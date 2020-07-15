В комитет ВР внесли постановление о назначении нового руководителя Нацбанка

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Татьяна Веремеева
Финансовый комитет Верховной Рады получил постановление о назначении нового
руководителя Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщил на своей
странице в Facebook первый заместитель главы финансового комитета Ярослав
Железняк.
По словам Ярослава Железняка, новым председателем Нацбанка предлагают
назначить нынешнего главу "Укргазбанка" Кирилла Шевченко, который занимает эту
должность с весны 2015 года. Ранее он был первым заместителем, а также и.о.
главы правления финучреждения. Кроме того, Шевченко в 2012-2014 годах занимал
должность советника руководителя "Ощадбанка".
Кирилл Шевченко также работал в "Украинском кредитном банке" (сейчас
А-Банк), в банке "Финансы и Кредит". В 2009 году он занимал должность советника
премьер-министра Юлии Тимошенко.
Железняк сообщил, что заседание, на котором будут рассматривать кандидатуру Шевченко, состоится завтра, 16 июля в 9:00.
Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины
Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного
валютного фонда Кристалиной Георгиевой заявил, что планирует на следующей
неделе внести в Верховную Раду кандидатуру "независимого технократа" на
должность главы
НБУ. По словам главы государства, новый председатель Нацбанка будет
работать над независимым курсом регулятора.
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