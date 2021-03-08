Прекратить локдаун или закрыть бизнес – выбор сильных в итогах прошлой недели

Воскресенье – Понедельник 28 февраля 1 марта

Газ из апельсинов

Апельсины собирают на улицах Севильи. Они горькие, поэтому их не едят. 35 тонн апельсинов из общей массы уже используют для производства чистой энергии на городской станции очистки сточных вод EDAR Copero.

Протестующие возле Капитолия города Сакраменто (штат Калифорния) призывают власти прекратить локдаун (Фото из открытых источников)

"Апельсины размельчают, получается 50% сока и 50% отходов (кожура и мякоть). Из сахара, содержащегося в соке, вырабатывается газ с большим содержанием метана, его и используют для производства энергии", — рассказал глава департамента окружающей среды компании Emasesa Бенигно Лопес.

Муниципальная компания по водоснабжению Севильи EMASESA решила внедрить схему производства электроэнергии из остатков знаменитых городских апельсинов. Испытания показали, что из тонны апельсинов можно произвести 50 кВтч электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством пять домов в течение одного дня.

48 тыс. городских апельсиновых деревьев приносят ежегодно 5,7 тыс. тонн плодов, которые опадают и лежат зимой на улицах.

EMASESA планирует, что станция очистки сточных вод EDAR Copero будет использовать куда больше апельсинов и производить около 1500 кВтч. Это позволит обеспечить электроэнергией 150 домов. Чтобы увеличить мощность, властям Севильи необходимо инвестировать в эту инновацию 250 тыс. евро.

Если бы все апельсины в городе перерабатывали, то электроэнергией можно было бы обеспечить 73 тыс. домов. Пока же большая часть уличных апельсинов идет на корм скоту или на производство горького мармелада в Великобритании.

"Очистительные сооружения вырабатывают энергию из органических материалов, которые содержатся в самих сточных водах. Но при добавлении отходов сельскохозяйственной продукции — апельсинов, оливок, остатков еды — можно добиться того, что очистительные сооружения, например, очистительная станция сточных вод Copero, где мы проводим эксперимент, будут самодостаточными. Оливки, в частности, мы используем уже лет пять. Это как огромный желудок, который переваривает и производит газ", — объяснил представитель EMASESA.

А в Украине – Кернел

Украина тоже не отстает от альтернативного тепла.

Кернел вложит 169 млндолларов в производство тепла и электроэнергии из подсолнечной шелухи.

Мировой лидер в производстве подсолнечного масла реализовывает инвестпрограмму по строительству когенерационных установок на своих шести маслоэкстракционных заводах.

Согласно полугодовому отчету компании "Кернел", c учетом этих средств общий объем инвестиций в программу с ее начала в 2018 финансовом году достиг 169 млн. долл. Три установки уже построены и на них завершаются пуско-наладочные работы, а еще три будут введены в эксплуатацию в 2022 финансовом году.

По данным компании, агрохолдинг уже более 50% энергии получает из возобновляемых источников, а их вклад в EBITDA в первом половине 2021ФГ составил 10 млн долларов.

Из Франции – в Венгрию

Утром в понедельник PSA (французская автомобилестроительная компания) объявила о переносе производства бензиновых двигателей из Дуврена, Франция, на завод Opel в Венгрии. Для профсоюзов — это знак запланированного закрытия завода Douvrin. Остается только производство DV-R (дизельного двигателя), которое продлиться до 2022 года.

Но все равно это звучит для Douvrin, как похоронный звон, поскольку эти двигатели в настоящее время занимают лишь три четверти всех рабочих мест на объекте. Рабочие места на заводах во Франции сейчас больше специализируются на "полностью электрическом" производстве.

Если даже рабочие места и будут эффективно сохранены хотя бы благодаря появлению Ассоциации по производству французских аккумуляторов ACC (Automotive Cells Company), это все равно не предотвратит отказ от бензиновых двигателей в производстве. А прекращение использования дизельного топлива в любом случае означает конец бензиновому машиностроению De la Française de Mécanique, которому уже исполнился 51 год.

США будут зависимы от российской нефти

Выступая на выходных на съезде движения американских консерваторов, экс-президент США Дональд Трамп возмутился решением администрации своего преемника Джо Байдена вернуть Штаты в Парижское соглашение по климату.

"Я добился энергетического доминирования, сделав Америку энергетической сверхдержавой… Но возвращение США в Парижское соглашение по климату дает добро на выбросы другим странам с более низкими стандартами, таким как Россия, Индия и Китай и при этом затрудняет выбросы для самих США. В итоге этим странам можно продолжать традиционно выгодную добычу и продажу нефти! Ведь только из-за объявления Байдена о возвращении в Парижское соглашение цены на бензин в Америке уже подскочили… Теперь мы будем зависеть от российской нефти", — заявил он.

Угроза немецкой мебельной промышленности

Ситуация в отрасли ухудшается, и две трети производителей планируют только краткосрочную работу в марте, объяснил в понедельник, 1 марта, управляющий директор мебельных ассоциаций VDM и VHK Ян Курт.

Он сослался на недавний опрос ассоциации. При этом только половина производителей заказывала краткосрочные работы в феврале.

Закрытие магазинов теперь угрожает "промышленному ядру немецкой мебельной промышленности", производители зафиксировали "массовые потери заказов", пояснил Курт. "Цепочки поставок разрываются, и рабочие места находятся под угрозой". Поэтому политики обязаны "наконец представить свою неоднократно анонсированную концепцию открытия" уже в среду, 3 марта.

Ассоциации подчеркнули, что торговля мебелью может "гарантировать безопасное открытие" благодаря большим торговым площадям и эффективным концепциям гигиены.

Федеральное правительство и правительства земель обсудят, как действовать в связи с пандемией короны в среду. Ряд торговых ассоциаций призывают к смягчению мер изоляции и ссылаются на потребности отраслей. Среди прочего, с середины декабря розничная торговля в основном закрыта.

Чарли Бейкер открывает Массачусетс

С 1 марта ресторанам Массачусетса больше не придется ограничивать количество посадочных мест. Однако за столик по-прежнему можно будет садиться не более шести клиентам, а посетители смогут оставаться за своими столами только в течение 90 минут. Кроме того, в ресторанах снова будут разрешены музыкальные выступления.

Источники в правительстве сообщают, что губернатор Чарли Бейкер сделает объявление об открытии всего остального бизнеса в четверг. Ожидается, что Бейкер также разрешит открывать стадионы, арены и выставочные залы с 22 марта. Однако для помещений, вмещающих 5000 и более человек, будут действовать ограничения — заполненность людьми не должна превышать 12%. А вот бары и ночные клубы будут закрыты.

Отчеты Центров по контролю за заболеваниями показывают, что 16,1% населения Массачусетса уже привиты первой дозой вакцины против COVID. Те, кто получил обе дозы, составляют 5,9 % населения штата.

Борьба с вирусом онлайн

Оман распорядился о частичном отключении рекламы с 4 по 20 марта на государственном телевидении. Также вся коммерческая деятельность в Омане будет закрыта с 20:00 до 5:00 по местному времени в период с 4 по 20 марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщило Государственное телевидение Омана в понедельник.

Рекордный госдолг Италии

Государственный долг Италии из-за коронавируса вырос до 155,6% процента от валового внутреннего продукта — более чем на 20 процентных пунктов.

Как сообщило в понедельник итальянское статистическое агентство Istat, в прошлом году долг увеличился до 155,6 % валового внутреннего продукта (ВВП). В 2019-м он все еще составлял 134,6 % ВВП.

По данным Istat, к концу 2020 года Италия накопила колоссальный долг в размере 2,57 триллиона евро — на 160 миллиардов больше, чем в предыдущем году.

ВВП третьей по величине экономики еврозоны в прошлом году упал на 8,9 %, что отчасти связано со строгими ограничениями правительства в связи с кризисом короны.

