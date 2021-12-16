Почему большинство инициатив Даниила Гетманцева не увенчались успехом



















Налоговая амнистия, неудачные кадровые решения, не оправдавшее надежд лицензирование игорной деятельности, катастрофа в борьбе с "тенью" на рынках подакцизных товаров — это лишь часть не совсем удавшихся проектов, к которым имел или имеет отношение глава комитета ВР по вопросам финансовой и налоговой политики Даниил Гетманцев, которого иногда называют одним из самых продуктивных членов парламента.



Даниил Гетманцев - фото из открытых источников

Налоговая амнистия для богачей, инициированная Гетманцевым

В информагентстве "Интерфакс-Украина" вышло большое интервью Даниила Гетманцева об успехах и неудачах главного "налоговика" страны. После этого в заголовки новостей попало много признаний в провале одной из главных "реформ", которую он инициировал — налоговой амнистии для состоятельных украинцев.

Как признал сам Гетманцев, процедура, на которую было потрачено столько ресурсов и времени, не привела пока к ожидаемому результату: в бюджет вместо анонсированных миллиардов пока задекларировано всего 300 млн грн. В свою очередь поступило в бюджет едва ли больше 10-15 млн грн. То есть "целевую аудиторию" ( людей с ожидаемыми отчислениями в $40-50 тыс.) инструмент, вероятно, пока не заинтересовал.

Почему так произошло? Сам Гетманцев считает, что блокирование амнистии произошло из-за банкиров, которые не готовы содействовать потенциальным декларантам и правительству. Хотя по факту, одной из причин нежелания "светить" свои деньги может быть неопределенность последующих действий власти.

Как известно, некоторых декларантов налоговая стала "догонять" за активы, которые они сами же показали правительству, и за которые — как обещал Гетманцев, никакой ответственности нести не должны. Аресты же имущества, которые провоцируют фискалы, чтобы стимулировать декларантов скорее отправиться в ближайшую налоговую инспекцию — могли сыграть с инициатором злую шутку. Теперь словам Гетманцева об отсутствии претензий государства многие не верят.

Контрабанда и ФОП-стоп

Целый ряд других инициатив и проектов Гетманцева также постигла неудача и резкое неприятие со стороны общества. Например, общественные организации ФОПов не могут простить ему максимальную фискализацию своей деятельности. Один из любимых аргументов авторов этой "реформы" состоит в том, что на самом деле все "честные" предприниматели вообще не заметят появления системы РРО, а на митинги ходят проплаченные активисты. Этот подход вполне имеет право на существование, но, по сообщениям СМИ, сам Гетманцев якобы может иметь прямое отношение к организации альтернативных митингов и вербовке части общественных организаций, которые выступают за "мягкую" версию фискализации.

Одним из анонсов, которые сделал Гетманцев в своем интервью "Интерфаксу", являются возможные кадровые решения в налоговой и таможенной службе. Несмотря на то, что назначение руководства этих ведомств — это прямая компетенция Кабмина, Гетманцев, как глава профильного комитета и представитель сформировавшего правительство монобольшинства, постоянно берет на себя ответственность за глав Налоговой и Таможни. Но со временем приходится признавать ошибочность решений по назначению этих персон, ведь к начальникам фискального и таможенного ведомств — масса претензий. Начиная от полного провала борьбы с теневым рынком подакцизных товаров (самая катастрофическая ситуация с табачниками — там уже каждая пятая пачка продается в тени), заканчивая фиаско с внедрением санкций СНБО против контрабандистов. Последние, по факту, не принесли дополнительных доходов в бюджет, несмотря на пафос, с которым принимались.

И это не говоря уже о налоговых "скрутках" и схемах с фиктивным НДС, о которых сообщали СМИ и из-за якобы которых отправили в отставку первого вице-премьера Алексея Любченко и его "помощников" в налоговой.

"Мы доверяли, мы брали людей, которым доверяли, мы ошибались. Был целый ряд кадровых ошибок", — разводит руками Гетманцев.

К слову, реальные намерения комитета Гетмацева по борьбе с контрабандой можно увидеть на примере президентского законопроекта, который предполагает криминализацию этого явления (отменена еще при Януковиче). На словах глава Комитета вроде бы как и согласен его принять. Но на деле — "опасается", что "таможня и правоохранительные органы — это сейчас инструмент, который может быть использован во зло". По такому принципу можно и вовсе отменить уголовную ответственность, потому что суды часто выносят несправедливые решения, а полиция и другие силовые ведомства — могут неоправданно возбуждать уголовные дела. Может сложиться впечатление, что вместо того, чтобы искать механизмы, как поменять кадровый состав и принципы работы, Гетманцев предлагает пустить все на самотек.





