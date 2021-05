Стартапы по увольнениям и нехватка рабочей силы – новый этап противоречий делового мира

Измученные пандемией экономики мира требуют роста, выжившие компании делают запросы по вакансиям, а соцсети перестраиваются на формат агенств по трудоустройству.

Розничный магазин, рекламирующий постоянную работу на своей двери в Оушенсайд, Калифорния (Фото из открытых источников)

Но испуганные люди не хотят рисковать. Их могут опять уволить или они сами могут заболеть или заразить близких. Да и пособие в некоторых странах позволяет откладывать на "чёрный день".

Компаниями уже закупаются кибер роботы, созданные с целью заменить постоянно требующих улучшений рабочих. Но пока без этих рабочих экономики не запустить.

Вводится совершенно новый финансовый стимул – прекращение выплат по карантинной безработице и увольнениям. Кончились деньги – иди работай. Но не факт, что работа будет достойной и постоянной. И не факт, что люди с этим согласятся. Продолжение следует…

Суббота-Воскресенье

(8, 9 мая)

PayPal увеличила доход на 31%

Гендиректор компании Дэн Шульман сказал, что ключевым двигателем роста стала криптовалюта, когда PayPal объявила о выходе на рынок криптовалют в октябре 2020 года.

Платежная система позволила клиентам из США покупать, хранить и продавать биткоины и другие виртуальные валюты, используя учетные записи PayPal. У жителей других стран эта возможность появилась только в первой половине 2021 года.

Чистая прибыль PayPal в январе-марте выросла до 1,10 млрд. долл с 84 млн долл. годом ранее. За три месяца доход компании вырос на 31%, с 4,62 млрд долл. до 6,03 млрд долл.

Общий объем платежей на платформе за первые три месяца 2021 года вырос на 50%, до 285 млрд долл. Количество активных пользователей увеличилось на 14,5 млн, достигнув 392 млн человек.

После сообщения финрезультатов за первый квартал акции PayPal выросли на 5,5%. PayPal ожидает рост дохода по итогам года на 20%, до 25,75 млрд долл.

Эпицентр купил хлебокомбинат

Группа компаний "Эпицентр К", которая принадлежит Александру и Галине Герегам, стала победителем аукциона по приватизации ГП "Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов" в Хмельницкой области.

Компания "Эпицентр К" была единственным претендентом на покупку госпредприятия. Она предложила цену 227,09 млн грн. Это превысило стартовую цену почти на 40 млн грн.

У проданного госпредприятия 11 млн грн долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец. Однако актив имеет высокий инвестиционный потенциал, поскольку хлебокомбинаты были созданы как производственные площадки с тщательным выбором локаций и развитой логистической инфраструктурой. В частности, предприятия имеют мощные элеваторы и доступ к железнодорожным путям.

Moderna обогатилась

Производитель вакцин от COVID-19 — американская биотехнологическая компания Moderna — впервые в своей истории получила квартальную чистую прибыль в 1,2 млрд. долл по итогам первого квартала 2021 года.

В первом квартале 2020 года компания показала чистый убыток в размере 124 млн долларов. Выручка Moderna в январе-марте 2021 года составила 1,9 млрд долл. (за аналогичный период прошлого года — 8 млн). Из этой суммы 1,7 млрд составила выручка от продажи вакцин от COVID-19.

До конца текущего года Moderna планирует произвести 1 млрд доз вакцин, в 2022 году – 3 млрд доз вакцин.

Шахтеры получили кровные

На счета угледобывающих предприятий было перечислено 237,3 млн грн.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. В то же время Минэнерго обратилось в Минфин относительно внесения изменения в помесячную роспись ассигнований общего фонда Государственного бюджета Украины на 2021 год путем приближения бюджетных ассигнований по программе КПКВК 2401590 "Реструктуризация угольной отрасли" на апрель в объеме 836,5 млн грн с октября-декабря 2021 года.

Франция лидирует по розовому

34% мирового розового вина потребляет Франция. Это означает, что каждая 3-я бутылка розового вина выпивается именно в этой стране.

Об этом рассказал профессор экономики и маркетинга виноделия лицея Бордо Стефан Баде: "Франция и США являются крупнейшими производителями розового вина в мире. Но в то же время Франция является и крупнейшим импортером. В этой стране потребляется больше всего этого напитка". Розовое вино производится по всей Франции, однако больше всего — в регионе Прованс. "90% продукции выпускается именно в этом регионе", — говорит Баде.

