В МВФ отреагировали на назначение Кирилла Шевченко новым главой НБУ

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине (МВФ) Йоста Люнгман прокомментировал назначение новым главой Национального банка Кирилла Шевченко. Основной посыл МВФ состоит в том, что необходимо сохранить независимость регулятора. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу МВФ.



Йоста Люнгман пожелал Кириллу Шевченко успехов в новой должности в тех реалиях, которые есть в экономике сегодня. Представитель МВФ также отметил эффективное проведение НБУ денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики, благодаря чему удалось усилить экономику Украины. По его словам, сейчас очень важно сохранить этот вектор движения.

Напомним, сегодня, 16 июля Верховная Рада Украины назначила нового главу Нацбанка. Им стал председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

Отметим, бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева заявила, что МВФ должен прекратить выплату средств Украине в рамках программы stand-by в случае, если на пост председателя НБУ не назначат независимого специалиста. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это заявление, а также вероятность прекращения сотрудничества МВФ и Украины.

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