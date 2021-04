Средний класс уходит, блокчейн и золото остаются

Все более заметно, как экономический мир делиться по нескольким разломам: отношение к криптовалютам, решениями в области инноваций в банковских платежах, ставка на золото, ставка на землю – как инструмент продовольственной безопасности. А также по отношению к среднему классу. Это тоже ценность, которую могут заметить слишком поздно…

Склады Brooks Brothers в Коннектикуте после банкротства(Фото из открытых источников)

Какие ценностные приоритеты выбирает каждая страна – в деловых итогах недели.



Суббота, Воскресенье

(17-18 апреля)

Эрдоган раздает еду

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции согласно личному распоряжению главы Реджепа Тайипа Эрдогана закупило картофель и лук у фермеров и начало раздавать их нуждающимся. Похожие сцены можно было наблюдать и днем ранее, 17 апреля, в районе Эйюбие юго-восточной провинции Шанлыурфа, где произошла давка, когда люди пытались пробиться к бесплатно распределяемым овощам.

18 апреля бесплатную картошку и другие овощи раздавали по распоряжению президента Реджепа Тайипа Эрдогана в юго-восточной провинции Диярбакыр, где преобладает курдское население. Ажиотаж, с которым люди накинулись на "социальное продовольствие", свидетельствует о том, что значительная часть населения страны остро нуждается в основных продуктах питания, пишет в понедельник турецкий информационно-аналитический портал Duvar.

Относительный рост цен на нефть и удобрения, а также засушливая погода в стране, последствия которой вынудили президента Турции Эрдогана обратиться ранее с призывом к гражданам экономно потреблять пресную воду, стали одними из причин роста продовольственной инфляции.

Средний класс уходит

Согласно недавней оценке Pew Research Center, мировой средний класс (в исследовании к нему относится население, получающее от 10 до 50 долларов в день) сократился в прошлом году впервые с 1990-х. Около 150 млн человек — число, равное населению Великобритании и Германии, вместе взятых, — резко спустились по социально-экономической лестнице. Например, в Индии средний класс сократился на треть (32%), в странах Южной Азии — на 25%, в африканских странах ниже Сахары — на 11%, на Ближнем Востоке — на 10%. В Китае средний класс уменьшился на 4%, а европейских странах и Центральной Азиии – на 3%.

В целом за время пандемии по всему миру скатилось по социальной лестнице около 150 млн людей. Особенно сильно спад благосостояния затронул неблагополучные страны Юго-Восточной Азии и юга Африки.





В Бразилии рухнул спрос на мясо

Около 45% мощностей скотобоен страны сейчас простаивают из-за того, что потребители стали есть меньше мяса.

Рост экспорта мяса в Китай приводит к росту цен на скот. В то же время на фоне практически рекордной безработицы бойни не могут полностью переложить более высокие затраты на потребителей.

Данные сельскохозяйственного агентства Conab показывают, что в 2020 г потребление говядины на душу населения в стране, известной своими стейками, упало на 5%, до 29,3 кг (64,6 фунта). Это является самым низким уровнем с 1996 года.

При этом в марте поставки бразильской говядины в Китай, по сравнению с прошлым годом, выросли на 33%.

Голосовая социальная сеть Clubhouse собрала 4 млрд долл.

Основным инвестором стала венчурная компания Andreessen Horowitz, говорится в пресс-релизе Clubhouse. В раунде также участвовали фонд Юрия Мильнера DST Global, американская инвестиционная компания Tiger Global и венчурный инвестор и предприниматель из Кремниевой долины Элад Гила. Всего за время существования Clubhouse в компанию вложились в совокупности 200 инвесторов.

Привлеченные средства позволят Clubhouse расширить команду, инвестировать в локализацию и доступность функций, запускать новые программы и улучшить поиск комнат, говорится в сообщении компании.





