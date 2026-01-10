В 2025 году украинские стартапы привлекли рекордные $526 млн венчурных инвестиций, что явилось свидетельством не только восстановления, но и стремительного роста экосистемы после лет вызовов, вызванных войной. Эта сумма превысила прогнозы многих аналитиков и продемонстрировала, как Украина превращается в привлекательный центр для глобальных инвесторов.

Почему Украина становится магнитом для венчурных инвесторов: топ-факторы роста экосистемы в 2025-2026 годах

По данным аналитического издания InVenture, большинство этих средств – более трех четвертей – сконцентрировалось во втором квартале, где объем сделок достиг $420 млн, преимущественно благодаря большим раундам финансирования в сферах финансовых технологий, искусственного интеллекта и оборонных разработок. Прогнозы на 2026 год, по оценкам Statista, указывают на дальнейший рост с доминированием поздних стадий инвестиций на уровне $116,89 млн. Эти цифры не просто статистика – они отражают глубокие структурные изменения, делающие Украину магнитом для венчурного капитала.

Быстрый рост стратап- экосистемы в Центральной и Восточной Европе

Украина демонстрирует один из самых быстрых темпов развития стартап-экосистемы в регионе Центральной и Восточной Европы, что делает ее привлекательной для инвесторов, ищущих высокие показатели роста. По данным отчета Global Startup Ecosystem Index 2025 Украина поднялась на 42-е место в глобальном рейтинге, улучшив позицию с 46-го места в 2024 году, что является самым быстрым прогрессом среди стран региона. Этот рост подкрепляется утроением суммарной стоимости украинских стартапов с 2020 года: с 2,9 миллиарда евро в 2017 году до 23,3 миллиарда евро в 2024 году, несмотря на временный спад из-за войны. Украинские компании генерируют в 5 раз больше дохода на инвестированный доллар по сравнению с американскими аналогами, чья стоимость в 6 раз выше.

Такой прогресс объясняется не только внутренними факторами, но и интеграцией в европейские программы. К примеру, вклад информационных технологий в ВВП Украины вырос в 5,7 раз с 2013 по 2024 год, составляя 41% экспорта услуг. Более 2300 активных компаний в сфере информационных технологий в 2022-2023 годах сгенерировали 14,06 миллиарда долларов иностранного дохода и уплатили 68,1 миллиарда гривен налогов.

Инвесторы отмечают эту динамику: "Украина стала одной из самых быстрорастущих и устойчивых стартап-экосистем в Центральной и Восточной Европе", – отмечается в аналитике независимой онлайн-медиа-платформы The Recursive. Для 2026 года ожидается дальнейшее усиление позиций благодаря инициативам типа фонда Phoenix Tech Fund, который планирует инвестировать 50 миллионов евро в около 50 стартапов, с фокусом на глобальное масштабирование.

Возврат иностранного капитала к довоенным уровням

Иностранный капитал возвращается в Украину с объемом, приближенным к довоенным показателям, что свидетельствует о возобновлении доверия инвесторов. В 2024 году инвестиции достигли $310,5 млн из-за 44 крупных сделок, а в 2025 году этот показатель вырос до $526 млн ., превысив прогнозы Statista на $267,7 млн. долларов . Этот скачок объясняется большими раундами, такими как $405 млн для компании Carmoola в сфере финансовых технологий, $18 млн для Reface в генеративном искусственном интеллекте и $15 млн для Swarmer в оборонных системах.

Инвесторы подчеркивают экономическую привлекательность: "Оценка стоимости компаний на ранних этапах развития в сфере оборонных технологий в Украине составляет примерно пятую часть от аналогичных в США или Западной Европе, не из-за слабости технологий, а из-за воспринимаемого риска. Инвесторы, понимающие, как управлять этим риском, увидят чрезвычайные прибыли", – утверждает Перри Бойл, генеральный директор и соучредитель компании MITS Capital.

По мнению Джастина Зифе, основателя компании Green Flag Ventures, инвестирование в технологический сектор Украины – это стратегическое экономическое решение, основанное на сильной рыночной динамике. Для 2026 прогнозы указывают на стабилизацию с фокусом на меньшие, но более выборочные соглашения, с акцентом на технологии с глобальным потенциалом.

Интеграция науки с технологиями

Интеграция научных исследований с практическими технологиями становится ключевым драйвером для инвестиций, особенно в сфере глубоких технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий. Украина занимает место в топ-5 индексе The Good Country Index за вклад в науку и технологии с фокусом на инновации, решающие реальные проблемы. В 2025 году инвестиции в искусственный интеллект и глубокие технологии составили значительную долю от общих 526 миллионов долларов, с примерами типа 1,6 миллиона долларов для LetsData в платформе защиты от дезинформации и 1,2 миллиона для Pleso Therapy в ментальном здоровье на базе искусственного интеллекта.

Эта интеграция подкрепляется государственными инициативами, такими как кластер Brave1, выдавший более 600 грантов на сумму около $50 млн. к августу 2025 года, с бюджетом $71,6 млн . на 2025 год.

"Украинские инженеры и предприниматели создают системы мирового класса: дроны с искусственным интеллектом, системы электронной борьбы с дронов и программное обеспечение для логистики на поле боя, которое работает в реальных боевых условиях. Прототипы эволюционируют через обратную связь с фронта через недели, а не годы", – отмечает Перри Бойл. Для 2026 ожидается расширение этой тенденции с фокусом на экспорт научно-технологических решений.

Лидерство в оборонных технологиях

Украина стала глобальным лидером в оборонных технологиях, привлекая более 105 миллионов долларов инвестиций в эту сферу в 2025 году, по данным платформы Brave1. Этот рост происходит на фоне всеобщего бума: с 2023 по 2024 год инвестиции и гранты в оборонные технологии составили $42 млн, а в 2025 году превысили $100 млн, как прогнозировалось AVentures Capital. Ключевые сделки включают $15 млн для Swarmer, 5 млн для Trypillian и 4 млн для Tencore.

Инвесторы видят потенциал: "Поддержка Украины сейчас стратегически необходима и экономически выгодна, чтобы избежать больших расходов позже", – утверждает Джастин Зифе. Дебор Фейрлемб из Green Flag Ventures отмечает: "США должны воспользоваться моделью быстрой инновации дронов в Украине". В 2026 году сектор ожидает роста до 5% ежегодного увеличения доли отечественных производителей на рынке.

Сильный кадровый резерв и быстрая адаптация

Кадровый резерв в Украине вырос на 78% за 5 лет, достигнув 346 тысяч специалистов в информационных технологиях, преимущественно с опытом более 3 лет. IT – отрасль проявляет быструю адаптацию: несмотря на войну, 90% стартапов видят потенциал роста, а 41% расширяет штат. "Самое привлекательное в инвестициях в Украину – это люди. Предпринимательство, уровень навыков, профессионализм – они непревзойденны и постоянно недооценены в Европе и США", – подчеркивает Перри Бойл.

В 2025 году 33% стартапов трудоустраивают ветеранов, а почти половина разрабатывает продукты для восстановления. Для 2026 года это означает дальнейшее привлечение специалистов с потенциалом превышения израильского уровня до 2028 года с более чем 300 тысячами специалистов в научно-технических отраслях.

Все факторы делают Украину не просто рынком восстановления, а стратегическим хабом для венчурных инвестиций, где стартап-экосистема обещает высокие прибыли для тех, кто инвестирует сейчас, опираясь на данные и реальные истории успеха.