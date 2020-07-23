Новый глава Нацбанка впервые встретился с представителями МВФ

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Татьяна Веремеева
Руководитель Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко впервые
встретился с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Новый глава
Нацбанка в первую очередь заявил, что регулятор будет придерживаться ранее
согласованного курса. Об этом сообщает пресс-служба
НБУ.
Согласно информации Нацбанка состоялась встреча Кирилла Шевченко с главой
миссии МВФ в Украине Иванной Владков Голлар, постпредом МВФ Йостой Люнгманом и
заместителем исполнительного директора МВФ Владиславом Рашкованом. Глава НБУ
заявил, что МВФ остается ключевым стратегическим партнером Украины в целом и
Национального банка в частности. Поэтому полное и успешное выполнение программы
сотрудничества с МВФ является для него приоритетом.
По словам нового председателя, согласно меморандуму сосредоточится на снижении объема неработающих
кредитов, оживлении кредитования и восстановлении экономики. Он также заверил
представителей МВФ в независимости Нацбанка.
Напомним, новый председатель Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что курс его работы в НБУ будет базироваться на четырех
основных направлениях: реальное восстановление кредитования (речь о реальном
секторе экономики); снижение "плохих портфелей" в банках; сохранение
макрофинансовой стабильности; продолжение и углубление сотрудничества с
международными партнерами. С какими сложностями он может столкнуться, пытаясь
реализовать данные направления работ – об этом "Комментариям" рассказали эксперты.
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