Зеленский рассказал главе МВФ, когда определится с кандидатурой на должность руководителя НБУ

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Татьяна Веремеева
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с
директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной
Георгиевой заявил, что планирует на следующей неделе внести в Верховную Раду
кандидатуру "независимого технократа" на должность главы Национального банка
(НБУ). По словам главы государства, новый председатель Нацбанка будет работать
над независимым курсом регулятора. Об этом сообщает пресс-служба Офиса
президента.
В ОП сообщают, что Зеленский уже встретился с представителями коммерческих и
государственных банков и уже составил список кандидатов на должность руководителя
НБУ. Владимир Зеленский отметил, что основными критериями выбора являются
профессиональность, честность и чистая репутация.
По словам президента, Украина настроена на продолжение сотрудничества с
МВФ, подтверждением чего является принятый закон о банковской деятельности.
Ранее "Комментарии" писали, что в
интервью британскому изданию Central Banking бывший председатель НБУ Валерия
Гонтарева заявила, что МВФ должен прекратить выплату средств Украине в рамках
программы stand-by в случае, если на пост
председателя НБУ не назначат
независимого специалиста. Эксперты
оценили для издания "Комментарии" это заявление, а также вероятность
прекращения сотрудничества МВФ и Украины.
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