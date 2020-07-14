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Главная Новости Бизнес экономика Зеленский рассказал главе МВФ, когда определится с кандидатурой на должность руководителя НБУ
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Зеленский рассказал главе МВФ, когда определится с кандидатурой на должность руководителя НБУ

Владимир Зеленский рассказал Кристалине Георгиевой о кандидатах на должность главы Нацбанка

14 июля 2020, 22:17
Автор:

Татьяна Веремеева
Зеленский рассказал главе МВФ, когда определится с кандидатурой на должность руководителя НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой заявил, что планирует на следующей неделе внести в Верховную Раду кандидатуру "независимого технократа" на должность главы Национального банка (НБУ). По словам главы государства, новый председатель Нацбанка будет работать над независимым курсом регулятора. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП сообщают, что Зеленский уже встретился с представителями коммерческих и государственных банков и уже составил список кандидатов на должность руководителя НБУ. Владимир Зеленский отметил, что основными критериями выбора являются профессиональность, честность и чистая репутация.

По словам президента, Украина настроена на продолжение сотрудничества с МВФ, подтверждением чего является принятый закон о банковской деятельности.

Ранее "Комментарии" писали, что в интервью британскому изданию Central Banking бывший председатель НБУ Валерия Гонтарева заявила, что МВФ должен прекратить выплату средств Украине в рамках программы stand-by в случае, если на пост председателя НБУ не назначат независимого специалиста. Эксперты оценили для издания "Комментарии" это заявление, а также вероятность прекращения сотрудничества МВФ и Украины.


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