Предприниматели в Украине: что мешает бизнесу полноценно развиваться и что с этим делать

Сегодня, 6 сентября, Украина отмечает День предпринимателя. Но проблемы не покидают отечественный бизнес даже в праздники. В частности, острым остается вопрос сосуществования власти и бизнеса в нашей стране. "Комментарии" разбирались в основных проблемах предпринимателей и путях их решения.



Украинские предприниматели: "выжать по максимуму"

Большинство украинских предпринимателей открывают собственное дело руководствуясь нежеланием работать на кого-то. Правда, подобные начинания в нашей стране редко становятся синонимом стабильности. Вместе с собственным делом приходят и множество проблем.

Фраза "A la guerre comme a la guerre" (на войне, как на войне), известная по песне из классического советского фильма о мушкетерах, отлично описывает ситуацию с предпринимательством в Украине. И воевать приходится не столько с конкурентами, сколько с государственной машиной, нещадно перемалывающей все устремления малого и среднего бизнеса.

"Проблемы украинских предпринимателей стоит рассматривать от глубины обретения независимости в 1991 году, когда была заложена изначально ошибочная концепция взаимоотношений бизнеса и государства, – отмечает экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат. – В ней предприниматель рассматривался не как субъект, развивающий страну, и которому нужно оказывать всесторонне содействие. А как объект, с которого нужно "выжать по максимуму", и который априори у контролирующих органов стоит под подозрением, и у которого от рождения, по мнению чиновников, презумпция виновности, которую он (предприниматель) должен постоянно опровергать".

Такое положение вещей сохранилось и по сегодняшний день. Усугубляясь корона-кризисом и желанием власти латать бреши в бюджете за счет все тех же предпринимателей.

Общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко подчеркивает: "К сожалению, нынешняя власть воспринимает бизнес не как партнеров, которые бы могли помочь развивать страну, создавать рабочие места и соответственно повышать благосостояние населения, а исключительно как средство латания дыр в бюджете. Как того, за чей счет можно рассчитаться с кредитами, которые набрали предшественники у международных финансовых аферистов".

При этом бизнес не получил ничего, отмечает Сергей Войченко.

"Украинский бизнес привык всегда самостоятельно решать свои проблемы, – продолжает кандидат юридических наук. – Более того, основное требование бизнеса: не нужно нам помогать, главное не мешайте работать, прекратить давить налогами и зарегулированностью. Бизнес воспринимает власть как злую мачеху. И имеет на это полное право".

Ухудшили и без того сложное положение отечественных предпринимателей некомпетентные действия власти по введению тотального карантина, уверен Сергей Войченко. Не учитывающие интересов бизнеса, они привели к еще большему его свертыванию и уходу в "тень".

Украинские предприниматели: "паразиты" и "флибустьеры"

По словам экспертов, основные проблемы украинских предпринимателей кроются в неадекватно налоговом кодексе, с высоким ставками основных налогов и сложными правилами их администрирования.

"Отсюда вытекает и проблема с трудовым законодательством, когда большинство компаний экономически не в состоянии оформить всех своих сотрудников в штат с "белыми" зарплатами. На этой почве паразитируют, фактически все контролирующие органы, начиная с налоговой милиции (ГФС) и заканчивая СБУ", – поясняет Андрей Гарнат.

Адвокат, руководящий партнер Юридической фирмы Patriot.Legal Денис Бондар отмечает, что юридических проблем с которыми, сталкиваются украинские предприниматели довольно много. Это и проверки различных контролирующих органов, и блокировки налоговых накладных налоговой, и сложное регулирование отраслей бизнеса, и много другое. Но главной проблемой украинских предпринимателей он считает правоохранительные органы.

"Как только бизнес становится заметным, успешным, прибыльным, тут же к нему приходят правоохранители с решением суда на проведение обыска, – отмечает адвокат. – Известно немало случаев, когда причастность предпринимателя к уголовному производству, является вымышленной или вообще фальсифицируется. Законность такого решения на проведение обыска оспорить невозможно, так как в уголовно-процессуальном кодексе отсутствует соответствующая норма. Правоохранители это знают – и пользуются, дабы устроить "налет" на предпринимателей, найти крупную сумму денег, а потом "полюбовно" предложить решить вопрос, чтобы не изымали деньги или технику".

По словам Дениса Бондара, известен случай, когда во время обыска изъяли крупную сумму денег, а потом, после снятия ареста и возврата денег, они уже оказались фальшивыми.

