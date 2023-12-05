Прогноз роста экономики Евросоюза на 2024 год: как экономический спад в Европе повлияет на экономику Украины

По данным Еврокомиссии, рост экономики 20 стран-членов ЕС должен составить 0,8% в этом году и 1,3% в 2024 году по сравнению с оценками в мае, которые составляли 1,1% и 1,6% соответственно. Слабый потребительский спрос на фоне стабильно высокой инфляции лежит в основе мрачного прогноза экономического роста, заявили в ЕК.

Как экономический спад в Европе отразится на экономике Украины. Фото из открытых источников

Но комиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что он с оптимизмом смотрит в будущее, особенно для домохозяйств.

"В течение следующих двух лет потребительский спрос будет являться ключевым драйвером роста, поскольку повышение заработной платы должно опережать инфляцию, повышая покупательную способность домохозяйств", — сообщил Джентилони журналистам в Брюсселе.

"Свой вклад также внесет сильный рынок труда. Восстановление потребительского спроса может быть еще ощутимее при отсутствии высоких норм сбережений, которые, как ожидается, сохранятся в течение прогнозируемого периода".

"Высокие потребительские цены на большинство товаров и услуг, которые продолжают расти, наносят больший ущерб, чем предполагалось в весеннем прогнозе", — говорится в сообщении Еврокомиссии.

В августе потребительские цены в Еврозоне выросли на 5,3%, не снизившись по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно пересмотренным данным, опубликованным в начале октября, экономика блока выросла всего на 0,1% в апреле-июне, и многие экономисты ожидают, что во второй половине года Еврозона будет находиться в состоянии стагнации.

Согласно новым оценкам ЕК, экономика Германии – самая большая в блоке, может сократиться. Валовой внутренний продукт в 2023 годе должен снизиться на 0,4% по сравнению с предыдущей оценкой незначительного роста. Это будет единственная из крупнейших экономик блока, которая откатится назад, согласно прогнозам, которые предполагают несколько более высокие темпы роста для Франции и Испании, чем предполагалось ранее.

Экономические прогнозисты, включая Немецкий институт экономических исследований и Институт IfW в Киле, снизили свои собственные ожидания роста Германии, который сдерживается более слабым промышленным производством.

Мария Демерцис, старший научный сотрудник брюссельского экономического аналитического центра Bruegel, говорит, что в 2024 году все еще существуют опасения, которых следует опасаться.

"Те страны, которые более энергозависимы или были энергозависимыми от России и на самом деле имеют очень энергоемкую экономику, больше всего теряют", — сообщила Демерцис в интервью Euronews.

"И здесь я думаю о Германии. Германия действительно является двигателем Европейского Союза, и если Германия не будет расти, то остальная Европа также почувствует на себе влияние этого".

В первый раз осенний экономический прогноз Комиссии охватил Боснию и Герцеговину, Молдову и Украину, которым ЕС предоставил статус кандидатов в прошлом году.

Все три страны опубликовали многообещающие цифры, причем украинская экономика продемонстрировала большую устойчивость в 2023 году.

Между тем, ожидается, что инфляция в Еврозоне будет составлять 5,6% в 2023 году в целом, что несколько ниже, чем 5,8%, которые ранее прогнозировал ЕЦ. Однако в следующем году инфляция будет меньше, чем прогнозировалось ранее: по новым оценкам цены вырастут на 2,9%, а не на 2,8% в годовом исчислении.

Улучшение прогноза произошло, несмотря на снижение цен на энергоносители, резко возросшие в прошлом году после полномасштабного вторжения России в Украину, отметили в Еврокомиссии. Более высокие цены на нефть могут помешать снижению инфляции в следующем году, но цены на услуги и пищевые продукты должны стабильно снижаться на фоне высоких процентных ставок, более низких цен на производственные ресурсы и налаживания цепочек поставок, отметили в Комиссии.

