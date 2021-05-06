ДТЭК: как предприятие погрязло в скандалах

Портал "Комментарии" решил разобраться, в чем заключаются главные задачи той коммуникации ПАО "ДТЭК" с обществом, которуе пытаются построить в компании и как это у них получается.



Скандалы вокруг ДТЭК

Вечно скандальный "Роттердам плюс"

Пресловутая формула "Роттердам плюс", принятая 3 марта 2016 года на заседании Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), наверняка главная болевая точка ПАО "ДТЭК". Суть формулы сводилась к расчету стоимости электроэнергии исходя из средней цены на уголь в портах Нидерландов. Критики формулы заявили, что поскольку ДТЭК использовал для производства электроэнергии главным образом украинский и российский уголь, это позволяло завышать тарифы.

Несмотря на то, что формула прекратила свое действие с 1 июля 2019 года, с момента запуска в Украине рынка электроэнергии, ее "проклятие" преследует ДТЭК уже более 5 лет. Так, нынешний народный депутат Украины Андрей Герус еще в 2017 году стал главным критиком формулы и ДТЭК. Основанная им "Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг" ведет "счетчик убытков Украины от Роттердам плюс", который уже превышает 75 млрд грн.

Впрочем, позиция общественников мало кому интересна. В этом вопросе позиция Геруса оказалась близка олигархам Виктору Пинчуку и Игорю Коломойскому, бизнес которых является крупным потребителем электроэнергии, а медиаактивы позволяют развернуть мощную информационную кампанию. Настоящие проблемы начались после того как 24 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование по возможному факту служебных злоупотреблений членов НКРЭКУ при назначении формулы "Роттердам плюс".

Начиная с 27 августа 2020 года дело о "Роттердам плюс" закрывалось уже трижды с формулировкой "из-за отсутствия состава преступления", правомерность чего подтверждалось Высшим антикоррупционным судом. Полтора десятка экспертиз не нашли в формуле преступления, однако НАБУ продолжает придерживаться иной точки зрения. В итоге 21 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отменила свое же решение о закрытии дела от 9 апреля.

Пока это дело продолжается, компания ДТЭК регулярно появляется в критических публикациях СМИ, не говоря уже о критике со стороны отдельных лиц, а НАБУ продолжает расследование, иногда кидающее серьезную тень на предприятие.

Так, 15 декабря в ходе презентации НАБУ по делу "Роттердам +", на заседании Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, был опубликован фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на пост главы Минэнерго. Отметим, позже и. о. министра стала Ольга Буславец.

Пресс-служба ДТЭК отвергла все обвинения НАБУ, заявив, что "топ-менеджмент и сотрудники ДТЭК никогда не участвовали в переговорах или принятии решений о назначении кого-либо на государственные должности и все взаимодействие с руководителями отрасли и госорганов велось исключительно в рамках закона". Также в компании напомнили о закрытии самого дела и обвинили НАБУ в непрофессионализме, использовании сомнительных СМИ и экспертов, а саму публикацию телефонного разговора "политически мотивированной провокацией, которая не имеет ни малейшего отношения к делу "Роттердам+".

Также в ДТЭК периодически отбиваются от заявлений бывших и нынешних политиков, связывающих компанию с "Роттердам +". Так, генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук весной 2020 года обвинил экс-нардепа и блогера Викторию Войцицкую во лжи. Последняя заявила, что за время действия "Роттердам+" ДТЭК заработал около 4,7 млрд долл. В "ДТЭК Энерго" заявили, что "EBITDA" ДТЭК "Энерго" составила 3,2 млрд долл., из которых в бюджет Украины попали 360 млн долл., проценты по кредитам составили – 490 млн долл., инвестиции в экономику Украины – 1 млрд долл. В целом, с учетом всех расходов, чистый убыток предприятия за 4 года составил более 100 млн долл.

Тем не менее, позиции компании в деле "Роттердам +" явно слабеют.