Италия теперь надеется на около 200 миллиардов евро из фонда помощи Европейского союза, чтобы снова встать на ноги после кризиса.

Вторник, 2 марта

AstraZeneca продала свою долю в американской Moderna

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca продала свою долю в американской фармацевтической компании Moderna примерно за 1,2 млрд долларов. Обе компании занимаются, среди прочего, производством вакцины от коронавируса.

AstraZeneca, которая являлась в прошлом году вторым крупнейшим инвестором Moderna, продала свой пакет на 7,7% акций компании. Когда, и в течение какого времени AstraZeneca продавала свою долю, не сообщается. Продажа акций в Moderna в момент взлета их стоимости укрепит финансовое положение AstraZeneca, которая сейчас занимается приобретением американской фармкомпании Alexion за 39 млрд долларов.

Zoom увеличил прибыль в 30 раз благодаря пандемии

Американская Zoom Video Communications, которая оказывает услуги удаленной конференц-связи, получила 671,5 млн дол. чистой прибыли по итогам финансового года, завершившегося 31 января, тогда как годом ранее ее прибыль составила 21,75 млн дол.

Согласно данным отчетности, годовая выручка компании увеличилась до 2,65 млрд долларов с 622,7 млн.

В четвертом квартале финансового года на фоне взлета спроса в условиях пандемии и самоизоляции компания увеличила чистую прибыль в 17 раз. Чистая прибыль компании за квартал, завершившийся 31 января, составила 260,39 млн дол., по сравнению с 15,3 млн за аналогичный период годом ранее. При этом выручка взлетела в 4,7 раза и достигла 882,49 млн долларов против 188,25 млн годом ранее.

Компания, штат которой насчитывает всего лишь более 10 сотрудников, сообщила, что у нее в настоящее время 467,1 тыс. клиентов, это на 470% больше, чем в прошлом году.

Zoom прогнозирует в текущем фингоду выручку в диапазоне от 3,76 млрд долларов до 3,78 млрд.

Генеральный директор Zoom Эрик Юань во время телефонной конференции по итогам квартала и года отметил, что хотя пандемия создала тяжелые условия для бизнеса, она сделала Zoom "одним из самых популярных приложений года".

Кроме того, у компании также нет долгов.

Финансовый директор Zoom Келли Штекельберг отметила, что компания готова использовать часть накопленных денег для своего расширения.

Covantis — блокчейн-платформа для зернотрейдеров

Инициатива Covantis запустила свою революционную платформу, созданную группой ведущих мировых агробизнесов с целью использования передовых цифровых технологий для модернизации глобальных операций по транспортировке сельскохозяйственных товаров.

Об этом говорится в сообщении компании Bunge, которая наряду с ADM, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus Company и Glencore Agricole является учредителем проекта.

Компания Covantis, зарегистрированная в марте 2020 года как независимое юридическое лицо в Женеве, вступила в партнерские отношения с ведущими поставщиками технологий: ConsenSys, а также Microsoft Azure Cloud и Cognizant, используя свои услуги для предоставления инновационных решений — лучшей технологической платформы для преобразования глобальных торговых операций с сельскохозяйственными товарами.

Первоначальный объем платформы охватывает отгрузку и оформление сыпучих товаров, таких как кукуруза и соя, из Бразилии в любой пункт назначения по всему миру, оптимизируя процессы экспортной торговли за счет связи между отправителями, трейдерами и фрахтователями.

Уточняется, что первоначальными пользователями платформы являются члены-основатели Covantis — ADM, Bunge, Cargill, COFCO, Louis Dreyfus Company и Viterra — с сотнями пользователей из более чем 30 организаций по всему миру, которые прошли обучение и были подключены виртуально. В ближайшие месяцы Covantis будет работать над расширением своей сети компаний-участниц и привлечением большинства игроков отрасли, активно участвующих в этих потоках.

Запуск приурочен на март, к началу бразильского отгрузочного сезона.

Жалобы онлайн

Госпродпотребслужба Украины готовиться к внедрению проектов цифровой трансформации защиты потребителей ("Е-потребитель") и цифровой трансформации безопасности пищевых продуктов ("Е-продукты"). Они есть среди 94 проектов, которые недавно презентовал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, и которые планируют реализовать в течение ближайших трех лет.

В проекте "Е-продукты" предусмотрена возможность электронной регистрации операторов мощностей рынка и проведения экспертиз, выдачи электронных сертификатов и разрешений, создания и модернизации информационных систем автоматизации работы фито- и ветеринарных лабораторий, контроля за инфекциями, введение интерактивной публичной системы с доступом к информации о требованиях безопасности к пищевым продуктам и доступ к внешним рынкам.

Проект "Е-потребитель" предоставит возможность потребителям подавать жалобы онлайн всего за несколько кликов. Кроме того, проектом предусматривается создание соответствующей поддержки потребителей.

Российский гигант Wildberries обосновался во Франции

Вслед за Германией, Польшей и Словакией Wildberries, крупный игрок электронной коммерции в России, решает расширить свои европейские горизонты немного дальше на юг и покорить Францию, Испанию, Францию и Италию с официальным запуском соответствующих сайтов.

Сейчас компания присутствует в 13 странах, в основном на территории бывшего СССР.

90 баров и ресторанов Нью-Йорка выиграли суд по локдауну

Суд штата вынес временное решение, разрешающее 90 нью-йоркским барам и ресторанам оставаться открытыми после 23:00.

Поверенный Стив Коэн, представляющий бары и рестораны, утверждал, что эффективность введения пандемического комендантского часа не была подтверждена наукой.

"Вероятно, это последняя возможность для наших клиентов вдохнуть в них жизнь. Все они висели на волоске, и судья Уокер дал им спасательный круг", — сказал Коэн.

В начале февраля юридическая фирма Коэна подала в суд на губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, требуя данные штата о статистике передачи вируса COVID 19 от человека к человеку.

В то время Коэн сказал, что его клиенты хотели ознакомиться с доказательствами штата, подтверждающими ограничения Нью-Йорка на ведение бизнеса.

Глава Danone отстранен от должности

Глава международной продовольственной компании Danone Эммануэль Фабер отстранен от должности под давлением акционеров. В течение года группа потеряла четверть своей рыночной стоимости. Два инвестиционных фонда — Artisan Partners и Bluebell Capital Partners обвиняют 57-летнего мужчину в бесхозяйственности во время коронакризиса.

Согласно решению, Фабер останется председателем совета директоров группы до тех пор, пока не будет найден преемник, сообщила группа Danone. Затем он перейдет на неисполнительную роль в компании.

В 2020 году продажи Danone упали на 6,6 % до 23,6 миллиарда евро. Продажа бутилированной питьевой воды упала даже более чем на 20%.

Фабер был генеральным менеджером Danone с 2014 года и генеральным директором группы с 2017 года. Он же инициировал процесс реструктуризации, который предусматривает сокращение до 2000 рабочих мест.

Roche инвестирует пол миллиарда в немецкие предприятия

Во время пандемии, в прошлом году, швейцарский фармацевтический гигант Roche инвестировал 490 миллионов евро в немецкие регионы.

Деньги шли, среди прочего, на инфраструктуру форм заводов и производственные мощности, особенно в Мангейм и Пенцберг в Верхней Баварии.

Roche производит там продукты по борьбе с коронавирусом и делает оттуда поставки по всему миру. Количество сотрудников в Германии в этих двух офисах и, следовательно, по всей стране, увеличилось примерно с 500 до 17 200 человек.

Как сказал Клаус Хаберда, управляющий директор Roche Diagnostics GmbH, в Гренцах-Уилене, недалеко от Базеля, за последние пять лет компания Roche инвестировала 2,6 миллиарда евро в немецкие предприятия. Группа также представлена в Людвигсбурге под Штутгартом, а также в Потсдаме и Берлине.