Однако, более жесткая монетарная политика – с беспрецедентным циклом повышения процентных ставок ЕЦБ с целью сдерживания инфляции – начала влиять на экономику в целом, снижая промышленное производство и спрос, отметили в ЕК. Промышленное производство ослабевает, а рост сферы услуг замедляется несмотря на возрождение туризма во многих странах Еврозоны.

По оценкам ЕК, вялость экономики продолжится и в следующем году, а перспективы значительного возобновления роста маловероятны. Глобальный спрос остается слабым, поскольку китайская экономика останавливается, что означает, что ЕС не может полагаться на внешний спрос, чтобы компенсировать снижение внутреннего потребления.

Однако снижение инфляции, дальнейшее укрепление рынка труда и, как следствие, рост реальной заработной платы создают определенные перспективы на следующий год, отметили в ЕК. Рынок труда в странах блока остается очень сильным, с рекордно низким уровнем безработицы и ростом заработных плат, говорится в сообщении.

"Жесткость монетарной политики может повлиять на экономическую активность сильнее, чем ожидалось, но также может привести к более быстрому снижению инфляции, что ускорит восстановление реальных доходов", — говорится в сообщении.

Конфликт между Россией и Украиной продолжает накладывать пелену неопределенности на перспективы, как и климатический кризис, который привел к катастрофическим лесным пожарам и наводнениям во многих частях континента летом.



Насколько экономика Украины зависит от стран Европы

Украинская экономика всегда была открыта. Учитывая географическое расположение нашего государства, а также сложившиеся в последние десятилетия торгово-экономические связи, ситуация в Евросоюзе будет напрямую влиять на экономическое положение Украины.

По данным Гостаможслужбы в структуре внешней торговли товарами в I полугодии 2023 года доля стран ЕС составила 62.1%, что свидетельствует об абсолютной ориентации украинской экономики на европейский рынок.

Украинская энергетика также полностью синхронизирована с европейской, и даже в случае перебоев и нехватки электроэнергии у соседей может компенсировать им необходимый дефицит энергии, и наоборот, покрыть свой дефицит.

Тот факт, что в Украине уже второй год идет война, не добавляет оптимизма потенциальным иностранным инвесторам, но с начала широкомасштабного вторжения восприятие нашего государства сильно изменилось и оно уже не воспринимается как европейский Афганистан, а скорее как будущая Южная Корея, даже если часть территории не будет возвращена и останется под оккупацией.

То, что Украина будет в ЕС – только вопрос времени, и это также понимают инвесторы, ожидающие получить большие дивиденды как на восстановлении страны в целом, так и на развертывании производственных мощностей, что обещает принести им немалые доходы, учитывая неплохую материальную базу и дешевую рабочую силу.

Как экономический спад в Европе отразится на украинской экономике

Сейчас, когда экономические проблемы украинского государства вызваны прежде всего военными действиями на востоке и юге страны, возможный экономический спад в Европе не будет иметь решающего влияния. Однако, после окончания войны, экономический рост в ЕС будет крайне необходим для ее восстановления.

Сейчас в ЕС наблюдается дефицит рабочей силы, и вынужденные мигранты из Украины способствуют заполнению вакансий в странах, где им предоставили убежище. Только в Германии, где количество беженцев из Украины достигло за последние 2 года 1,1 миллиона, 300 тысяч уже нашли постоянную работу.

Возможная рецессия в следующем году в ЕС приведет к сокращению рабочих мест, что негативно отразится на трудоустройстве украинских мигрантов. С другой стороны, сокращение экономики может снизить спрос на украинские товары и сырье, что негативно повлияет на экономическое развитие страны. По итогам 2023 года, ожидается рост украинской экономики на 5%, что лучше, чем прогнозировалось год назад.

Несмотря на все, будущее Украины в ЕС, поэтому нужно привыкать, что все экономические проблемы на европейском континенте автоматически будут отражаться и на нашем государстве.