Новый глава Нацбанка впервые встретился с представителями МВФ

Руководитель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко впервые встретился с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Новый глава Нацбанка в первую очередь заявил, что регулятор будет придерживаться ранее согласованного курса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



Согласно информации Нацбанка состоялась встреча Кирилла Шевченко с главой миссии МВФ в Украине Иванной Владков Голлар, постпредом МВФ Йостой Люнгманом и заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом. Глава НБУ заявил, что МВФ остается ключевым стратегическим партнером Украины в целом и Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы сотрудничества с МВФ является для него приоритетом.

По словам нового председателя, согласно меморандуму сосредоточится на снижении объема неработающих кредитов, оживлении кредитования и восстановлении экономики. Он также заверил представителей МВФ в независимости Нацбанка.

Напомним, новый председатель Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что курс его работы в НБУ будет базироваться на четырех основных направлениях: реальное восстановление кредитования (речь о реальном секторе экономики); снижение "плохих портфелей" в банках; сохранение макрофинансовой стабильности; продолжение и углубление сотрудничества с международными партнерами. С какими сложностями он может столкнуться, пытаясь реализовать данные направления работ – об этом "Комментариям" рассказали эксперты.

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