Tesla разбилась и упала на 5 миллиардов долларов

В воскресенье американские СМИ сообщили, что двое мужчин погибли в аварии в Техасе, когда ехали в автомобиле Tesla, который, по словам полиции, был на автопилоте.

Автомобиль ехавший на высокой скорости поздно вечером в субботу к северу от Хьюстона, врезался в дерево и загорелся, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на шерифа округа Харрис Марка Хермана.

Когда прибыла полиция, один из двух пострадавших сидел на переднем пассажирском сиденье, а другой — на заднем.

После публикации об этом инциденте, и последующего за ней падения стоимости акций, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск за последние сутки потерял более 5 миллиардов долларов.

Понедельник, 19 апреля





Лондон покинули 440 компаний

Исследовательская организация New Financial подсчитала, что из-за "Брексита" 440 компаний покинули Лондон или перевели оттуда в ЕС существенную часть своих операций.

Больше всего компаний — 135, или 25% от общего числа — переместилось в Дублин, на втором месте находится Париж — 102 компании, или 19%, на третьем — Люксембург — 95 компаний, или 17%. В число популярных городов для переезда из Лондона также вошли Франкфурт (63 компании), Амстердам (48), Мадрид (18), Брюссель (15) и Стокгольм (четыре).

Чаще всего на переезд решались компании, работающие в сфере управления активами и частным капиталом, а также банки и инвестбанки, диверсифицированные финансовые компании и страховщики. По подсчетам New Financial, банки перевели или переводят из Великобритании в ЕС операции по управлению активами на сумму более 900 млрд фунтов стерлингов, а страховщики и управляющие компании — на сумму более 100 млрд. фунтов стерлингов.

Выходим на "Простір"

Национальная платежная система "Простір" может стать конкурентом платежных систем Visa и Mastercard в Украине, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, "Простір" сегодня принимают 98% POS-терминалов, а после кобейджинга с международной платежной системой UnionPay эта платежная система перестала быть только локальной.

НБУ работает над повышением безопасности расчетов карточками "Простір", в частности над реализацией технологии многофакторной аутентификации платежей в Интернете (3D Secure), над добавлением карт системы в смартфон, и изучает возможность применения технологической платформы системы для создания в Украине системы быстрых платежей (account to account).

По словам Шевченко, за 2020 год к системе "Простір" подключилось пять новых участников, и сегодня участниками системы являются 56 финучреждений. Он добавил, что почти половина украинских банков (37) осуществляют эмиссию или эквайринг карт "Простір".

Дым сигарет с ментолом…

Администрация Байдена рассматривает возможность ограничения уровня никотина в сигаретах. В отчете со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, в понедельник акции табачных компаний резко упали.

В отчете также говорится, что государственные чиновники приближаются к крайнему сроку, когда им необходимо сообщить, будут ли они преследовать запрет на сигареты с ментолом. Согласно отчету, ограничение никотина может осуществляться отдельно или в сочетании с запретом на ментол.

Администрация Байдена пытается определить, следует ли снижать уровень никотина в связи с запретом ментола или проводить это в качестве отдельной политики, сообщили The Journal.

Никотин не вызывает рак, но вызывает привыкание. Цель снижения уровня никотина — сделать так, чтобы сигареты вызывали меньшее привыкание, в надежде убедить курильщиков бросить курить или перейти на другие продукты, которые считаются более безопасными.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, контролирующее табак, отказалось комментировать отчет.

Каждая четвертая фирма в мире может обанкротиться после Covid

Согласно обзору ЕБЦ, четверть более мелких фирм может потерпеть крах по мере развития пандемии.

Согласно исследованию, проведенному совместно с Институтом экономических и социальных исследований, наиболее пострадали от кризиса отели и рестораны, в то время как секторы оптовой торговли и бизнес-услуг претерпели меньше всего.

В среднем 40% компаний сокращают расходы на борьбу с пандемией. При этом расходы упали на 8,5%. Более 30% предприятий понесли убытки, а еще 30% остались безубыточными.

