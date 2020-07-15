В комитет ВР внесли постановление о назначении нового руководителя Нацбанка

Финансовый комитет Верховной Рады получил постановление о назначении нового руководителя Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк.



По словам Ярослава Железняка, новым председателем Нацбанка предлагают назначить нынешнего главу "Укргазбанка" Кирилла Шевченко, который занимает эту должность с весны 2015 года. Ранее он был первым заместителем, а также и.о. главы правления финучреждения. Кроме того, Шевченко в 2012-2014 годах занимал должность советника руководителя "Ощадбанка".

Кирилл Шевченко также работал в "Украинском кредитном банке" (сейчас А-Банк), в банке "Финансы и Кредит". В 2009 году он занимал должность советника премьер-министра Юлии Тимошенко.

Железняк сообщил, что заседание, на котором будут рассматривать кандидатуру Шевченко, состоится завтра, 16 июля в 9:00.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой заявил, что планирует на следующей неделе внести в Верховную Раду кандидатуру "независимого технократа" на должность главы НБУ. По словам главы государства, новый председатель Нацбанка будет работать над независимым курсом регулятора.

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