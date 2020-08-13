Спасительный станок: зачем мировые центробанки призывают печатать деньги и как следует поступить Украине

Глава МВФ Кристалина Георгиева и "Всемирный печатный станок". Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

После того как новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко встретился с представителем МВФ, он уверил, что сможет сохранить прочные взаимоотношения и продолжить политику стабилизации. Слова председателя Нацбанка сняли волну напряжения как минимум среди украинских финансовых экспертов, которые яростно дискутировали на тему "включения печатного станка" как о причине увольнения Якова Смолия.

Тем не менее, в умах большинства украинцев вопрос увеличени денежной массы не теряет актуальность – многие наши соотечественники не до конца понимают всю подноготную этих экономических процессов. В данном материале мы постараемся как можно более подробно и доступно объяснить смысл инфляяции и дефляции, а также с помощью экспертов ответить на вопрос – стоит ли Украине прямо сейчас активно печатать новые деньги.

Инфляция vs дефляция

Как известно, узкий круг этих экспертов поделился на тех, кто "за" увеличение денежной массы в условиях коронакризиса (с выгодой экономических последствий) и тех, кто против этого, с последствиями в виде инфляции и роста цен. Вторые, в авангарде с инвестбанкиром Сергеем Фурсой, выступают против инфляции. По словам Фурсы, от Нацбанка требовали "простых решений", то есть – печатать гривны.

"А Смолий и вся команда Нацбанка проводила логичную и здравую политику (стабильности ред.), в которую не вписывалась эта концепция. Они считали, что печатание денег вызовет неконтролируемый рост цен, инфляцию и отразиться на самых незащищённых слоях населения", – говорил эксперт.





Инвестиционный банкир Сергей Фурса



Действительно, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подтверждает "опасения" оппонентов. Он не скрывает своих намерений и утверждает, что катастрофически низкий уровень инфляции замедляет экономику и урезает поступления в бюджет, заложенные на уровне 27-29 грн за доллар. Более конкретен министр финансов Сергей Марченко: "Есть курс гривни, на основе которого рассчитывался бюджет. Сейчас этот курс – 30".

В контексте заявленной темы медиа бросились объяснять гражданам экономические термины про инфляцию и дефляцию. Объяснение, в целом, сводится к тому, что увеличение денежной массы автоматически вызывает инфляцию – рост цен и обесценивание гривны. Вспоминают в качестве примера Венесуэлу, а отечественные также купоно-карбованцы 90-х.

Дефляция преподносится как стабильность нацвалюты, но, конечно, со своими минусами вроде замедления роста экономики из-за уменьшения потребительского спроса у беднеющего населения.

Чтобы лучше понимать, о чем идет речь в статье, напомним, что инфляция – это увеличение денежной массы. При отсутствии контроля (таргетирования) ведет к повышению общего уровня цен на товары и услуги и обесцениванию денег, когда на одну и ту же сумму можно со временем купить все меньше товаров и услуг. В этом случае говорят, что за прошедшее время у денег снизилась покупательская способность, и они утратили свою реальную стоимость. Например, когда деньгами проще растопить костер, чтобы согреться, чем заплатить за отопление.

При административном вмешательстве в экономику инфляция может приобретать подавленную форму: цены не повышаются, но возникает товарный дефицит, потому что производители придерживают товар для нелегальной реализации.

Дефляция – повышение реальной стоимости денег и снижение общего уровня цен на товары, работы и услуги. Дефляция является процессом, противоположным инфляции, когда люди увеличивают сбережения и все меньше покупают по причине отсутствия дохода. В итоге происходит вымывание денежной массы из экономики. Ценность денег возрастает, а цены на товары и услуги уменьшаются для того, чтобы повысить спрос. Если не регулировать этот процесс – происходит замедление и падение экономики, так как производство не обеспечено растущим спросом.

В каком же положении сейчас находится Украина, без манипуляций на фоне терминологии? Отметить на этот вопрос мы попросили экономиста, эксперта института GROWFORD Алексея Куща.

"У нас сейчас происходит затухание инфляции. Но проблема в том, что потенциал нашего экономического роста тоже замедляется. И даже быстрее, чем происходит замедление инфляции. У нас уже почти дефляционная спираль. Когда отсутствие покупательской способности граждан аннулирует спрос на производство. Низкий уровень цен у нас достигается не ростом предложения товаров, а сжатием потребительского и инвестиционного спроса. Предприятиям не выгодно производить, что ведет к деиндустриализации", – поясняет экономист Алексей Кущ.