Общий объем продаж в Германии в 2020 году был скорректирован до 3,06 миллиарда евро, что на 13 % больше, чем в предыдущем году. По словам Хаберды, подразделение диагностики выросло на 60 % и постепенно заменяет старый портфель продуктов.

Кроме того, Roche объявила, что Федеральный институт лекарств и медицинских устройств предоставил специальное разрешение на самопроверочный тест на коронавирус. Экспресс-тест на антиген Sars-CoV-2 может также использоваться непрофессионалами — дома, с помощью мазка из носа.

Тест должен быть доступен в аптеке и не требовать рецепта. Первые поставки запланированы на эту неделю. А по всему миру можно поставлять десятки миллионов единиц в месяц.

Twitter разработал платную подписку

Twitter Inc. объявил о планах создания новой платежной функции Super Follows, которая позволит владельцам аккаунтов взимать плату с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту.

Нововведение заключается в создании бонусных твитов, присоединении к сообществу по интересам или получении информационной email-рассылки, говорится в сообщении компании.

О своих планах руководство Twitter рассказало на виртуальной встрече, организованной для инвесторов во вторник.

Также тестируется формат аудиочатов, который оказался популярным у нового конкурента — соцсети Clubhouse. Представитель Twitter сообщил, что Super Follow должен быть запущен в этом году.

Новость о нововведениях вызвала неоднозначную реакцию среди пользователей Twitter. Консультант по социальным сетям Мэтт Наварра спросил своих подписчиков, готовы ли они платить премию за свои любимые аккаунты, и 85% ответили, что нет.

Соцсеть, которая была запущена в 200 году и зафиксировала свою первую годовую прибыль в 2018-м, заявила, что надеется удвоить свою выручку в 2023-м.

Рада ввела налоговые льготы для крупных инвесторов

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями".

Путем внесения изменений в Налоговый кодекс Законом предоставляются до 2035 года налоговые льготы для "инвесторов со значительными инвестициями",

В частности, такие инвесторы будут освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины некоторых товаров в таможенном режиме импорта, а также от налога на прибыль предприятий на протяжении пяти лет (но не более срока действия специального инвестиционного договора). При этом общая сумма высвобожденных от налогообложения средств не может превышать совокупного объема предусмотренной специальным инвестиционным договором государственной поддержки инвестиционного проекта.

Кроме того, органам местного самоуправления предоставляется право устанавливать ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в меньшем размере или освобождать от уплаты земельного налога.

Среда, 3 марта

Начал работу Совет по развитию малого бизнеса при президенте

Активный темп работы Совета по вопросам способствования развитию малого предпринимательства даст возможность в ближайший месяц выйти на первый пакет утвержденных предложений законодательных изменений для упрощения жизни небольшому бизнесу.

Об этом заявила заместительница руководителя Офиса президента и глава Совета Юлия Свириденко.

На заседании Совета 2 марта был утвержден проект предложений, наработанный группой по направлению упрощения регулирования наблюдения за качеством непродовольственных товаров.

Как сообщил руководитель этой рабочей группы, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и член Совета Игорь Дядюра, в течение двух недель предприниматели сформулировали 13 проблем, которые нужно решить.

"Мы договорились провести работу с народными депутатами, в частности с руководством Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития. Самый быстрый путь – внесение законопроектов от народных депутатов, которые будут согласованы с профильным комитетом. Будем также предлагать, чтобы Президент Украины определил эти законопроекты как неотложные", – сказала Свириденко.

Exxon Mobil попал на 14,25 млн долларов

Федеральный судья приказал Exxon Mobil выплатить гражданский штраф в размере 14,25 миллиона долларов в судебном иске 11-летней давности. В нем утверждалось, что компания в течение восьми лет нарушала Закон о чистом воздухе на своем флагманском нефтеперерабатывающем заводе в Бэйтауне, штат Техас.

Устанавливая штраф, который поступит в Казначейство США, окружной судья США Дэвид Хиттнер из Хьюстона уменьшил сумму, ранее обозначенную им в 2017 году, почти на 20 миллионов долларов. Пятый окружной апелляционный суд США отменил это решение по апелляции Exxon в июле прошлого года и вернул дело Гиттнеру.

В своем заявлении представитель Exxon Mobil Тодд Спитлер сказал, что компания "в настоящее время пересматривает решение и рассматривает следующие шаги". Люк Мецгер, исполнительный директор Environment Texas, некоммерческой правозащитной группы, которая подала иск в 2010 году, сказал, что ожидает дальнейших апелляций.

Самый быстрый порт отгрузки

Порты Омана были признаны подразделением ООН по торговле и развитию первыми в мире по скорости обработки контейнеров.

По данным Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), контейнеровозы остаются в портах Султаната в среднем 12,5 часа, включая все операции входа, выхода, погрузки и разгрузки.

Султанат ранее объявил о Национальной логистической стратегии до 2040 года, стремясь стать глобальным логистическим центром.

План включает добавление новых морских маршрутов и расширение международных партнерств для облегчения передвижения товаров.

Оман вместе с Польшей и соседними странами Персидского залива ОАЭ занял первое место в списке ЮНКТАД.

Спрут. Новый сезон

Теневые предприятия, как и их законные коллеги, пострадали во время экономического кризиса, вызванного пандемией. Но итальянская мафия уже заложила основу для восстановления. Итальянская мафия нацелена на Европейский фонд восстановления после кризиса.

В прошлом году, когда страны были охвачены карантином, мафия начала проникать в компании, испытывающие нехватку денежных средств. Таким образом преступники пытались вывести деньги из фонда восстановления Европейского союза в размере 1,8 триллиона евро (2,2 триллиона долларов), которые частично начнут поступать в испытывающие трудности мафиозные фирмы.

Мафиози обычно стремятся использовать акционерный капитал фирмы, финансировать находящиеся в затруднительном положении предприятия через ростовщичество или эксплуатировать их через скрытого партнера. Количество подозрительных финансовых операций, о которых сообщил Банк Италии, увеличилось в сравнении с прошлым годом на 7% — до 113 000.

Преступные группировки, в том числе Ндрангета на юге Калабрии и Коза Ностра на Сицилии, стремились закрепиться в законных предприятиях, которые первыми получат помощь от ЕС, например, в экологическом и цифровом секторах.

"Мафия выбирает компании, которые лучше всего подходят для участия в тендерах по фондам восстановления, особенно в секторах здравоохранения и инфраструктуры, где будут потрачены большие деньги", — сказал Маурицио Валлоне, главный следователя Италии по расследованию организованной преступности.

Валлоне Bloomberg во вторник в своем офисе в Риме. "Он постарается забрать все. Мы должны убедиться, что они не получат ни одного евро".

Мексиканская компания придет в Фастов

Компания "Bimbo QSR Украина", входящая в состав международной хлебопекарной холдинговой компании Grupo Bimbo, рассматривает возможность строительства в Фастове Киевской области завода по производству продукции для одной из крупнейших мировых сетей быстрого питания.

Об этом сообщила глава Управления по международным отношениям и коммуникациям Ukraine Invest Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

Она отметила, что правительственный офис Ukraine Invest помогает мексиканскому инвестору в поиске участка для строительства завода.

"В этот раз надеемся, что "Bimbo QSR Украина" понравятся участки в Фастове, ведь Фастовский городской совет понимает важность инвестиций и 4 марта проведёт конференцию "Индустриальная релокация: возможности для ускоренного развития общин и регионов".

Во время конференции также представят инвестпроекты, которые будут реализовываться в текущем году в рамках промышленно-логистического кластера FastIV.

Компания Grupo Bimbo представлена в 33 странах и владеет 196 заводами. При этом международная сеть компании насчитывает 3 млн точек продаж. Хлебопекарный холдинг выпускает около 13 тыс. наименований продуктов под брендом более чем 100 торговых марок.

