Заплати налоги и спи спокойно: почему в Украине это простое правило не работает

В Украине работает система "от бедных к богатым", заявила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова. По ее словам, если бы у нас была прогрессивная шкала налогообложения, и богатый платил бы бедному, это можно было бы объяснить "мотивами Робина Гуда". Но, к сожалению, в стране все складывается с точностью до наоборот: честный бедный платит налоги, а пользуются этими налогами не только нечестные бедные, но еще и представители среднего и богатого класса.



Галина Третьякова полагает, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, надо менять саму систему.

Налоги в Украине: абсурдные цифры

Эксперт института Growford Алексей Кущ считает, что украинское налоговое и трудовое законодательство во многом абсурдны. И главный абсурд заключается в том, что суммы необлагаемого минимума (17 грн), прожиточного минимума (2118 грн) и минимальной зарплаты (4723 грн) различаются в разы.

"Суть минимальной зарплаты заключается в том, что это и есть прожиточный минимум, а по факту прожиточный минимум в Украине сегодня вдвое меньше минималки, – говорит Алексей Кущ. – Но еще больше в Украине деформировано понятие необлагаемого минимума, который на сегодня составляет 17 грн, что эквивалентно двум поездкам в общественном транспорте. Между тем необлагаемым минимумом должна быть сумма минимальной зарплаты. Согласитесь: облагать налогом минималку, а потом платить половине страны субсидии из-за того, что люди не в состоянии оплатить коммуналку, – это полный абсурд".

По словам Алексея Куща, вводить прогрессивную шкалу в Украине надо, поскольку благодаря этому у нас заработает так называемая "социальная солидарность".

Несправедливость единой ставки эксперт поясняет на примере.

Допустим, "условный Коболев" (глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, доходы которого уже стали притчей во языцех) платит со своих доходов 18% и, например, уборщица на минималке также платит со своих доходов 18%. На взгляд неискушенного обывателя все вроде бы более-мене справедливо: в абсолютных величинах "условный Коболев" платит больше. Но, продолжает Алексей Кущ, 18% с миллионов и 18% с 4723 грн – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. В то время как после уплаты налогов с миллионных доходов у человека остаются огромные ресурсы для накопления, удержание налога с минимальной зарплаты означает не купленный килограмм фруктов или не купленные лекарства.

Поэтому, подытожил эксперт, с точки зрения социальной справедливости, во-первых, минимальная зарплата не должна облагаться налогом, а, во-вторых, следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

Налоги в Украине: для начала нужно выйти из тени

Напомним, о необходимости облагать доходы физлиц по прогрессивной шкале, депутаты заговорили еще в начале года, зарегистрировав законопроект №2758.

Авторы документа напоминают, что в Украине установлена единая ставка налога на доходы физлиц, но это мало согласуется с тем, что налоговое законодательство Украины основывается, в том числе, и на принципе социальной справедливости.

"Кроме того, мировая практика свидетельствует о существовании в большинстве стран такого справедливого подхода к налогообложению доходов граждан, – говорится в пояснительной записке к документу. – Так, по данным Европейской комиссии из 28 государств-членов ЕС только в 6 странах установлена единая фиксированная ставка налога на доходы граждан. В других странах ставка налога на доходы дифференцирована, и зависит от уровня полученного дохода. В таких странах применяются от 2 до 7 ставок налога, а, например, в Люксембурге – 23-уровневая шкала. Такой подход в налогообложении доходов граждан более точно соответствует принципу социальной справедливости".

Украине нужна прогрессивная шкала, соглашается аналитик TeleTrade Сергей Родлер, но перед этим стране нужно снизить уровень теневой экономики.

"На сегодня на теневую экономику приходится около четверти ВВП страны или 846 млрд грн, – приводит цифры эксперт. – Причем, на наличную теневую экономику приходится 702 млрд грн, которые проходят мимо налоговой службы. Если правительство решит ввести прогрессивную шкалу, то сложившуюся ситуацию это никак не изменит, разве что законопослушные граждане начнут платить больше денег в казну".

Эксперт советует не забывать о кривой Лаффера, которая говорит о том, насколько важно установить оптимальный уровень налогообложения. Если этого не сделать, то зависимость будет простой: чем выше налоговая ставка, тем ниже эффективность налоговой политики, так как люди начинают скрывать свои реальные доходы.

"Прогрессивная шкала работает в развитых странах, но к ее внедрению они шли столетиями и явно не испытывают настолько сильных проблем с теневым сектором, – говорит Родлер. – Если мы хотим, чтобы украинцы платили налоги, то ставка должна оставаться на относительно низком уровне, а налоговой службе стоит повысить эффективность своей работы. В случае повышения ставки в текущих условиях мы неизбежно столкнемся с уходом людей в тень и выводом капитала из страны. Ну и опять же: самые богатые люди всегда способ обойти налоговую, тогда как страдать будут наемные сотрудники. В идеале же мотивировать население официально вести бизнес в своей стране должны низкая фискальная нагрузка в совокупности с простой налоговой системой".

Налоги в Украине: сколько приходится уплатить с доходов

По мнению Алексея Куща, нынешние налоги на доходы слишком высоки. Эксперт считает, что в Украине было бы целесообразно отменить существующие ЕСВ (22%), налог на доходы физлиц (18%), военный сбор (1,5%), и вместо них ввести единый налог на труд с базовой ставкой порядка 10%.

Прогрессивная шкала при этом может выглядеть следующим образом.

1.Минимальная зарплата налогом не облагается.

2. Все что выше минималки и до примерно 100 тыс. грн облагается по ставке 10%.

3. При доходах 100 тыс.- 500 тыс. грн в месяц применяется повышенная ставка 20-30% (это дискуссионные цифры).

4. Зарплаты от 500 тыс. грн и выше облагаются по ставке 50%.

"И опять возьмем для примера наш собирательный образ "условного Коболева", – предлагает эксперт. – Если получив все свои зарплаты и бонусы, перед тем как их отправить маме в США, он заплатит с них 50% налогов, то тем самым покажет, что он солидарен с обществом, благодаря которому получил свои сверхдоходы. Ведь наш "условный Коболев" – это менеджер госкомпании. Он не занимается международным аутсорсингом и не генерирует какие-то супергениальные идеи, которые конвертируются в деньги. Все свои миллионы он получает благодаря обществу, которое делегировало ему эти полномочия".

Кроме того, продолжает Кущ, нужно ввести дополнительный солидарный налог, который будет собираться с дорогих активов. Для начала определяется планка – например, полмиллиона долларов. Сюда включается все: счета в банке, ценные бумаги, дома, картины, драгоценности, автомобили, яхты – все предметы роскоши, которыми так любят кичиться наши "элиты". И если сумма активов превышает эту установленную планку, придется заплатить налог социальной солидарности – например, на уровне 5%, что станет дополнительными поступлениями в Пенсионный фонд.

Выглядит это так: пришел в Раду, засветил часы за 500 тысяч долларов – пришла платежка на 25 тыс. долларов. Похвастался покупкой яхты в ФБ – пришла платежка на 100 тыс. долларов. Организовал выставку картин – пришла платежка на миллион.

Здесь нет ничего нового, говорит эксперт – такие налоги есть в европейских странах, например, во Франции и Италии. Так что ничего страшного наших олигархов не ждет. Они просто начнут жить "как в Европе", а не этого ли мы все хотели?

Напомним, в Украине в скором времени могут появиться новые налоги. Эксперты оценили их для издания "Комментарии", равно как уместность внедрения новых налогов и сборов именно сейчас, в кризисное время.

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