НБУ без Смолия: что будет с курсом гривни и каким должен быть новый глава

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Таисия Ерохина
Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что будет с курсом гривни, учитывая смену руководства Нацбанка, а также, пока в Сети обсуждают вероятных кандидатур на его пост, каким должен быть новый глава НБУ, чтобы избежать наихудшего сценария.
Преподаватель макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар подчеркивает, что несмотря на широко обсуждающийся фактор "смены главы НБУ", существуют такие ключевые тренды, способные повлиять на курс гривни до конца 2020 года:
1. Активное восстановление внутреннего спроса и импорта до уровня 85-95% предыдущего года уже в III квартале. Менее стремительный рост экспорта после "выхода из карантина" в мае и стабильно нарастающее негативное сальдо торгового баланса. Перелом тренда, по словам эксперта, произошел уже в мае.
2. Переток избыточной гривневой ликвидности банковской системы из депозитных сертификатов с доходностью в 6% в облигации внутреннего государственного займа – ОВГЗ (9-10%). И вызванное этим "монетарное расширение" приблизительно на 22% к концу года.
3. Улучшение качества исполнения бюджета на фоне восстанавливающийся экономики и снижение фискального разрыва во втором полугодии до приблизительно 150 млрд грн (при текущих остатках на Едином казначейском счете в 75 млрд грн.).
"Я не вижу существенных рисков "бесконтрольной" эмиссии на более чем 60-70 млрд грн. или 12% денежной базы во втором полугодии, – говорит Михаил Кухар. – Несмотря на смену главы НБУ, стоит отметить, что руководство Министерства финансов проводит прежнюю, крайне консервативную политику. И низкий дефицит бюджета за первое полугодие обусловлен именно жесткой фискальной политикой "отсечения" некритических расходов".
К примеру, отмечает эксперт, Минфин удовлетворил лишь 60% от суммы поданных банками заявок на покупку ОВГЗ за апрель-июнь. При этом, был сделан существенный акцент на снижении ставок размещения с 12% до 8% в гривне, что является, по мнению Михаила Кухара, еще одним косвенным, но важным, доказательством жесткой политики Минфина по перевыполнению доходной части и оптимизации расходной в текущем году.
"Учитывая перечисленные факторы, не вызывает сомнений возможность Украины по обслуживанию всех своих обязательств и сохранению позитивного платежного баланса по итогам 2020 года в размере $1,6 млрд, – уверен эксперт. – А текущая стратегия поведения Нацбанка на валютном рынке (которая, разумеется, может быть скорректирована в связи с приходом нового правления), указывает на тренд плавной девальвации курса гривни к декабрю до значений 27,5-28,5 UAH/USD".
Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует ослабления курса гривни в связи с отставкой главы Нацбанка.
"Вопрос в значительной степени политизирован, – отмечает эксперт. – Хочется видеть независимый НБУ. Между тем, во время недавней поездки в Одесскую область президент заявил, что не видит необходимости в сдерживании курса гривни в связи с отставкой Якова Смолия. Таким образом, президент фактически подтвердил приверженность к возможному ослаблению гривни".
Андрей Шевчишин напоминает активно обсуждаемые в СМИ темы эмиссии гривни, ее печатанья для поддержки экономики.
"Звучали высказывания, что экономика была слишком зажата в период предыдущих глав НБУ. Так что, полагаю, речь идет как раз таки об эмиссии гривни, – говорит аналитик Forex Club. – А это – повышение ликвидности, которое будет оказывать стимулирующее влияние на экономику. Но будет и давление на инфляцию, усиливая девальвационные движения. Поэтому мы ожидаем девальвацию в связи со сменой главы НБУ. Надеемся, что новый руководитель будет профессиональным, незаангажированным, незаполитизированным человеком, который будет независим и станет поддерживать стабильность гривни".
По словам Андрея Шевчишина, эмиссия в 50-60 млрд гривень не повлияет на инфляционные и девальвационные тенденции. А вот печатать сумму свыше этого уже будет опасно.
"Так что всё будет зависеть от агрессивности эмиссии гривни, – подчеркивает аналитик. – И важно понимать, что невозможно при высокой инфляции иметь заявленные показатели по ипотеке ниже 10%, равно как поддерживать кредитование бизнеса 5-7-9%".
Директор Киевской академии политических перспектив Михаил Железняк не исключает, что курс грн может ослабить свою позицию. Но, по его мнению, это произойдет в уже привычном диапазоне – 10-15%. При условии, что не произойдет стремительно спада мировой экономики, что может серьезно скорректировать курс.
"Существенного ослабления гривни, я думаю, не будет, – отмечает политэксперт. – При этом нужно понимать, что серьезно влияют на ситуацию экспортные тенденции. Сейчас идет активная продажа зерновых, в результате чего валюта зашла в Украину, что способствует укреплению гривни. Но это – сезонное явление".
В то же время политическая и экономическая нестабильность приводят к тому, что для любого украинского бизнеса в сегменте малый или средний практически нет возможности спланировать свой бюджет. Максимум это можно сделать на 6-12 месяцев, считает Михаил Железняк.
"Подливает масла в огонь и проблема с "пирамидами" ОВГЗ. По сути, эту площадку наши власти превратили в поприще для спекуляций", – отмечает политэксперт.
Новому главе НБУ следует, по мнению Михаила Железняка, задуматься о структурных реформах, а также уничтожить корень зла – возможность спекуляций на ОВГЗ.
"Важно также понимать, что наша власть всегда оставляет за собой право переложить ответственность на людей и их настроения, – предупреждает эксперт. – Дескать: вы где-то услышали, что гривня падает – и все побежали покупать валюту. После этого не обижайтесь – вы же сами способствуете девальвации гривни".
Напомним, в "Слуге народа" назвали четырех кандидатов на должность главы НБУ.
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