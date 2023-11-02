Прогноз цены на золото на 2024 год: стоит ли ждать резкого подорожания

Цена золота выросла до самого высокого уровня за месяц на фоне благоприятных экономических условий и геополитической напряженности из-за эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС. В частности, стоимость желтого металла увеличилась на 5% с момента нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября.

Цены на золото в 2024 году (фото из открытых источников)

В настоящее время абсолютное большинство прогнозов цены на золото показывают, что драгоценный металл будет только дорожать. С начала года цена на золото выросла почти на 20% , и многие аналитики считают, что она тестирует новые исторические максимумы, поскольку геополитические события и текущие экономические тенденции побуждают инвесторов бежать к драгоценному металлу.

Спотовая цена на золото сейчас составляет $1981,22 за унцию и приближается к своему историческому максимуму в $2074,88 за унцию. По мнению большинства экспертов, золото достигнет нового пика к концу года на фоне бегства инвесторов от более рискованных акций. Один из известных инвесторов в золото Питер Шифф, генеральный директор компании по управлению активами Euro Pacific Capital, прогнозирует, что цена на золото достигнет $5 000 за унцию.

Morgan Stanley: сейчас хорошее время для инвесторов в золото

Хотя большинство профессиональных инвесторов и аналитиков не имеют "бычьи" ожидания, как Шифф, консенсусное мнение состоит в том, что цена на золото продолжит расти в ближайшей перспективе. В июне этого года, еще до начала конфликта на Ближнем Востоке, инвестиционный банк Morgan Stanley (NYSE:MS) выпустил для своих клиентов "бычью" записку под названием "Пришло время золоту сиять ?".

В записке Morgan Stanley сообщил о золоте, что "сейчас может быть хорошее время, чтобы добавить его в свой портфель", отметив, что ослабление доллара США хорошо влияет на цену драгоценного металла и что центральные банки по всему миру скупают золото, что также помогает подтолкнуть цену вверх. Morgan Stanley отмечает, что "в 2022 году центральные банки покупали золото самыми быстрыми темпами с 1967 года – около 1 136 тонн. В этом году в первом квартале закупки центробанков достигли 228 тонн, побив рекорд первого квартала, установленный ранее в 2013 году".

Центральные банки наращивают запасы золота, чтобы застраховаться от инфляции, с которой продолжают бороться большинство стран, а также потому, что многие страны стремятся диверсифицировать свои инвестиции от основных ослабляемых валют, таких как доллар США, евро и британский фунт. Всё это создает благоприятные условия для драгоценного металла желтого цвета. Очевидно, что Morgan Stanley имеет высокие прогнозы по ценам на золото.

Bank of America прогнозирует цену золота на уровне $2 200

Золото продолжает рассматриваться инвесторами как неопасная гавань во время рыночного шторма. Цена на золото достигла своего исторического максимума в августе 2020 года в разгар пандемии Covid-19 – еще одного шока, всколыхнувшего фондовые рынки по всему миру. Однако сейчас цена на золото также получает поддержку от растущих ожиданий того, что ставка рефинансирования в США, вероятно, добилась своего пика и будет снижаться в 2024 году.

19 октября глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступил с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка. После выступления Пауэлла фьючерсные трейдеры на Уолл-стрит отрицали любую возможность повышения ставки на любом из двух заседаний ФРС, оставшихся в этом году – 1 ноября и 13 декабря. Рынки сейчас делают ставку на то, что следующим шагом центрального банка США будет снижение ключевой ставки, причем первое понижение, вероятно, произойдет в середине следующего года.

Большинство трейдеров и инвесторов рассматривают золото как долгосрочный актив, что делает его чувствительным к изменению ставки рефинансирования. Morgan Stanley отмечает, что за последние 25 лет цена на золото росла на 10% на каждый процент снижения процентных ставок. Поскольку ожидается, что ФРС начнет снижать ставки в 2024 году, можно ожидать, что цена на золото вырастет еще больше.

