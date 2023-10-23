Перспективы нефтяного рынка: что будет влиять на цену черного золота в ближайшие месяцы

Цена черного золота является не только экономическим показателем, но и фактором, влияющим на развитие стран мира и благосостояние их граждан, но и политическим рычагом влияния. Особенно цена нефти стала важной на фоне российского вторжения в Украину в начале 2022 года, когда опасались, что военные действия могут резко поднять стоимость всех энергоресурсов на планете.

Перспективы нефтяного рынка в мире (коллаж из открытых источников)

В настоящее время цена нефти марки Brent торговалась в начале октября месяца 2023 года в пределах ценового коридора 80-100 долларов за баррель.

Комментарии разбирались, какие факторы будут влиять на цену на нефть в ближайшие месяцы, и стоит ли ожидать существенного снижения стоимости черного золота.

Санкции в отношении российской нефти

Санкции в отношении российской нефти среди самых обсуждаемых новостей на нефтяном рынке уже более года. Запрет ЕС на морской импорт российской нефти вступил в силу в декабре 2022 года вместе с ограничением цены на уровне 60 долларов за баррель со стороны ЕС, G7 и Австралии. Далее было введено эмбарго на нефтепродукты в феврале 2023 года.

G7, ЕС и страны-партнеры также запретили предоставление морских услуг для поставок российской сырой нефти и российских нефтепродуктов, за исключением случаев, когда нефть покупается по цене ниже установленной.

Хотя санкции нанесли ущерб российскому морскому экспорту, его объемы возобновились, поскольку Россия переориентировала свою торговлю на страны Азии и Африки. Кроме того, цены на нефть демонстрировали ограниченную волатильность, невзирая на санкции. Однако, по мнению экономистов ЕЦБ, влияние санкций все еще может материализоваться. Они объяснили это в своем бюллетене :

"Ограничение цены на нефть может оказать более сильное влияние на российский экспорт нефти в ближайшие месяцы, поскольку партнеры по санкциям стремятся удержать уровень ограничения по крайней мере на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть. Предстоящие переоценки уровня предельной цены преследуют цель усилить санкции так, как планировалось , особенно ввиду того, что Россия официально запретила экспорт нефти в страны, присоединившиеся к механизму ограничения, начиная с февраля, а более 60% потоков российской нефти из Балтийского и Черного морей все еще застрахованы введенными санкциями".

Экономисты также отметили, что в ответ на санкции Россия объявила о сокращении добычи нефти с марта 2023 года, что соответствует примерно 0,5% мировых поставок сырой нефти, и что сверхурочное эмбарго на нефтепродукты может создать дополнительное давление.

Сейчас, спустя несколько месяцев после введения ограничений по российской нефти, можно констатировать, что санкции имели только частичный эффект: российская экономика переориентировалась на восточные рынки, а цена на нефть даже с существенными скидками вполне удовлетворяет требованиям российского бюджета.

Сокращение добычи ОПЕК

Еще одним фактором, который должен существенно повлиять на цену черного золота является уменьшение добычи нефти основными игроками рынка, преимущественно представленными организацией ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти-картель, созданный нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть, — ред).

В начале апреля 2023 года производители ОПЕК объявили о неожиданном сокращении добычи нефти примерно на 1,6 млн баррелей в сутки. По оценкам Reuters , это должно привести к тому, что совокупное сокращение добычи нефти ОПЕК, состоящей из ОПЕК, России и других государств, достигло бы 3,6 млн баррелей в сутки, что составляет 3,7% от общего спроса.

Это неожиданное решение было принято на фоне опасений по поводу глобальной рецессии и обязательств ОПЕК поддерживать цены на нефть, ограничивая предложение. Это также могло быть спровоцировано напряженностью в отношениях с Вашингтоном и высвобождением запасов нефти Международным агентством по энергетике (МЭА) годом ранее.

После этого заявления цена нефти марки Brent выросла более чем на 6%, достигнув пика в 86,96 долларов за баррель в середине апреля. Однако дальше кривая котировка, дойдя до психологического предела в 100 долларов в сентябре месяце, пошла вниз и стабилизировалась.

Прогнозы аналитиков по цене на нефть

На фоне медвежьих настроений ING (международная нидерландская финансовая группа – ред) снизила прогноз цен на нефть марки Brent.

