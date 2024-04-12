Рынок какао в мире: почему цены на шоколад бьют рекорды

Настоящая обеспокоенность среди поклонников шоколада вызывает стремительный рост цен на этот деликатес по всему миру, и Украина, к сожалению, не исключение из этой печальной статистики.

Почему растут цены на шоколад и какао. Фото из открытых источников

С нового 2024 года мы наблюдаем, как цены на какао-бобы летят вверх, удвоившись по сравнению с предыдущим периодом. Виновниками этого явления являются неурожаи в Гане и Кот-д'Ивуаре – основных поставщиках какао, которые испытывают последствия жестоких погодных условий и эпидемий среди растений. В Гане ожидается самый низкий урожай за последние 22 года, а Кот-д'Ивуар страдает засухой, что негативно влияет на производство какао.

Мировой рынок какао поражен неожиданным скачком цен

Постоянный дефицит какао уже стал нормой для мирового рынка, но дефицит этого года обещает быть особенно большим. Низкие заработки фермеров, которые выращивают какао-бобы, лишь усугубляют ситуацию, увеличивая стоимость продукта, которого не хватает.

Согласно прогнозам Международной организации по производству какао (ICCO), мир стоит на пороге рекордного дефицита продукта – ожидается, что он вырастет до 374 тысяч тонн, что в 4 раза превышает показатель прошлого года, когда дефицит составил 74 000 тонн. Это несоответствие между спросом и предложением несет в себе риски дальнейшего подорожания шоколада, смущающего как украинских сладкоежек, так и весь мир.

Кроме того, финансовое давление усиливается из-за скачков цен на фьючерсы какао, которые недавно достигли отметки в 10 080 долларов за тонну в Нью-Йорке, что является очередным рекордом. После этого они немного упали до 9622 долларов, но общая тенденция к росту цен остается неуклонной.

По данным Bloomberg, причиной столь стремительного взлета стал ряд проблем с урожаями в ключевых странах западной Африки. Это привело к третьему подряд годовому дефициту предложения какао на мировом рынке.

Также давление на рынке ощущается из-за действий трейдеров, продающих фьючерсы как страхование от колебаний физических поставок. Финансовые трудности в Гане, которая является вторым по величине мировым производителем какао, лишь повышают цену на фьючерсы, поскольку страна рискует потерять доступ к ключевым финансовым механизмам из-за кризиса урожая.

Интересно, что сейчас цены на какао превышают стоимость металлической меди. В Кот-д'Ивуаре и Гане, основных африканских центрах производства какао многие заводы уже остановили или сократили переработку какао-бобов, поскольку не могут себе позволить приобретение дорогих бобов.

Новые правила Евросоюза, запрещающие импорт какао с территорий, где раньше находились леса, вносят свои коррективы в стоимость. Производителям приходится вкладывать средства в мониторинг цепей снабжения, что непременно сказывается на конечной цене продукции.

Объем рынка шоколада к 2031 году достигнет 118 млрд долларов

Шоколадное лакомство не только радует нас своим вкусом, но и продолжает удерживать стабильные позиции на мировом рынке. Согласно прогнозам аналитиков Allied Analytics LLP, к 2031 году объем рынка шоколадных кондитерских изделий может достичь заоблачной суммы в 118 млрд долларов, что значительно превышает 77,6 млрд долларов, зафиксированных в 2021 году.

Шоколад, производимый из органических, экзотических и функциональных ингредиентов, с каждым годом находит все больше поклонников. Рост спроса на подобные продукты является одним из ключевых катализаторов рыночного роста. Экономическое восстановление после пандемических потрясений, увеличение уровня доходов и бурное развитие электронной коммерции также вносят свой вклад в развитие этого сегмента.

В настоящее время Европа владеет львиной долей мирового шоколадного рынка, но ожидается, что к 2031 году Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрирует высокие темпы роста потребления. Инновационные шоколадные кондитерские изделия, отвечающие изменению вкусов и предпочтений потребителей, станут наиболее востребованными на этих рынках.

Шоколадная дилемма: как изменятся цены и что ждет украинских сладкоежек

Украинские производители шоколада и представители торговли пришли к нелестному выводу: нашим согражданам, не представляющим своей жизни без шоколадки, придется ограничить свои аппетиты.

Александр Балдынюк, президент ассоциации "Укркондпром" утверждает: уже в начале этого года цены на какао-бобы поразили своим стремительным подъемом. Стоимость этого сырья за пару месяцев выросла вдвое, что не может не отразиться на ценниках шоколадных изделий.

"Если взять для сравнения сентябрь 2022 года, то стоимость какао была на уровне 2500 долларов за тонну, а сегодня мы видим цифру свыше 9000 долларов, и это еще не предел", – отметил Балдынюк.

В Украине официально установлено, что доля какао в шоколаде должна составлять не менее 35%. В соответствии с этим рост цен на какао очень чувствительно влияет на стоимость шоколада, где какао является ключевым ингредиентом.

"Когда главная составляющая в себестоимости продукции становится дороже вдвое, это оказывает существенное влияние на ценообразование в целом сегменте", — подчеркнул президент "Укркондпрома".

Балдынюк отметил, что уже сейчас наблюдается значительный рост цен на какао-бобы, и это лишь вопрос времени, когда такое удорожание ощутимо повлияет на украинский рынок.

"Цены на шоколад у нас растут, но этот процесс инертен. Хотя производство и держится на предварительных запасах и договорах, неизбежно приходит время обновления ценников, и тогда шоколад станет еще дороже", — утверждает Балдынюк.

Подтверждением этих слов стала информация от представителей торговых сетей. Татьяна Волчкова, руководитель управления закупок VARUS, сообщила, что с февраля цены на какао и шоколадные изделия уже выросли более чем на 10%, и это не предел.

Пресс-служба сети АТБ также отмечает рост цен на шоколад: за первый квартал 2024 года шоколадные изделия подорожали на 17-24% в зависимости от содержания какао.

В торговой сети NOVUS уже произошла переоценка закупочной цены шоколада и производители настроены на дальнейший рост цен. У украинских производителей этот рост составляет около 15%, в то время как импортеры говорят о 20-40%.

"До конца года цены будут повышаться. Мы стараемся не поднимать их слишком часто, но точного процента последующего повышения нам неизвестно", – комментируют в пресс-службе NOVUS.

Не исключено, что производители используют альтернативные ингредиенты для сохранения ценовой доступности продукции. Это может привести к увеличению количества шоколада с добавлением пальмового масла на полках магазинов.

Менеджер VARUS Татьяна Волчкова отмечает, что минимальная стоимость шоколадки массой 80 граммов может возрасти с 35 до 50 грн до лета этого года.

Ситуация с ценами на шоколад в Украине остается непрогнозируемой. Наталья Дубова, соучредительница Львовской мастерской шоколада, не дает конкретных цифр, но уверена, что тенденция роста цен будет длиться минимум год-полтора. Альтернативные источники какао-бобов, такие как Бразилия и Эквадор, не могут полностью удовлетворить потребности рынка в сырье.

Таким образом, украинским любителям следует готовиться к новым экономическим реалиям, где при желании побаловать себя шоколадом придется платить все больше и больше.