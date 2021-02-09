Что будет с украинской экономикой в 2021 году: прогноз аналитиков

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Таисия Ерохина
Опрос агентства Reuters показал, что
украинская экономика возобновит рост во втором квартале 2021 года (сократится
на 0,5% в январе-марте в сравнении с тем же периодом предыдущего года, но затем
вырастет на 10,2% во втором квартале с низкого уровня) после пяти кварталов
спада. Но при условии, что правительство будет продолжать ослаблять
ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. "Комментарии" вместе с
экспертами выяснили, оправдан ли прогноз и что может его улучшить или ухудшить
в украинских реалиях.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб
подчеркивает, что в целом результат опроса агентства Reuters качественно
совпадает с официальными прогнозами Кабмина.
"Но для такого позитивного прогноза нужно,
чтобы пандемия коронавируса пошла на спад, и были значительно ослаблены
ограничения, введенные из-за нее, — поясняет Вадим Иосуб. — Кроме того,
критически важно восстановление экономики в странах — основных торговых
партнерах".
Не менее важен, по мнению эксперта,
положительный итог переговоров с МВФ и договоренности по новым траншам кредита этой
организации. Это поможет рефинансировать внешний долг без существенного
снижения международных активов, профинансировать дефицит бюджета и привлечь
деньги других кредиторов.
"Важно продемонстрировать политическую волю
для судебной реформы и борьбы с коррупцией, — отмечает Вадим Иосуб. — Это
улучшит инвестиционную привлекательность страны, будет способствовать росту
внутренних и иностранных инвестиций в экономику".
Экономический эксперт, кандидат экономических
наук Александр Вовченко считает, что прогноз агентства Reuters не внушает
оптимизма.
"Фактически украинская экономика топчется на месте. Показатель 10,2% — это не о росте как таковом, а о восстановлении
экономики. Ведь в апреле-июне 2020 украинская экономика сократилась на 11,4%, —
напоминает Александр Вовченко. — Роль спасителей, по прогнозам аналитиков,
играют аграрии и строители, которые уже традиционно являются кормильцами для
нашей экономики. Много других секторов экономики продолжают находиться в режиме
"паузы". Каких-то глобальных действий по их запуску не наблюдается".
Эксперт призывает не забывать, что кроме
пандемии коронавируса, Украина до сих пор находится в состоянии войны. К тому
же, большинство реформ — на тормозах, а политический кризис обостряется.
"Дать толчок для восстановления и роста
экономики смогут правильные, слаженные, целенаправленные государственные
решения. Пока у нас в этом контексте нет четкого порядка. В украинской
экономике слишком много политики. И только четкое разграничение политики и
экономики способно содействовать наведению хоть какого-то порядка", — уверен
Александр Вовченко.
По его мнению, обеспечить рост экономики может
постепенное восстановление каждого ее сектора — шаг за шагом.
"А для этого нужно привлекать профессионалов
своего дела, а не давать на откуп малоквалифицированным работникам целые
экономикоформирующие сферы. Обеспечение верховенства права, реальная борьба с
коррупцией, защита частной собственности, реформирование правоохранительной
системы — это то, чего годами ждут украинцы, предприниматели, инвесторы. И это
непременно будет способствовать росту экономики. Когда, наконец, всем этим
займутся на деле, а не лишь на словах", — резюмирует эксперт.
Как сообщалось, прогнозы среди представителей
украинского бизнеса малопозитивны. Прогнозируется повышение
цен и сокращение штатов.
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