Исследование было представлено на конференции в понедельник.

Согласно опросу, 5,4% малых и средних предприятий были убыточными в 2019 году и все еще "боролись" в 2020 году. А 19%, которые испытывали трудности в 2020-м, в 2019-м выходили на уровень безубыточности.

Еще 42% малых и средних предприятий, которые были прибыльными в 2019 году и испытывали трудности в 2020-м, должны иметь "лучшие перспективы восстановления жизнеспособности торговли", как только экономика вновь откроется.

Исследование показало, что около 61% малых и средних предприятий получали субсидии на заработную плату во время пандемии, 20% компаний использовали налоговые склады, а менее 6% фирм — инициативы по кредитованию.

Exxon будет ловить углерод

Exxon Mobil (XOM.N) в понедельник объявила о предложении государственно-частного проекта по хранению углерода. Согласно ему, выбросы углекислого газа, вызывающие потепление на планете, будут собирать с нефтехимических заводов США и закапывать глубоко под Мексиканским заливом.

План потребует "100 миллиардов долларов или более" от компаний и государственных учреждений. Это даст возможность хранить 50 миллионов метрических тонн CO2 к 2030 году, а к 2040 году удвоить мощность, сказал в понедельник Джо Бломмарт, президент подразделения Exxon по низкоуглеродным решениям.





Вторник, 20 апреля





Британская крипта

Глава минфина Великобритании Риши Сунак сообщил о начале разработки собственной криптовалюты страны, которая получит название бриткойн.

Вопрос о разработке бриткоина или поддержке другой электронной валюты находится на рассмотрении Банка Англии.

Электронный аналог фунта стерлингов даст предприятиям возможность иметь свои счета в Банке Англии и исключать посредников при проведении расчетов и программах кредитования.

В данный момент мировым лидером по внедрению национальной электронной валюты является Китай.

Счета украинцев динамят

Украинские вкладчики начали жаловаться на то, что иностранные банки закрывают их счета без объяснения причин. В частности, речь идет о вкладчиках французских банков, и даже вкладчиках, у которых есть вид на жительство.

Несложно догадаться, что такая ситуация коснулась далеко не бедных людей. При этом в других французских банках украинцев тоже "динамят".

Беспилотники вне конкуренции

Китайский гигант доставки Meituan, которая занимается доставкой продуктов питания, привлекает 10 миллиардов долларов для беспилотных летательных аппаратов и беспилотных автомобилей.

Поддерживаемая Tencent фирма с рыночной оценкой в 220 миллиардов долларов заявила, что планирует использовать свою новую стратегию для инвестирования в автономные средства доставки, дроны и другие передовые технологии.

По меньшей мере, 300 инвесторов разместили заказы на покупку акций. При этом на 20 крупнейших заказов приходится около двух третей предложений, сообщил осведомленный источник.

По словам источника, наибольший спрос исходил от глобальных фондов, предназначенных только для длинных позиций, хедж-фондов и китайских инвесторов, так как подробности сделки не разглашались. Meituan отказалась от комментариев.





США одобрила законопроект о банках каннабиса

Палата представителей США приняла закон, который позволит банкам предоставлять услуги компаниям, занимающимся каннабисом, в штатах, где это законно. В законопроекте уточняется, что доходы от законного бизнеса по производству каннабиса не будут считаться незаконными, и предписывается федеральным регулирующим органам разработать правила, определяющие, как они будут контролировать такую банковскую деятельность.

Банки, как правило, не желали вести дела с компаниями, которые продают марихуану или сопутствующие товары, опасаясь, что они могут нарушить федеральные законы. Это оставило компаниям, работающим в индустрии марихуаны, небольшой выбор, в том числе с опорой на несколько небольших финансовых учреждений или ведение бизнеса за наличный расчет.

Параллельно американская ассоциация банкиров активно лоббировала законопроект "О безопасной банковской деятельности". По данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, 36 штатов легализовали медицинский каннабис, а в 17 штатах разрешено употребление его взрослыми.





