Расцвет эпохи бедности: почему прожиточный минимум в Украине – национальный позор и что с этим делает власть

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Уже почти три недели украинцы живут в условиях нового прожиточного минимума, который с 1 июля составляет 2118 грн – на 91 гривну больше, чем раньше. Цифра оставляет, мягко говоря, желать лучшего даже с точки зрения власти. Так, в Минсоцполитики признают, что прожиточный минимум в Украине составляет 50% от фактического, то есть по факту он должен быть на уровне 4236 грн. Неутешительные цифры явно не дают покоя и нардепам, которые по крайней мере декларируют желание исправить ситуацию. Недавно "слуги народа" Александр Качура и Галина Третьякова зарегистрировали в парламенте законопроект об увеличении прожиточного минимума до 40% от средней зарплаты. Но все это – лишь планы. А сейчас мы имеем дело с суровой реальностью, согласно которой Украина по данному показателю, что называется, "пробивает дно".

Прожиточный минимум как маркер черты бедности

Как нетрудно догадаться, понятие прожиточный минимум (ПМ) подразумевает под собой самый минимальный набор пищи, а также других товаров и услуг, необходимых человеку для сохранения здоровья и жизни. Другими словами – для “сведения концов с концами”. Размер прожиточного минимума обычно используется в качестве базовой расчётной величины при реализации различных государственных социальных программ, ведении налоговой политики, формировании госбюджета. Он позволяет лучше обозначить черту бедности и может устанавливаться как на общегосударственном, так и на региональном уровнях. Зачастую даже в пределах одной страны уровень ПМ сильно разнится со “средней температурой по больнице”. В качестве примера здесь можно привести самый высокий прожиточный минимум в Камчатском крае РФ, который в два раза выше среднего общероссийского и составляет почти 300 долл..

Не стоит путать ПМ с минимальным размером оплаты труда (МРОТ) – эта величина устанавливается для трудоспособных граждан и её размер может быть как ощутимо выше прожиточного минимума, так и ниже. К примеру, по состоянию на декабрь 2019 года в США “минималка” была ниже ПМ на 150 долларов, примерно такая же картина наблюдалась в Польше, а вот в Украине, наоборот, минимальная зарплата оказалась вдвое выше прожиточного минимума даже после её июльского повышения. Впрочем, существуют страны, которые и вовсе обходятся без фиксации минимальной зарплаты (Италия) или прожиточного минимума (Швеция).

Методы вычисления ПМ в каждом государстве свои. Для этого может учитываться уровень доходов наименее состоятельных граждан государства (статистический метод), мнение людей о желательном размере прожиточного минимума (социологический), возможности экономики страны. Ещё используется смешанная методика, а также относительный метод, когда размер ПМ определяется как доля в 40-60% от так называемого медианного дохода населения – срединного показателя, разделяющего население и его доходы на две равные части – выше и ниже обозначенной цифры. Такой подход применяется в странах с развитой рыночной экономикой наподобие Франции, Великобритании и Германии.

“Набор для выживания” или средства для полноценной жизни?

При оценке минимального “набора для выживания” учитывается примерный расчёт ассортимента необходимых продовольственных/непродовольственных товаров и услуг под общим названием “потребительская корзина”, содержимое которой время от времени пересматривается и зависит от принятой методологии, где учитываются спецкоэффициенты для разных групп населения, и предпочтений составителей. Ими, к слову, не всегда выступают члены действующего правительства, имеющие достаточно смутные представления о нуждах “простых смертных” или подгоняющие общий прайс под заведомо известную и удобную цифру. В США это работа для целого ведомства – Бюро статистики труда, которое занимается сбором данных, формируя “корзину” на основе предпочтений многотысячной фокус-группы, состоящей из простых американцев с разным социальным и имущественным статусом.

Если в структуре большинства постсоветских стран, включая Украину, потребительская корзина – это список (в основном продуктовый), которому мог бы позавидовать разве что средневековый аскет, то их западные аналоги подразумевают вполне полноценную жизнь с расходами на покупку цветов, походы в ресторан, заказом готовой еды на дом и многого другого. Основной упор делается на услуги, доля которых может занимать до 70%. Для сравнения, отечественная “корзина” состоит из трёх сотен позиций, куда кроме продуктов питания включены лекарства, оплата услуг ЖКХ, средства гигиены и минимальный гардероб. В России она и того меньше – всего примерно полторы сотни пунктов. В США, этот список носит название Индекс Потребительских Цен и состоит из 350 пунктов, а в Германии он насчитывает 750. Скрупулезные немцы посчитали нужным учесть портативный тонометр, стоимость содержания в яслях и доме престарелых, амбулаторный уход на дому.

Прожиточный минимум у них

Несмотря на изобилие немецкой потребительской корзины прожиточный минимум в Германии не самый высокий. Если отталкиваться от суммы социального пособия по программе “Хартц IV” – один из самых низких в Западной Европе – всего 347 евро для главы семьи и ещё по 80% от этой суммы на каждого её члена (деньги на пропитание – коммуналка, аренда жилья и медстраховка оплачиваются государством отдельно), а если брать реальный показатель на человека – то он составляет 1240 евро в месяц.

