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Главная Новости Бизнес экономика В комитет ВР внесли постановление о назначении нового руководителя Нацбанка
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В комитет ВР внесли постановление о назначении нового руководителя Нацбанка

Финансовый комитет Рады уже завтра может определиться с кандидатом на должность главы НБУ

сегодня, 22:09
Автор:

Татьяна Веремеева
В комитет ВР внесли постановление о назначении нового руководителя Нацбанка

Финансовый комитет Верховной Рады получил постановление о назначении нового руководителя Национального банка Украины (НБУ). Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк.

По словам Ярослава Железняка, новым председателем Нацбанка предлагают назначить нынешнего главу "Укргазбанка" Кирилла Шевченко, который занимает эту должность с весны 2015 года. Ранее он был первым заместителем, а также и.о. главы правления финучреждения. Кроме того, Шевченко в 2012-2014 годах занимал должность советника руководителя "Ощадбанка".

Кирилл Шевченко также работал в "Украинском кредитном банке" (сейчас А-Банк), в банке "Финансы и Кредит". В 2009 году он занимал должность советника премьер-министра Юлии Тимошенко.

Железняк сообщил, что заседание, на котором будут рассматривать кандидатуру Шевченко, состоится завтра, 16 июля в 9:00.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой заявил, что планирует на следующей неделе внести в Верховную Раду кандидатуру "независимого технократа" на должность главы НБУ. По словам главы государства, новый председатель Нацбанка будет работать над независимым курсом регулятора.


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