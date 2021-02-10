Нехватка угля, тарифный шантаж и риск отключений: кто устроил бардак на рынке украинской энергетики

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Таисия Ерохина
В Украине происходят аварийные остановки ТЭС, наблюдается нехватка угля на их складах, есть риск веерных отключений. Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (фракция "Слуга народа") и экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина") вступили в дискуссию — кто виноват и что делать. Одни обвиняют в ситуации Рината Ахметова и его ДТЭК, считая, что идет шантаж действующей власти с целью повышения тарифов на электроэнергию. Другие считают, что виновата как раз таки (без)действующая власть. "Комментарии" разобрались в ситуации вместе с экспертами.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий
Дмитрий Марунич отмечает: "Национальная комиссия, осуществляющая
госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)
предупреждала, что сложившаяся ситуация может спровоцировать общесистемную
аварию в объединенной энергосистеме Украины, введение аварийных графиков
прекращения энергоснабжения потребителей. Очевидно, что когда вся страна начала
обсуждать проблемы теплогенерации, чиновникам, управленцам нужно было найти
оправдание своим решениям — и назначить виновников в критической ситуации. В
итоге обвинили в отсутствии угля и теплогенерции Энергоатом. Об этом говорил, в
частности, замминистра энергетики Юрий Бойко, бывшая и.о. главы Минэнерго Ольга
Буславец. Они утверждали, что смещение графиков ремонтов трех блоков
Запорожской АЭС суммарной длительностью 150 суток – это эквивалент 1,6 млн тонн
угля, которого сейчас не хватает на складах ТЭС".
При этом Дмитрий Марунич напоминает, что в
ноябре-декабре прошлого года ТЭС произвели примерно на 60% больше
электроэнергии, чем было запланировано в прогнозном балансе.
"Возникает вопрос — как для производства
такого количества дополнительной энергии (58%) удалось сократить запасы угля на
целых 350%? Это невозможно в принципе. Очевидно, что если бы запасы угля на
складах ТЭС в октябре-2020 года были действительно рекордными, как об этом
сообщало Минэнерго, то ТЭС просто не успели бы их использовать", — подчеркивает
эксперт.
Он также отмечает, что с августа-2020,
Энергоатом перевыполнил показатель прогнозного баланса примерно на 35%. А
тепловая генерация — всего на 15%.
"При этом АЭС по объективным причинам не
выполнили показатель прогнозного баланса в декабре прошлого года (примерно на
7%), а ТЭС — в августе, сентябре и октябре, а также в январе-2021 — суммарно на
42,7%. Все эти данные подтверждает Укрэнерго. В целом ситуация демонстрирует,
что наибольшие проблемы — в низкой эффективности управления отраслью со стороны
Минэнерго, — считает Дмитрий Марунич. — Оно разработало нереалистичный
прогнозный баланс электроэнергии при его корректировке весной-2020. А также не
смогло найти действенных решений для того, чтобы избежать ситуации с падением
запасов угля уже осенью 2020 года".
По словам эксперта, обращает на себя внимание
также рекордно большая мощность блоков ТЭС, которая оказалась неожиданно
недоступной.
"Они были выведены в аварийный ремонт. На
начало февраля такая мощность составляла примерно 5,5-6,5 гигаватт. Такой
ситуации не было никогда на протяжении последних лет работы энергосистемы. И
именно из-за нее диспетчерам пришлось заказывать необходимую электроэнергию, в
том числе, в Беларуси, — поясняет Дмитрий Марунич. — Очевидно также, что ТЭС не
воспользовались благоприятной конъюнктурой, которая сложилась на рынке к
середине осени — и не смогли продать больше электроэнергии по более высоким
ценам. Тогда можно было привести уголь, но этого почему-то не сделали. Почему?
С этим должен разбираться регулятор — НКРЭКУ, органы госвласти. А участники
рынка должны дать соответствующие ответы".
Экономический и политический эксперт Тарас
Загородний считает, что в создавшейся ситуации виноваты все. Но больше вопросов
к власти.
"Она не организовала энергорынок таким
образом, чтобы он работал стабильно. Не решен вопрос с "зеленой энергетикой",
тарифы на которую в Украине — самые высокие в Европе. В результате АЭС, другие
традиционные производители энергетики, работают на дотирование убыточной
"зеленой энергетики", которая "съедает" около миллиарда долларов в год. Как
следствие — дисбаланс на и без того хаотичном рынке. Принимаются странные
решения об импорте электроэнергии из России (через Беларусь). В импорте дешевой
электроэнергии заинтересованы тем, у кого есть энергоемкое производство. Люди,
близкие к Коломойскому и Пинчуку", — отмечает Тарас Загородний.
При этом, подчеркивает он, простаивают наши
АЭС, которые могут обеспечить людей энергией низкой стоимости.
"Почему-то проводятся ремонты среди зимы, хоть
есть более подходящее время. Почему-то отмечается нехватка угля на ТЭС. С
другой стороны, чтобы они могли закупать уголь, у них должны быть деньги. А их
нет – всё "сжирает" та самая "зеленая энергетика". В которой уже крутят
интересны не только наших зарубежных "товарищей" (вложились в это выгодное
дело, а теперь "доят" нас), но и некоторых украинских финансово-промышленных
групп", — говорит эксперт.
Тем временем стало известно, что Национальная
комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных
услуг (НКРЭКУ), планирует 12 февраля завершить внеочередные проверки тепловых
генкомпаний (ГК ТЭС) из-за критически низких запасов угля на их складах. А
теплоэнергетика, как известно, — вотчина Ахметова.
Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк уже огласил
предварительные выводы: похоже, все без исключения компании имели заниженные
запасы угля. Согласно данным "Укрэнерго", ситуация с запасами угля на
складах тепловых электростанций — критическая. По состоянию на 8 февраля его
там оставалось на 43% меньше минимально необходимых запасов.
"Из-за хаоса управления мы получили общий
бардак практически везде. И каждый в этом бардаке пытается что-то урвать", —
резюмирует Тарас Загородний.
Ранее эксперты спрогнозировали, к чему должна
приготовиться украинская
экономика в 2021 году.
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