Кибератака на топливную систему США

Colonial Pipeline, главный оператор топливных трубопроводов США, продолжил в воскресенье работу по восстановлению работы после кибератаки. Программы-вымогатели вынудили компанию закрыться в пятницу, что вызвало опасения по поводу скачка розничных цен на бензин.

Colonial заявила в субботу, что "продолжает следить за последствиями этого временного прекращения обслуживания" и работать над восстановлением обслуживания.

Colonial перемещает 2,5 миллиона баррелей бензина и другого топлива в день от нефтеперерабатывающих заводов на побережье Мексиканского залива потребителям в восточной и южной частях Соединенных Штатов. Компания также обслуживает некоторые из крупнейших аэропортов США, в том числе аэропорт Хартсфилд Джексон в Атланте, который является самым загруженным в мире по пассажиропотоку.

Эксперты по розничному топливу, включая Американскую автомобильную ассоциацию, заявили, что отключение электроэнергии на несколько дней может оказать значительное влияние на региональные поставки топлива, особенно на юго-восток США.

Понедельник, 10 мая

ЕС волнует кибернаблюдение

Европейский союз обновил свое законодательство по экспортному контролю применительно к "чувствительным" товарам и технологиям двойного назначения, таким как инструменты кибернаблюдения.

В понедельник Совет ЕС принял постановление, обновляющее систему ЕС по контролю за предметами двойного назначения. Оно охватывает экспорт, брокерские операции, техническую помощь, транзит и передачу. Это, собственно, товары, программное обеспечение и технологии, которые можно использовать как в гражданских, так и в военных целях.

Новое постановление усиливает контроль над более широким спектром новых технологий двойного назначения, а также координацию между государствами-членами ЕС и Еврокомиссией эффективного контроля на всей территории союза.

После подписания Европарламентом и Советом ЕС постановление будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 90 дней.

Овощные киберроботы

Wageningen Agro Food Robotics запустила проект автономных роботов для агропродовольственных процессов в 2019 году. Сейчас роботы удачно протестированы и готовы к запуску "в дело".

Роботы Wageningen оснащены камерами, которые фиксируют движения человека-эксперта, выполняющего задачи по сбору и сортировке. Встроенное компьютерное зрение и технология глубокого обучения позволяют роботам собирать информацию и изучать новые задачи, копируя действия людей.

Исследователи успешно протестировали роботов во многих ситуациях, включая сбор и сортировку мандаринов разного размера, отделение спелых бананов от незрелых, сортировку неповрежденных и поврежденных огурцов, а также разделение фруктов разных типов на одном столе.

Одна из целей этого четырехлетнего проекта — разработать интеллектуальных роботов, которые учатся выполнять как раз несколько задач: от сбора — до сортировки различных фруктов и овощей.

Польские сезонники попали "в плен"

Польские сезонные рабочие буквально попали в плен на крупнейшей в Германии спаржевой ферме Thiermann в Кирхдорфе (Нижняя Саксония). Эта ферма ещё называется "Королем спаржи"…Там возникла вспышка коронавируса, вследствие которой 130 рабочих находятся под круглосуточным присмотром охранников, а в целом ситуация напоминает времена Третьего рейха с гетто и концлагерями. "Мы как рабы", — признаются поляки.

Поляки возмущены, что при таких жёстких условиях проживания на предприятии абсолютно не соблюдаются санитарные нормы. Те, у кого был обнаружен коронавирус, продолжали жить и работать вместе со здоровыми рабочими.





Юань поднялся

Валюта Китая, юань, почти достигла трехлетнего максимума по отношению к доллару США. Согласно данным Bloomberg, оншорный юань вырос в понедельник на 0,3% до 6,4114 доллара за доллар. Это означает, что китайская валюта восстановила все потери, понесенные ранее в этом году, и достигла самого высокого уровня по отношению к доллару с июня 2018 года. Юань также вырос по отношению к другим валютам. Индекс юаня CFETS, который отслеживает динамику этой денежной единицы по отношению к доллару США, а также к 23 другим валютам, был почти на трехлетнем максимуме.

Укрепление юаня произошло после разочаровывающих данных по занятости в США в пятницу.