Morgan Stanley – не единственная фирма на Уолл-стрит, которая имеет бычий прогноз по золоту. Еще в апреле этого года Bank of America (NYSE:BAC) прогнозировал, что цена на золото достигнет нового исторического максимума в $2 200 к декабрю, и призвал инвесторов покупать биржевые фонды (ETF), ориентированные на золото.

Что дальше будет с ценой золота: прогнозы экспертов

Ситуация в мире очевидно работает в пользу золота. Война на Ближнем Востоке заставляет инвесторов нервничать и искать относительную безопасность в золоте, в то время как ожидания понижения ставок рефинансирования ведущими странами должны еще больше поднять цену на слитки. Добавьте к этому, что центральные банки по всему миру покупают золото рекордными темпами, а доллар США за последние месяцы смягчился и перспективы для золота действительно выглядят очень радужно.

"Если бы вы инвестировали в золото в 2018 году, ваши инвестиции выросли бы более чем на 50%", — утверждает Коллин Плюм, генеральный директор американской инвестиционной компании Noble Gold Investments. "Это значит, что если бы вы вложили в золото $50 000 пять лет назад, то сейчас было бы $75 000".



Тем не менее, цена золота несколько снизилась с пика 2023 года (более 2000 долларов за унцию в апреле). По словам Алекса Эбкаряна, соучредителя американского фонда Allegiance Gold, это падение связано с "увеличением доходности облигаций и укреплением доллара" и, скорее всего, не является продолжающейся тенденцией.

Другие эксперты разделяют мнения Эбкаряна. Как отмечает Шон Кастерлайн, советник по вопросам богатства в инвестиционной компании Delta Capital Management : "Многие аналитики считают, что последние несколько лет были консолидацией перед очередным подъемом. Золото, как правило, хорошо ведет себя в инфляционной или проблемной экономике. Это лучше описывает нашу нынешнюю экономику и может стать катализатором для нового подъема.



Однако, насколько высоко могут вырасти цены на золото? Эбкарян говорит, что многие факторы будут играть роль, включая инфляцию, действия Федеральной резервной системы, геополитический климат и даже предстоящие президентские выборы в США.



"В преддверии выборов 2024 года, если будет считаться, что избранная администрация намерена проводить экспансивную фискальную политику – увеличение государственных расходов, снижение налогов и т.п. – это может привести к усилению инфляционного давления, – говорит Эбкарян. "Это может повысить спрос на золото как средство хеджирования от инфляции.



Государственный и промышленный спрос на золото также будет влиять на то, куда будут двигаться цены, но в целом эксперты говорят, что цены, скорее всего, возрастут в 2024 году, а затем останутся стабильными.



"Мы, скорее всего, увидим, как золото пересечет отметку в $2 000 к 2024 году и остановится там на уровне поддержки, — говорит Плюм. "Оно также поразит свой исторический максимум в $2 074 и, скорее всего, превысит $2 100".

Или сейчас удачное время для покупки золота?



Вопрос о том, удачное ли сейчас время для покупки золота, зависит от ситуации каждого конкретного человека и его цели, но в целом, профессионалы говорят, что да.



"Сейчас благоприятное время для инвестирования в золото, поскольку этот драгоценный металл исторически рос в цене с течением времени и рассматривается как актив-убежище, защищающее богатство в условиях геополитической нестабильности, — утверждает Алекс Эбкарян. "Это также помогает инвесторам пережить инфляцию и высокие процентные ставки".



Однако помните, что, несмотря на недавний рост цены золота, он обычно не считается источником больших доходов или хорошей краткосрочной инвестицией.



"Хотя каждый инвестор стремится определить удачное время на рынке, когда можно покупать по низкой цене и продавать по высокой, поскольку физическое золото является средне- и долгосрочным активом, лучше всего покупать и ждать, а не ждать и покупать", — уверяет Эбкарян. "В отличие от доллара, золото нельзя напечатать за одну ночь, и оно имеет ограниченное предложение".



Если вы решили инвестировать в золото, специалисты советуют посвятить ему менее 10% собственного портфеля. Это гарантирует, что у вас будет диверсифицированный портфель, способный выдержать разнообразные потенциальные катаклизмы.