Польская фармацевтическая компания создаст вакцину по лекалам Novavax

Биотехнологическая компания Mabion из Константынова-Лодзкого планирует создать вакцину против коронавируса. У нее уже есть два контракта на передачу технологии от американского производителя вакцин Novavax. Mabion заключила рамочное соглашение с Novavax в среду (3 марта) 2021 года. На его основе в первой половине этого года Mabion получит технологию, а затем выпустит техническую серию активного вещества, являющегося основным ингредиентом вакцины.

Пробная серия вакцины будет изготовлена на заводе в Константинове-Лодзках. Если все пойдет по плану, после получения разрешений и согласований Mabion и Novavax будут искать заказы на серийное производство.

Кроме того, Mabion заключил договор с Польским фондом развития о потенциальных инвестициях в ПФР на сумму до 40 миллионов злотых. Это поможет расширить производственные мощности Mabion в связи с потенциальным производством вакцины COVID-19 в коммерческих масштабах. Это соглашение на данный момент не является обязательным.

Mabion — первая польская биотехнологическая компания, разрабатывающая моноклональные антитела, основной целью которой является разработка, производство и продажа биоподобных препаратов на ряде регулируемых рынков. Mabion был основан в марте 2007 года четырьмя отечественными фармацевтическими компаниями: Celon Pharma из Ломянок, Polfarmex из Кутно, IBSS Biomed из Кракова и Genexo из Варшавы. Mabion также был создан двумя организациями, ведущими научные исследования в области биотехнологии: BioCentrum и Biotech Consulting.

Четверг, 4 марта

ООН призвала отказаться от угля

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал решительно добиваться сокращения масштабов загрязнения окружающей среды и удержать повышение температуры на уровне не выше 1,5°C.

"Пришло время отказаться от самого "грязного" ископаемого топлива, которое к тому же становится все дороже – от угля", – отметил он.

Также глава ООН предложил закрывать угольные шахты, но при этом обеспечивать шахтеров и сотрудников угольных электростанций работой, в частности, за счет развития возобновляемых источников энергии.

"Речь идет о том, чтобы к 2030 году сократить использование угля в производстве электроэнергии на 80% по сравнению с уровнем 2010 года", – подчеркнул он, напомнив, что загрязнение воздуха, связанное с ископаемым топливом, является причиной каждого пятого случая смерти во всем мире.

Глава ООН выразил надежду, что члены "большой семерки" уже на своем июньском саммите объявят о своих планах поэтапного отказа от угольной зависимости в сфере электроэнергии.

Victoria Secret продается

Цена наибольшего бренда нижнего белья выросла с 1 миллиарда долларов в начале пандемии до 4 миллиардов долларов сегодня.

Весной 2020 года L Brands, владелец Victoria Secret, был вынужден выйти из сделки с фондом прямых инвестиций Sycamore Partners, в результате чего 55-процентная доля компании уже была продана за 525 миллионов долларов. Перед закрытием Sycamore подала в суд, чтобы предотвратить продажу, когда стало известно, что слишком много магазинов Victoria's Secret по всему миру перестали платить арендную плату из-за пандемии.

В последующем году Victoria's Secret проводила очень агрессивную политику экономии и начала продавать свое легендарное нижнее белье различных размеров оптом со скидками. В дальнейшем и эти скидки были аннулированы, а 250 из 900 магазинов компании были закрыты. Также было проведено сокращение штата.

Это дало результаты. На этой неделе L Brands объявил, что прибыль Victoria's Secret за четвертый квартал до вычета процентов и налогов увеличилась более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Одним из способов возвращения компании к прибыльности был тихий переход от дисконтирования к установлению полной цены на все продукты.

Мартин Уотерс, исполнительный директор Victoria's Secret lingerie заявил о новой стратегии бренда: "Мы уходим от того, что считаем сексуальным, чтобы поддержать женщину в том, что, по ее мнению, ей действительно нужно на всех этапах жизни".

Владелец Victoria's Secret — L Brands обратился к Goldman Sachs с просьбой найти покупателя.

Пять лет назад бренд был оценен в 15 миллиардов долларов.

Huawei разработал альтернативу Google Play

Столкнувшись с необходимостью отказаться от приложений, распространяемых через магазин Google Play на большинстве новых смартфонов Huawei, китайский концерн последовательно разрабатывает свой собственный сервис под названием AppGallery.

Хотя собственный магазин Huawei с приложениями — AppGallery — существует уже несколько лет, только в последние месяцы китайцы решились на его динамичное развитие в связи с санкциями со стороны США, которые серьезно ограничивают, использование служб Google, а также магазина Google Play.

В настоящее время AppGallery имеет более 530 миллионов активных пользователей, а годовой темп роста людей, использующих магазин, составляет 83%.

К концу 2020 года через эту услугу было выполнено 384 миллиарда загрузок приложений, а 2,3 миллиона разработчиков сделали свои позиции доступными, что на 0,77% больше, чем в 2019 году. В свою очередь, количество доступных приложений только за один год удвоилось.

Миссисипи, Техас и Алабама откажутся от масочного режима

Губернатор Алабамы Кей Айви объявила в четверг, что продлит срок действия масочного режима в общественных местах до 9 апреля, но отменит приказ после этой даты. Это четкий сигнал бизнесу подготовиться к открытию.

"Позвольте мне прояснить ситуацию: после 9 апреля я не буду поддерживать масочный режим", — сказала Айви в четверг. Однако, губернатор призвала жителей продолжать носить маски, даже несмотря на то, что штат больше этого не требует.

"Я лично убеждена в правильности масочного режима, но также уважаю тех, кто возражает и считает, что это было слишком радикальным решением правительства США", — сказала Айви.

Такое решение штата позволит ресторанам и барам работать без ограничений по размеру вечеринок, хотя столы должны соответствовать дополнительным правилам санитарии и оставаться на расстоянии 6 футов друг от друга.

Согласно приказу по штату, центрам престарелых также будет разрешено возобновить деятельность на улице, а больницы и дома престарелых смогут принимать дополнительных посетителей за один раз.

Губернатор отметила, что больницы штата сообщили о снижении среднего еженедельного количества ежедневных ковидных пациентов (с момента достижения пика в середине января) на 77%, это примерно 686 человек. Решение об отмене масочного режима последовало почти сразу за аналогичным решением Техаса и Миссисипи. Однако президент Байден и высшие должностные лица здравоохранения США назвали это решение большой ошибкой.

Новая реклама

Израильская компания разработала приложение MyHeritage, которое с помощью нейросетей позволяет "оживлять" фотографии. Новую программу можно скачать в магазинах Google Play и App Store, кроме того, существует и web-версия сервиса.

Функция для "оживления" фотографий называется Deep Nostalgia. Чтобы использовать ее, нужно загрузить в программу фотографию человека и подождать, пока алгоритмы обработают изображение. В итоге получится короткий ролик, герой которого двигает головой, моргает или улыбается.

Бизнес расценивает эту инновацию как новый прорыв в вирусной рекламе. Когда компании смогут экономить на своих потоковых рекламных роликах, привлекая к участию фотокопии известных людей и актеров. И не тратиться больше на дорогостоящий Deep Fake. Тем более, что он не всегда нужен в вирусной рекламе.

Новая форма поддержки для бизнеса

Франция представила комбинированный план помощи бизнесу, который состоит из государственных средств и частных инвестиций для предотвращения волны банкротств из-за негативного воздействия пандемии COVID-19.

Эта модель в дальнейшем может быть использована в других странах Европейского союза, отмечает агентство Bloomberg.

Объем инициативы французского правительства составляет 20 млрд евро, которые будут направлены на улучшение финансовой ситуации в малом и среднем бизнесе (МСБ). Французские банки будут предоставлять кредиты, но 90% средств для них будут выделяться из специальных инвестиционных структур, финансируемых частными инвесторами. При этом государство будет предоставлять частичные гарантии.

Представители МСБ смогут направлять полученные средства только на инвестиции, а не на погашение существующего долга.