Итак, в экономических реалиях и дефляция, и инфляция имеют своё изменяемое значение в скорости и качестве, в зависимости от внешних и внутренних условий в каждой отдельной стране.

Важно, что в любом отдельном случае показатели инфляции и дефляции – это разрыв между количеством денежной массы и производимыми/потребляемыми товарами. Этот разрыв может быть как временным, так и затяжным, как позитивным, так и негативным, как контролируемым, так и неуправляемым, как "ядом", так и "лечением". Ведь мало кто поясняет читателям, что оба эти показатели – не причина/следствие включения или выключения печатного станка. На самом деле у грамотных экономистов и финансистов – это инструмент преодоления определенного кризиса.

Что делают другие страны

В любом случае все внутриукраинские споры вокруг эмиссии – увеличения гривневой массы – становятся несколько когнитивными, если привести недавнее высказывание нового главы МВФ Кристалины Георгиевой, в своем интервью "Как восстановить мировую экономику" по итогам экономического кризиса вследствие каронавируса.

"Вы никогда раньше не услышали бы, что МВФ призывал страны тратить. Теперь – тратьте как можно больше. Моя идея: тратить, тратить, тратить. Мы не сможем выжить без роста. Причина, по которой необходимы финансовые вливания, эти фискальные меры в размере почти 10 триллионов долларов, заключается в том, что когда экономика стоит на месте, если нет помощи, если нет стимулов денежно-кредитной политики, фирмы обанкротятся, люди будут безработными, а экономика прекратиться. Спрос упал, люди экономят. И мы не видим другого выхода, кроме как после Второй мировой войны, – в виде скачка инфляции", – сказала Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева



МВФ констатировало, что глобальный рост производства замедлился и находиться ниже уровня кризиса 2008 года. Потому неудивительно, что в другом своем интервью Георгиева заявила прямо: "Настало время развертывания огневой финансовой мощи"

Апрель 2020 года вообще обозначился в мировой финансовой прессе как месяц зажигания печатных станков. И "пылают" они до сих пор. Мало какие страны не прибегли к этому методу спасения. "Нам нужно обеспечить дополнительный толчок", – агитировал за увеличение денежной массы Дональд Кон, бывший вице-президент Федеральной резервной системы.

Соединенные Штаты, Германия, Франция, а также другие страны, и не только из еврозоны, вложили триллионы долларов в свою экономику за счет снижения налогов, дешевых кредитов и раздаточных материалов. И никто из стран, запустивших инфляцию, не переживает больше о своем кредитном рейтинге.

Впервые в своей истории ЕС приостановил действие своего базового документа стабильности, когда дефицита бюджета быть не может, только рост. В крайнем случае – нулевые сальдо. После карантина разрешение дефицита бюджета понижается за отметку в 3%, а госдолг уже допускает превышение 60%.

"Наш рецепт – печатать деньги. Об остальном подумаем завтра" – заявляют правительства и экономисты мира, уподобляясь героине "Унесенных ветром" (в нашем случае – унесенных средств).

Вопрос внутреннего долга

Оппозиционеры империализма и антиглобалисты сразу взяли этот факт на вооружение и выдвинули тезис о большом обмане внутреннего долга. Ради его покрытия власти разных стран, и ЕС, в том числе, год от года повышали налоги и коммунальные расходы обычных граждан. И тут вдруг, из-за коронавируса, и перед страхом обвала экономики, госдолг оказался фикцией, его легко "корректировать" – отложить налоги, простить долги и раздать людям напечатанные деньги.

У правительств перед лицом рецессии есть только два выхода: увеличить налоги и сборы или повысить инфляцию, включив печатный станок. Но рост цен, предопределенный инфляцией – это и есть повышение налогов для тех, ради кого деньги напечатаны. Повышение инфляции приводит к повышению уровня жизни, через увеличение (индексацию) зарплат и пенсий. А чем больше растут доходы, тем выше растут цены и налоги. В любом случае, напечатанные деньги, опять же, не дармовые. Они работают, активизируя замедляющуюся экономику. Просто правительствам проще напечатать деньги и раздать их, чем вводить новые налоги через законодательство и парламенты и терять свои рейтинги.

"Так почему же вы не сделали этого раньше?", – резюмируют оппозиционные экономисты, апеллируя к новой современной монетарной теории, когда бюджет должен верстаться не по доходам, а по расходам.

Какие формы помощи и поддержки?

Как раз по вынужденным и необходимым расходам Центробанк ЕС развернул экстренную финансовую экспансию в виде многоразовой помощи своим странам, в зависимости от специфики экономики каждой из них. Это можно проследить по ссылке.

