеллектуальной собственности, учитывая сложность производства и нехватку сырья.

В совокупности Pfizer Inc (PFE.N) и Moderna Inc (MRNA.O) прогнозируют в этом году общий объем продаж своих вакцин против COVID-19 на сумму более 45 миллиардов долларов.

Среди компаний, использующих вакцины против COVID-19, акции Pfizer обрушились на 1,7%, в то время как акции американского партнера BioNTech SE — на 0,6% (после падения на целых 15% ранее).

Акции Moderna упали на 1,3%, восстановившись после падения почти на 12%, в то время как Johnson & Johnson (JNJ.N) и AstraZeneca Plc (AZN.L) практически не изменились.

Эта мера представляет собой потенциальный риск для долгосрочного инвестирования для участников рынка вакцин. В среду поздно вечером акции были ещё на подъеме, в тот момент, как президент США Джо Байден поддержал предложенный отказ от прав интеллектуальной собственности.





Ливану грозит блэкаут

Ливану грозит блэкаут — массовое отключение электроэнергии — из-за экономического кризиса в стране. Это может произойти уже в этом месяце, поскольку средства на производство электроэнергии заканчиваются.

Парламент Ливана одобрил экстренный заем в размере 200 миллионов долларов для финансирования импорта топлива для производства электроэнергии в марте, но комитет, рассматривающий этот заем, еще не утвердил его. В парламенте уже заявили, что наступление темноты в стране начнется с 15 мая.

Стоит отметить, что ливанцы уже давно научились жить с веерными отключениями электроэнергии и у многих есть собственные генераторы.

Но финансовый кризис, самый крупный в Ливане за последние годы, обострил проблему.

В космос через онлайн-аукцион

20 июля компания Blue Origin планирует совершить первый официальный полет своего космического корабля New Shepard.

Компания предложит одно место тому, кто предложит самую высокую цену на онлайн-аукционе, который начинается в четверг, 6 мая. До 19 мая любой желающий может посетить веб-сайт Blue Origin и сделать свою ставку.

После этой даты компания опубликует заявки, позволяя всем участникам увидеть, сколько денег они предложили. Процесс завершится 12 июня проведением аукциона для определения победителя.

При условии, что 20 июля все пойдет по плану, автономная ракета New Shepard компании доставит шесть пассажиров на 100 км над поверхностью Земли в суборбитальное пространство. Летящим не удастся облететь планету, но они испытают невесомость и увидят кривизну Земли. Джефф Безос и компания не сообщили, сколько они планируют взимать за билеты New Shepard, когда полеты станут регулярным явлением.

"Спутник Лайт"

Министерство здравоохранения РФ, НИИ имени Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной (не требующей повторной закрепляющей прививки)вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции.

Препарат "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины против коронавируса "Спутник V", — указано в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. РФПИ отмечает, что показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, хотя бы один компонент вакцины от коронавируса COVID-19 получили 13,4 млн россиян. Обеими дозами вакцины привито 9,4 млн человек, это 6,6% населения.





Пятница, 7 мая

Война в Джерси

В пятницу большая часть рыболовных судов, собравшихся накануне в главном порту острова Джерси в Ла-Манше на акцию протеста, покинула порт. Продолжаются разногласия по поводу квот на рыбную ловлю между Францией и Британией после Брекзит.

Как только спор возник, Великобритания направила к Джерси военные корабли, а Франция угрожала выключить на острове электричество. И все это из-за лицензии на вылов рыбы. Рыбаки встретились с властями острова, но в споре о новых правилах рыболовства в его территориальных водах ни одна из сторон не уступила.

В акции протеста участвовало, по разным подсчетам, от 50 до 80 рыболовных траулеров. Они прибыли к порту Сент-Хелиер в четверг утром, некоторые зажгли красные сигнальные факелы.

Джерси расположен между двумя странами, и, хотя в состав Великобритании не входит, здесь действует британская юрисдикция. А вот электричеством через подводные кабели остров обеспечивает именно Франция. После Брекзит, власти Джерси решили изменить правила вылова рыбы в своих водах, а значит, и правила выдачи лицензий французским рыбакам.

Политики Франции и Британии взяли ситуацию под контроль, теперь вопрос должен решаться на уровне местных администраций.

Борис Джонсон заявил, что корабли останутся в территориальных водах Джерси в качестве меры предосторожности. Франция также направила к острову два военных корабля.

Американцы столкнутся с подорожанием

Известно, что многократная помощь в период пандемии во всех развитых странах привела к росту накоплений. Теперь пришло время вернуть розданное.

Америка выходит из локдаунов, и граждане начнут более активно тратить.

"Сейчас мы наблюдаем резкое повышение цен, и в период до середины лета увидим их резкий скачок", — предупредил Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics.