"Правоохранителей, которые участвуют в обыске, еще называют "флибустьеры", из-за сходства по действиям с подобными, – подчеркивает адвокат. – Наибольшее опасение вызывает, когда судьи выносят заведомо неправосудные решения об обысках. Без наличия, каких-либо фактов или подтверждения данных экспертными выводами ("телефонное право" в действии), а лишь основываясь на рапорте оперативного сотрудника. И такие безосновательные документы в суд также подписывает прокурор, как процессуальный руководитель. Понятно, что такой оперативный сотрудник может быть также замешан в этом коррупционном действии и пишет рапорт под диктовку, следователя. Фактически имеем ОПГ в законе из следователя, оперативного сотрудника, процессуального руководителя и судьи. Цель одна – создать проблему, а потом "помочь" решить".

По мнению Дениса Бондара, за 29 лет независимости каждая власть "срасталась" с правоохранительной системой и использовала ее и для защиты своих интересов, и для атаки на оппозицию или прямых конкурентов бизнес-партнеров.

"Похоже, что власть уверилась, будто инициирование незаконных обысков – лучшее средство для сговорчивости или устрашения, – отмечает адвокат. – И не хочет лишать себя такого инструмента. Все это частично отвечает на вопрос: "Откуда столько имущества у правоохранителей и их родственников, которые работают за почти минимальную зарплату?" Многие предприниматели предпочитают откупиться, чем через суды возвращать свое имущество, так как это очень долго и затратно. А даже если ты и получаешь решение суда о снятии ареста и возврате имущества, то исполнить его крайне тяжело в нашей стране. Ведь правоохранители его игнорируют максимально возможное время, нарушая нормы Конституции. И не несут за это никакой ответственности".

Председатель ОО "Антирейдерский центр" Дмитрий Йовдий также считает, что в Украине просматривается явная тенденция усиления "государственного" рейдерства. Речь о том, что правоохранительные органы являются инструментом давления на бизнес и способом завладения чужим имуществом.

Украинские предприниматели: еще проблемы

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер в "Банк Юнисон", финансовый эксперт Оксана Чепижко считает одной из ключевых проблем для предпринимателя отсутствие доступного кредитования. Его в Украине обещают уже лет 15 перед каждыми выборами. Но воз и ныне там.

"Причина здесь комплексная, – говорит Оксана Чепижко. – В первую очередь это зависит от ставки рефинансирования НБУ, которая является базовой для получения любого кредита. У нас она, как правило, в 2-3 раза выше, чем в Европе. Соответственно, получить длительный кредит бизнес может под 16-17%. А со всеми комиссиями и скрытыми платежами реальный процент на сегодня составляет 21-22%, против 2-3% в некоторых странах Восточной Европы".

Вторым фактором эксперт называет тенизацию украинского бизнеса (спасибо неподъемным налогам), из-за которой все кредиты для отечественных предпринимателей изначально находятся в зоне риска – и дополнительно "страхуются" западными банками, что отображается все в тех же огромных процентах.

Экономический эксперт организации Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов согласен, что ведение предпринимательской деятельности в Украине усложняется валютными рисками, которые переносятся на плечи покупателей.

"Повышенная цена произведенной продукции снижает конкурентоспособность на мировых рынках, – поясняет Адриан Пантюхов. – Кроме того, в бизнес-планы приходится вносить отдельную шкалу "под специальные расходы", которые не учитываются с другой стороны, но также повышают цену на украинскую продукцию".

Андрей Гарнат отмечает, что не добавляет уверенности и "облачное решение" с реестром прав собственности, которое слабо защищено от вмешательства мошенников. Благодаря чему, имущество компании может быть в один день – и без ведома его реального собственника – переоформлено на посторонних лиц.

"Существенную роль играет и нестабильная экономика, – продолжает эксперт. – Каждые 10 лет в стране происходит экономический кризис, который существенно ухудшается ошибочными действиями правительства. Коммерческие предприятия и граждане теряют свои капиталы, восстанавливать которые приходится следующие за кризисом 5-7 лет".

По словам Андрея Гарната, проблема ненормального восприятия предпринимательской деятельности имеется и в украинском социуме. Речь, в частности, о том, что бюджетники и часть нанятых сотрудников воспринимают предпринимателей "жирующими" обманщиками, нежелающими платить налоги и зарплаты. Во время, как именно предприниматели создают рабочие места, несут риски и развивают свою страну.

"Как следствие затянувшегося экономического кризиса, усугубленного жестким карантином, к концу года, сильно проявится проблема безработицы, – прогнозирует эксперт. – Она касается одновременно и бизнеса, и государства, и работодателей, и нанятых работников… Закончилось лето, а это значит, что армия безработных пополнится людьми, вышедшими на рынок труда с временной занятости в сельхозсекторе и строительстве. Уже сейчас, с высокой долей вероятности, прогнозируется новая вспышка каронавируса. И к концу года это так же негативно скажется на возможности компаний держать имеющиеся рабочие места. Думаю, в 4 квартале реальный уровень безработицы может подскочить до 15-18%".

