Рада упростила доступ малого бизнеса к кредитам: эксперты просчитали риски

Экономика требует новых подходов к кредитованию. Но для предпринимателей усложнен процесс получения средств "до", а не гарантий возврата "после". В сегодняшней ситуации более важно искать способы, как предоставить средства, а не гарантировать возврат потом, уверен глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос.

"Опыт создания гарантийного учреждения в истории Украины уже был. Но его результаты не позволяют возвращаться к нему, – подчеркивает эксперт. – Также вызывает подозрение, что основой законопроекта являются лимиты, в рамках которых могут осуществляться гарантийные операции, хотя прерогатива для такого действия должна отводиться бюджету".

По мнению Андрея Кривонос, нужно обратить внимание на поддержку отраслей и госзаказ, а не искать способы "дать денег потом".

"Бизнесу деньги нужны сегодня и для развития. Особенно с учетом того, что те, кто склонны к получению кредитов, достаточно закредитованы", – подчеркивает эксперт.

Он считает, что принятый пока лишь в первом чтении законопроект будет выполнять формальную функцию "наличия" для малого и микробизнеса. А заработает только для нескольких больших госкомпаний – Укравтодор, Нафтогаз и еще пары.

Экономист, кандидат наук по госуправлению, соорганизатор всеукраинского движения #saveФОП Сергей Доротич не исключает, что подобного рода законопроекты принимаются с целью приближенных к власти компаний получить на льготных условиях, под госгарантии, кредитные ресурсы. После чего провернуть те или иные схемы.

"В условиях корона-кризиса массового запроса у бизнеса, особенно малого, в кредитах нет, – поясняет эксперт. – Ведь в такой время невозможно спрогнозировать доход, реализацию, закупку, производственные процессы. Зато для некоторых сейчас – самое время ловить рыбку в мутной воде".

По мнению Сергея Доротича, когда наблюдается нестабильная экономическая ситуация, власть странным образом не видит важные потребности бизнеса. Зато проводит решения, которые мало чем ему – легальному и не провластному – помогут.

"Мы уже давно говорим о нерешенной проблеме сбережения средств на расчетных счетах юрлиц-бизнеса. К примеру, вы получили кредитный ресурс. Его перечисли вам на счет. А потом – в банке проблемы, там появляется временная администрация. И все ваши средства накрылись медными тазом. Вы несете все риски по кредитам, по ресурсу, но не можете взять свои деньги. А у нас грядет очередной этап банкопада. В Украине наблюдается засилье иностранных капиталов. Они хотят захватить финансовый сектор, так что банки будут ложиться", – прогнозирует эксперт.

Сергей Доротич уверен – власть, которая своими непродуманными ограничительными решениями разорила многих предпринимателей, должна сейчас всячески поддерживать тех, то остался на плаву.

"Принимать программы по развитию предпринимательства сейчас – не логично, не правильно. Нужно поддерживать действующий потенциал. Сейчас не до развития. Когда горит хата, не время закладывать фундамент для сарая", – подчеркивает экономист.

Член Украинской рады бизнеса, основатель Intecracy Group Юрий Сивицкий подчеркивает, что интерес к бизнес-кредитам уменьшился из-за неопределенности развития пандемии.

"Большинство банков стали осторожнее выдавать овердрафты (этим кредитом может воспользоваться заемщик, у которого появляется временная потребность в денежных средствах – ред.) и подняли требования по обеспечению кредитов. Определились банки-инноваторы с креативным (в хорошем смысле) подходом в защите от рисков кредитов", – отмечает эксперт.

По словам Юрия Сивицкого, для улучшения ситуации кредитования в Украине необходимо, чтобы Национальный банк изменил отношения с банками.

"Сейчас требуется залог на залоге. Банки закладывают, дублируют большие ресурсы по бухгалтерии под выдачу кредитов. Это естественно снижает ликвидность банков по кредитованию, они не могут нормально кредитовать, – поясняет эксперт. – Многие банки кредитуют сами себя или же своих владельцев".

Поэтому, подчеркивает Юрий Сивицкий, необходимо, с одной стороны, ужесточить политику Нацбанка по кредитованию собственного бизнеса, а с другой стороны, облегчить условия выдачи кредитов коммерческим банкам.

Основатель Intecracy Group отмечает: "Также, банки очень плохо работаю с рисками. Например, они не кредитуют под контракты, а кредитуют под кэш фло (денежный поток, или поток денег, поток платежей, – совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых хозяйственной деятельностью предприятия, независимо от источников их образования – ред.). А ведь контракты могут быть реально очень интересные и долгосрочные".

Национальный банк как регулятор может помочь коммерческим банкам запустить новые инструменты на рынок, уверен эксперт.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об анализе инициатив от парламентариев, которые начали активно предлагать повышение минимальной заработной платы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!