Датагруп поглощает "Волю"

Компания "Датагруп", которая является одним из ведущих провайдеров волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг в Украине, покупает ведущего украинского провайдера услуг платного телевидения и кабельного скоростного интернет-доступа в розничном сегменте компанию "Воля". Финансирование для этой сделки обеспечивает Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

ЕБРР предоставляет кредит в размере 65 млн долларов в гривневом эквиваленте компании "Датагруп", мажоритарным владельцем которой является фонд под управлением компании "Horizon Capital". Кредитные средства будут в первую очередь использованы для приобретения компании "Воля", которое позволит создать более мощного и конкурентоспособного телекоммуникационного оператора с лучшим качеством услуг и более широким их набором.

В рамках сотрудничества с ЕБРР "Датагруп" также обязалась расширить свою программу стажировок и предлагать больше возможностей для обучения и трудоустройства украинской молодежи.

Среда, 21 апреля





Не народная земля…

Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельхозназначения "О личном селянском хозяйстве", в котором предлагают убрать часть ст.5 о том, что для ведения личного сельского хозяйства используются переданные в собственность 2 га земли.

Это те бесплатные 2 гектара, на которые в соответствии с законодательством имеют право все украинцы. Решение еще должна поддержать Верховная Рада.

Кроме этого, в законопроекте говорится об основаниях, способах и порядке проведения консолидации земель.

В связи с введением в Украине с 1 июля 2021 года рыночного оборота земель с/х назначения возникает необходимость установления правила о принудительной консолидации на основе права собственности.

В странах Европы с развитыми правовыми системами и действующим принципом верховенства права имеется богатый опыт правового регулирования этих отношений: консолидация осуществляется во многих случаях по решению суда или квазисудебных органов на основании специальных проектов.

Европа хочет тепла

Европа установила новый рекорд по продолжительности отопительного сезона. В конце апреля отбор газа из хранилищ стран ЕС по-прежнему превышает закачку. В результате запасы упали до минимального уровня марта. "Газпром" предупреждает, что сезон закачки будет еще более жестким, чем планировалось ранее. Тем временем цены на газ в Европе выросли почти до 260 долларов за тысячу кубометров. Не помогают даже рекордные поставки СПГ.





Первый цифровой исламский банк

АЭ станут домом для первого в мире цифрового банка, полностью соответствующего исламскому шариату, что и было объявлено в среду.

Созданный новый кредитор Zurich Capital Funds Group под брендом RIZQ / BARAKA, будет предоставлять все банковские услуги в соответствии с исламским законодательством.

Он будет управлять всеми услугами цифрового банкинга через мобильные телефоны и компьютеры, а его приложение можно будет загрузить через Apple Store, Google Play (магазины Android), а также на многих коммуникационных сайтах и в социальных сетях.

RIZQ / BARAKA запускается из ОАЭ, но нацелен на клиентов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Крупнейший ритейл мобилок закрывается

Carphone Warehouse закрывает свой бизнес в Ирландии. 486 человек могут потерять работу. The Carphone Warehouse Group PLC, известная как The Carphone Warehouse — крупнейший европейский розничный продавец мобильных телефонов, имеющий 1700 салонов в Европе. Магазины сети расположены в Соединённом Королевстве. За пределами Великобритании и Ирландии сеть носит название The Phone House.

У компании 69 автономных и 12 дочерних магазинов в Ирландии. Все закрылось в среду. Материнская компания Dixons Carphone назвала этот шаг "трудным, но необходимым".

Этот шаг последовал за решением компании закрыть все автономные магазины Carphone Warehouse в Великобритании ещё в 2020 году.

"За последний год Carphone Warehouse Ireland продемонстрировала снижение посещаемости с начала года более чем на 40%", — говорится в заявлении компании. "Клиенты меняют способ покупки мобильных устройств и возможностей подключения, реже меняя сами телефоны и покупая их отдельно или в составе более гибких пакетов".

