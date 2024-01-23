Рынок автогаза: почему Украина среди мировых лидеров по количеству автомобилей на газе

Благодаря своей доступности, более низкой стоимости и меньшему количеству выбросов, чем у традиционных видов топлива, таких как дизельное топливо и бензин, автогаз становится все более популярным в мировом масштабе. Согласно отчету , опубликованному компанией Spherical Insights & Consulting, в 2022 году объем мирового рынка автомобилей на LPG оценивался в $12,6 млрд, а к 2032 году ожидается, что он достигнет $22,5 млрд при среднегодовом темпе роста 7,1% в течение прогнозируемого периода.

Автогаз в Украине (фото из открытых источников)

Сейчас на автогазе работают более 25 миллионов автомобилей во всем мире и 15 миллионов в Европе, где сжиженный газ приобретает все большую популярность. Стандарт Евро-7, который должен вступить в силу 1 июля 2025 года, будет способствовать продажам автомобилей, работающих на LPG.

Увеличению количества автомобилей на автогазе способствует его цена, которая остается очень конкурентоспособной, стабильной и значительно ниже, чем на бензин или дизельное топливо. Это позволяет экономить более 50% горючего, даже если использование LPG приводит к увеличению потребления топлива двигателем (не менее чем на 20%).

Наконец автогаз позволяет меньше загрязнять окружающую среду: он почти не производит мелких частиц и ограничивает выбросы NOx, ответственных за респираторные заболевания.

Как развивался рынок автогаза в Украине

Рынок автогаза в Украине последние 10 лет демонстрировал положительную динамику, растя каждый год на несколько процентов. Пиковым по объемам продаж LPG стал 2019 год, когда показатель превысил 2 млн. тонн. Согласно информации консалтинговой группы "А-95", Украина тогда вошла в пятерку крупнейших мировых потребителей LPG.

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года украинский рынок пережил коллапс. Причиной катастрофического положения рынка LPG послужила абсолютная зависимость главных ритейлеров автогаза в Украине от поставщиков из России и Беларуси, на которых приходилось более 90% поставок LPG .

В настоящее время, согласно предварительным данным о балансах нефтепродуктов в Украине в 2021-2023 годах, обнародованных "А-95", прогнозируемый объем потребления в 2023 году составит 1,283 млн тонн, что на 18% больше, чем в 2022 году.

Почему автогаз таки популярен в Украине

Популярность автогаза в нашей стране объясняется прежде всего ценой, выгодно отличающейся на фоне бензина и дизтоплива.

По состоянию на 18 января 2024 года 1 литр LPG. на АЗС стоил в среднем 28 грн, в то время как цены на бензин А-95 и дизельное топливо были 48 и 51 грн соответственно.

Начиная с 2010 года количество АЗС, где продавали автогаз, росло в геометрической прогрессии, покрыв даже самые отдаленные уголки нашей страны.

Единственное, что сдерживало украинских автолюбителей, чтобы перейти на автогаз – это цена газового оборудования. Но если водитель активно пользовался своим автомобилем, то инвестиции в переоборудование могли окупиться достаточно быстро.

Осенний кризис на западной границе и его последствия

Весной 2023 года цены на украинском рынке LPG стабилизировались и начали медленно снижаться: сказалось насыщение автогазом поставщиками из ЕС, стабильность национальной валюты и сохранение льготного налогообложения.

Летом цена на LPG в Украине несколько выросла из-за повышения НДС и акцизного сбора, однако была достаточно приемлемой для того, чтобы владельцы транспортных средств не давали при возможности преимущество автогаза перед бензином.

Тем не менее, осень принесла для рынка сжиженного горючего неутешительные новости: украинско-польскую границу, через которую транспортировали львиную долю LPG, перекрыли польские протестующие, пытавшиеся таким образом повлиять на собственное правительство и отменить преференции, предоставленные Украине в рамках так называемого транспортного безвиза. ".

В декабре 2023 цены на автогаз достигли своего пика: в среднем 1 литр LPG продавался на украинских АЗС за 36,5 грн, в то время как цена бензина А-95 существенно не повысились, достигнув 52 грн за литр.

В новом году удалось стабилизировать рынок сжиженного газа, ликвидировав дефицит горючего. И хотя на украинско-польской границе проблемы с блокадой удалось частично снять только во второй декаде января, украинские поставщик LPG смогли исправить ситуацию, перенаправив поставки топлива с автомобильных на железнодорожные пути. Если в сентябре прошлого года автомобильный транспорт составлял 58% в логистике поставок автогаза, то уже в январе текущего года большинство LPG стали перевозить в Украину железнодорожным транспортом.

Повысят ли акцизы на автогаз и как это отразится на цене для потребителей

После начала полномасштабной войны с Россией украинское правительство отменило акцизный сбор и снизило НДС на топливо, поставляемое из стран Европы. Это был вынужденный шаг, поскольку цены в результате падения курса гривны и значительного дефицита горючего на АЗС взлетели в 1.5-2 раза.

Однако уже с 1 июля 2023 налоговые льготы были отменены. НДС вернулся к довоенному значению – 20%, а акцизный сбор на LPG установили на уровне 52 евро за 1000 литров. Для сравнения, акциз на бензин повысили до 213 евро за 1000 литров, а акциз на дизельное топливо – до 139,5 евро за 1000 литров.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Даниил Гетманцев , считает, что поднятие акциза на автогаз – это вопрос времени. Депутат курируется экономическими расчетами энергоемкости, согласно которым было бы справедливо, чтобы акцизный сбор на LPG составлял 160-170 евро.

Однако эксперты по УАСГ (Украинская Ассоциация сжиженного газа) считают, что повышение акцизного сбора на автогаз может просто уничтожить украинский рынок LPG .

"Мировой опыт использования автогаза свидетельствует о том, что когда цена на LPG пересекает предел 55% стоимости бензина, потребитель теряет интерес к этому виду горючего, поскольку, чтобы автомобиль ездил на автогазе, нужно вложить определенные средства в его оборудование, которое окупится только через несколько лет. И это без учета того факта, что затраты LPG на 100 км на автомобили на 20 — 30% больше, чем бензина или дизтоплива. Поэтому следует учитывать европейский опыт, а изменения акцизного налога внедрять постепенно в течение 5-10 лет, корректируя в зависимости от полученных результатов", — утверждает гендиректор УАСХ Станислав Батраченко.

Перспективы рынка LPG в Украине.

В новом году, по мнению ритейлеров сжиженного газа, цены снова могут пойти вверх. И если в 2023 году на рынок LPG серьезно повлиял кризис на границе с Польшей, то в 2024 году подорожание может повлечь за собой обострение ситуации на Ближнем Востоке и фактическую блокировку перевозок по Красному морю.

Также росту цены автогаза будет способствовать вступлению в силу в 2024 году закона о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, что заставит сети АЗС инвестировать средства в хранилища и инфраструктуру. Еще одной причиной, которая может потенциально повлиять на цену LPG в Украине, является вступление в силу постановления Кабмина с 1 января 2024 года, которое обязывает продавцов горючего страховать нефтебазы и автозаправки. Сумма такой страховки составляет от 2 млн. до 12 млн. рублей.

Сейчас ситуация на рынке автогаза в Украине стабильна: поставщики наладили логистику, несмотря на блокирование границы, законодатели налоги в ближайшей перспективе не собираются пересматривать, а курс гривны находится в пределах узкого коридора, что позволяет украинским ритейлерам LPG смотреть с оптимизмом в будущее.