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Главная Новости Бизнес экономика Представители украинских банков предложили Зеленскому кандидата на пост главы НБУ
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Представители украинских банков предложили Зеленскому кандидата на пост главы НБУ

Кандидатов на должность руководителя НБУ проверят правоохранители

сегодня, 14:51
Автор:

Татьяна Веремеева
Представители украинских банков предложили Зеленскому кандидата на пост главы НБУ

Сегодня, 4 июля, состоялись встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями государственных и коммерческих банков нашей страны. Главе государства предложили ряд кандидатур на должность председателя Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообащет пресс-служба Офиса президента.

Во время общения с представителями СМИ в Одесской области Зеленский заявил, что все представители банков не беспокоятся из-за возможных рисков, связанных с увольнением главы Нацбанка Якова Смолия.

Зеленский заявил, что ему предложили несколько списков из кандидатов на пост главы НБУ и полиция сейчас собирает всю необходимую информацию об этих людях.

Глава государства подчеркнул, что он не видит никакой проблемы в проведении встреч с кандидатами, предложенными на должность главы НБУ, и заметил, что имел профессиональные отношения с Яковом Смолием.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Американской торговой палаты Андрей Гундер заявил, что отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия вынуждает иностранных инвесторов задуматься, стоит ли вкладывать деньги в украинский бизнес. По словам Гундера, некоторые иностранные инвесторы наблюдают за происходящим и останавливают инвестиции в Украину.


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