Компания заявляет, что будет "полностью поддерживать" весь задействованный персонал: "Dixons Carphone выйдет далеко за рамки своих обязательств по оказанию финансовой и иной поддержки всем пострадавшим коллегам".

Кто-то очень много ест

Накануне Дня Земли израильская организация по спасению пищевых продуктов Leket Israel опубликовала свой пятый ежегодный отчет в сотрудничестве с Министерством по охране окружающей среды. Из отчета следует, что израильтяне за год выкидывают пищевых отходов на сумму 3,2 миллиарда шекелей. Это составляет 32% от объема всех городских отходов.

Воздух мешает индийскому бизнесу

Загрязнение воздуха обходится индийскому бизнесу примерно в 95 миллиардов долларов (около 7 тысяч крор рупий) каждый финансовый год, что составляет около 3 % от общего ВВП Индии, как показывает крупный исследовательский отчет Dalberg Advisors в партнерстве с Фондом чистого воздуха и Конфедерацией индийской промышленности (CII).

Стоимость такого "налога" составляет 50 % всех налогов, собираемых ежегодно, или 150 процентов бюджета здравоохранения Индии.

По оценке Далберга, индийские рабочие совокупно берут 1,3 миллиарда выходных в год из-за неблагоприятного воздействия загрязнения воздуха на их здоровье, что составляет 6 миллиардов долларов потерянного дохода страны.

Блокчейн-драгметаллы

Dubai Multi Commodities Center (DMCC), орган свободной зоны в эмирате, завершил сделку, в рамках которой было запланировано строительство первого в регионе завода по переработке и хранению драгоценных металлов с использованием технологии блокчейн.

Объект будет очищать и хранить драгоценные металлы, включая золото, серебро, платину, палладий и родий, которые токенизируют на goldexchange.com, безопасной торговой платформе, говорится в заявлении компании.

"Технология блокчейн может обеспечить более прозрачное и точное отслеживание драгоценных металлов, гарантируя отсутствие "грязного золота" в обращении и незаконной торговле", — сказал генеральный директор REIT Development Майк Де Фрис.

REIT Development приобрела промышленные земли в Jumeirah Lake Towers DMCC, где будет построен объект площадью 100 000 квадратных футов, который, как ожидается, откроется в последнем квартале 2022 года. Объект будет вести децентрализованный учет всех транзакций, что позволит отслеживать все ценные металлы, которые очищаются и продаются в более чем 150 стран мира.





Четверг, 22 апреля

Еврокомиссия подаст в суд на AstraZeneca

Европейская комиссия (ЕК) хочет подать в суд на шведско-британскую лабораторию AstraZeneca, чьи поставки вакцины против Covid-19 намного ниже, чем контрактный объем. Лаборатория не выполнила свои обязательства по контракту, подписанному с Союзом.

В первом квартале лаборатория доставила только 30 из 120 миллионов доз вакцины, предусмотренных контрактом. Во втором квартале планирует доставить 70 из 180 миллионов доз.

Задержки с доставкой вакцины AstraZeneca-Oxford вызвали трения между ЕС и Соединенным Королевством, а также между ЕС и фармацевтической лабораторией.

План на 221,5 млрд долл.

30 апреля — крайний срок для представления Италией в Комиссию ЕС Национального плана восстановления и устойчивости (Pnrr), который необходим для доступа к средствам, предоставленным Брюсселем через Фонд восстановления и устойчивости (RRF).

Италия является первым бенефициаром этого фонда с первым траншем в 191,5 миллиардами долларов.

Белый дом предлагает льготы для вакцинации

Администрация пытается преодолеть падение спроса на прививки от COVID-19, предлагая предприятиям налоговые льготы для предоставления сотрудникам оплачиваемого отпуска для вакцинации. Этот шаг связан с тем, что Соединенные Штаты намерены достичь цели по введению 200 миллионов доз вакцин от коронавируса за первые 100 дней Байдена у власти.

