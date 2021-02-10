Нехватка угля, тарифный шантаж и риск отключений: кто устроил бардак на рынке украинской энергетики

В Украине происходят аварийные остановки ТЭС, наблюдается нехватка угля на их складах, есть риск веерных отключений. Председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (фракция "Слуга народа") и экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко (фракция "Батькивщина") вступили в дискуссию — кто виноват и что делать. Одни обвиняют в ситуации Рината Ахметова и его ДТЭК, считая, что идет шантаж действующей власти с целью повышения тарифов на электроэнергию. Другие считают, что виновата как раз таки (без)действующая власть. "Комментарии" разобрались в ситуации вместе с экспертами.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Наибольшие проблемы — в низкой эффективности управления отраслью со стороны Минэнерго"

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отмечает: "Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предупреждала, что сложившаяся ситуация может спровоцировать общесистемную аварию в объединенной энергосистеме Украины, введение аварийных графиков прекращения энергоснабжения потребителей. Очевидно, что когда вся страна начала обсуждать проблемы теплогенерации, чиновникам, управленцам нужно было найти оправдание своим решениям — и назначить виновников в критической ситуации. В итоге обвинили в отсутствии угля и теплогенерции Энергоатом. Об этом говорил, в частности, замминистра энергетики Юрий Бойко, бывшая и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец. Они утверждали, что смещение графиков ремонтов трех блоков Запорожской АЭС суммарной длительностью 150 суток – это эквивалент 1,6 млн тонн угля, которого сейчас не хватает на складах ТЭС".

При этом Дмитрий Марунич напоминает, что в ноябре-декабре прошлого года ТЭС произвели примерно на 60% больше электроэнергии, чем было запланировано в прогнозном балансе.

"Возникает вопрос — как для производства такого количества дополнительной энергии (58%) удалось сократить запасы угля на целых 350%? Это невозможно в принципе. Очевидно, что если бы запасы угля на складах ТЭС в октябре-2020 года были действительно рекордными, как об этом сообщало Минэнерго, то ТЭС просто не успели бы их использовать", — подчеркивает эксперт.

Он также отмечает, что с августа-2020, Энергоатом перевыполнил показатель прогнозного баланса примерно на 35%. А тепловая генерация — всего на 15%.

"При этом АЭС по объективным причинам не выполнили показатель прогнозного баланса в декабре прошлого года (примерно на 7%), а ТЭС — в августе, сентябре и октябре, а также в январе-2021 — суммарно на 42,7%. Все эти данные подтверждает Укрэнерго. В целом ситуация демонстрирует, что наибольшие проблемы — в низкой эффективности управления отраслью со стороны Минэнерго, — считает Дмитрий Марунич. — Оно разработало нереалистичный прогнозный баланс электроэнергии при его корректировке весной-2020. А также не смогло найти действенных решений для того, чтобы избежать ситуации с падением запасов угля уже осенью 2020 года".

По словам эксперта, обращает на себя внимание также рекордно большая мощность блоков ТЭС, которая оказалась неожиданно недоступной.

"Они были выведены в аварийный ремонт. На начало февраля такая мощность составляла примерно 5,5-6,5 гигаватт. Такой ситуации не было никогда на протяжении последних лет работы энергосистемы. И именно из-за нее диспетчерам пришлось заказывать необходимую электроэнергию, в том числе, в Беларуси, — поясняет Дмитрий Марунич. — Очевидно также, что ТЭС не воспользовались благоприятной конъюнктурой, которая сложилась на рынке к середине осени — и не смогли продать больше электроэнергии по более высоким ценам. Тогда можно было привести уголь, но этого почему-то не сделали. Почему? С этим должен разбираться регулятор — НКРЭКУ, органы госвласти. А участники рынка должны дать соответствующие ответы".

"Из-за хаоса управления мы получили общий бардак практически везде"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что в создавшейся ситуации виноваты все. Но больше вопросов к власти.

"Она не организовала энергорынок таким образом, чтобы он работал стабильно. Не решен вопрос с "зеленой энергетикой", тарифы на которую в Украине — самые высокие в Европе. В результате АЭС, другие традиционные производители энергетики, работают на дотирование убыточной "зеленой энергетики", которая "съедает" около миллиарда долларов в год. Как следствие — дисбаланс на и без того хаотичном рынке. Принимаются странные решения об импорте электроэнергии из России (через Беларусь). В импорте дешевой электроэнергии заинтересованы тем, у кого есть энергоемкое производство. Люди, близкие к Коломойскому и Пинчуку", — отмечает Тарас Загородний.

При этом, подчеркивает он, простаивают наши АЭС, которые могут обеспечить людей энергией низкой стоимости.

"Почему-то проводятся ремонты среди зимы, хоть есть более подходящее время. Почему-то отмечается нехватка угля на ТЭС. С другой стороны, чтобы они могли закупать уголь, у них должны быть деньги. А их нет – всё "сжирает" та самая "зеленая энергетика". В которой уже крутят интересны не только наших зарубежных "товарищей" (вложились в это выгодное дело, а теперь "доят" нас), но и некоторых украинских финансово-промышленных групп", — говорит эксперт.

Тем временем стало известно, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует 12 февраля завершить внеочередные проверки тепловых генкомпаний (ГК ТЭС) из-за критически низких запасов угля на их складах. А теплоэнергетика, как известно, — вотчина Ахметова.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк уже огласил предварительные выводы: похоже, все без исключения компании имели заниженные запасы угля. Согласно данным "Укрэнерго", ситуация с запасами угля на складах тепловых электростанций — критическая. По состоянию на 8 февраля его там оставалось на 43% меньше минимально необходимых запасов.

"Из-за хаоса управления мы получили общий бардак практически везде. И каждый в этом бардаке пытается что-то урвать", — резюмирует Тарас Загородний.

Ранее эксперты спрогнозировали, к чему должна приготовиться украинская экономика в 2021 году.

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