Достаточно далеко от абсолютного лидера рейтинга – Люксембурга, где прожиточный минимум оценивается почти в два раза выше – 2000 евро (примерно 66 евро в день), однако ещё дальше от европейского “прожиточного” аутсайдера – Украины, с её 68 евро в месяц (2,3 евро в день). Тогда как порог нищеты для стран с доходом ниже среднего по мнению аналитиков Всемирного банка проходит на отметке 2,8 евро (для стран с высоким доходом – 4,8 евро). Впрочем, всё познаётся в сравнении. Отечественный соцстандарт будет выглядеть куда презентабельнее, если сравнить его с прожиточным минимумом в Индии, чуть не дотягивающим до 40 евроцентов и составляющим всего 12 евро.

На Западном полушарии лидером по размеру ПМ являются Соединённые Штаты, где прожиточный минимум оценивается в 1650 долларов (55 долл. в день). США ненамного обгоняют Канаду с её 1410 долларами. В целом, мировое ядро стран с высоким прожиточным минимумом составляют государства Западной Европы, так называемые азиатские “тигры” – Сингапур, Южная Корея, Тайвань, а также Япония. Немного скромнее на их фоне выглядит Польша и Израиль с ПМ в районе 500 долл., а также КНР, где в среднем по стране “минимум” равняется 300 долл.. Остальным государствам Восточной Европы, постсоветского пространства и Латинской Америки хвастать особо нечем – ежедневные расходы “на выживание” мало у кого превышают 7 долларов .





Прожиточный минимум у нас

Прожиточный минимум в Украине рассчитывается на основе стоимости потребительской корзины, минимального набора непродовольственных товаров (одежды, средств гигиены и т.д.), услуг и платежей (ЖКХ, транспорт). Нельзя недооценивать важность этого показателя. В нашей стране он непосредственно влияет на размер льгот, различных сборов и пошлин, соцпомощи малообеспеченным семьям, денежных пособий для детей и безработных, а также играет не последнюю роль при индексации заработной платы, пенсионных выплат и пособий по инвалидности.

С 1 июля текущего года этот показатель был совсем незначительно увеличен до 2118 грн. Размер “покращення” составил 91 грн, но власти заявляют, что останавливаться на этом не намерены и уже в декабре сделают украинцев богаче ещё на 71 грн. То, что этих денег не хватит не только на "удовлетворение культурных потребностей личности", но даже на элементарное выживание, а сама сумма ПМ – результат довольно сомнительных вычислений – ни для кого не секрет – прошлой осенью это косвенно подтвердил даже столичный Окружной административный суд, признавший противоправными действия Кабмина по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированных наборов. Ситуация доходит до абсурда, когда Госстат высчитывает “реальный” прожиточный минимум, имеющий очень мало общего с тем официальным декларируемым уровнем, на основе которого начисляются соцвыплаты, пенсии и прочее.

Перезревшая проблема с размером прожиточного минимума уже давно не даёт покоя “Зе-команде”, обещавшей чуть более года назад положить “конец эпохи бедности”. За это время в Раде осело уже не менее десятка так и не принятых законопроектов, пытавшихся изменить систему. С мая текущего года профильный комитет ВРУ рассматривает очередное предложение “Слуг народа” установить ПМ в размере не менее 40% от среднемесячной заработной платы с 1.01.2021 года с возможностью его ежегодного повышения на 1% в последующие 10 лет, а также “отвязкой” этого показателя от расчёта штрафов и стоимости админуслуг. В документе говорится о прожиточном минимуме в размере 3682 грн, однако большинство экспертов уверены, что и эти цифры все равно далеки от реального “минимума”, который по разным оценкам должен составлять от 4000 до 7000 грн. Законопроект предусматривает также создание аналога американского Бюро статистики труда, которое должно будет следить за динамикой уровня жизни в Украине и структурой расходов домохозяйств.

Нынешняя инициатива правительства (которую ещё предстоит принять) в общем то неплохая, но с учётом сегодняшней ситуации в стране даже небольшое подтягивание ИП до обоснованного уровня затруднительно – Украина балансирует на грани экономического кризиса. Так, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский обращает внимание на извечный вопрос – "откуда взять деньги?", ведь для воплощения идеи “Слуг народа” один только Пенсионный фонд должен пополниться на 100 млрд. грн.

В Кабмине уверены, что средства появятся за счёт предпринимателей и роста ЕСВ, чему поспособствует постепенное повышение минимальных зарплат до 6500 грн. Однако гарантий, что “частники” не уйдут в ещё большую тень нет никаких. Скептически на инновацию смотрят и другие аналитики. Глава Украинского аналитического центра (УАЦ), экономист Александр Охрименко считает, что с учётом огромного дефицита в бюджете, карантина и прочих проблем, заняться этим власти смогут не ранее 2030 года, а первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко говорит о том, что для повышения соцстандартов в первую очередь необходимо поднимать экономику, вкладывая деньги в отечественного производителя, на что правительство Зеленского едва ли пойдёт, в лучшем случае ограничась включением печатного станка.

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