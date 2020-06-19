«Слуга двух господ»: что не так с программой Шмыгаля, дважды не принятой Радой

Правительство Дениса Шмыгаля если и запомнится украинцам, то в первую очередь тем, что его программа не была принята депутатами дважды. Первый вариант экономисты со смехом называли "курсовой работой студента-первокурсника" и "рефератом без единой цифры". Вторая, "доработанная" версия, снова никого не впечатлила: в Раде ее назвали "школьным сочинением" и "туфтой".



Новая программа Шмыгаля: дорабатывали, но недоработали

В четверг, 18 июня, Верховная Рада не поддержала доработанную программу деятельности правительства. Премьер пытается делать хорошую мину при плохой игре, старательно убеждая всех вокруг, что "ничего такого" не случилось.

В частности, после того, как нардепы во второй раз не поддержали программу правительства, Шмыгаль заявил, что Кабмин продолжит выполнять намеченные задачи и работать… по непринятой программе.

"Парламент не поддержал программу деятельности правительства, – написал глава Кабмина в своем телеграм-канале. – Но для нас это ничего не меняет. Мы продолжим выполнять намеченные задачи. Это и поддержка украинского производителя, поддержка малого и среднего бизнеса, это поддержка энергетиков, фермеров и много других шагов, которых ожидает общество. Я неоднократно говорил, что наше правительство не интересует иммунитет – нас интересует благосостояние государства".

Новая программа Шмыгаля: теперь без иммунитета

Про иммунитет Денис Шмыгаль упомянул не просто так: политологи буквально в один голос говорят о том, что именно нежелание давать этому правительству год беспроблемного существования и стало основной причиной непринятия программы.

С политологами солидарны и экономисты.

"Программа не могла быть поддержана, чтобы правительство не получило иммунитет, – отметил в беседе с "Комментариями" экономист Владислав Банков. – Это способ удержать "команду Ахметова" в узде. Что касается содержания программы, то оно не имеет никакого значения: это политический вопрос".

"Сегодня идет постепенная подготовка к формированию нового Кабмина", – добавил глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко.

А экономист Андрей Мартынюк говорит, что отказ Верховной Рады давать, мягко говоря, не слишком профессиональному правительству годовую индульгенцию, выглядит вполне логично. Особенно учитывая, что страна вошла в кризис и надежд на то, что это правительство сможет нас из него вывести, нет.

Еще глубже развил "линию иммунитета" эксперт института Growford Алексей Кущ.

"Предыдущее правительство было сформировано внешними силами управления, оно было более "стандартизировано" и более "послушно": президент сказал написать заявление об отставке – Гончарук написал, – поясняет эксперт. – Правительство Шмыгаля создано олигархическим консенсусом и с ним так просто разобраться не получится. Говоря образно, если внешнее управление проводит семинары и тренинги, то внутреннее может и в глаз дать. Словом, в отношении этого правительства нет уверенности, что они встанут и уйдут, сколько бы президент к этому не призывал. Поэтому, действительно, чтобы не было сюрпризов, иммунитет этому правительству лучше не давать".

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что провал программы свидетельствует о постепенной утрате президентом контроля над своей фракцией: слишком уж мало голосов было от представителей партии "Слуга народа". При этом эксперт не исключает и хитрый ход Зеленского, который планирует без помех отправить правительство Шмыгаля в отставку, предварительно обвинив во всех проблемах страны. Ведь по мере развития кризиса и усиления проблем в экономике, к действующему правительству неизбежно возникнет немало вопросов.

"Как показало голосование, далеко не все депутаты готовы взять на себя ответственность за действия правительства и предоставить ему иммунитет, – резюмировал Сергей Родлер. – Не думаю, что этот провал связан с содержанием самой программы, хотя, конечно, не стоит забывать и об оппозиционерах, которые действительно не согласны со стратегией. В любом случае чего-то сверхъестественного не произошло. Просто теперь группам, настроенным против, будет легче давить на правительство, а оно, в свою очередь, сможет продолжить работать по своему плану".

Новая программа Шмыгаля: вопреки меморандуму МВФ

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что кроме политической, в этом своеобразном демарше Верховной Рады есть и экономическая составляющая. Профильные эксперты говорят, что дело даже не столько в том, что экономическая часть слабовата, сколько в том, что она по целому ряду пунктов противоречит меморандуму МВФ.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин относится к тем немногим экономистам, которые считают, что второй вариант программы правительства оказался более взвешенным. И вопросы здесь поднимались правильные: экономический патриотизм, налоговая и регуляторная гильотина, регулирование госзакупок и тому подобное.

"Все это очень правильные намерения, но здесь свою роль сыграла политическая нестабильность вокруг премьера Шмыгаля, – говорит эксперт. – А раздражителем, способствовавшим непринятию программы, стало подписание меморандума с МВФ".

Олег Пендзин поясняет: правительственная программа идет вразрез с подписанным меморандумом. Например, в то время как программой предусмотрена "налоговая гильотина" и создание технологических парков со льготными условиями для стартапов и сокращенной системой налогообложения, меморандум предполагает расширение налоговой базы, то есть, говоря простым языком, увеличение налоговой нагрузки.

Еще пример: программа правительства обещает индексировать пенсии и повышать благосостояние украинцев, а в меморандуме украинские власти взяли на себя обязательство поднимать цену на газ для населения.

Или, например, согласно меморандуму, система госзакупок меняться не будет, а в программе действий правительства обещают всеми силами поддерживать отечественного производителя.

"Поскольку меморандум и программа правительства противоречат друг другу по многим пунктам, возникает вполне резонный вопрос: так что правительство планирует выполнять – условия меморандума или пункты собственной программы? – продолжает Пендзин. – И, на мой взгляд, ответ очевиден. Судя по тому, что украинцы привыкли быстро забывать обещания власти, а МВФ, наоборот, жестко контролирует выполнение странами взятых на себя обязательств, программу, скорее всего, выполнять и не собирались".

Алексей Кущ считает, что на самом деле ситуация еще печальнее, и правительство не планировало выполнять ни то, ни другое. Эксперт говорит, что нынешнее правительство ему напоминает "слугу двух господ", поскольку пытается, по крайней мере, на словах, угодить и народу, и кредитору. Но на деле этого не произойдет: как мы хорошо помним из классики, предприимчивый герой комедии Карло Гольдони обманывал обоих хозяев.

Ранее "Комментарии" пытались спрогнозировать, сможет ли Украина восстановить экономику раньше 2024 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!