Банки будут определять размер ставок по кредитам в каждом конкретном случае. Однако правительство ожидает, что они будут находиться в диапазоне от 4% до 5% годовых для самых мелких компаний.

МВФ призывает ЕС избежать потери 15 млн рабочих мест

Европейским странам необходимо помочь бизнесу, иначе они могут столкнуться с волной банкротств и потерять в общей сложности порядка 15 млн рабочих мест, предупреждают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

Крупные вливания государств Европы в экономику в период пандемии COVID-19 помогли сохранить 30 млн рабочих мест, однако число банкротств выросло, особенно среди небольших компаний, отмечают в МВФ.

По оценкам экспертов фонда, чтобы европейский бизнес оказался вне опасности, потребуется государственная и частная помощь в общей сумме от 2% до 3% ВВП государств.

Чтобы избежать подводных камней, например, траты денег на спасение нежизнеспособных компаний или поддержку плохо управляемого бизнеса, необходимо привлекать банки, отмечают в МВФ.

SpaceX поработает с "Сич 2-1"

Американская компания SpaceX дала согласие запустить на орбиту украинский спутник "Сич 2-1". Об этом рассказал председатель парламентского комитета экономического развития Дмитрий Наталуха на странице в Facebook.

Переговоры на данную тему велись еще с декабря прошлого года. И вот, компания Илона Маска согласились запустить украинский спутник за 1 млн долларов.

"Сейчас мы можем говорить о том, что условия контракта предварительно согласованы, и у Украины теперь есть возможность подписать договор на пусковые услуги с легендарной американской компанией. Цена контракта – 1 млн долларов, что в восемь раз ниже, чем планировалось изначально", – говорится в сообщении.

"Несмотря на все преграды, скепсис и невозможность, на первый взгляд, реализовать в следующие сроки проект такого масштаба, как запуск спутника, сегодня я очень рад и горд сообщить о том, что нам удалось продвинуться очень далеко и мы, действительно, за несколько шагов до его реализации", – отметил Наталуха.

Сич 2-30 (2-1) – спутник дистанционного зондирования Земли. Космический аппарат практически готов. Он требует анализа и технических проверок готовности к запуску. Последний спутник Украина запустила 10 лет назад.

Протесты во Франции

Сразу несколько протестов начались в четверг во Франции из-за экономического кризиса, связанного с пандемией. На площадь Республики вышли работники культуры. Они требуют от властей открыть культурные заведения, закрытые в связи с локдауном.

Отрасли грозит упадок, а бизнесам – исчезновение, если срочно не возобновить работу музеев, театров, кинотеатров, галерей и концертных залов. Протест сделали театрализованным, принесли плакаты с лозунгами и сатирическими рисунками. Часть участников одели костюмы, которые должны были символизировать, что культура во Франции находится под угрозой.

Театрализованный протест провели и представители аграрного сектора. На одной из улиц Парижа они повесили на деревьях манекены, которые символизировали фермеров, совершивших самоубийство из-за экономических трудностей, связанных с пандемией.

Представители профсоюзов говорят, что за последний год закрылось полторы тысячи ферм, и ежедневно среди фермеров фиксируют в среднем два самоубийства.

Marlboro отвергает канцероген в никотиновых сигаретах

Marlboro просит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (CNBC) помочь распространить информацию о том, что никотин не вызывает рак.

Компания заявила, что этот шаг поможет традиционным курильщикам перейти на негорючие методы использования никотина, которые потенциально менее опасны, чем продукты с дымом.

В письме подчеркивается, что правительства ошиблись в исследованиях о никотине. Устранение таких заблуждений поможет традиционным курильщикам перейти на прогрессивные бездымные методы его использования.

Хотя подавляющая часть доходов Marlboro Altria поступает от продажи сигарет и сигар, она также владеет долей в вейпинговой компании Juul и брендом никотиновых пакетов “On!”. А кроме того продает IQOS — табачный продукт для бездымной среды, который нагревает табак, а не сжигает его.

В сигаретном дыме содержится не менее 60 канцерогенов, но эти новые продукты доставляют никотин без дыма, утверждает компания.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов позволило Marlboro Altria продавать IQOS, поскольку они содержат меньше вредных химикатов, нежели сигаретный дым.

Никотин является ингредиентом, вызывающим привыкание к табаку, и он может иметь негативные последствия для здоровья. В своем отчете Bloomberg говорится, что исследования показали, что никотин может влиять на развитие мозга и исходы родов, а в больших дозах действует как сельскохозяйственный яд.

Пятница, 5 марта

Италия заблокировала AstraZeneca

Итальянские власти заблокировали экспорт в Австралию крупной партии вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

Речь идет о партии в 250 тыс. доз, произведенных на заводе AstraZeneca в Италии. По данным FT, Рим уведомил Евросоюз о своем решении на прошлой неделе в рамках механизма контроля за экспортом препаратов. Еврокомиссия его поддержала.

Италия — первая страна, которая заблокировала экспорт вакцин за пределы ЕС. При этом, как заявил CNN официальный представитель Евросоюза, с 30 января по 1 марта Брюссель одобрил 174 запроса на поставки препарата.

Речь идет об экспорте в Аргентину, Бахрейн, Канаду, Чили, Китай, Мексику, Южную Корею, ЮАР, США и другие страны.

Министерство иностранных дел Италии заявило, что пошло на этот шаг из-за продолжающегося дефицита препаратов в Европе, а также из-за задержек поставок AstraZeneca. По мнению главы ведомства, Австралия, по сравнению со странами ЕС, находится в "неуязвимом" положении. МИД страны также считает, что партия вакцины, предназначенная на экспорт, намного больше, нежели количество доз препарата, поставленных в Италию и другие страны ЕС.

Пластиковая антивирусная карта

Как известно, банкноты могут являться разносчиками коронавируса, так как их часто передают из рук в руки. Намного безопаснее пользоваться пластиковыми картами. Экспериментально установлено, что на пластиковых поверхностях коронавирус может оставаться живым в течение 9 дней.

В Японии уже разработана карта из специального антивирусного пластика, которую в будущем смогут использовать банковские структуры.

Так называемую "антивирусную карточку" создала японская компания Toppan Printing. Уникальность продукции в том, что антивирусный компонент, который способен снижать концентрацию вирусных частиц на поверхности на 99% и более в течение 24 часов, наносится не на поверхность пластиковой карточки, а как бы внедряется в процессе изготовления самого материала.

По заверению компании, выпускаемые ими антивирусные карты в будущем могут быть внедрены в различные сферы жизнедеятельности.

"Это включает в себя, в частности, карточки со сдвоенным интерфейсом, как с контактным функционалом, так и с бесконтактным, в том числе "умные" кредитки. Мы намерены вывести их на рынок для использования финансовыми институтами, медицинскими учреждениями, компаниями из пищевой отрасли и другими как в Японии, так и за рубежом", — отметили представители Toppan Printing.

Цены на нефть поднялись до рекордных уровней

В пятницу цена на нефть марок Brent и WTI поднялись выше 68 долларов и 65 долларов за баррель соответственно, что произошло впервые с января прошлого года. Нефть на мировых рынках дорожает после неожиданного решения ОПЕК+ продлить ограничения добычи.

Согласно данным Bloomberg, цена нефти Brent на бирже ICE с поставкой в мае достигла 68 долларов за баррель в ходе торгов в пятницу. Последний раз нефть марки Brent продавалась по цене 68 долларов за баррель в начале января 2020 года.

Цена нефти WTI поднималась во время торгов до отметки 65 долларов за баррель впервые с 8 января 2020 года.

Мировые цены на продовольствие продолжают расти

В мартовском отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) отмечается, что рост цен на важные продовольственные товары продолжается уже девятый месяц подряд.

Очередной рост цен на продовольствие зафиксирован в конце февраля 2021 г. Значительнее всего выросли котировки сахара и растительных масел.