В 2024 году голландский банк прогнозирует цену на нефть на уровне 89 долларов, а в 2025 году – 75 долларов. Уоррен Паттерсон, руководитель сырьевой стратегии, отметил:

"Рынок нефти отыграл назад все свои достижения, полученные после последнего заявления ОПЕК о сокращении поставок. Однако именно макроэкономические новости продиктовали ценовую динамику. Хотя в ближайшей перспективе может быть немного больше негатива, прогноз на второе полугодие остается конструктивным на фоне более жестких фундаментальных факторов". .

В своем краткосрочном энергетическом прогнозе Управление энергетической информации США (EIA) также снизило прогноз цен на нефть. Агентство прогнозирует, что в 2024 году стоимость черного золота составит в среднем 74 доллара.

Рейтинговое агентство Fitch Solutions было единственной компанией, предоставившей прогноз цен на нефть на 2025 год. Агентство прогнозирует, что цена нефти марки Brent упадет до 75 долларов в 2024 году, 65 долларов в 2025 году и 53 долларов в 2026 году.

Прогнозы цен на нефть на 2024 год от ОПЕК и МЭА

Что касается прогнозов главных экспертов нефтяного рынка по росту спроса на нефть в 2024 году, то здесь наблюдаются серьезные разногласия: 12 октября Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что ожидает резкого замедления, в то время как группа производителей ОПЕК придерживается ожиданий по активному росту стоимости черного золота, преимущественно благодаря Китаю.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и МЭА, представляющая промышленно развитые страны, в последние годы конфликтовали по таким вопросам, как долгосрочные перспективы спроса на нефть и необходимость инвестиций в новые поставки.

В ежемесячном отчете , опубликованном 12 октября, МЭА снизило прогноз роста спроса на нефть в 2024 году до 880 000 баррелей в сутки с 1 млн баррелей в сутки, предполагая, что более строгие мировые экономические условия и прогресс в области энергоэффективности будут влиять на потребление.

В противоположность этому, в своем последнем отчете ОПЕК придерживается прогноза, что спрос вырастет на 2,25 млн баррелей в сутки в 2024 году. Разница между двумя прогнозами — 1,37 млн б/д — эквивалентна более 1% ежедневного мирового потребления нефти.

Рост спроса на нефть свидетельствует о возможной прочности нефтяного рынка и может повлиять на цены и стоимость топлива для потребителей и бизнеса. Это также является частью предпосылок для принятия решений по политике поставок ОПЕК и ее союзников, известных как ОПЕК.

"Ожидается, что в 2024 году устойчивый глобальный экономический рост на фоне дальнейшего улучшения ситуации в Китае будет способствовать дальнейшему росту потребления нефти", — говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Оба прогнозиста примерно одинаково оценивают спрос в этом году. МЭА повысило свой прогноз роста до 2,3 млн баррелей в сутки, приблизив его к прогнозу ОПЕК в 2,44 млн баррелей в сутки, который она оставила по-прежнему в последнем отчете.

Снижение спроса на нефть

В своем отчете МЭА отмечает, что видит признаки падения спроса из-за роста цен и увеличения продаж электромобилей.

В сентябре цена на нефть выросла почти до 100 долларов за баррель, а затем упала из-за экономических проблем, но 9 октября снова подскочила из-за опасений, что столкновения между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС могут привести к эскалации и перебоям в поставках.

"Есть некоторые свидетельства масштабного падения спроса, особенно в странах с низким уровнем дохода, таких как Нигерия, Пакистан и Египет, а также признаки ускорения падения на некоторых рынках стран ОЭСР, включая США", – говорится в сообщении МЭА.

ОПЕК все еще ожидает, что спрос на нефть в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вырастет в 2024 году, в то время как МЭА видит, что он начинает снижаться, и эта тенденция, вероятно, будет постоянной.

По данным МЭА, ожидается, что в следующем году спрос на бензин в странах ОЭСР упадет на 250 000 баррелей в сутки. На снижение спроса влияют такие факторы как повышение энергоэффективности и продажа электромобилей.

В целом, можно констатировать, что в 2024 году цены на нефть могут как резко возрасти, так и существенно упасть, поскольку на стоимость черного золота в значительной степени будет влиять ситуация в мире, вошедшем в зону турбулентности с совершенно непредсказуемыми событиями.