Procter & Gamble официально предупредила, что к сентябрю планирует поднять цены на детские товары, подгузники для взрослых и товары для женщин. Между тем, цены на бензин в апреле подскочили до 2,98 доллара за галлон по сравнению с 1,87 доллара год назад.

Стремление американцев потратить сбережения превосходит способность Корпоративной Америки производить товары в условиях ряда проблем с цепочкой поставок, вызванных пандемией.

Конкретно нехватка микросхем в производстве — от бытовой техники до автомобилей — однозначно приведет к росту цен на бытовую электронику, такую как смартфоны, игровые консоли и компьютеры.

По данным Edmunds.com, средняя цена нового автомобиля выросла на 6 %. А данные Zandi из Moody's свидетельствуют, что стоимость подержанного автомобиля подскочила более значительно: на 70%по сравнению с прошлым годом.

50 из 52 категорий продуктов, отслеживаемых NielsenIQ, стоят больше, чем год назад. При этом цены на морепродукты выросли на 18,7% за 13-недельный период, закончившийся 24 апреля.

У итальянцев вытрусят карманы

Правительство Италии выделит более 500 миллионов до 2024 года на усиление налоговой службы для отслеживания так называемого мошенничества, когда граждане не стремятся облагать налогом свои скрытые доходы. План восстановления страны предусматривает "очищение карманов черной экономики" в сфере самозанятости.

Напоминаем, многие наемные рабочие перешли на удалёнку и самозанятость, не надеясь получить от государства достойную помощь. Теперь итальянское государство обратиться к гражданам за "помощью", продвинув в парламенте закон о борьбе с мошенничеством.

Для этого увеличат штат налоговой службы на 3000 человек к 2023 году.

Прожиточный минимум как зарплата

С целью сокращения числа низкооплачиваемых работников и т.н. "работающих бедных" профсоюзы предлагают ввести в Болгарии зарплату "прожиточный минимум". С этим предложением профсоюз выступил на онлайн-дискуссии, посвященной Директиве об адекватных минимальных зарплатах в ЕС.

В 2020 году минимальный размер оплаты труда составлял едва 50% от реального прожиточного минимума в ЕС. Поэтому профсоюзы настаивают на ежегодном увеличении минимальной зарплаты на 17,5%, чтобы она могла достичь уровня зарплаты "прожиточный минимум" в 2025 году.

Министр труда и социальной политики в отставке Деница Сачева подчеркнула, что предложение Еврокомиссии о директиве Европарламента о введении минимальных заработных плат в ЕС – хорошая основа для переговоров по этой теме.





Дело о бельгийских масках

В Бельгии расследуется дело о поддельных тканевых масках от компании Avrox, закупленных бельгийским государством в обход аукционов с целью отмывания средств.

Об этом заявляет прокуратура Брюсселя. После полицейских операций, проведенных в нескольких странах, на основании европейских ордеров на арест, выданных бельгийским следственным судьей, было произведено три ареста: один в Люксембурге и два во Франции.

Чтобы выиграть контракт на поставку 15 миллионов тканевых масок (почти 32 миллиона евро), компания Avrox должна была бы заметно сфальсифицировать свои сделки.

Швейцарские вагоны в Украине

АО "Укрзализныця" (УЗ) и швейцарская компания Stadler CIS AG заключили меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства ее пассажирского подвижного состава.

В сообщении отмечается, что согласно меморандуму, стороны будут вместе прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования. Кроме этого, если Stadler CIS AG победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для "Укрзализныци", компания планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине.

Яндекс расширяется

Русский веб-колосс Яндекс собирается запустить службу такси в Норвегии. Компания, которая вскоре откроется во Франции со службой доставки покупок, укрепляет свое присутствие на европейском континенте.

Яндекс — первая российская интернет-компания, которая планирует войти в Норвегию. На этот раз будет запущен сервис Яндекс такси.

Yango — имя, под которым Яндекс.Такси известен во всем мире, ищет исполнительного директора, чтобы сформировать и возглавить команду в этой скандинавской стране.

Служба такси — не единственный проект Яндекса, известный за рубежом. С ноября прошлого года жители Тель-Авива могут заказывать продукты через Яндекс.Лавка или Yango Deli, службу доставки еды на дом, которая успешно стартовала в России во время эпидемии.

Сегодня Яндекс.Лавка имеет более 300 складов в семи регионах двух стран, что делает ее одним из самых важных сервисов в мире по быстрой доставке. Более того, в начале марта Яндекс создал во Франции юридическое лицо, чтобы начать свою деятельность по доставке покупок во второй половине 2021 года.