В феврале среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, составило 116,0 пункта, что на 2,4% выше уровня прошлого месяца.

Значение Индекса цен на сахар ФАО выросло на 6,4% по сравнению с январем из-за снижения объемов производства в ключевых странах-производителях и активного импортного спроса со стороны стран Азии. Однако дальнейший рост цен сдерживался прогнозами восстановления объемов производства в Таиланде и рекордного урожая в Индии.

Индекс цен на растительные масла ФАО вырос на 6,2% и достиг самого высокого уровня с апреля 2012 года. Был зафиксирован рост цен на пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла.

Значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО выросло на 1,7%, среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО оказалось на 1,2% выше январских уровней. Международные цены на кукурузу, пшеницу и рис оставались либо стабильными, либо незначительно повысились.

Значение Индекса цен на мясо ФАО выросло на 0,6%, что обусловлено сокращением предложения говядины и баранины в ключевых регионах-производителях.

Бесплатное электричество на шоссе

Скоростное шоссе № 6 протяженностью около 200 км станет первой магистралью в Израиле, оборудованной панелями солнечных батарей для производства электричества. В дальнейшем это будут комплексы вдоль проезжей части и на крупных развязках, где есть незастроенные участки земли.

Сотрудники минтранса и управляющей компании "Хоце-Исраэль" разметили в общей сложности 1450 дунамов земли, где можно установить фотоэлектрические панели. По оценкам специалистов, система такого размера сможет вырабатывать 100 Мегаватт (МВт) электроэнергии.

Для сравнения, самая крупная солнечная электростанция Израиля "Ашалим", построенная на юге страны, вырабатывает 250 мегаватт электроэнергии.

Предполагается, что батареи будут размещаться на открытых участках вдоль дорожных развязок, на разделительных бетонных заграждениях и акустических стенах, ограждающих проезжую часть вдоль магистрали.

Аналогичный проект проходит проработку и в компании "Нетивей-Исраэль", отвечающей за эксплуатацию большинства крупных междугородних шоссе в Израиле. Вдоль каждой магистрали существует так называемая зона отчуждения, где запрещено возведение любых объектов. Именно эту территорию предполагается использовать для установки солнечных батарей.

Первые участки "дорожной электростанции" будут запущены в эксплуатацию уже в 2022 году. В дальнейшем рядом с полями фотоэлектрических панелей могут быть оборудованы заправочные станции для электромобилей, где пополнение батарей будет возможно круглосуточно благодаря системам накопления электроэнергии.

Первая заправка сжиженного газа

INOXCVA — индийская транснациональная корпорация и один из ведущих мировых производителей оборудования и решений для криогенных технологий объявила, что она самостоятельно спроектировала, разработала и произвела первую в Индии заправочную колонку для сжиженного природного газа (СПГ).

Поскольку СПГ вводится в качестве автомобильного топлива в соответствии с Центральными правилами движения транспортных средств, создание этой колонки компанией INOXCVA сыграет значительную роль в продвижении использования устойчивого и экологически чистого СПГ для перевозки тяжелых грузов на дальние расстояния.

Разработка такой заправочной колонки соответствует стимулирующей и прогрессивной политике правительства Индии по продвижению СПГ в качестве топлива для тяжелых автомобилей в Индии. Поскольку СПГ готов стать альтернативой дизельному топливу для грузовых и пассажирских перевозок на дальние расстояния.

Во Франции закроют две трети торговых центров и супермаркетов

Правительство Франции объявило о закрытии торговых площадей площадью более 10 000 квадратных метров в 22 департаментах и более 5 000 квадратных метров в Па-де-Кале. Мера вступает в силу с "полуночи вечера пятницы".

Это добавит 136 новых закрытых центров. В общей сложности две трети центров больше не будут открыты для французов.

США ввели санкции против Игоря Коломойского

В пятницу, 5 марта, США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского из-за обвинений в коррупции. Вместе с самим бизнесменом под санкции попали его жена, сын и дочь. Их внесли в черный список и запретили въезд на территорию Штатов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем заявлении обвинил бывшего главу Днепропетровской ОГА в причастности к масштабной коррупции.

Причиной ограничений стала деятельность Коломойского на посту главы Днепропетровской ОГА в период с 2014 по 2015 гг, уточнил Блинкен.

В августе прошлого года Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды из-за приобретения Коломойским и его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в Кентукки и Техасе на деньги, выведенные из Приватбанка.

Bosch сокращается

Немецкий поставщик автомобилей Bosch сократит 750 рабочих мест из 1250 на своем заводе в Родезе (Аверон) к 2025 году. Это решение связано с падением продаж автомобилей с дизельным двигателем, сообщила группа в пятницу.

Крупнейший частный работодатель в подразделении Aveyron, завод Bosch в Родезе, производит форсунки и свечи зажигания для дизельных автомобилей, спрос на которые значительно снизился из-за падения продаж дизельных автомобилей. С 2021 года штат будет сокращен.

Немецкая многонациональная компания Bosch, работающая в автомобильной, электронной и энергетической отраслях, имеет девять заводов во Франции и насчитывает 6600 сотрудников в этой стране.

В декабре Bosch объявила о закрытии в конце 2021 года производственной линии рулевых колонок с электроусилителем, на которой работает 75 человек на своем предприятии в Вандоме (Луар-и-Шер), где работает 500 человек.

Железнодорожники готовятся к протестам

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины готовится к акциям протеста. Их цель — привлечь внимание к катастрофической ситуации в "Укрзализныце", которую они связывают с непрофессиональными и незаконными действиями руководства.

Они сообщают, что глава правления УЗ Владимир Жмак игнорирует коллектив, а его решения лишь ухудшают условия жизни рабочих украинской железной дороги и их семей.

23 февраля президиумом Совета профсоюза принято решение о создании Центрального штаба по организации и проведению целенаправленных акций протеста. Профсоюз предложил объединить усилия в борьбе с неэффективным менеджментом УЗ Свободному профсоюзу машинистов Украины и другим репрезентативным профсоюзам на железнодорожном транспорте.

Железнодорожники называют свои зарплаты "геноцидом" и в профильных группах Facebook обмениваются впечатлениями от действий руководства.

"У людей, которые управляют движением поездов по 12 часов в напряжении, и после ночных смен не могут снять головную боль — минимальная зарплата", — комментируют участники группы, сравнивая свою зарплату с зарплатой главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака в размере более 600 тысяч гривен.

Pfizer тоже сокращается

Фармацевтическая группа Pfizer объявила о намерении уволить 38 из 238 сотрудников компании в Завентеме. Руководство хочет закрыть службу планирования поставок в Бельгии и переместить ее в Бухарест, Румыния.

Это кажется странным, ведь группа получает значительную прибыль и распределяет дивиденды среди своих акционеров.

У Pfizer 2500 сотрудников в Бельгии и четыре офиса: в Андерлехте (Центр клинических исследований Pfizer), Иксель (административная и коммерческая штаб-квартира), Пуурс (производственная площадка) и Завентем (распределительный центр).

Миллионы левов на беспроцентные ссуды

Правительство Болгарии одобрило дополнительные средства в рамках программы беспроцентного кредитования для поддержки людей, лишенных работы из-за пандемии COVID-19. Кроме того, Совет министров внес изменения в Программу портфельных гарантий для поддержки ликвидности микро-, малых и средних предприятий (МСП). Обе программы государственной поддержки реализуются через Болгарский банк развития AD.

Бюджет в рамках Программы гарантирования беспроцентных кредитов для физических лиц увеличен с 200 миллионов левов до 300 миллионов левов. Дополнительные 100 миллионов левов перенаправляются из бесплатного ресурса в рамках Программы портфельных гарантий в поддержку ликвидности микро-, малых и средние предприятия, пострадавшие от ЧС COVID-19.

