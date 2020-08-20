Повышение минималки до 7500 грн: игра во "кто больше?" от власти и ее возможные последствия

Согласно графику, утвержденному Кабмином еще 1 июля, минимальная зарплата с 1 сентября должна вырасти до 5000 грн, с 1 января 2021 года – до 6000 грн, с 1 июля 2021 года – до 6500 грн. И аккурат накануне первого "рубежа" Госстат обрадовал свежими новостями: экономика Украины во втором квартале упала на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Не успели сказать, что повышать минималку в таких условиях – не самое лучшее решение, как подоспела свежая новость: в ВР зарегистрирован законопроект, предлагающий поднять минимальную зарплату ни много ни мало – до 7500 грн.

Не слыша голос разума

Целью законопроекта в пояснительной записке к документу указано "повышение с 1 сентября 2020 года размера минимальной заработной платы до размера не ниже фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом семейной составляющей и не ниже чем 60 процентов от средней заработной платы".

Эксперты считают повышение минималки до 7500 грн популистским шагом

Экономисты считают, что в период падения экономики поднимать минимальную зарплату и, соответственно, увеличивать налоговую нагрузку, мягко говоря, несвоевременно, но, создается впечатление, что авторы документа не слышат голос разума и играют в какую-то свою игру "кто больше?".

"Согласно расчетам Минсоцполитики уже в ценах июня 2020 года фактический прожиточный минимум уже составил 5149 грн, то есть больше, чем предложенный президентом Украины размер минимальной заработной платы 5000 грн с 1 сентября 2020 года в проекте закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". И совершенно очевидно, что в условиях повышения цен и тарифов в осенне-зимний период фактический прожиточный минимум будет еще расти", – пояснили авторы законопроекта причины своей инициативы.

"Расчетный норматив"

Обсуждая последние новости, касающиеся минималки, экономист Александр Гаврутенко перефразировал слова легендарного Атоса из "Трех мушкетеров": для заботливого правителя 5000 – это слишком мало, а для ответственной власти 7500 – это слишком много. По словам эксперта, это, возможно, делается для того, чтобы изначально неприемлемо высокий уровень, скажем в 6500 грн, выглядел как компромиссный. Так что ждем инициативы на этот счет от Кабмина.

"А если серьезно, то изменение минимальной заработной платы, как гарантированного государством уровня, должно было бы выполнять одну единственную функцию – стимулировать повышение продуктивности труда при росте требований к общему уровню жизни, – отметил Гаврутенко в беседе с "Комментариями". – И здесь все зависело бы от внедряемых параллельно с поднятием минималки государственных программ поддержки и развития экономики. У нас же этот показатель часто не связан с трудовыми взаимоотношениями, а является расчетным нормативом для огромного количества бюджетных платежей (штрафы, стоимость лицензий, залогов и пр.), а так же, как инструмент для детенизации бизнеса в части сбора социальных взносов".

Как отмечает эксперт, резкое одномоментное поднятие этого показателя вместо ожидаемого повышения доходов бюджета, может привести к обратному эффекту.

"Когда в связи с этим снизится общая деловая активность и увеличится уход в тень тех, кто сейчас работает на грани рентабельности. При том, что государство, как работодатель, также увеличит свою расходную часть. Именно поиск этого бюджетного баланса и стоит краеугольным камнем для любого правительства, а не задачи повышения эффективности экономики или забота о малоимущих", – утверждает Гаврутенко.

Не то повышают

По мнению аналитика "Центра биржевых технологий" Максима Орыщака, повышение минимального уровня заработной платы в стране при стабильном курсе национальной валюты поддержит потребительский спрос (у людей будут деньги на ЖКХ, еду, одежду), поможет банковскому сектору (можно ждать приток средств по депозитам), будет стимулировать рост спроса на кредитование бизнеса.

При этом эксперт не исключает, что, возможно, рост минималки приведет к череде увольнений, а сотрудникам будут предлагать совмещать деятельность. И, к сожалению, те, кто захочет максимально экономить на сотрудниках, пойдет по этому пути.

Что касается суммы в 7500 грн, то Орыщак считает ее не такой уж высокой.

"В пересчете на иностранную валюту это эквивалент 275 долларов или 230 евро, – пояснил эксперт свою мысль. – Я бы не назвал эту сумму фантастически высокой. Например, стоимость квадратного метра жилья составляет порядка 1400 долларов. Соответственно, если мы хотим, чтобы был спрос, населению нужно платить, а бизнесу – делиться доходами".

В то же время экономист Владислав Банков уверен: в условиях дефляции и падения ВВП поднимать минималку, да еще и более чем в полтора раза, – это очень глупое предложение. По мнению эксперта, сегодня надо повышать не минимальную зарплату, а необлагаемый минимум, чтобы легализовать деятельность части самозанятых граждан и уменьшить налоговую нагрузку на мелкий и средний бизнес.

"Повышение минималки несет ограниченную социальную функцию, и от него денег в украинских карманах больше не станет, – добавил эксперт института Growford Алексей Кущ. – Учитывая теневые зарплаты в Украине, увеличение минимальной зарплаты приведет к тому, что официальная часть станет больше, а "конвертная" – меньше, но сумма не поменяется. Если правительство действительно озабочено повышением социальных стандартов, то нужно увеличивать совсем другие показатели – прожиточный минимум, прежде всего, для трудоспособных лиц, и минимальную пенсию. Только эти два показателя имеют реальную социально значимую нагрузку, а все остальное – пустой пиар".

"Двух зайцев" одним выстрелом

Президент Института реформ и развития Киева Александр Вовченко в беседе с "Комментариями" предположил, что такой популистский шаг власти является попыткой убить одним выстрелом "двух зайцев".

Во-первых, говорит Вовченко, власть хочет понравиться избирателям перед местными выборами, ведь все это подается как завернутое в фантик "преодоление бедности". Фактически, это та же самая "гречка", которая традиционно раздается перед выборами. И цена таких "подачек" слишком высока – расхлебывать эту "кашу" приходится всем вместе и очень долго. Ведь экономических предпосылок для повышения минимальной зарплаты у нас нет: экономика падает, а пандемия со всеми ее негативными последствиями, продолжается.

Во-вторых, таким странным способом власть может пытаться решить проблему дефицита госбюджета. Как известно, в первом полугодии госбюджет недополучил 38 млрд доходов. Увеличение минимальной заработной платы – это автоматическое увеличение поступлений от единого социального взноса и других налогов.

"Еще более плохой сценарий заключается в том, что таким способом власть пытается реализовать свои намерения относительно запуска печатного станка, – предполагает Вовченко. – А это неминуемо приведет к девальвации гривны и ускорению инфляции".

Рост минимальной зарплаты в сложных условиях выживания во время кризиса приведет к тому, что бизнес получит дополнительную фискальную нагрузку, резюмировал эксперт. А это большой риск ухода рынка занятости в еще большую тень с традицией "зарплат в конвертах", сокращения и увольнения сотрудников, перевода их на неполный рабочий день. Больше всего от таких действий пострадает малый и средний бизнес. В свою очередь крупный бизнес и монополисты переложат свои риски на плечи потребителей в виде роста цен на товары и услуги. В результате рост минималки без экономически обоснованных причин в условиях коронакризиса может еще больше ударить по экономике Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" разбирались, зачем мировые центробанки призывают печатать деньги и как следует поступить Украине.

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