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Украина выполнила еще одно условие МВФ

В Нацбанке рассказали, какое из требований МВФ выполнила Украина

сегодня, 13:02
Автор:

Таисия Ерохина
Украина выполнила еще одно условие МВФ

Совет по финансовой стабильности утвердил планы работы государственных банков по снижению NPL – это выполнение одного из структурных маяков программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Об этом идет речь в сообщении Национального банка Украины.

Так, 30 июня Совет обсудил программу государственных банков по снижению объема неработающих кредитов. Сообщается, что банки презентовали оперативные планы снижения объемов NPL в течение следующих трех лет. По итогам рассмотрения предоставлены предложения и замечания, утверждены планы банков с учетом озвученных моментов.

Кроме того, в Совете решили безотлагательно создать рабочую группу. Ее задача – выработать план действий по минимизации рисков, которые могут возникнуть из-за признания неконституционным Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" (по конституционному представлению Верховного Суда Украины №4/1868(15).

Напомним, Международный валютный фонд прокомментировал решение об отставке председателя НБУ Якова Смолия. Так, в МВФ отметили прежде всего то, что при новом руководителе центрального банка Украины независимость должна быть сохранена.

Ранее сообщалось, что опрос показал, что украинцы думают о сотрудничестве Украины с МВФ и получении кредитов.


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