Таким образом будет удовлетворен постоянный активный спрос на беспроцентные кредиты со стороны физических лиц через коммерческие банки-партнеры BDB. В случае необходимости правительство поручило BDB перераспределить средства между бюджетами двух программ до общей суммы финансового ресурса в 700 миллионов левов.

Песок заканчивается

В мире стремительно иссякают запасы одного из самых востребованных после воды ресурсов — песка.

В частности, песок является одним из основных ресурсов строительной отрасли, используемый при строительстве дорог, мостов, высокоскоростного железнодорожного транспорта, стекла, кремниевых чипов и других предметов.

Дефицит песка, по прогнозам экспертов, станет одной из основных экономических проблем нынешнего столетия. По словам климатолога ООН Паскаля Педуцци, признаки истощения запасов песка уже наблюдаются в некоторых местах на планете.

Только строительная отрасль ежегодно потребляет 40-50 млрд тонн песка. За последние 20 лет спрос на песок в мире вырос в 3 раза, что значительно превышает темпы пополнения его естественных запасов за счет выветривания.

Германия выплатит 2,4 млрд евро энергокомпаниям за отказ от атомной энергии

Правительство Германии согласилось компенсировать энергетическим компаниям около 2,4 миллиарда евро убытков, понесенных в результате отказа страны от атомной энергетики.

Последняя немецкая атомная станция должна быть выведена из эксплуатации к концу следующего года.

Согласно совместному заявлению министерств окружающей среды, финансов и экономики, выплаты будут проводиться поставщикам ядерной энергии RWE, Vattenfall, Eon/PreussenElektra и Enb.

В соответствии с планом "переходной энергетики" Германии, страна также имеет целью заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии в ближайшие десятилетия. Правительство согласилось прекратить производство электроэнергии из угольных станций не позднее 2038 года.

Возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнечная энергия, обеспечили более 47% электроэнергии, потребленной с государственной электросети в Германии в течение первых шести месяцев 2020 года. Ядерная энергия составляла около 13%.

Вскрылись данные с форума киберпреступников

Один старейших теневых форумов Maza был взломан и в результате данные более 2 тыс. элитных русскоязычных хакеров оказались в свободном доступе. Речь идет о сообществе элитных киберпреступников и финансовых мошенников, многие из которых начали криминальную деятельность еще в середине 1990-х годов. Злоумышленники разместили на форуме сообщение о том, что площадка взломана и данные пользователей утекли.

В утекшей базе содержатся логины, пароли, адреса электронной почты пользователей и альтернативные способы связи с ними, например контакты в ICQ, Skype, Yahoo и Msn.

Сообщения взломщиков переведены на русский язык в онлайн-переводчике, отмечают в Flashpoint. Это, по мнению, экспертов, может свидетельствовать о том, что форум был взломан не русскоязычными преступниками. За взломом может стоять антихакерская группировка TeaMp0isoN. Утекшая база содержит данные более 2 тыс. профильных киберпреступников.

Bolt к 8-му марта

При заказе поездки 8 марта многие пассажиры будут приятно удивлены, получив подарок от компании Bolt. В этот день в авто специальной категории от Visa будут находиться небольшие презенты. Держатели карт Visa от Альфа-Банка также получат дополнительную скидку до 30% на поездки.

Некоторых пассажиров при заказе авто Bolt будет ждать поездка в компании известной девушки-блогера Маши Базан. Вместе с водителем, который сотрудничает с платформой Bolt, Маша будет радовать пассажиров и вручать им подарки весь день.

Сервис Bolt доступен в Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Чернигове, Сумах, Белой Церкви, Виннице, Ивано-Франковске и Одессе.

Суббота, 6 марта

Первая индийская вакцина

Новая индийская вакцина от Covid, производимая компанией Bharat Biotech, оказалась эффективна на 81 % в ходе анализа поздних испытаний в Индии, о чем и сообщила компания. До публикации этих данных вакцина Bharat Biotech подвергалась критике из-за отсутствия доступной клинической информации.

Это первая вакцина против Covid, произведенная в Индии. Bharat Biotech заявила, что интерес к вакцине проявили 40 стран.

Председатель Bharat Biotech Кришна Элла сказал:

"COVAXIN демонстрирует тенденцию к высокой клинической эффективности против COVID-19, но также имеет значительную иммуногенность против быстро появляющихся вариантов".

Вакцина была одобрена в январе, но из-за отсутствия данных об испытаниях ее было вакцинировано лишь около 11 процентов из 10 миллионов индейцев.

В отличие от вакцин Pfizer и Moderna, индийскую вакцину можно хранить при обычной температуре холодильника. Представители компании заявили, что COVAXIN, как полагают, обеспечивает защиту от британского штамма коронавируса.

Штаб-квартира Bharat Biotech расположена в городе Хайдарабад на юге Индии, рядом с другими производителями лекарств и вакцин. С момента начала работы в 1996 году компания произвела более 3 миллиардов доз различных вакцин.

Bharat Biotech планирует в этом году произвести около 700 миллионов доз COVAXIN. Бразилия недавно подписала соглашение о закупке 20 миллионов доз вакцины против Covid у Bharat Biotech.

Витренко назначил сроки

Украинская энергосистема отделится от российской и белорусской в 2022 году, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в ходе онлайн-встречи с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом в субботу.

Витренко ранее отмечал, что выступает за разумные ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он призвал отсоединиться от связанной с двумя соседними странами энергосистемы, поскольку, по мнению министра, Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.

"Процесс синхронизации выходит на финишную прямую — в 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система) Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии)", — цитирует Витренко пресс-служба кабмина Украины.

Конопля на корм животным

В США впервые подали заявку на одобрение конопли как ингредиента кормов для животных. Это позволит легально использовать муку из семян конопли и жмых в качестве коммерческого корма для кур-несушек.

Заявка уже внесена на рассмотрение Ассоциации американских чиновников по контролю кормов, Американской ассоциации пищевых продуктов и лекарств, а также Центра ветеринарной медицины (FDA-CVM).

Шрот и мука из семян конопли в среднем состоят из примерно 30% белка, 10% жира и ряда углеводов, то есть имеют высокую пищевую ценность.

"Наша цель — найти применение высокопитательным побочным продуктам производства и переработки конопли", — говорит исполнительный директор Коалиции по кормам из конопли Хантер Баффингтон.

По его словам, как и большинство сельскохозяйственных товаров, эти продукты имеют ценность в качестве ингредиентов на рынках продуктов.

“Рохлик” расширяется благодаря COVID

Чешский интернет-магазин продуктов питания Rohlik Group получил от инвесторов 190 млн евро, которые он будет использовать для поддержки своего расширения на текущих рынках, а также для инвестиций в технологии и улучшение своих услуг.

“Рохлик”, названный в честь самой популярной чешской булочки, получил огромную выгоду от ускоренного перехода к онлайн-покупкам во время пандемии COVID-19.

Например, британский ритейлер Marks and Spencer, который был вынужден закрыть все свои магазины в Чешской Республике из-за правительственных ограничений, переместил свои торговые операции на Rohlik.cz.

"Мы ожидаем, что наша деятельность даст толчок рынку и заставит всех игроков розничной торговли ускориться. Мы не нацелены на очень быструю доставку небольшой корзины, как другие фирмы на рынке, мы нацелены на удовлетворение реальных потребностей семей в Европе", — сказал основатель и генеральный директор Rohlik Group Томас Купр.

Инвесторами являются ЕБРР, фонд Partech, глобальная компания Index Ventures, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), J&T Banka, независимый глобальный инвестор Quadrille Capital, чешская семейная инвестиционная компания R2G и нынешний инвестор Enern.

Ожидается, что новые инвестиции увеличат количество рабочих мест. Компания стремится расширить свою деятельность в Венгрии и выйти на румынский рынок.