Украинские предприниматели: где искать выход из ситуации

Универсального "лекарства", которое позволило бы облегчить жизнь предпринимателей, нет. Действовать нужно комплексно, внося изменения в законодательство, меняя провальную логику взаимоотношений власти и бизнеса по принципу "я – начальник, ты – дурак".

Денис Бондар настаивает на необходимости внести норму в уголовно-процессуальный кодекс о возможности оспорить законность проведения обыска. А также ввести персональную материальную, дисциплинарную ответственность следователя, процессуального руководителя и судей за инициирование незаконных обысков у украинских предпринимателей.

"Сейчас в случае незаконных действий правоохранителей и нанесения убытков, возмещение происходит за счет бюджетных средств, то есть, за счет налогов всех украинцев. При введении такой нормы, суммы, возмещенные за незаконные действия, в регрессном порядке, будут взыскиваться с конкретных лиц инициировавших незаконный обыск, – поясняет адвокат. – Без трансформации правоохранительной системы Украины, экономическое благополучие нашего государства остается под большим вопросом".

Андрей Гарнат уверен, что решением в сложившейся ситуации станут:

– принципиально новый Налоговый кодекс с сокращением и дифференцированием (по прогрессивному методу) ставок основных налогов;

– упразднение Систем блокировки налоговых накладных и Депонирования на НДС счетах;

– освобождение минимальной заработной платы от налоговой нагрузки, с внедрением единого налога на фонд оплаты труда в размере 20%;

– введение 3-х летнего моратория на все проверки предприятий малого и среднего бизнеса;

– продолжение развития государственно программы доступного кредитования, с упрощением процедуры и требований к заемщикам.

По мнению Сергея Войченко, президенту следует поставить вопрос о необходимости стимулирования внутреннего спроса, поддержки национального товаропроизводителя и промышленности.

"Это должны быть обдуманы действия, а не так называемые надуманные антидемпинговые расследования или искусственное устранение конкуренции на рынке, – подчеркивает эксперт. – Есть много способов помочь бизнесу, в том числе – снять с него кредитную петлю за счет помощи государства. Ведь именно бизнес, который будет развиваться, даст возможность двигаться вперед стране. Основным работодателем в Украине, в отличие, например, от Беларуси, является именно частный бизнес. И ему нужно создать условия работы, стимулировать создание рабочих мест, кредитные и налоговые каникулы, льготы для развития определенных отраслей и тому подобное".

Также, подчеркивает Сергей Войченко, нужно решить вопрос работы малого и среднего бизнеса, потому что очень часто большой бизнес паразитирует за их счет.

"Например, известная компания, которую связывают с бывшим президентом Украины, имела налоговые преференции фактически за счет малого бизнеса, – говорит эксперт. – Ведь друзьям – все, а другим – закон… В итоге малый и средний бизнес должен работать и на себя, и на того "дядю". А такая ситуация не способствует ни развитию, ни открытости, ни инвестиционной привлекательности".

По словам Оксаны Чепижко, для стабильного партнерства банков, а также малого и среднего бизнеса недостаточно только проведение банковской реформы и решения вопроса о не возвращенных кредитах.

"Для выхода бизнеса из тени нужна судебная, налоговая реформа, реальная правовая защита предпринимателя, – отмечает она. – Кроме того, без понятных, прозрачных правил фискальной политики, одинаковых для всех, детенезации не произойдет. Фискальная политика должна быть прогнозирована, изменения могут допускаться, но очень дозировано. Без этого бизнес по-прежнему будет себя чувствовать более комфортно именно в "тени". Рассчитывая на свои силы и без всяких помощников в виде банков. Что является огромной проблемой для государства Украина".

Впрочем, неверно говорить, что все уж совсем плохо с предпринимательством в Украине. Определенные позитивные тенденции просматриваются. Несмотря на шторм корона-кризиса и убийственный карантин, многие представители малого и среднего бизнеса сумели выстоять. А государство хоть и не особо помогло им, но, похоже, сделало работу над ошибками. И тотальный карантин больше вводить не собирается.

К тому же, 3 сентября Верховная Рада приняла ряд важных для бизнес-сообщества решений. Среди них:

- президентский законопроект, стимулирующий привлечение в экономику Украины стратегических инвесторов (речь об освобождении проектов со значительными инвестициями от ряда налогов);

– законопроект, который позволит представителям малого и среднего бизнеса получать кредиты под государственные гарантии (общий объем программы составит до 5 млрд грн).

Бизнес в Украине и в мире

Сравнивая ситуацию в Украине и мире, становится ясно, где наши слабые места в плане предпринимательской деятельности.

Экономический эксперт в Ukraine Economic Outlook Адриан Пантюхов отмечает: "Популярный тезис о том, что быть предпринимателем на Западе и Дальнем Востоке проще, чем в Украине, только отчасти правдивый. Безусловно, плотная остаточная бюрократизация финансовых операций и предпринимательской деятельности, вместе с существующими коррупционными схемами, постоянными валютными рисками и отсутствием какой-либо развитой стартап среды – расстраивает, и подстрекает взглянуть на другие варианты: Германия, США, Сингапур".

