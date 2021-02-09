Что будет с украинской экономикой в 2021 году: прогноз аналитиков

Опрос агентства Reuters показал, что украинская экономика возобновит рост во втором квартале 2021 года (сократится на 0,5% в январе-марте в сравнении с тем же периодом предыдущего года, но затем вырастет на 10,2% во втором квартале с низкого уровня) после пяти кварталов спада. Но при условии, что правительство будет продолжать ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. "Комментарии" вместе с экспертами выяснили, оправдан ли прогноз и что может его улучшить или ухудшить в украинских реалиях.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Важен положительный итог переговоров с МВФ"

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб подчеркивает, что в целом результат опроса агентства Reuters качественно совпадает с официальными прогнозами Кабмина.

"Но для такого позитивного прогноза нужно, чтобы пандемия коронавируса пошла на спад, и были значительно ослаблены ограничения, введенные из-за нее, — поясняет Вадим Иосуб. — Кроме того, критически важно восстановление экономики в странах — основных торговых партнерах".

Не менее важен, по мнению эксперта, положительный итог переговоров с МВФ и договоренности по новым траншам кредита этой организации. Это поможет рефинансировать внешний долг без существенного снижения международных активов, профинансировать дефицит бюджета и привлечь деньги других кредиторов.

"Важно продемонстрировать политическую волю для судебной реформы и борьбы с коррупцией, — отмечает Вадим Иосуб. — Это улучшит инвестиционную привлекательность страны, будет способствовать росту внутренних и иностранных инвестиций в экономику".

"Большинство реформ — на тормозах, а политический кризис обостряется"

Экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко считает, что прогноз агентства Reuters не внушает оптимизма.

"Фактически украинская экономика топчется на месте. Показатель 10,2% — это не о росте как таковом, а о восстановлении экономики. Ведь в апреле-июне 2020 украинская экономика сократилась на 11,4%, — напоминает Александр Вовченко. — Роль спасителей, по прогнозам аналитиков, играют аграрии и строители, которые уже традиционно являются кормильцами для нашей экономики. Много других секторов экономики продолжают находиться в режиме "паузы". Каких-то глобальных действий по их запуску не наблюдается".

Эксперт призывает не забывать, что кроме пандемии коронавируса, Украина до сих пор находится в состоянии войны. К тому же, большинство реформ — на тормозах, а политический кризис обостряется.

"Дать толчок для восстановления и роста экономики смогут правильные, слаженные, целенаправленные государственные решения. Пока у нас в этом контексте нет четкого порядка. В украинской экономике слишком много политики. И только четкое разграничение политики и экономики способно содействовать наведению хоть какого-то порядка", — уверен Александр Вовченко.

По его мнению, обеспечить рост экономики может постепенное восстановление каждого ее сектора — шаг за шагом.

"А для этого нужно привлекать профессионалов своего дела, а не давать на откуп малоквалифицированным работникам целые экономикоформирующие сферы. Обеспечение верховенства права, реальная борьба с коррупцией, защита частной собственности, реформирование правоохранительной системы — это то, чего годами ждут украинцы, предприниматели, инвесторы. И это непременно будет способствовать росту экономики. Когда, наконец, всем этим займутся на деле, а не лишь на словах", — резюмирует эксперт.

Как сообщалось, прогнозы среди представителей украинского бизнеса малопозитивны. Прогнозируется повышение цен и сокращение штатов.

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