Rohlik Group вышла на рынок Венгрии в 2019 году, на рынок Австрии — в декабре прошлого года, и в ближайшие несколько месяцев планирует запустить онлайн-продажи в Германии под брендом Knuspr.de.

В 2020 году оборот Rohlik Group превысил 300 млн евро, увеличившись более чем на 100%.

Новые бизнес-города

Губернатор Невады Стив Сисолак предложил разрешить технологическим компаниям, специализирующимся на технологии блокчейн, развивать "инновационные зоны" на частной земле в пустыне. Они могут строить свои собственные частные города, в которых они будут осуществлять полномочия, аналогичные полномочиям местных органов власти.

По его словам, такие органы власти будут иметь право вводить налоги, создавать школьные округа и даже суды.

Поскольку частные города будут полностью основаны на технологии блокчейн, которая служит основой для транзакций с криптовалютой, то жители смогут использовать кибермонеты для оплаты счетов, совершения покупок, передачи прав собственности и даже для получения брачных лицензий. Согласно предложению, только те компании, которые владеют 50 000 акров нежилой земли и согласны инвестировать 1 миллиард долларов в течение 10 лет, смогут создавать "инновационные зоны".

Предложение, которое еще предстоит обсудить, поступило в то время, когда штат Невада, ориентированный на туризм, пострадал от закрытия этого бизнеса из-за пандемии COVID-19. Этот план предусматривающий взаимосвязанные интеллектуальные сообщества, которые создают рабочие места и коммерцию на неиспользуемых землях, поможет поднять экономику Невады.

Если предложение будет принято, Blockchain LLC из Невады, которая ранее объявила о планах создания города на основе блокчейна и уже приобрела почти 70000 акров пустынных земель к востоку от Рино, недалеко от гигафабрики аккумуляторов Tesla, станет одним из ее первых бенефициаров.

Стриминговый гонорар

Лишенные живых концертов и больших заработков от гастролей, певцы перешли в стриминговое потоковое видео на специализированных сайтах.

Например, за 1 миллион воспроизведений песни артисты получают примерно следующие выплаты от этих потоковых сервисов: Amazon Music — 5 000 долларов, Apple Music — от 5000 до 5500 долларов, Google Play — 12 000 долларов, Пандора 1400 долларов, YouTube — 1700 долларов.

Сайт Spotify, который занимает более 36% доли концертного потокового рынка, насчитывает 286 миллионов активных пользователей в месяц в первом квартале 2020 года. На этой платформе 1 миллион потоков принесет артисту в диапазоне от 3000 до 6000 долларов. Это в среднем — 4,5 цента за поток. Музыканты крайне недовольны, и 15 марта даже планируют протестовать бойкотом под названием Justice at Spotify.

Более того, метод, которым артистам платят в этих потоковых сервисах, в значительной степени склоняется в пользу собственников, а не музыкантов.

Новую модель дохода представит и платформа SoundCloud, насчитывающая 175 миллионов пользователей. Ее новая структура гонораров, основанная на "фанатском" вознаграждении, направлена на то, чтобы уравнять поле для инди-артистов, передавая деньги, получаемые от сервиса, от слушателей непосредственно музыкантам, которых они слушают.

В отличие от традиционной модели, когда гонорары от потоков поступают в пул, который выплачивается музыкантам на основе их доли в общем объеме потоков, новая система будет выплачивать деньги на основе предпочтений фанатов каждого артиста.

AirAsia Group запускает авиатакси и доставку дронами

Малайзийская AirAsia Group Bhd планирует запустить службу воздушного такси и первую в стране службу доставки дронами — заявил в субботу генеральный директор компании.

"В аэротакси будет пилот и четыре места. В настоящий момент наша команда работает над этой предстоящей услугой AirAsia", — сказал генеральный директор Тони Фернандес на Молодежном экономическом форуме 2021. Об этом сообщило государственное информационное агентство Бернама в субботу.

По словам Фернандеса, служба должна начать работу примерно через 18 месяцев.

Он также объявил, что логистическое подразделение авиакомпании Teleport, которое в настоящее время тестирует службу доставки дронов в города совместно с государственной фирмой Malaysian Global Innovation and Creativity Center (MaGIC), осуществит свою первую коммерческую поставку к концу этого года.

Испытывающая трудности авиакомпания, которая сообщила о пятом квартальном убытке подряд в ноябре, пыталась привлечь 2,5 миллиарда ринггитов (613,95 миллиона долларов) за счет кредитов и инвесторов.

В прошлом месяце компания сообщила, что ее 33-процентное японское подразделение, прекратившее свою деятельность в октябре прошлого года, начало процедуру банкротства.

Еврокомиссия готовит иск против Apple

Антимонопольные органы ЕС намерены официально выдвинуть Apple обвинения в недобросовестной конкуренции. Причина иска — жалоба Spotify. По предварительной информации, материалы могут быть отправлены производителю iPhone до лета 2021 года.

За нарушение антимонопольного законодательства Еврокомиссия может накладывать штраф в размере до 10% годового оборота, что в случае Apple равно 27,5 млрд долларов. Такой штраф (если он будет наложен) станет самым большим как для Apple, так и в целом в истории регулятора.

16 июня 2020 года Европейская комиссия объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одно из которых является ответом на жалобу Spotify от 2019 года из-за несправедливого размера комиссии и ограничений конкурирующих сервисов.

Czech Airlines увольняет 430 сотрудников

Так плохо чешские авиалинии себя еще не чувствовали никогда. За прошедший год у фирмы накопились огромные долги, а на помощь государства рассчитывать не приходится. Авиаперевозчик уже послал уведомление в управление труда о том, что уволит 430 своих сотрудников.

Несмотря на возобновление полетов, компании пришлось продать пару машин, чтобы расплатиться с долгами.

В феврале собственнику Czech Airlines авиакомпании Smartwings было отказано в государственной помощи на сумму 42 млн евро. Smartwings ожидало от государства разработки программы помощи, как и в случаях с другими сильно пострадавшими секторами экономики. Однако этого не случилось.

В чешских СМИ заговорили о том, что авиакомпания, которая существует с 1929 года, может прекратить свое существование.

Selectel приходит в Украину

Российский провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров Selectel планирует выход на украинский рынок.

Это один из крупнейших облачников в России, оборот которого за 2020 год более 40 млн долларов, как весь украинский облачный рынок.

Согласно презентации Selectel для инвесторов, в планах компании – предоставление услуг облачной платформы в сторонних дата-центрах в Киеве, а также еще в одной локации Европы.

Помимо этого, в профессиональной соцсети LinkedIn размещена вакансия Business Development Manager Selectel в Киеве. Облачный оператор ООО "Селектел" зарегистрировано в сентябре 2008 года в Санкт-Петербурге, совладельцем и гендиректором является сооснователь "ВКонтакте" Лев Левиев.

Израиль открывает рестораны

Ассоциация Ресторанов Израиля пригрозила открыть все заведения общепита, даже если придется нарушить карантинные ограничения.

По данным 13 канала израильского ТВ, об этом говорится в письме, направленном премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Ассоциация ресторанов требует, чтобы правительство разрешило устанавливать столики на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

"Правительство еще не приняло окончательное решение о том, в каких условиях рестораны откроются в ближайшее воскресенье. В последние недели рестораторы начали подготовку к открытию и вложили для этого много ресурсов", – сказано в письме, направленном Нетаниягу.

Как ожидается, голосование по поводу открытия ресторанов произойдет вечером, 6 марта. Ранее также стало известно, что за время пандемии коронавируса COVID-19 в Израиле навсегда закрылись 4000 ресторанов. Ожидается, что 7 марта работу возобновят лишь около 6000 заведений из более чем 14 тысяч.

Техас присоединяется!

Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил, что со следующей недели больше не нужно будет носить маски, и предприятия могут открыться без ограничений.

"Пришло время открыть Техас на 100%", — сказал Эбботт на пресс-конференции и поздравил весь выживший бизнес штата.

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