Однако, на другой чаше весов, по словам эксперта, находятся следующие факторы:

- низкая налоговая нагрузка для малых предприятий (для предприятий с оборотом меньше 7 млн грн. налоговая нагрузка составляет скромные 5% от оборота, для вышедших за лимиты действует 18% налог на доход, и 1,5% военного сбора – уровень ниже европейского и американского: Германия – 27-36% на доход, США – 22-33%);

- умеренная налоговая нагрузка для средних и больших предприятий;

- коррупция (явление, которое в некоторых случаях ускоряет операционный процесс при острой необходимости).

И все же упомянутых факторов мало для того, чтобы перевесить очевидные минусы.

Адриан Пантюхов подчеркивает, что демонстрация страной своей привлекательности для ведения бизнеса, традиционно начинается со стартап индустрии, быстрорастущей (+50% в мире за 2018 год – 254 млрд долл.) и главное – не требовательной. Стартапы нуждаются в помощи на первых этапах создания компании. Но чем дальше, тем более самостоятельным они становятся в сборе денег.

"Хорошим примером органичной госпомощи является Сингапур. Там государственная помощь для компаний на разных уровнях развития равняется дополнительным 0,3-0,5 долл. на каждый собранный компанией 1 долл., лимиты государственных грантов – от 30 тыс. долл. до 250 тыс. долл. Украина, как свидетельствуют единороги (стартапы оценочной стоимостью после сбора финансирования больше 1 млрд долл.) с украинскими корнями (Revolut, Grammarly, Bitfury, GitLab), не скупа на таланты, – говорит эксперт. – Но созданного фонда Украинских Стартапов с результатом всего в 30 млн грн., розданных 30 стартапам за год работы, однозначно недостаточно. Требуется создать стабильную систему оценки существующих стартапов и выделения грантов достаточных для преодоления конкуренции на мировых рынках".

Одна из главных помех ведения предпринимательской деятельности в Украине – высокая бюрократизация. С одной стороны, бюрократические операции обеспечивают необходимый уровень контроля законности ведения деятельности. С другой – чрезмерная бюрократизация не только замедляет процесс открытия нового предприятия, но и связывает руки в непосредственном рабочем процессе.

"Требование дополнительных документов, необходимых для государственных органов или финансовых мониторинговых агентов, – это время, а оно в современном бизнесе с каждым годом повышается в цене, – подчеркивает Адриан Пантюхов. – Особенно это актуально для украинских предпринимателей, которые постоянно находятся под давлением валютных рисков".

Украина же находится на одной из первых строчек по бюрократизации ведения предпринимательской деятельности. Так, в соответствии с US News Ranking, которая представляет рейтинг стран за различными показателями и в частности для бюрократизации, Украина в общем рейтинге находится на 68 месте, с 61,8 баллов в бюрократии (100 – высокая, 0 – низкая бюрократизация). А, например, Люксембург получил 10,4 баллов, Канада – 4,8, а Сингапур – 5,8.

"Снижение бюрократизации потянет за собой уменьшение возможностей для коррупционных маневров, но требует определенного количества ресурсов и времени, – говорит эксперт Ukraine Economic Outlook. – Очевидная необходимость перевода документооборота в электронный формат и снижение количества подаваемых отчетностей и информационных документов до минимума – тормозится. И все же, хоть медленно, но выполняется. Например, отмена обязательной книги учета доходов для 1-3 группы ФЛП месяц назад в пользу электронного учета".

Частичным решение коррупционной составляющей, которая, увы, является синонимом Украины, может стать снижение бюрократизации. Ведь лучше устранить возможность, чем бороться с производной.

При этом, подчеркивает экономист, коррупция в высоко бюрократизированной стране действует как машинное масло в сухом двигателе.

"Бизнес использует вложения денег для ускорения определенных процессов и осуществления предпринимательской деятельности, – поясняет Адриан Пантюхов. – Действие, которое бы в утопической не бюрократизированной стране отняло драгоценное время, в коррупционной Украине, при острой необходимости можно ускорить. Плюс это, или негативная производная бюрократизации, судить не мне. Но однозначно то, что Украина выбрала правильное направление развития – снижение бюрократизации, сохранение низких налоговых ставок. Однако процесс постоянно стопорится, возникающими волатильностями (изменчивостями) в решениях правительства. И все же краткие колебания не должны изменить долгосрочный тренд".

Напомним, Верховная Рада поддержала за основу законопроект №3659 о предоставлении госгарантий в обеспечение обязательств по кредитам. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какова вероятность, что данный закон заработает, упростив доступ малого и микробизнеса к получению банковских займов и какие риски с этим связаны.

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