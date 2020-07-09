В поисках главы НБУ: как выбор может повлиять на сотрудничество МВФ и Украины

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Таисия Ерохина
В интервью британскому изданию Central Banking бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева заявила, что МВФ должен прекратить выплату средств Украине в рамках программы stand-by в случае, если на пост председателя НБУ не назначат независимого специалиста. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это заявление, а также вероятность прекращения сотрудничества МВФ и Украины.
Международный эксперт, экономист в Экономическом дискуссионном клубе Игорь Гарбарук считает важным понять критерий независимости НБУ.
"Что это, в представлении госпожи Гонтаревой? Ее личная оценка? Мнение тех финансовых структур, с которыми она сотрудничает? Потому что может оказаться, что главный критерий "независимости" – нравится тот или иной человек Гонтаревой иже с ней – или нет… Так что вопрос независимости в таком ракурсе – достаточно условный, – считает эксперт. – Пускай Гонтарева вспомнит, как она приходила в кабинет к своему патрону, пятому президенту Порошенко, и как вместе решали вопросы, связанные с банковской системой Украины".
По мнению Игоря Гарбарука, НБУ должен быть предсказуем как для международных партнеров, так и для национальной экономики, украинского бизнеса, Кабмина.
"И если он и должен быть независим – а он должен – это, прежде всего, от внешних влияний. Не важно – это наши внутренние олигархи или большие международные корпорации. НБУ должен начать работать на интересы Украины. В этом, как мне кажется, состоит суть независимости национального финансового регулятора", – подчеркивает экономист.
Гонтаревой же эксперт советует вместо того, чтобы рассказывать из Лондона, как строить лучшее будущее в Украине, возвращаться и строить его здесь. И не вносить разлад во взаимоотношения Украины с международными партнерами.
"Что касается нашего сотрудничества с МВФ. Уверен, что мы как добропорядочные заемщики должны выполнять условия получения кредитов. В МВФ сидят прагматики. Они умеют считать деньги, в том числе, которые уже влили в Украины. И они, безусловно, хотят получит их обратно – с выполнением с нашей стороны определенных условий. Не думаю, что они будут обращать внимание на деструктивные заявления бывших украинских чиновников", – резюмирует Игорь Гарбарук.
Экономический и политический эксперт Тарас Загородний называет позицию Гонтаревой "отвратительной" и направленной против Украины.
"Это – откровенная диверсия против страны. И не только Гонтаревой, но и всей той гоп-компании, которая оккупировала НБУ за последние пять лет, – считает эксперт. – Идет игра против Украины ради удовлетворения своих амбиций. А "преданный" человек в понимании этой тусовки – это тот, кто будет продолжать максимально ослаблять украинскую экономику, кредитование которой сделали фактически невозможным".
Решение Зеленского о смене главы НБУ Якова Смолия является, по мнению Тараса Загороднего, правильным.
"Смолий продолжал политику Гонтаревой, направленной на что угодно, но точно не на реальную поддержку украинской экономики, – подчеркивает эксперт. – Нужно ослабить требования относительно кредитования. По тем, что внедрили Гонтарева и Ко, кредит могут получить разве что торговцы оружием, наркотиками и прочими сверхдоходными видами криминального бизнеса… Что касается МВФ, то никто с нами сотрудничать не прекратит. Ведь все кредиторы, по сути, зарабатывают на Украине деньги. Зачем же лишаться этого вида источника дохода?"
Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько напоминает, что финансы любят тишину. О чём, похоже, забыли наши политики, экономисты, финансисты и так далее.
"Последние события вокруг Национального банка Украины могут привести к нарушению финансовой стабильности и потере достижений в этой сфере, – уверен эксперт. – За последние несколько лет в Украине снижен уровень инфляции до рекордных нескольких процентов, что дало возможность снизить учетную ставку НБУ до 6%. Это рекордно низкая ставка, которая соответственно снижает процент по кредитам коммерческих банков. Бизнес имеет возможность кредитоваться".
Это, подчеркивает Владимир Манько, является большим достижением Нацбанка, который начиная с 2014 года проводил политику таргетирования инфляции, то есть применял инструменты для постепенного снижения инфляции. На сегодня это задание можно считать выполненным, считает эксперт: инфляция сведена к минимальным показателям, что способствует экономическому развитию.
"Но история с отставкой главы НБУ и заявления, сделанные в последнее время по этому поводу, могут нарушить достигнутую стабильность. Все стороны конфликта должны понимать это – и воздержаться от резких действий, – отмечает Владимир Манько. – Новым председателем НБУ, действительно, должен быть назначен независимый и профессиональный человек, авторитетный в финансовых кругах Украины и мира. Независимость означает равноудаленность от всех политических сил и олигархов, от власти и правительства".
Потому как только главой Нацбанка станет выдвиженец от власти, он не сможет действовать самостоятельно, уверен эксперт. В итоге начнет удовлетворять те же правительственные "хотелки" относительно печати денег для наполнения ими экономики.
"Это может повлечь ситуацию, когда правительство будет отчитываться о прекращении экономического падения, а НБУ придется констатировать рост инфляции, – поясняет Владимир Манько. – Отдельно следует отметить, что главой Нацбанка должен стать человек очень далекой от олигарха Коломойского. В противном случае нас ждет нарушение договоренностей с МВФ относительно ПриватБанка – и разрыв отношений с этой международной финансовой институцией".
Как сообщалось, Украина выполнила еще одно условие МВФ.
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