Что касается методов борьбы со "скрутками". Буквально несколько дней назад в Сети появилась информация о блокировании налоговых накладных целому ряду крупнейших компаний, которых якобы заподозрили в незаконной деятельности. Сообщалось, что местные налоговые органы требуют с предприятий процент за отказ от "проверки", и что за этой инициативой может стоять Гетманцев, а и. о. главы ГНС Михаил Титарчук якобы "умыл руки" от этой истории. Сегодня Гетманцев косвенно признал наличие такой ситуации, извинившись на своем телеграм-канале. В своем интервью "Интерфаксу" он говорил, что "скрутчиков" могли "перепутать" с инновационным бизнесом. При этом обиженным предпринимателям, которые попали под раздачу, предлагается принести в налоговую справку и вообще раскрыть особенности своего бизнеса, чтобы впредь к ним не возникало претензий.

Лицензирование игорного бизнеса и другие противоречивые инициативы

Среди других не совсем удачных проектов — лицензирование игорной деятельности после ее легализации в Украине. По данным Опендатабот , по состоянию на ноябрь 2021 года государственный бюджет получил 1,34 миллиарда гривен от продажи лицензий казино — это лишь 18% от запланированного дохода в 7,4 млрд грн. Закон о легализации игорного бизнеса в Украине вступил в силу в августе 2020 года. Авторы документа, в том числе и Гетманцев, заверяли, что азартные игры принесут бюджету большие суммы денег, которые планировали направить на поддержку медицины, спорта и культуры в Украине. Однако "что-то пошло не так". И теперь глава налогового комитета вынужден оправдываться, что законопроект о налогообложении был подготовлен с опозданием, а система была выписана "криво", из-за чего сейчас приходится принимать отдельный документ. Которого, собственно, и ждут "белые" игроки. Но сделать все вовремя и в согласовании с участниками рынка было ответственностью именно Гетманцева.

Также к "сомнительным победам", которые нагружают кошелек обычных граждан, можно отнести "налог на Google" ( налогообложение иностранных платформ в Украине , что сразу повысило стоимость самого распространенного вида интернет-рекламы на 20%), законопроект о виртуальных активах, и конечно же, законопроект 5600, в котором собралось достаточное количество противоречивых и взаимоисключающих норм. Новые не самые лучшие идеи Гетманцева

Впрочем, Даниил Гетманцев, похоже, не собирается останавливаться и готовит новые инициативы для украинских граждан и бизнеса. Первая, которую скорее всего, ощутят на себе не только богачи, но и в первую очередь, средний класс — косвенные методы оценки финансового состояния, то есть контроль расходов. Стоит ли говорить, что при объеме теневой экономики в 40-50% необъяснимые расходы есть у большинства граждан.

Вместо того, чтобы создавать условия для выведения зарплат и прочих доходов из тени (снижение налогов, стимулирование частного предпринимательства, инструменты инвестирования — кроме депозитов и недвижимости), продвигаются идеи, которые давят на обычного гражданина. Эту инициативу уже готов поддержать министр финансов Сергей Марченко, который на днях объявил, что готов разрешить налоговой копаться в доходах украинцев до 1995 года после завершения налоговой амнистии. Вместе эти два пункта позволят полностью нивелировать все обещания "простить" гражданам недоплаченные налоги и вывернут наизнанку всех, кто держал на своих плечах экономику и провел еще минимум через три-четыре тяжелейших кризиса.

Вторая инициатива — это внедрение накопительной пенсионной системы в не самом лучшем варианте из возможных, когда отчисления ЕСВ и накопления граждан будут инвестироваться не в нормальные работающие активы, а в облигации внутреннего займа. К чему это может привести, показывает пример Казахстана, где фонды национального достояния, будучи инвестированными внутри страны, не сработали на благо общества. Это, не говоря уже о том, что проценты по облигациям будут платиться из средств украинских налогоплательщиков.

Несмотря на все перечисленное, Даниил Гетманцев, похоже, продолжает пользоваться доверием Офиса Президента и руководства фракции "Слуг народа", а его "провалы" вполне засчитываются в качестве "реформаторских" усилий.

















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