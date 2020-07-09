В поисках главы НБУ: как выбор может повлиять на сотрудничество МВФ и Украины

В интервью британскому изданию Central Banking бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева заявила, что МВФ должен прекратить выплату средств Украине в рамках программы stand-by в случае, если на пост председателя НБУ не назначат независимого специалиста. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это заявление, а также вероятность прекращения сотрудничества МВФ и Украины.

"НБУ должен начать работать на интересы Украины"

Международный эксперт, экономист в Экономическом дискуссионном клубе Игорь Гарбарук считает важным понять критерий независимости НБУ.

"Что это, в представлении госпожи Гонтаревой? Ее личная оценка? Мнение тех финансовых структур, с которыми она сотрудничает? Потому что может оказаться, что главный критерий "независимости" – нравится тот или иной человек Гонтаревой иже с ней – или нет… Так что вопрос независимости в таком ракурсе – достаточно условный, – считает эксперт. – Пускай Гонтарева вспомнит, как она приходила в кабинет к своему патрону, пятому президенту Порошенко, и как вместе решали вопросы, связанные с банковской системой Украины".

По мнению Игоря Гарбарука, НБУ должен быть предсказуем как для международных партнеров, так и для национальной экономики, украинского бизнеса, Кабмина.

"И если он и должен быть независим – а он должен – это, прежде всего, от внешних влияний. Не важно – это наши внутренние олигархи или большие международные корпорации. НБУ должен начать работать на интересы Украины. В этом, как мне кажется, состоит суть независимости национального финансового регулятора", – подчеркивает экономист.

Гонтаревой же эксперт советует вместо того, чтобы рассказывать из Лондона, как строить лучшее будущее в Украине, возвращаться и строить его здесь. И не вносить разлад во взаимоотношения Украины с международными партнерами.

"Что касается нашего сотрудничества с МВФ. Уверен, что мы как добропорядочные заемщики должны выполнять условия получения кредитов. В МВФ сидят прагматики. Они умеют считать деньги, в том числе, которые уже влили в Украины. И они, безусловно, хотят получит их обратно – с выполнением с нашей стороны определенных условий. Не думаю, что они будут обращать внимание на деструктивные заявления бывших украинских чиновников", – резюмирует Игорь Гарбарук.

"Все кредиторы, по сути, зарабатывают на Украине деньги"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний называет позицию Гонтаревой "отвратительной" и направленной против Украины.

"Это – откровенная диверсия против страны. И не только Гонтаревой, но и всей той гоп-компании, которая оккупировала НБУ за последние пять лет, – считает эксперт. – Идет игра против Украины ради удовлетворения своих амбиций. А "преданный" человек в понимании этой тусовки – это тот, кто будет продолжать максимально ослаблять украинскую экономику, кредитование которой сделали фактически невозможным".

Решение Зеленского о смене главы НБУ Якова Смолия является, по мнению Тараса Загороднего, правильным.

"Смолий продолжал политику Гонтаревой, направленной на что угодно, но точно не на реальную поддержку украинской экономики, – подчеркивает эксперт. – Нужно ослабить требования относительно кредитования. По тем, что внедрили Гонтарева и Ко, кредит могут получить разве что торговцы оружием, наркотиками и прочими сверхдоходными видами криминального бизнеса… Что касается МВФ, то никто с нами сотрудничать не прекратит. Ведь все кредиторы, по сути, зарабатывают на Украине деньги. Зачем же лишаться этого вида источника дохода?"

"Независимость означает равноудаленность от всех политических сил и олигархов"

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько напоминает, что финансы любят тишину. О чём, похоже, забыли наши политики, экономисты, финансисты и так далее.

"Последние события вокруг Национального банка Украины могут привести к нарушению финансовой стабильности и потере достижений в этой сфере, – уверен эксперт. – За последние несколько лет в Украине снижен уровень инфляции до рекордных нескольких процентов, что дало возможность снизить учетную ставку НБУ до 6%. Это рекордно низкая ставка, которая соответственно снижает процент по кредитам коммерческих банков. Бизнес имеет возможность кредитоваться".

Это, подчеркивает Владимир Манько, является большим достижением Нацбанка, который начиная с 2014 года проводил политику таргетирования инфляции, то есть применял инструменты для постепенного снижения инфляции. На сегодня это задание можно считать выполненным, считает эксперт: инфляция сведена к минимальным показателям, что способствует экономическому развитию.

"Но история с отставкой главы НБУ и заявления, сделанные в последнее время по этому поводу, могут нарушить достигнутую стабильность. Все стороны конфликта должны понимать это – и воздержаться от резких действий, – отмечает Владимир Манько. – Новым председателем НБУ, действительно, должен быть назначен независимый и профессиональный человек, авторитетный в финансовых кругах Украины и мира. Независимость означает равноудаленность от всех политических сил и олигархов, от власти и правительства".

Потому как только главой Нацбанка станет выдвиженец от власти, он не сможет действовать самостоятельно, уверен эксперт. В итоге начнет удовлетворять те же правительственные "хотелки" относительно печати денег для наполнения ими экономики.

"Это может повлечь ситуацию, когда правительство будет отчитываться о прекращении экономического падения, а НБУ придется констатировать рост инфляции, – поясняет Владимир Манько. – Отдельно следует отметить, что главой Нацбанка должен стать человек очень далекой от олигарха Коломойского. В противном случае нас ждет нарушение договоренностей с МВФ относительно ПриватБанка – и разрыв отношений с этой международной финансовой институцией".

Как сообщалось, Украина выполнила еще одно условие МВФ.

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