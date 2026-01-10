У 2025 році українські стартапи залучили рекордні $526 млн венчурних інвестицій, що стало свідченням не лише відновлення, але й стрімкого зростання екосистеми після років викликів, спричинених війною. Ця сума перевищила прогнози багатьох аналітиків і продемонструвала, як Україна перетворюється на привабливий центр для глобальних інвесторів.

Чому Україна стає магнітом для венчурних інвесторів: топ-фактори зростання екосистеми в 2025-2026 роках

За даними аналітичного видання InVenture, більшість цих коштів – понад три чверті – сконцентрувалася в другому кварталі, де обсяг угод сягнув $420 млн, переважно завдяки великим раундам фінансування в сферах фінансових технологій, штучного інтелекту та оборонних розробок. Прогнози на 2026 рік, за оцінками Statista, вказують на подальше зростання, з домінуванням пізніх стадій інвестицій на рівні $116,89 млн. Ці цифри не просто статистика – вони відображають глибокі структурні зміни, які роблять Україну магнітом для венчурного капіталу.

Швидке зростання стратап- екосистеми в Центральній та Східній Європі

Україна демонструє один з найшвидших темпів розвитку стартап-екосистеми в регіоні Центральної та Східної Європи, що робить її привабливою для інвесторів, які шукають високі показники зростання. За даними звіту Global Startup Ecosystem Index 2025, Україна піднялася на 42-ге місце в глобальному рейтингу, покращивши позицію з 46-го місця у 2024 році, що є найшвидшим прогресом серед країн регіону. Це зростання підкріплюється потроєнням сумарної вартості українських стартапів з 2020 року: з 2,9 мільярда євро у 2017 році до 23,3 мільярда євро у 2024 році, попри тимчасовий спад через війну. Українські компанії генерують у 5 разів більше доходу на інвестований долар порівняно з американськими аналогами, чия вартість у 6 разів вища.

Такий прогрес пояснюється не лише внутрішніми факторами, але й інтеграцією в європейські програми. Наприклад, внесок інформаційних технологій у ВВП України зріс у 5,7 разів з 2013 по 2024 рік, становлячи 41% експорту послуг. Понад 2300 активних компаній у сфері інформаційних технологій у 2022-2023 роках згенерували 14,06 мільярда доларів іноземного доходу та сплатили 68,1 мільярда гривень податків.

Інвестори відзначають цю динаміку: "Україна стала одним з найбільш швидкозростаючих і стійких стартап-екосистем у Центральній та Східній Європі", – зазначається в аналітиці незалежної онлайн-медіа-платформи The Recursive. Для 2026 року очікується подальше посилення позицій завдяки ініціативам на кшталт фонду Phoenix Tech Fund, який планує інвестувати 50 мільйонів євро в близько 50 стартапів, з фокусом на глобальне масштабування.

Повернення іноземного капіталу до довоєнних рівнів

Іноземний капітал повертається в Україну з об’ємом, наближеним до довоєнних показників, що свідчить про відновлення довіри інвесторів. У 2024 році інвестиції сягнули $310,5 млн через 44 великі угоди, а в 2025 році цей показник зріс до $526 млн, перевищивши прогнози Statista на $267,7 млн. Цей стрибок пояснюється великими раундами, такими як $405 млн для компанії Carmoola у сфері фінансових технологій, $18 млн для Reface у генеративному штучному інтелекті та $15 млн для Swarmer в оборонних системах.

Інвестори підкреслюють економічну привабливість: "Оцінка вартості компаній на ранніх етапах розвитку в сфері оборонних технологій в Україні становить приблизно п'яту частину від аналогічних у США чи Західній Європі, не через слабкість технологій, а через сприйманий ризик. Інвестори, які розуміють, як управляти цим ризиком, побачать надзвичайні прибутки", – стверджує Перрі Бойл, генеральний директор та співзасновник компанії MITS Capital.

На думку Джастіна Зіфе, засновника компанії Green Flag Ventures, інвестування в технологічний сектор України – це стратегічне економічне рішення, засноване на сильній ринковій динаміці. Для 2026 року прогнози вказують на стабілізацію з фокусом на менші, але більш вибіркові угоди, з акцентом на технології з глобальним потенціалом.

Інтеграція науки з технологіями

Інтеграція наукових досліджень з практичними технологіями стає ключовим драйвером для інвестицій, особливо в сферах глибоких технологій, штучного інтелекту та біотехнологій. Україна посідає місце в топ-5 індексу The Good Country Index за внесок у науку та технології, з фокусом на інновації, що вирішують реальні проблеми. У 2025 році інвестиції в штучний інтелект та глибокі технології склали значну частку від загальних 526 мільйонів доларів, з прикладами на кшталт 1,6 мільйона доларів для LetsData в платформі захисту від дезінформації та 1,2 мільйона для Pleso Therapy в ментальному здоров'ї на базі штучного інтелекту.

Ця інтеграція підкріплюється державними ініціативами, такими як кластер Brave1, який видав понад 600 грантів на суму близько $50 млн до серпня 2025 року, з бюджетом $71,6 млн на 2025 рік.

"Українські інженери та підприємці створюють системи світового класу: дрони з штучним інтелектом, системи електронної боротьби проти дронів та програмне забезпечення для логістики на полі бою, яке працює в реальних бойових умовах. Прототипи еволюціонують через зворотний зв'язок з фронту за тижні, а не роки", – зазначає Перрі Бойл. Для 2026 року очікується розширення цієї тенденції з фокусом на експорт науково-технологічних рішень.

Лідерство в оборонних технологіях

Україна стала глобальним лідером в оборонних технологіях, залучаючи понад 105 мільйонів доларів інвестицій у цю сферу в 2025 році, за даними платформи Brave1. Це зростання відбувається на тлі загального буму: з 2023 по 2024 рік інвестиції та гранти в оборонні технології склали $42 млн, а в 2025 році перевищили $100 млн, як прогнозувалося AVentures Capital. Ключові угоди включають $15 млн для Swarmer, 5 млн для Trypillian та 4 млн для Tencore.

Інвестори бачать потенціал: "Підтримка України зараз є стратегічно необхідною та економічно вигідною, щоб уникнути більших витрат пізніше", – стверджує Джастін Зіфе. Дебора Фейрлемб з Green Flag Ventures зазначає: "США повинні скористатися моделлю швидкої інновації дронів в Україні". У 2026 році сектор очікує зростання до 5 % щорічного збільшення частки вітчизняних виробників на ринку.

Сильний кадровий резерв та швидка адаптація

Кадровий резерв в Україні зріс на 78% за 5 років, досягнувши 346 тисяч фахівців в інформаційних технологіях, переважно з досвідом понад 3 роки. IT — галузь проявляє швидку адаптацію: попри війну, 90 % стартапів бачать потенціал зростання, а 41% розширює штат. "Найпривабливіше в інвестиціях в Україну – це люди. Підприємництво, рівень навичок, професіоналізм – вони неперевершені та постійно недооцінені в Європі та США", – підкреслює Перрі Бойл.

У 2025 році 33 % стартапів працевлаштовують ветеранів, а майже половина розробляє продукти для відновлення. Для 2026 року це означає подальше залучення спеціалістів, з потенціалом перевищення ізраїльського рівня до 2028 року, з понад 300 тисячами спеціалістів у науково-технічних галузях.

Наразі, усі фактори роблять Україну не просто ринком відновлення, а стратегічним хабом для венчурних інвестицій, де стартап- екосистема обіцяє високі прибутки для тих, хто інвестує зараз, спираючись на дані та реальні історії успіху.