В целом, помощь внутри ЕС предоставлялась по таким направлениям:

- на поддержку основных отраслей и предприятий стран ЕС в виде стабилизации их оборотного капитала;

- на зарплату работников, пострадавших предприятиям малого, крупного и среднего бизнеса; ради сохранения рабочих мест;

- на адресную финподдержку домохозяйств;

- на поддержку банков;

- ради выдачи дешевых кредитов или введения в практику нулевой ставки;

- на медицину и здравоохранение, непосредственно для борьбы с вирусом: новые больницы, оборудование, средства защиты, медикаменты, аппараты ИВЛ и т.п.;

- на разработку вакцины.

Отдельно отметим: отрицательная процентная ставка при выдаче кредитов стала самой популярной мерой ЕЦБ, когда он, по сути, платит коммерческим банкам за выдачу кредитов. Европейский центральный банк заявил, что де-факто почти удвоит программу печатания денег до 1,35 трлн евро или 1,5 трлн долларов, чтобы обеспечить постоянный поток дешевых кредитов для потребителей и предприятий еврозоны.

Напомним, что кроме еврозоны, ЕС объявил поддержку в размере 50 млрд долларов для стран, пострадавших от коронавируса.

Действия разных стран мира внутри своих экономик можно классифицировать по таким видам финансовой поддержки: монетизация долга, понижение ставок, поддержка банков, количественное смягчение на поддержку предприятий, налоговые каникулы, и, что показательно, закрытие своего внутреннего рынка от внешних инвесторов, отдавая предпочтение внутренним. А также (в некоторых случаях) – раздача денег всем без исключения гражданам. Например, в США, Министр финансов Стив Мнучин инициировал законопроект по так называемым вертолетным деньгам (название от Милтона Фридмана), который поддержали обе палаты парламента.

Министр финансов США Стив Мнучин



Кроме пособий по безработице, американцы получат разово 1200 долларов. Некоторые слои населения – меньше, в зависимости от годового дохода. За каждого ребенка в возрасте до 16 лет – дополнительно 500 долларов. В среднем каждая американская семья, в независимости от количества детей, получит в пределах 7,5 тысячи долларов.

С Трампом решил посоревноваться президент Турции Реджеп Эрдоган, когда объявил у себя в стране программу финподдержки "Щит экономической стабильности" стоимостью 100 млрд турецких лир, со статьями прямой поддержки гражданам от 100 до 400 и 1000 турецких лир.

Власти Гонконга также выплатили каждому гражданину по 10 тысяч гонконгских долларов (около 1300 долларов США).

Другие страны распределяли помощь не всем, а в зависимости от факторов финансового положения граждан и фискальных возможностей страны.

Центробанк Австралии также решил печатать деньги для того, чтобы скупить столько государственных облигаций, сколько пожелает. Итог: чем больше облигаций она скупает, тем ниже процентные ставки, и тем легче людям выплатить свои ипотечные кредиты, предприятиям – свои ссуды, а правительству – позволить себе выплаты системы JobKeeper (временная субсидия для предприятий, когда предприниматели – самозанятые или организации – могут подать заявку на получение 1500 долларов США на одного сотрудника).

Страны Персидского залива, объединившиеся в систему единой торговли Arab States of the Gulf, не включали печатный станок.

"Они изначально очень богаты, – поясняет Моххамад Фараджаллах, главред сайта "Украина по-арабски". – Они даже не выделяли дешевые кредиты, потому что их резервов хватает на поддержку предприятий. Он был достаточен даже тогда, когда шла нефтяная война. Например, Кувейт – у них самая сильная валюта в мире (1 кувейтский динар = 3.24 доллара), они выделяли конкретно финансовую помощь гражданам и компаниям, без включения печатного станка. Король Саудовской Аравии постоянно официально выделял гражданам помощь. Но там не только надо поддерживать компании и людей. Там стоит вопрос сохранения двух святынь – Мекки и Медины. В этом году не было хаджа, не было поступлений в казну, потому что обычно миллионы людей посещают королевство во время этих событий. Однако страна, как председательствующая в G20, обязалась выделить 500 млн долларов ряду организаций для поддержки глобальных усилий в противодействии пандемии коронавируса".

По словам Моххамада Фараджаллаха, Арабские Эмираты ввели очень комфортный комендантский час, когда еда доставлялась всем без исключения. Никто не нуждался в необходимом, даже приезжие. Компании тоже получили господдержку на свое существование. Катар поступил аналогично, но там все было проще, благодаря небольшому числу населения. Судан включил печатный станок, в этой стране официальный курс уже достиг примерно 30 суданских фунтов к доллару, а неофициально – и вовсе 70.

