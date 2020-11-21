Покупка новогодних подарков в 2020 году будет другой: что изменила пандемия коронавируса

Покупка подарков и других товаров накануне Нового года в нынешнем 2020 году будет необычной. Людям, которые привыкли гулять накануне праздников по изысканно украшенным торговым центрам в поисках необходимых товаров придется изменить свои предпочтения – сейчас приоритетом является максимальное ограничение контактов. Об этом говорится в статье Forbes.



В текущем году предновогодний период будет странным и непривычным не только для покупателей, но и для бизнеса. Многие магазины уже перешли в онлайн и в ближайшее время эта тенденция будет только усиливаться. Теперь от сотрудников магазинов зависит еще больше, ведь убедить в необходимости покупки и помочь человеку подобрать товар придется иногда не видя его.

Что изменится

Принципы работы значительно изменились, начиная с марта. Теперь люди не прогуливаются бесцельно из одного магазина в другой, чтобы купить то, что приглянется. Сейчас все чаще приходится заранее определиться с тем, что тебе необходимо и стараться не задерживать людей, которые ждут своей очереди, чтобы попасть в магазин.

Еще год назад можно было бесцельно бродить по торговому центру всей семьей, перекусить на фуд-корте. Сейчас в торговых центрах по всему миру часто закрыты фуд-корты и детские игровые площадки.

Сейчас в магазины люди все чаще заходят, чтобы забрать заранее заказанные товары. Многие потребители будут искать товары, читать отзывы и даже выбирать и покупать что-то онлайн.

Даже походы в магазин теперь будут совершенно другими – теперь люди будут ходить в магазины более осознанно, с четким пониманием, что им нужно, они не будут тратить время на поиски нужной позиции во многих магазинах. Некоторые будут заранее бронировать товары и договариваться о том, чтобы прийти посмотреть конкретную продукцию.

А главное, людям во всем мире теперь обязательно придется посещать магазины в защитных масках.

Посетители магазинов не исчезнут

На протяжении десятилетий розничные торговцы переходили от чисто транзакционных отношений к построению эмоциональных связей. 2020 год может ускорить этот процесс.

Многие из нас не смогут насладиться праздничным сезоном с друзьями и семьей. В то же время можно будет порадовать родных и близких подарком, который вы ему отправите курьером или почтой. При этом, вам даже необязательно нужно будет лично идти на почту – магазины сделают все сами.

Несмотря на то, что из-за пандемии "Черная пятница" и другие предпраздничные распродажи во всем мире оказались под угрозой. Магазины ожидают, что покупатели все же будут, просто в этом году их станет намного меньше. В Украине, например, свои коррективы внес и карантин выходного дня, из-за которого большинство магазинов будут закрыты в выходные в ближайшие несколько недель. В выходные люди не смогут отправиться в привычные стационарные магазины, потому что они будут закрыты, а в будни – потому что многие на работе.

Но сотрудникам магазинов в этот период в любом случае придется максимально выкладываться на работе и пытаться разрядить напряженную обстановку и как-то поднять настроение людям, большинство из которых выгорели за время пандемии.

В свою очередь онлайн торговые площадки вынуждены будут бороться за клиента. Теперь решающими станут оперативность и точность ответа. Покупатели становятся более требовательными в сети и хотят получить от продавца в сети максимально информации о том, что решил приобрести. Оперативные ответы также помогают клиенту чувствовать себя нужным и находиться в обществе, несмотря на то, что физически приходится оставаться дома.

В то же время, сотрудники будут испытывать больший стресс, чем в предыдущие годы. В течение всего сезона может быть меньше движения, но напряженные периоды будут более концентрированными, и все станет более оживленным, как только будет заканчиваться время для доставки товаров. Напряженные клиенты могут приходить в магазин, чтобы быстро получить свой заказ и именно тогда могут возникнуть проблемы с дистанцированием.

Чтобы оставаться на плаву, эксперты рекомендуют ритейлерам придерживаться нескольких правил.

1. Отменить правила и ввести четкие инструкции

Во всем мире, в каждой стране и в каждом регионе по отдельности в ближайшие несколько месяцев ситуация вокруг пандемии коронавируса будет постоянно меняться. Потребители могут обращаться к продавцам с новыми просьбами и требованиями, некоторые из которых могут быть обычными и ставить в ступор продавцов. Изо дня в день они должны знать, что они должны и не должны делать в магазине и делиться инструкциями с клиентами.

2. Возьмите на себя ответственность за любые меры безопасности

Масочный режим – болезненная тема для ритейлеров, ведь иногда бывает очень сложно доказать клиенту, что масочный режим является обязательным. Но вся ответственность не должна ложиться на плечи продавца. Владельцам магазинов необходимо поставить четкие условия перед посетителями, которые в свою очередь должны понять, что если хотят, чтобы из обслужили, необходимо придерживаться всех правил. Это может и не решит проблему полностью, но должно снять некоторую жару с персонала.

3. Сделайте эффективность приоритетом

Даже если до праздников осталось несколько недель, большинство людей все равно будут торопиться посетить магазины. Такова реальность шопинга в 2020 году. За несколько недель до праздников отправьте как можно больше сотрудников на работу, ведь люди, как и раньше, будут приходить в последний момент и требовать срочности от персонала.

4. Не забывайте об эмоциональном аспекте

Чаще всего люди, которые заказывают товары онлайн, не будут стремиться поболтать – они заберут свои товары и отправятся дальше по своим делам. Но вряд ли из магазинов уйдут все посетители, для которых важно общение и которые предпочитают, что бы им все от "а" до "я" рассказали о товаре. Именно в этот момент важно, чтобы сотрудник мог найти верный подход к покупателю и сразу предложил необходимый товар.

5. Контролируйте запасы магазина

Покупателей часто раздражает момент, когда сотрудники не могут найти нужную позицию. В этом году к раздражению покупателей добавиться еще и опасность. Скопления людей в ожидании пока продавец найдет то, что вам нужно, вряд ли будет способствовать остановке пандемии.

Это всегда раздражает, когда от одного сотрудника к другому отскакивают в поисках ответа на вопрос, есть ли продукт на складе. В этом году это будет особенно раздражающе — даже потенциально небезопасно. Более чем когда-либо прежде, убедитесь, что каждый сотрудник может уверенно направлять клиентов в нужное место или отвечать на их вопросы о продукте самостоятельно.

В 2020 году на второй план ушли практически все принципы, которым ранее следовали и продавцы, и покупатели. Потребители все чаще учатся находить товары в интернете и самостоятельно разбираться в его необходимости.

Если вы сможете подготовить своих сотрудников к этому уникальному праздничному сезону, вы не только повысите моральный дух и производительность труда. Вы будете лучше расположены, чтобы обеспечить переосмысленный опыт праздничных покупок и выйти из 2020 года как бренд, прославленный гибкостью, отзывчивостью и позитивным опытом сотрудников.

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