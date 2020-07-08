Обезглавленный НБУ: названы провалы и достижения Нацбанка за последние годы

Смена руководства НБУ подняла в обществе дискуссию о правильных и неправильных шагах тех, кто управляет главным банком страны. Эксперты оценили для издания "Комментарии" провалы и достижения Нацбанка за последние годы, а также политические моменты в отставке Якова Смолия и назначении его преемника.

"Курс гривни катастрофически девальвировал за последние 6 лет"

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что работу НБУ, как и любого Центробанка, нужно оценивать по трем основным функциям: обеспечение стабильного курса нацвалюты; обеспечение доступности кредитных ресурсов банковской системы страны; обеспечение стабильности и надежности работы банковской системы страны.

"По всем трем главным функциям, ради которых существует Центробанк, мы видим у НБУ полный провал. Сработано на 1 бал по 12-бальной системе, – говорит Андрей Новак. – Курс гривни катастрофически девальвировал за последние 6 лет: с 8 до 27 грн за доллар. О доступности кредитных ресурсов говорить не приходится. Даже в гривне кредитные ставки сейчас выше 15% годовых, снизившись лишь в последнее время. А ранее было – более 20%. Это недоступные ставки для реальных секторов экономики. Зато мы видели разгул спекулятивных операций. Что касается надежности банковской системы – можно вспомнить печально известный банкопад времен правления НБУ Гонтаревой. Было ликвидировано более половины всех работавших банков. При этом их руководство успело вывести капиталы. Без не просто молчания, но и соучастия НБУ вывод многомиллиардных сумм был бы невозможен. При этом никто не понес наказание".

Экономист уверен, что новое руководство НБУ должно предложить четкую стратегию денежо-кредитной политики. В частности, пояснив, что намерено делать по трем главным принципам, которые заложены в основе существования Нацбанка.

"Если при назначении нового главы НБУ будут руководствоваться принципами знакомств, рекомендаций – толку не будет, – уверен Андрей Новак. – Но пока в кадровой политике властей мы видим какие угодно подходы, кроме профессионализм и стратегического видения".

"В НБУ ситуация более-менее стабилизировалась"

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что после потрясений 2014-15 гг, когда Гонтарева обвалила гривню и устроила банкопад, в НБУ ситуация более-менее стабилизировалась.

"Хоть Смолий и был преемником Гонтаревой, к счастью, он не продолжил девальвацию нацвалюты и развал банковской системы. Гривня даже укрепилась. А т.н. "санация" банковской системы не осуществлялась, что не привело к проблемам вкладчиков", – поясняет эксперт.

Среди недостатков прошлого руководства Алексей Плотников называет внеплановое укрепление гривни – вне показателей. Как результат, мы получили невыполнение госбюджета, проблемы с экспортом. Также эксперт критикует высокую ставку рефинансирования, которую начали опускать лишь недавно. Ранее кредиты, по мнению Алексея Плотникова, были фактически невозможны, экономика не кредитовалась.

"Надеюсь, новым главой НБУ будет человек из профессиональной среды, а не условный сценарист 95 квартала, – отмечает эксперт. – Ну, а сам Нацбанк должен максимально качественно выполнять свои главные функции – обеспечение стабильности национальной денежной единицы, доступные кредиты для украинской экономики".

"Идет дискуссия о новом главе НБУ"

Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк отмечает, что должность главы Нацбанка не является рядовой, поскольку его подпись стоит на документе по сотрудничеству с МВФ и другими мировыми финансовыми институциями.

"Бывший глава Нацбанка господин Смолий сам написал заявление на увольнение, а парламент поддержал его просьбу. Так что никто не отправлял его в отставку, – отмечает эксперт. – Это важно понимать в разрезе политической борьбы, ведь сам Смолий своим уходом перевел ситуацию в политическую плоскость которая позволила ему получить определенные политические бонусы и открыла двери для критики международных партнеров. Хотя последние в своих официальных заявлениях, МВФ к примеру, не говорили об остановке сотрудничества с Украиной. Только подчеркивали, что Нацбанк и дальше должен оставаться независимым институтом".

Тарас Семенюк напоминает, что закон не позволяет подчинить НБУ кому-то одному. И призывает избегать политических манипуляций, которые щедро сеют противники отставки Смолия.

"Сейчас идет дискуссия о новом главе НБУ. Это должен быть профессионал с чистой репутацией, поскольку ему дальше продолжать работу с международными банками, правительством Украины и держать руку на пульсе монетарной политики государства", – резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось, как коронакризис и смена руководства НБУ могут повлиять на пенсионную реформу.

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