Поскольку более 50% взрослого населения, по крайней мере, частично вакцинировано, и учитывая факт, что еженедельно доставляется примерно 28 миллионов доз вакцины, спрос превысил предложение в качестве сдерживающего фактора для вакцинации на большей части страны.

Uber и Lyft повышают зарплату водителей

Компании по вызову такси Uber и Lyft повышают зарплату водителям, отчаянно пытаясь удовлетворить растущий спрос на свои услуги по мере ослабления пандемии.

В некоторых крупных городах, включая Денвер и Филадельфию, водители Lyft зарабатывают 44 и 43 доллара в час соответственно. В то же время водители Uber зарабатывают в среднем 38 долларов в час в Нью-Йорке и Филадельфии, не считая чаевых и расходов.

Заработная плата водителей сейчас почти вдвое больше, чем до пандемии.

Некоторое увеличение зарплаты также может быть связано с более высокими тарифами, так как Uber и Lyft взимают плату с пассажиров на основе алгоритмов спроса и предложения. Ни одна из компаний не объяснила, как эти стимулы или бонусы повышают оплату труда водителей.

Израиль решил спасти свою моду

22 апреля министр финансов Исраэль Кац издал ордер об отмене таможенной пошлины на импорт тысяч товаров, необходимых для текстильной промышленности, — таких, как резинки, ремни, молнии, украшения, кружева, блестки, пуговицы и тому подобное. Ордер действителен до конца 2021 года.

До сих пор размер пошлины на ввоз таких товаров в Израиль составлял от 8% до 12%.

Ордер вступит в действие в ближайшие дни – судя по всему, уже в начале мая, — и будет действителен до конца текущего года.

Отмена пошлины сократит расходы на производство текстильной продукции в Израиле.

Кац пояснил свое решение стремлением поддержать израильскую индустрию моды, пострадавшую во время эпидемии коронавируса.

1410 компаний Румынии обанкротились в первом квартале 2021 года

Согласно данным, опубликованным на веб-сайте Национального управления торгового реестра, количество неплатежеспособных компаний и уполномоченных физических лиц увеличилось на 6,82% в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2020 года. При этом было зарегистрировано 1410 случаев несостоятельности.

Наибольшее количество банкротств зафиксировано в оптовой и розничной торговле; в сфере ремонта автомобилей и мотоциклов — 424 (плюс 19,1%), в строительстве — 231 (плюс 4,52%) и в обрабатывающей промышленности — 169 (минус 5,06%).

В марте 2021 года было зарегистрировано 623 банкротства, большинство из них в Бухаресте (130), а также в округах Клуж (52) и Тимиш (41).

Турецкая биржа криптовалют закрылась, гендиректор сбежал из страны

Турецкая криптовалютная биржа Thodex, работающая с 2017 года, остановила торги, вызвав тревогу у многочисленных пользователей. Более 390 тысяч активных клиентов биржи утратили доступ к своим кошелькам. Согласно оценкам, объем оставшихся на Thodex средств составляет 2-10 млрд долларов.

Вполне возможно, что речь идет о заранее продуманном экзит-скаме (мошенническая практика, в рамках которой проект собирает деньги, а затем его команда исчезает). Тем более, что, как выяснилось, с 15 марта в течение месяца биржа проводила кампанию по вознаграждению новых клиентов 150 монетами Dogecoin. По сообщениям, это привлекло тысячи пользователей, что и поспособствовало установлению нового рекорда по объемам торгов. По данным CoinGecko, в прошлую пятницу объемы торгов Thodex превысили 1,2 млрд долларов, утроившись по сравнению со значениями предыдущей недели.

