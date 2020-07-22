"Деньги есть, кредитов нет": эксперты рассказали, что может помешать курсу нового главы НБУ

Новый председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что курс его работы в НБУ будет базироваться на четырех основных направлениях: реальное восстановление кредитования (речь о реальном секторе экономики); снижение "плохих портфелей" в банках; сохранение макрофинансовой стабильности; продолжение и углубление сотрудничества с международными партнерами. С какими сложностями он может столкнуться, пытаясь реализовать данные направления работ - об этом “Комментариям” рассказали эксперты.





“Иностранцы бегут с рынка наших ОВГЗ”





Президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак напоминает о критике, которая звучала в адрес сегодняшнего правления НБУ и уже бывшего главы Нацбанка Якова Смолия касательного того, что отношение работающих кредитов к ВПП постоянно уменьшалось.

"Одной из причин называлась высокая учетная ставка, которая не позволяет дешево кредитовать реальный сектор, – поясняет Тарас Козак. – За год ставка существенно упала, но мы не видим существенного увеличения кредитования. Потому что нужны еще и дешевые депозиты при низкой инфляции. Вторая важная причина сложностей с кредитованием реального сектора – жесткие нормативы НБУ к заемщикам. Есть еще ряд причин, уже не зависящих от НБУ. Это слабая защита кредитора, плохая правоохранительная система, коррупционная – судебная, плохо работающая исполнительная служба".

К тому же, отмечает эксперт, мы имеем постоянный большой дефицит бюджета. А кредитовать бюджет (который обязательно вернет деньги) банкам выгоднее, надежнее, чем кредитовать других заемщиков – в условиях плохой защиты кредитора.

Говоря о "плохих портфелях" в банках или же NPL (non performing loans – просроченные кредиты, объем кредитов в кредитном портфеле банка, по которым не выполняются условия кредитного договора), Тарас Козак подчеркнул, что Кирилл Шевченко прекрасно знает эту проблему.

"Работа с NPL всегда сложная. Ведь их приходится продавать на рынке дешевле, чем номинальная цена кредита, – говорит эксперт. – Этим пользуются условные "майоры", которые могут потом прийти и сказать, что тот нанес ущерб государству – купил за миллион кредит, а продал за 800 тыс. В итоге представителям финучреждений приходится ходить в соответствующие органы, где им треплют нервы, где вымогают взятки… А потому госбанки не активны в том, чтобы эти кредиты продавать. А погасить их невозможно. То ли заемщик исчез, то ли у него проблемы с погашением. Важно, чтобы госорганы не лезли в деятельность банков, которые сами знают, как лучше поступать с проблемными кредитами".

Третьим пунктом Кирилл Шевченко обозначал важность сохранения макрофинансовой стабильности. И она, по мнению Тараса Козака, у нас есть.

"Главное ее не расшатывать, рассказывая, что нам нужен доллар по 30, а инфляция в 11%. Не нужно говорит об эмиссии, что мы зальем экономику деньгами. Даже просто заявления в таком роде приводят к негативным процессам на рынке, – предупреждает эксперт. – Ведь после смены главы НБУ ничего глобально не изменилось. А доллар уже на 1 грн вырос. А иностранцы бегут с рынка наших ОВГЗ. А всё это – непродуманные заявления отдельных чиновников".

Важно проводить ту макрофинансовую политику, которую НБУ проводил ранее, уверен Тарас Козак.

"Возможны точечные изменения, – отмечает он. – Но точно не эмиссия на 300 миллиардов гривень. Уверен, новый глава НБУ это понимает".

Что касается продолжения и углубления сотрудничества с международными партнерами, включая МВФ, то оно при предыдущем руководстве Нацбанка было успешным. Важно не опускать планку, считает эксперт.

"Недавно мы получили очередной транш, – напоминает Тарас Козак. – НБУ в последнее время выполнял все обязательства, которые брал перед МВФ. Хоть нарывался за это на критику со стороны органов власти Украины. Какой путь выберет Шевченко – трудно сказать. Возможно, попытается найти золотую середину между требованиями МВФ и желаниями украинского промышленного лобби. Но это будет нелегко".





"Ловушка ликвидности"

Финансовый эксперт Павел Вернивский подчеркивает, что одного желания для возвращения кредитования реальной экономики – мало.

"Сейчас с проблемой кредитования столкнулась не только Украина, но и все развитые государства, – поясняет эксперт. – А потому наша банковская система даже после снижения учетной ставки не готова помогать реальному сектору. Деньги есть, а кредитов – нет. Это известно как "ловушка ликвидности". Украинская банковская система вместо кредитования предпочитает зарабатывать на ценных бумагах. Портфели отечественных банков стабильно уменьшают кредитование, зато растут вложения в ценные бумаги в ОВГЗ. И одним хотением эту проблему не решить".

Говоря о "плохих портфелях", Павел Вернивский отметил, что данная проблема возникла не сегодня. И решать ее нужно было давно. Но – оттягивали. Ведь банки однозначно будут нести убытки. В то же время, наличие таких "плохих портфелей" позволяет именно на них списать плохие результаты того или иного банка за отчетный период.

"Сохранение макрофинансовой стабильности возможно при условии низкой инфляции. Но как только банки начнут активно кредитовать экономику, есть риск роста инфляции. Так что первый и третий пункт "программы Шевченко" противоречат друг другу, – считает Павел Вернивский. – Предыдущее руководство НБУ боролось с инфляцией с помощью высоких процентных ставок. Банки меньше кредитовали экономику, реальный сектор получал меньше денег. Деньги фактически выкачивались из экономики. А когда нет денег, нет инфляции. Не знаю, как новый глава НБУ думает удержать инфляцию, не повышая учетную ставку и начав кредитовать реальный сектор экономики".

Сотрудничество с МВФ возможно при условии независимости НБУ. Но независимость – понятие условное, отмечает эксперт.

"К примеру, глава НБУ заявит международным кредиторам, что его точка зрения касательно необходимости кредитования реального сектора экономики, совпадает с точкой зрения президента. Он независим – просто взгляды совпали. Так что тут всё зависит от мировоззрения главы НБУ. У предыдущего оно с президентским, похоже, не совпало", – отмечает Павел Вернивский.

Массовая отставка

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер в “Банк Юнисон”, финансовый эксперт Оксана Чепижко уверена: для того, чтобы на практике реализовать озвученный курс нового руководителя НБУ, следует отправить в отставку всё правление Нацбанка образца 2014-2020.

По словам эксперта, изменение состава правления НБУ создаст условия для корректировки монетарной политики, которая должна простимулировать экономический рост через кредитование производств – при условии обеспечения ценовой и финансовой стабильности.

Оксана Чепижко считает, что та монетарная, валютно-курсовая политика, а также регуляторная функция которая сопровождалась составом Правления образца 2014-2020, спровоцировали:

– кризис 2014-2015 ( трехкратную девальвацию грн);

– галопирующую инфляцию 2015-го (в апреле того года она составила более 60%);

– стагнацию экономики на протяжении 2015-2020;

– доведение цен производителей до состояния глубокой дефляции (минус 4,2% за 1 квартал-2020);

– коллапс кредитования производственных предприятий, который продолжается и сегодня (при норме кредитования 60-70% от ВВП, в Украине сегодня этот показатель – немногим более 20%).

Как ранее сообщали "Комментарии", постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман прокомментировал назначение новым главой Национального банка Кирилла Шевченко. Основной посыл МВФ состоит в том, что необходимо сохранить независимость регулятора.

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