29 апреля на сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) появилась информация о наложении на ряд компаний энергетической сферы Украины штрафов в размере 775 млн 483 тыс. 270 грн. Из 7 оштрафованных компаний 4 оказались структурными подразделениями ДТЭКа:

- ООО "ДТЭК Трейдинг" – 163,448 млн грн.;

- АО "ДТЭК Днепроэнерго" – 125,473 млн грн.;

- АО "ДТЭК Западэнерго" – 172,969 млн грн.;

- ООО "ДТЭК Востокэнерго" – 91,050 млн грн.

Хотя слова "Роттердам+" в сообщении АМКУ не звучит, однако официально компаниям ставится в вину "синхронное повышение цен в 2016-2019 годах по рекомендации Министерства энергетики и угольной промышленности". Несложно предположить, что имеется ввиду именно ситуация с ростом цен на уголь и тарифов на электроэнергию, тем более, АМКУ пишет о периоде нарушения с августа 2016 по июнь 2019 годов.

В ДТЭК назвали решение АМКУ "безосновательным, необъективным и предвзятым".

"Комитет формально подошел к рассмотрению дела, не исследовал ситуацию на рынке и условия ценообразования, не предоставил возможности компании в полной мере выразить позицию и проигнорировал ряд важных аргументов. Также Комитетом не были соблюдены процессуальные права сторон. В частности, рассмотрение осуществлялось по материалам, в ознакомлении с которыми компании было отказано, несмотря на ее просьбу. Материалы дела является набором статистических данных, в выводах к которым отсутствует логика и причинно-следственные связи", – сообщила пресс-служба компании

Скандалы ДТЭК: монополизм и игнорирование законодательства

Как утверждает сайт энергогенерирующего подразделения ДТЭКа, "ДТЭК Энерго", компания производит примерно 25% всей электроэнергии страны, а общая мощность электрогенерирующих мощностей составляет 17 ГВт. По данным СМИ у компании сосредоточены более 80% добычи угля, более 70% выработки тепловой электроэнергии, более 90% экспорта электроэнергии, что позволяет говорить о монополии компании.

Еще в 2019 году ряд экспертов и "Бизнес. Цензор" активно продвигали мысль о монополизме ДТЭКа не только в производстве электроэнергии, но и в ее распределении и розничным сегменте энергорынка посредством покупки облэнерго.

Директор по связям с общественностью и коммуникациям СКМ Наталья Емченко попыталась это утверждение оспорить, приведя 7 аргументов "против" такого утверждения. Правда СМИ это не убедило и ДТЭК продолжали обвинять в создании монополии и перестройке рынка электроэнергии "под себя".

В 2020 году журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко опубликовал якобы секретные документы из офиса ДТЭКа, в которых компания строила свою стратегию на контроль рынка. Как написал журналист, ДТЭК смог добиться полного запрета импорта электроэнергии, введения пошлины на импорт угля марки "Г", добываемого компанией, в размере 65%, остановки трёх блоков АЭС, запрета "Энергоатому" проводить аукционы для продажи э/э по двухсторонним договорам и запрета ТЭС использовать газ для производства электроэнергии, только уголь.

Как утверждал Лещенко, это удалось сделать во многом благодаря и. о. министра энергетики Ольги Буславец, и это обеспечило ДТЭК дополнительным доходом в 300 млн грн ежемесячно.

В 2021 году на энергорынке Украины разразился новый кризис – аварийные остановки ТЭС, наблюдается нехватка угля на их складах, есть риск веерных отключений, в которых Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус по традиции обвинил "ДТЭК" и Рината Ахметова. Как писали "Комментарии", проблемы носили системный характер, и во многом вина лежала на неправильной управленческой политике власти.