При этом пользователи утверждают, что с 14 апреля Dogecoin торговался на Thodex по фиксированной цене в 0,1145750 долларов, в то время как на мировых биржах его цена поднималась выше 0,40 долларов. Приобретенную таким образом криптовалюту биржа выводить не позволяла, ссылаясь на техническое обслуживание кошелька, что очень похоже на тактику привлечения дополнительных инвестиций перед экзит-скамом.





Пятница, 23 апреля





Купуй українське

Министр по вопросам сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди возмутился тем, что в меню школьных столовых, а также ресторанов преобладает импортное мясо курицы, в том числе из Украины, а не курятина французского производства.

Министр назвал абсурдной ситуацию, когда преобладающую долю мяса в меню составляет импорт из-за пределов ЕС, в том числе и из Украины.

По его словам, необходимо, чтобы во всех столовых и ресторанах указывали происхождение мяса, в том числе птицы. Чиновник уверен, что внедрить такие изменения можно будет уже летом 2021 года.

"Родители должны знать, откуда происходят продукты, которые едят их дети", — отметил министр.

Клубничные роботы в Украине

Учёные из компании Winstar Technology уже второй год работают над созданием робота Soil Bot для сбора клубники. Планируется, что MVP версия будет готова к концу 2021 года, а еще через год возможно будет запустить серийное производство машин.

Команда разработчиков посчитала, что мировой объем рынка клубники составляет 10 млн т ягод в год, а это — 10 млрд долларов.

В компании отмечают, что рассматривают несколько модификаций платформы: для хозяйств, которые собирают 50 т ягоды в год, 100 т и 150 т. Продуктивность машины планируется на уровне 40 кг/час, что гораздо эффективнее человека.

Ориентировочная стоимость в зависимости от размера будет составлять от 120 до 200 тыс. долларов.

Правительство Беларуси запретило ввоз в страну продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

"В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop The Water While Using Me)", — говорится в сообщении пресс-службы правительства в связи с принятием постановления №240.

Постановление принято "для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".

Запрет вступает в силу через 10 дней после официального опубликования постановления и действителен в течение 6 месяцев.

Женщинам бизнеса

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине совместно с Международной организацией труда (МОТ) представили новый совместный пилотный проект "Расширение экономических возможностей женщин как ответ на кризис COVID-19 в Украине", сообщает отдел коммуникации ПРООН в Украине.

Проект будет внедряться в двух целевых регионах – Ровенской и Сумской областях.

Открывая презентацию совместного пилотного проекта, постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева отметила, что он нацелен на устранение пробелов, которые обнаружила пандемия, а также на поддержку уязвимых групп.

В рамках проекта сто женщин в целевых областях смогут пройти тренинги для углубления своих предпринимательских навыков, в том числе используя практики крупнейших международных программ по развитию предпринимательства.

Впоследствии 25 женщин-предпринимательниц смогут получить менторскую поддержку для реализации своих бизнес-планов. Кроме того, в пилотных регионах было отобрано 25 микро, малых и средних бизнесов, которые пройдут тренинги для освоения инструментов Интернет-торговли.

Расплатиться часами

Компания Garmin представила новую линейку умных часов Venu 2 Series, поддерживающую более 25 видов спортивных активностей, во время которых записываются показатели организма. Кроме того, на устройство можно загружать созданные с помощью фирменного приложения тренировочные планы или пользоваться предустановленными анимированными инструкциями для разных видов спорта. В случае экстренных ситуаций с помощью часов можно отправить заранее выбранным контактам сообщение о происшествии с координатами места.

Платежный сервис Garmin Pay позволяет совершать покупки с помощью спортивных часов без физического присутствия банковской карты или телефона. Оплата возможна на всех терминалах, поддерживающих технологию NFC.

Стоимость моделей Venu 2 и Venu 2S — 399,9 доллара независимо от версии и цветового исполнения.

Сервис был запущен в Израиле благодаря сотрудничеству между Garmin и Mastercard, и для того, чтобы им воспользоваться, необходимо быть обладателем как спортивных часов Garmin, так и кредитной карты Mastercard.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!