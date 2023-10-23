Перспективы нефтяного рынка: что будет влиять на цену черного золота в ближайшие месяцы

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Лиля Воробьева
Цена черного золота является не только экономическим показателем, но и фактором, влияющим на развитие стран мира и благосостояние их граждан, но и политическим рычагом влияния. Особенно цена нефти стала важной на фоне российского вторжения в Украину в начале 2022 года, когда опасались, что военные действия могут резко поднять стоимость всех энергоресурсов на планете.
Перспективы нефтяного рынка в мире (коллаж из открытых источников)
В настоящее время цена нефти марки Brent торговалась в начале октября месяца 2023 года в пределах ценового коридора 80-100 долларов за баррель.
Комментарии разбирались, какие факторы будут влиять на цену на нефть в ближайшие месяцы, и стоит ли ожидать существенного снижения стоимости черного золота.
Санкции в отношении российской нефти
G7, ЕС и страны-партнеры также запретили предоставление морских услуг для поставок российской сырой нефти и российских нефтепродуктов, за исключением случаев, когда нефть покупается по цене ниже установленной.
Хотя санкции нанесли ущерб российскому морскому экспорту, его объемы возобновились, поскольку Россия переориентировала свою торговлю на страны Азии и Африки. Кроме того, цены на нефть демонстрировали ограниченную волатильность, невзирая на санкции. Однако, по мнению экономистов ЕЦБ, влияние санкций все еще может материализоваться. Они объяснили это в своем бюллетене :
"Ограничение цены на нефть может оказать более сильное влияние на российский экспорт нефти в ближайшие месяцы, поскольку партнеры по санкциям стремятся удержать уровень ограничения по крайней мере на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть. Предстоящие переоценки уровня предельной цены преследуют цель усилить санкции так, как планировалось , особенно ввиду того, что Россия официально запретила экспорт нефти в страны, присоединившиеся к механизму ограничения, начиная с февраля, а более 60% потоков российской нефти из Балтийского и Черного морей все еще застрахованы введенными санкциями".
Экономисты также отметили, что в ответ на санкции Россия объявила о сокращении добычи нефти с марта 2023 года, что соответствует примерно 0,5% мировых поставок сырой нефти, и что сверхурочное эмбарго на нефтепродукты может создать дополнительное давление.
Сейчас, спустя несколько месяцев после введения ограничений по российской нефти, можно констатировать, что санкции имели только частичный эффект: российская экономика переориентировалась на восточные рынки, а цена на нефть даже с существенными скидками вполне удовлетворяет требованиям российского бюджета.
Сокращение добычи ОПЕК
В начале апреля 2023 года производители ОПЕК объявили о неожиданном сокращении добычи нефти примерно на 1,6 млн баррелей в сутки. По оценкам Reuters , это должно привести к тому, что совокупное сокращение добычи нефти ОПЕК, состоящей из ОПЕК, России и других государств, достигло бы 3,6 млн баррелей в сутки, что составляет 3,7% от общего спроса.
Это неожиданное решение было принято на фоне опасений по поводу глобальной рецессии и обязательств ОПЕК поддерживать цены на нефть, ограничивая предложение. Это также могло быть спровоцировано напряженностью в отношениях с Вашингтоном и высвобождением запасов нефти Международным агентством по энергетике (МЭА) годом ранее.
После этого заявления цена нефти марки Brent выросла более чем на 6%, достигнув пика в 86,96 долларов за баррель в середине апреля. Однако дальше кривая котировка, дойдя до психологического предела в 100 долларов в сентябре месяце, пошла вниз и стабилизировалась.
Прогнозы аналитиков по цене на нефть
В 2024 году голландский банк прогнозирует цену на нефть на уровне 89 долларов, а в 2025 году – 75 долларов. Уоррен Паттерсон, руководитель сырьевой стратегии, отметил:
"Рынок нефти отыграл назад все свои достижения, полученные после последнего заявления ОПЕК о сокращении поставок. Однако именно макроэкономические новости продиктовали ценовую динамику. Хотя в ближайшей перспективе может быть немного больше негатива, прогноз на второе полугодие остается конструктивным на фоне более жестких фундаментальных факторов". .
В своем краткосрочном энергетическом прогнозе Управление энергетической информации США (EIA) также снизило прогноз цен на нефть. Агентство прогнозирует, что в 2024 году стоимость черного золота составит в среднем 74 доллара.
Рейтинговое агентство Fitch Solutions было единственной компанией, предоставившей прогноз цен на нефть на 2025 год. Агентство прогнозирует, что цена нефти марки Brent упадет до 75 долларов в 2024 году, 65 долларов в 2025 году и 53 долларов в 2026 году.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и МЭА, представляющая промышленно развитые страны, в последние годы конфликтовали по таким вопросам, как долгосрочные перспективы спроса на нефть и необходимость инвестиций в новые поставки.
В ежемесячном отчете , опубликованном 12 октября, МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2024 году до 880 000 баррелей в сутки с 1 млн баррелей в сутки, предполагая, что более строгие мировые экономические условия и прогресс в области энергоэффективности будут влиять на потребление.
В противоположность этому, в своем последнем отчете ОПЕК придерживается прогноза, что спрос вырастет на 2,25 млн баррелей в сутки в 2024 году. Разница между двумя прогнозами — 1,37 млн б/д — эквивалентна более 1% ежедневного мирового потребления нефти.
Рост спроса на нефть свидетельствует о возможной прочности нефтяного рынка и может повлиять на цены и стоимость топлива для потребителей и бизнеса. Это также является частью предпосылок для принятия решений по политике поставок ОПЕК и ее союзников, известных как ОПЕК.
"Ожидается, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне дальнейшего улучшения ситуации в Китае будет способствовать дальнейшему росту потребления нефти", — говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
Оба прогнозиста примерно одинаково оценивают спрос в этом году. МЭА повысило свой прогноз роста до 2,3 млн баррелей в сутки, приблизив его к прогнозу ОПЕК в 2,44 млн баррелей в сутки, который она оставила по-прежнему в последнем отчете.
Снижение спроса на нефть
В сентябре цена на нефть выросла почти до 100 долларов за баррель, а затем упала из-за экономических проблем, но 9 октября снова подскочила из-за опасений, что столкновения между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС могут привести к эскалации и перебоям в поставках.
"Есть некоторые свидетельства масштабного падения спроса, особенно в странах с низким уровнем дохода, таких как Нигерия, Пакистан и Египет, а также признаки ускорения падения на некоторых рынках стран ОЭСР, включая США", – говорится в сообщении МЭА.
ОПЕК все еще ожидает, что спрос на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вырастет в 2024 году, в то время как МЭА видит, что он начинает снижаться, и эта тенденция, вероятно, будет постоянной.
По данным МЭА, ожидается, что в следующем году спрос на бензин в странах ОЭСР упадет на 250 000 баррелей в сутки. На снижение спроса влияют такие факторы как повышение энергоэффективности и продажа электромобилей.
В целом, можно констатировать, что в 2024 году цены на нефть могут как резко возрасти, так и существенно упасть, поскольку на стоимость черного золота в значительной степени будет влиять ситуация в мире, вошедшем в зону турбулентности с совершенно непредсказуемыми событиями.
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