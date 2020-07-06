НБУ без Смолия: что будет с курсом гривни и каким должен быть новый глава

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что будет с курсом гривни, учитывая смену руководства Нацбанка, а также, пока в Сети обсуждают вероятных кандидатур на его пост, каким должен быть новый глава НБУ, чтобы избежать наихудшего сценария.

"Не вызывает сомнений возможность Украины по сохранению позитивного платежного баланса"

Преподаватель макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар подчеркивает, что несмотря на широко обсуждающийся фактор "смены главы НБУ", существуют такие ключевые тренды, способные повлиять на курс гривни до конца 2020 года:

1. Активное восстановление внутреннего спроса и импорта до уровня 85-95% предыдущего года уже в III квартале. Менее стремительный рост экспорта после "выхода из карантина" в мае и стабильно нарастающее негативное сальдо торгового баланса. Перелом тренда, по словам эксперта, произошел уже в мае.

2. Переток избыточной гривневой ликвидности банковской системы из депозитных сертификатов с доходностью в 6% в облигации внутреннего государственного займа – ОВГЗ (9-10%). И вызванное этим "монетарное расширение" приблизительно на 22% к концу года.

3. Улучшение качества исполнения бюджета на фоне восстанавливающийся экономики и снижение фискального разрыва во втором полугодии до приблизительно 150 млрд грн (при текущих остатках на Едином казначейском счете в 75 млрд грн.).

"Я не вижу существенных рисков "бесконтрольной" эмиссии на более чем 60-70 млрд грн. или 12% денежной базы во втором полугодии, – говорит Михаил Кухар. – Несмотря на смену главы НБУ, стоит отметить, что руководство Министерства финансов проводит прежнюю, крайне консервативную политику. И низкий дефицит бюджета за первое полугодие обусловлен именно жесткой фискальной политикой "отсечения" некритических расходов".

К примеру, отмечает эксперт, Минфин удовлетворил лишь 60% от суммы поданных банками заявок на покупку ОВГЗ за апрель-июнь. При этом, был сделан существенный акцент на снижении ставок размещения с 12% до 8% в гривне, что является, по мнению Михаила Кухара, еще одним косвенным, но важным, доказательством жесткой политики Минфина по перевыполнению доходной части и оптимизации расходной в текущем году.

"Учитывая перечисленные факторы, не вызывает сомнений возможность Украины по обслуживанию всех своих обязательств и сохранению позитивного платежного баланса по итогам 2020 года в размере $1,6 млрд, – уверен эксперт. – А текущая стратегия поведения Нацбанка на валютном рынке (которая, разумеется, может быть скорректирована в связи с приходом нового правления), указывает на тренд плавной девальвации курса гривни к декабрю до значений 27,5-28,5 UAH/USD".

"Президент фактически подтвердил приверженность к возможному ослаблению гривни"

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует ослабления курса гривни в связи с отставкой главы Нацбанка.

"Вопрос в значительной степени политизирован, – отмечает эксперт. – Хочется видеть независимый НБУ. Между тем, во время недавней поездки в Одесскую область президент заявил, что не видит необходимости в сдерживании курса гривни в связи с отставкой Якова Смолия. Таким образом, президент фактически подтвердил приверженность к возможному ослаблению гривни".

Андрей Шевчишин напоминает активно обсуждаемые в СМИ темы эмиссии гривни, ее печатанья для поддержки экономики.

"Звучали высказывания, что экономика была слишком зажата в период предыдущих глав НБУ. Так что, полагаю, речь идет как раз таки об эмиссии гривни, – говорит аналитик Forex Club. – А это – повышение ликвидности, которое будет оказывать стимулирующее влияние на экономику. Но будет и давление на инфляцию, усиливая девальвационные движения. Поэтому мы ожидаем девальвацию в связи со сменой главы НБУ. Надеемся, что новый руководитель будет профессиональным, незаангажированным, незаполитизированным человеком, который будет независим и станет поддерживать стабильность гривни".

По словам Андрея Шевчишина, эмиссия в 50-60 млрд гривень не повлияет на инфляционные и девальвационные тенденции. А вот печатать сумму свыше этого уже будет опасно.

"Так что всё будет зависеть от агрессивности эмиссии гривни, – подчеркивает аналитик. – И важно понимать, что невозможно при высокой инфляции иметь заявленные показатели по ипотеке ниже 10%, равно как поддерживать кредитование бизнеса 5-7-9%".

"Власть всегда оставляет за собой право переложить ответственность на людей"

Директор Киевской академии политических перспектив Михаил Железняк не исключает, что курс грн может ослабить свою позицию. Но, по его мнению, это произойдет в уже привычном диапазоне – 10-15%. При условии, что не произойдет стремительно спада мировой экономики, что может серьезно скорректировать курс.

"Существенного ослабления гривни, я думаю, не будет, – отмечает политэксперт. – При этом нужно понимать, что серьезно влияют на ситуацию экспортные тенденции. Сейчас идет активная продажа зерновых, в результате чего валюта зашла в Украину, что способствует укреплению гривни. Но это – сезонное явление".

В то же время политическая и экономическая нестабильность приводят к тому, что для любого украинского бизнеса в сегменте малый или средний практически нет возможности спланировать свой бюджет. Максимум это можно сделать на 6-12 месяцев, считает Михаил Железняк.

"Подливает масла в огонь и проблема с "пирамидами" ОВГЗ. По сути, эту площадку наши власти превратили в поприще для спекуляций", – отмечает политэксперт.

Новому главе НБУ следует, по мнению Михаила Железняка, задуматься о структурных реформах, а также уничтожить корень зла – возможность спекуляций на ОВГЗ.

"Важно также понимать, что наша власть всегда оставляет за собой право переложить ответственность на людей и их настроения, – предупреждает эксперт. – Дескать: вы где-то услышали, что гривня падает – и все побежали покупать валюту. После этого не обижайтесь – вы же сами способствуете девальвации гривни".

Напомним, в "Слуге народа" назвали четырех кандидатов на должность главы НБУ.

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