"Греция 2.0"

Греция, которая едва оправилась от кризиса государственного долга и сразу же столкнулась с крахом туризма после пандемии, может рассчитывать почти на 30 миллиардов евро в рамках программы европейского развития NextGenerationEU и хочет стать новой Калифорнией.

Афины отправили в Брюссель план восстановления после коронавируса, чтобы получить гранты и ссуды на сумму около 30,5 млрд евро. План, получивший название "Греция 2.0" и разработанный под руководством лауреата Нобелевской премии Кристофера Писсаридеса, направлен на превращение страны в европейскую Калифорнию.

Реакция Брюсселя была быстрой. Урсула фон дер Ляйен гарантировала через пост в Твиттере, что Греция может получить до 30,5 млрд евро по программе NextGenerationEU. Сейчас Афины запросили 17,8 млрд грантов и 12,7 млрд кредитов под низкие проценты.

Европейский Союз намерен выделить в общей сложности 672,5 миллиарда долларов на смягчение экономического ущерба, нанесенного пандемией странам ЕС, а также на то, чтобы его государства-члены могли выйти из кризиса более экономически сильными.

Один цент за километр

Правительство Испании в течение трех лет, до 2024 года, планирует ввести плату за проезд на всех дорогах: будь то автомагистрали, скоростные автомагистрали или обычные дороги. Это предложение было отправлено в Брюссель в испанском Плане восстановления, трансформации и устойчивости, и, по данным Ассоциации компаний по сохранению и эксплуатации инфраструктуры (ACEX), означало, что средняя стоимость проезда для пользователя составила 4 цента за километр.

Этот новый налог вызвал сильные волнения среди пользователей. После критики со стороны сектора грузовых и пассажирских перевозок правительство сообщает, что оплата будет составлять один цент за километр.

Меркель на защите "Бигфарма"

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против предложения Соединенных Штатов приостановить действие патентов на вакцины против COVID-19. Она сомневается, получит ли эта идея достаточную международную поддержку, чтобы стать реальностью.

Представитель правительства Германии заявила, что план США создаст "серьезные осложнения" для производства вакцин. Представители отрасли утверждают, что без получения прибыли от затрат на исследования и разработки производители лекарств не смогут действовать так быстро и результативно, чтобы производить вакцины в будущем.

Тюремная пятница

Фонд госимущества выставил на продажу Львовскую исправительную колонию №48, которая была "заморожена" еще в конце 2017 года и с 2018 года не функционирует.

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, это большой земельный участок совокупной площадью около 13 га. На него уже зафиксирован спрос застройщиков.

"Это наш второй и третий лот из большой распродажи тюрем. Мы все еще продаем исправительный центр в Ирпене. Всего в этом году мы выставим от 4 до 8 тюрем", – добавил Малюська.

Бизнес, помоги себе сам

Группа предпринимателей, в том числе соучредитель сети пивоварен BrewDog Джеймс Ватт, выделяет 1 миллион фунтов стерлингов на конкурс, который предлагает поддержку перспективному бизнесу Шотландии.

Деньги будут предоставлены в виде грантов и ссуд победителям инициативы Scottish Edge (конкурс по финансированию шотландского бизнеса).

Также бизнесмен и филантроп сэр Том Хантер пообещал выделить в общей сложности 500 000 фунтов стерлингов, из которых 300 000 фунтов стерлингов будут предоставлены для фирм в виде грантов, а 200 000 фунтов стерлингов — в виде займов.

Г-н Ватт, исполнительный директор крафтовой пивоварни в Эллоне, дает 100 000 фунтов стерлингов в качестве ссуды, как и соучредитель Stagecoach Group (шотландская транспортная группа) сэр Брайан Сутер, лорд и леди Хоги, Кевин Доррен, Крис ван дер Куйл и Пэдди Бернс.

Компания Scottish Edge, направленная на оказание помощи начинающим предприятиям с высоким потенциалом роста, наградит компании-победители. Награда составит до 150 000 фунтов стерлингов наличными.

Вакансия

Служба внешней разведки Великобритании MI6 ищет блестящего мастера-оружейника, похожего на того, которого видели в фильмах о Джеймсе Бонде. В Интернете была размещена реклама знаменитого раздела "Q" —технологического отдела спецслужбы.

По словам главы британской секретной службы Ричарда Мура, люди, мечтающие возглавить технологический отдел МИ-6, прославившийся благодаря фильмам о специальном агенте 007, теперь могут подать заявку.

"Если вы заинтересованы в служении своей стране, помогая МИ-6 разрабатывать операционные технологии будущего, пожалуйста, отзовитесь", — написал он в Твиттере.

Текущее предложение MI6 доступно только для граждан Великобритании, которые прожили в стране большую часть времени. Один из родителей претендента также должен иметь гражданство Великобритании или быть как-то связан с Соединым Королевством.





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