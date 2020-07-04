Представители украинских банков предложили Зеленскому кандидата на пост главы НБУ

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 4 июля, состоялись встречи президента Украины Владимира Зеленского
с представителями государственных и коммерческих банков нашей страны. Главе
государства предложили ряд кандидатур на должность председателя Национального
банка Украины (НБУ). Об этом сообащет пресс-служба Офиса президента.
Во время общения с представителями СМИ в Одесской области Зеленский заявил,
что все представители банков не беспокоятся из-за возможных рисков, связанных с
увольнением
главы Нацбанка Якова Смолия.
Зеленский заявил, что ему предложили несколько списков из кандидатов на пост главы НБУ и полиция сейчас собирает всю необходимую информацию об этих людях.
Глава государства подчеркнул, что он не видит никакой проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность главы НБУ, и заметил, что имел профессиональные отношения с Яковом Смолием.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Американской торговой палаты
Андрей Гундер заявил, что отставка главы Национального банка Украины Якова
Смолия вынуждает
иностранных инвесторов задуматься, стоит ли вкладывать деньги в украинский
бизнес. По словам Гундера, некоторые иностранные инвесторы наблюдают за
происходящим и останавливают инвестиции в Украину.
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