"Египет – небогатая страна с большим населением, но ее экономику поддерживает строительство новой столицы, Ведианы. Там есть свои сложности, но печатный станок никто не включал. Страны Магриба не вводили помощь для граждан, и не включали печатный станок, и кредиты тоже не давали. Они просто поддержали компании на период карантина", – отмечает Моххамад Фараджаллах.

Показательный пример – банк Индонезии. Страна напечатала столько нацвалюты, сколько необходимо – 22,92 трлн рупий (2,18 млрд сингапурских долларов), и направил на спасение своей, крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии, от кризиса. Конечно, нацвалюта упала, но пакет помощи заработал, включая множество налоговых льгот с целью довести дефицит бюджета до 2,5% ВВП. Этому предшествовал эмиссионный стимул на сумму около 745 миллионов долларов США. Министр финансов Индонезии Шри Муляни Индравати подготовила ещё ряд мер, эффект от которых будет заметен не сразу.

"Мы просто действуем в ненормальных условиях, для обеспечения нормального функционирования нашего рынка", – объясняет она меры по увеличению денежной массы.

Отдельно можно выделить Испанию. Она также начинала получать свою положенную разовую помощь от ЕЦБ гражданам в размере 661, 08 евро в течение 2,5 месяца карантина (с 16.03.20 по 01.06.20). Некоторым её продлили до 1 октября. Это помимо всех остальных статей расходов по поддержке экономики.

Но поскольку в ЕС правительства стран предлагают на общий совет свои варианты необходимой помощи, то Испания решила использовать шанс по полной, обойдя "вертолетные" деньги США, Гонконга и Турции. Правительство Испании во главе с социалистами подготовило "Программу о безусловном базовом доходе".

Минимальная сумма постоянных выплат будет составлять от 461,5 евро на взрослого, который живет один, и не имеет доходов, до 1015 евро для семей из пяти человек (двое родителей с тремя детьми). Эту программу для Испании предоставили лидеры ЕС после утвержденной 21 июля новой программы по восстановлению экономик после пандемии. Капитал программы – 750 млрд евро. Он должен помочь преодолеть глубокий экономический спад в истории ЕС.





Председатель правительства Испании Педро Санчес



"Фонд восстановления ЕС", состоящий из 390 млрд евро в виде грантов и 360 млрд евро в виде кредитов, будет присоединен к новому семилетнему бюджету в размере 1,074 триллиона евро. Таким образом, общий финансовый пакет составит 1,82 триллиона евро. Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", – отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что базовый минимальный доход основывается на конституционном положении права народа быть собственником своих национальных богатств. Поэтому все без исключения, вне зависимости от работы или соцвыплат, имеют право получать необеспеченные регулярные выплаты. МВФ тоже поддержал эту испанскую программу, а также простил Аргентине 45% её долга.

Печатный станок и украинские особенности

Оказывается, на решение предоставления помощи (а не кредита) влияет как минимум три фактора. Первый – желание и предложение самих правительств. Второй – общее состояние экономики. Третий – фискальная зависимость или самостоятельность конкретного государства.

Например, румынские бизнесмены из ассоциации лидеров бизнеса обратились к правительству с просьбой получить доступ к пакету финансовой помощи в размере 30 миллиардов евро (почти 15% ВВП) для рекапитализации отечественных компаний и перезапуска экономики. Как оказалось, что разрешено развитым государствам, не разрешено развивающимся, таким как Румыния.

Та же Кристалина Георгиева уточнила, что "на данный момент нас не беспокоит инфляция в странах с развитой экономикой и в большинстве стран с развивающимся рынком. Нас беспокоит инфляция в странах, которые имеют очень слабые экономические показатели, затрудненный доступ к иностранной валюте, где единственный способ справиться с кризисом – это наши транши или их центробанки, когда они включат печатный станок".

Украина продолжает выплачивать свои долги МВФ. А если рассуждать логически, то поскольку мы выполняем требования МВФ как раз по нашим рынкам (как земли, газа, так и электроэнергии), то видимо, они верят в наши развивающиеся рынки, и по поводу нашей эмиссии с инфляцией МВФ переживать не стоит.

Однако вспомним недавние возмущения по поводу новых назначений в НБУ и призыв Гонтаревой отозвать транш помощи от МВФ, предоставленный Украине.

