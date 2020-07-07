Выплаты пенсий в Украине: как коронакризис и смена руководства НБУ могут повлиять на пенсионную реформу

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", могут ли коронакризис и перипетии со сменой руководства Нацбанка Украины (НБУ) повлиять на выплаты пенсий и пенсионную реформу

"Не исключено увеличение пенсий накануне местных выборов"

Главный эксперт НБУ, координатор Экспертной платформы Андрей Блинов считает, что никакого влияния ожидать не стоит.

"Пенсии будут выплачиваться, как и прежде, своевременно и в полном объеме, – подчеркивает эксперт. – Более того, в связи с обещанием руководства правительства пересмотреть уровень минимальной зарплаты в Украине, не исключаю возможного увеличения пенсий накануне местных выборов этой осенью. И это может произойти, несмотря на сохраняющийся высокий дефицит Пенсионного фонда".

Что касается каких-либо сдвигов в пенсионной реформе, то Андрей Блинов не видит пока для этого ни причин, ни возможностей.

"Известно, что даже в некоторых министерствах будут проблемы с зарплатой"

Академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко подчеркивает, коронакризис уже привел к тому, что мы только за апрель потеряли около 1 млрд долларов средств, которые могли бы наполнить бюджет. Так что вопросы не только пенсий, но и зарплат становятся всё более актуальными.

"После этого абсолютно необоснованного жесткого карантина, который привел к остановке многих предприятий, обрушил мелкий и средний бизнес, резко сократились поступления в бюджет. И рассчитывать на то, что в казне найдутся деньги на выплаты пенсий и зарплат – не приходится. Известно, что даже в некоторых министерствах будут проблемы с зарплатой. Не говоря уже о пенсиях, а также зарплатах бюджетникам, – подчеркивает эксперт. – Выплатить смогут только при условии, что включат печатный станок. Потому и идут сейчас игры вокруг НБУ. За чем последует виток инфляции".

Анатолий Пешко обращает внимание, что сейчас пытаются вмешаться в этот процесс МВФ и другие "фактические управленцы Украиной".

"Они могут нам дать какие-то еще кредиты для того, чтобы сгладить потрясения на внутреннем рынке. Но каждые заимствования загоняют нас в еще большую долговую яму, – уверен академик. – Порочная практика, когда мы пытаемся залатать бюджеты дыры, наращивая долговые обязательства. Ошибочная политика, тем более, что у нашей страны есть достаточно ресурсов, чтобы поддерживать свою промышленность, поднять экономику. Но недостаточно то ли желания, то ли ума у управленцев".

В меморандуме, подписанном нашими властями с МВФ, прописаны отдельные элементы пенсионной реформы, напоминает Анатолий Пешко.

"Но во время кризисов точно не время ее проводить. Та же накопительная система при нашей нестабильной финансовой системе не приживется. Деньги или будут съедены в результате инфляции, или украдены, – уверен эксперт. – Так что нужно поднимать экономику и гарантировать равенство всех перед реально работающими законами. Тогда уже можно пытаться как-либо реформировать безусловно нуждающуюся в этом систему пенсий. Но я не вижу, как это можно сделать при действующей власти".

"Сейчас во власти нет ни одного человека, кто вообще понимает, что надо делать"

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что ни коронакризис ни смена руководства НБУ не могут повлиять на выплату пенсий.

"Да, из-за коронакризиса у нас падает экономика. И через некоторое время это всё сильнее будет отражаться на росте цен, особенно на продукты питания. То есть, он повлияет на то, что именно на пенсию можно будет купить, а не на сам процесс выплат, – поясняет Юрий Гаврилечко. – А уж смена руководства НБУ интересна только возможным претендентам на этот пост и профсообществу банкиров в связи с этим".

Не подтолкнет коронакризис и к пенсионной реформе, уверен эксперт.

"По той простой причине, что ее некому разрабатывать, – говорит Юрий Гаврилечко. – Сейчас во власти нет ни одного человека, кто вообще понимает, что надо делать. Технические спецы еще есть, а вот разработчиков стратегий и планов – нет. Но скоро и с техническими спецами будет напряженка... Они стареют и уходят на ту самую пенсию, о которой мы говорим…".

Как ранее писали "Комментарии", в Министерстве финансов рассказали, как отставка главы НБУ повлияет на выплаты зарплат и пенсий.

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