Тем не менее, в СБУ весной обвинили "ДТЭК" в нарушении законодательства в сфере производства электроэнергии, что может дестабилизировать энергетическую систему Украины. Во всяком случае так писал "Бизнес.Лига" со ссылкой на письмо замглавы СБУ Сергея Андрущенко к Кабинету министров.

Согласно письму за последние 12 лет на Запорожской ТЭС произошло четыре аварийных отключения энергоблоков, из-за чего на электростанции полностью или частично останавливалось производство электроэнергии. Комиссия, назначенная для рассмотрения последней из них (в феврале 2021 года), выявила ряд нарушений, а Запорожской ТЭС якобы рекомендовали реконструировать ряд своих объектов, но "фактически ни один из них не доведен до реального воплощения".

"Ненадежная работа Запорожской ТЭС усиливает угрозу операционной безопасности Объединенной энергетической системы Украины и нарушает безопасность поставок электроэнергии…", – процитировали в СМИ текст письма СБУ.

В ДТЭК тогда заявили, что "все первоочередные ремонты и реконструкции, которые определила комиссия для ТЭС, были выполнены. Изложенные в письме замглавы СБУ тезисы в ДТЭК считают "односторонними, предвзятыми и такими, что не базируются на официальном акте расследования". Причиной аварии стало короткое замыкание на подстанции Луч "Запорожьеоблэнерго", о чем якобы говорится в акте расследования спецкомиссии.

28 апреля на Запорожской ТЭС отключился энергоблок №3 из-за срабатывания защиты клапанов турбины, как почеркнули в "ДТЭК Энерго", отключение произошло без перебоев энергоснабжения собственных нужд или отключения потребителей.

Скандалы ДТЭК: когда подводят сотрудники

Впрочем, иногда источником скандалов становятся не эксперты и СМИ, а собственные сотрудники и этот вариант является, пожалуй, наиболее неприятным для компании, даже при наличии многочисленной и оперативной пресс-службы.

В декабре 2017 года тогда еще журналист, а сейчас нардеп Александр Дубинский, опубликовал переписку в Верховной Раде между нардепом Оппоблока Юрия Воропаева и юристом "ДТЭК" Алексеем Захарчуком с просьбой убедить главу фракции Оппоблока Юрия Бойко не поддерживать "антиахметовский" законопроект №7359, касающийся НКРЭКУ. На что юрист ДТЭК Захарчуку объясняет, что законопроект "недопустим к принятию", "недоработан" и "косой" и "они против".

Таким образом, Дубинский утверждал, что фракция "Оппозиционного блока" как минимум по энергетическим вопросам консультируется или даже курируется Алексеем Захарчуком. Тем не менее, последний продолжает оставаться директором по регуляторным и правовым вопросам ДТЭК (назначен в августе 2014 года).

Другим топ-менеджером, который спровоцировал скандал в отечественных СМИ, стал директор "СКМ" по международным связям и взаимоотношениям с инвесторами Джок Мендоза-Вилсон.

В интервью "Интерфакс-Украина" топ-менеджер "СКМ" комментировал иск кипрской компании Raga в Лондонский суд требовавшей с "СКМ" заплатить 820 млн долл. за купленный компанией в 2013 году "Укртелеком", который сама Raga приватизировала в 2011 году примерно за 1,3 млрд долл. Спустя 2 года кипрский офшор "СКМ" – "SCM Financial Overseas Limited" купил "Укртелеком" за 860 млн долл., из которых перечислил только 100 млн долл.

Мендоза-Вилсон тогда обвинил продавцов в том, что приватизация прошла с нарушениями, реальным покупателем был Дмитрий Фирташ и помогал в этой сделке тогдашний глава СБУ Валерий Хорошковский, что вызывало вопросы, почему в таком случае такой сомнительный актив был куплен "СКМ".

В конце концов, в январе 2020 года, как утверждала "Экономическая правда", "СКМ" заплатила фирме Raga более 700 млн долл., а Джок Мендоза-Вилсон продолжает работать в компании самого богатого украинца.

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