"Следите за руками, дамы и господа. Украина в лице президента подписывает меморандум с МВФ, где обещает следовать правилам и уважать независимость регулятора. Украина получает 2,1 млрд долларов от МВФ, Украина получает 500 млн евро от ЕС, Украина получает 350 млн долларов от Мирового банка. И на следующий день нарушает договоренность. Это не просто плохо пахнет. Это воняет", – написал в Фейсбуке инвестиционный банкир Сергей Фурса, имея в виду смену руководства Нацбанка.

"Нет проблем, не надо эти заимствования делать, надо просто напечатать деньги", – резюмировал он.

Ключевое слово здесь понятие – заимствования. Украина и в самом деле не член ЕС, не имеет членских обязательств, и нам никто помощи выплачивать не будет. Пользуясь (в хорошем смысле) ситуацией с короновирусом и угрозой стагнации экономики, мы имеем полное право вести независимую финансовую политику. Тем более, что словосочетанием "включить печатный станок" просто спекулируют.

"Это обычная эмиссия безналичной валюты. Привычный инструмент, ничего необычного. Во время кризиса 2008-2010 годов в США провели финансовое смягчение на сумму около 10 трлн. долларов несколькими траншами. В этот раз сумма значительно меньше. И это не деньги, это чеки казначейства США. Этими чеками можно рассчитываться за налоги, которые американцы обязаны платить раз в год из всех своих доходов. Сумму этих чеков конгресс включил в госдолг США и Минфин США разместил больше гособлигаций. Все просто. И не все американцы довольны, потому что сума чека небольшая по сравнению с теми налогами, которые нужно заплатить. В нашем случае те же субсидии – это тоже эмиссия безналичной национальной валюты", – развенчивает ситуацию экономист Александр Охрименко.

Фабрика по производству банкнотной бумаги в Малине



Так что сам факт включения станка – не прецедент. Прецедентом является другое: что не только по факту замедления украинского производства, но даже и по причине удара по ВВП и бюджету вследствие карантина, украинские власти не предприняли целенаправленных фискальных мер для спасения национальной экономики. Так называемые карантинные выплаты от украинского правительства – это далеко не тот перечень мер, которые предприняли все (или почти все) страны мира. Да, мы принимаем помощь от Европы с пометкой "на восстановление", но это всегда "с условиями".

Свои собственные механизмы, не только по эмиссии, Украина не использует. Почему?

"У нас нет национальной экономической программы, а лоббистами финансовых интересов в Нацбанке являются инвестбанкиры и финансовые спекулянты, – поясняет Алексей Кущ. – Нацбанк все время печатает деньги. Только при Смолие напечатали 250 млрд. Мы выпустили еврооблигации на 2 млрд, и тут же часть направили на выкуп старых долгов. Это плохо. Эти деньги выведены из Украины".

Тогда почему такая предубежденность против масштабной эмиссии?

Все дело в том, что в Украине эмитированная валюта никогда не использовалась в продуктивных целях. Все шло на реструктуризацию олигархам и их финансово промышленным группам. По сути, самые крупные финансово-промышленные группы – наибольшие должники. Эмиссия шла также на ОВГЗ и другие спекулятивные формы, из-за чего и возникали все эти купоно-карбованцы. Напечатанные деньги просто воровались. Реципиентами эмиссии не были люди, наука, здоровье, образование.

"Я называю это монетарной геронтологией, таргитированной инфляцией, когда не надо быстро расти. Одни экономисты говорят, что инфляция не должна превышать 8-12%, другие – 10-18%. Но уже 5%+ инфляции – это порог преодоления бедности! Нужен просто первоначальный инфляционный толчок. А что касается нашего долга перед МВФ или ЕБРР – то это долг, это не помощь. Она не обязывает нас отказаться от собственной эмиссии нацвалюты. Конечно, для такого решения нужно расширенное правительство, когда НБУ работает совместно с министром финансов и экономики. У нас же нацбанк независим от собственного правительства", – пошагово объясняет кризисную ситуацию Алексей Кущ.

Безусловно, в таких закрытых условиях монетарной политики, как в Украине, сложно судить о планах выхода из кризиса, если они вообще есть. Но в нашей кризисной реальности присутствует рост цен на коммунальные услуги, которые не оплачены большинством граждан, продавленный МВФом общеевропейский рынок газа и почти пакетом – закон о судебных исполнителях на случай, если граждане Украины будут не в состоянии оплачивать счета. Кроме того наши банки, ради которых и включают станок, берут процент в 15 грн за операцию по оплате той же коммуналки нашими же пенсионерами. Единственными, кто ещё ходит и платит в украинских кассах.

Напомним, ранее "Комментарии" разбирались, почему прожиточный минимум в Украине – национальный позор и что с этим делает власть.

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