Ирландия открывается

С тех пор как правительство признало, что индустрия гостеприимства и туризма является самым крупным работодателем в Ирландии, прошло уже два года. Туризм принес экономике Ирландии около 9,3 млрд евро (11,3 млрд долларов) в 2019 году, при этом в казну было уплачено 2 млрд евро налогов, связанных с туризмом.

Теперь отрасль будет нуждаться в дополнительной стимулирующей поддержке даже после снятия ограничений. Потому что, помимо закупки новых продуктов питания и принадлежностей, многим отелям и барам потребовалось вложить средства в ремонт и оборудование, чтобы обеспечить соблюдение норм Covid.

Сейчас, когда кампания вакцинации набирает обороты, открытие готовится к 2 июня. Затем в течение следующих недель могут открыться бары и рестораны, хотя и с ограничениями по количеству и указаниями по питанию в помещении и на открытом воздухе.

Вторник, 11 мая

ЕС запретит расчеты на более 10 тысяч евро

Еврокомиссии намерены внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму более 10 тысяч евро. Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutschen Zeitung.

В частности, такие меры вводятся в рамках борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем. Еврокомиссар отметила, что намерена при поддержке государств-членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган должен иметь полномочия и направления осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.

Катар заморозил активы бизнесменов

Катар заморозил активы шести местных бизнесменов в рамках репрессий против высокопоставленных лиц, которые начались на прошлой неделе с публично объявленного ареста министра финансов страны Персидского залива.

Эти шесть человек были названы в циркуляре центрального банка.

Активы министра финансов Али Шарифа Аль-Эмади, арестованного в четверг по обвинению в злоупотреблении властью и нецелевом использовании государственных средств, также были заморожены. Представители правительства Катара от комментариев отказались.

Цифровой шекель

Банк Израиля опубликовал отчет о подготовке к выпуску государственной криптовалюты — цифрового шекеля — для получения отзывов общественности.

На текущий момент имеется ввиду не практическая имплементация, а только рассмотрение доводов за и против криптошекеля. Следует также отметить что речь не идет об обычной криптовалюте, такой как Bitcoin, то есть о децентрализованной платежной системе, эмиссия которой не контролируется каким-либо органом. Примером национальной криптовалюты является китайский цифровой юань. Его эмиссия в последние месяцы осуществляется властями КНР в тестовом режиме.

Uber и Lyft оплатят поездки

Во вторник Байден встретился с представителями двух компаний такси для совместного проекта по ускорению вакцинации. Для этого вводится безоплатный проезд пассажиров к местам, где делают прививки от ковида.

Представитель Uber сказал, что компания оплатит поездки. Uber уже предлагает бесплатные поездки или поездки со скидкой. В декабре было объявлено о 10 миллионах таких поездок(в марте прошлого года их также было 10 миллионов).

Lyft также заявила, что профинансирует поездки.

"Мы ожидаем, что власть покроет большую часть платы за проезд", — заявили в компании.

Victoria’s Secret передумала продаваться

Компания заявила, что получила запрос от нескольких потенциальных покупателей, но ее совет директоров пришел к выводу, что разделение Victoria’s Secret и Bath & Body Works на две отдельные публично торгуемые компании, будет лучшим вариантом.

Акции L Brands упали на 3,7% на премаркете.

Генеральный директор Victoria’s Secret Мартин Уотерс продолжит вести самостоятельный бизнес после разделения. "За последние десять месяцев мы добились значительного прогресса в реорганизации бизнеса Victoria’s Secret", — заявила в своем заявлении председатель L Brands Сара Нэш.

Пентхаус летающий

Французская компания Dassault Aviation запустила Falcon 10X — новый "летающий пентхаус" дальнего действия. На рынке, где правители и миллиардеры часто переходят на новейшие модели самолетов, последним роскошным самолетом Dassault в 2007 году стал Falcon 7X.

Falcon 10X — самая мощная модель, которую введут в эксплуатацию в конце 2025 года, чтобы бросить вызов конкурентам, обслуживающим богачей и глав государств, занимающих ведущие позиции на рынке роскошных реактивных самолетов. Дальность действия самолета составляет 7 500 морских миль (13 890 км).

По словам Dassault, он будет оснащен британскими двигателями Rolls-Royce Pearl, полностью рассчитанными на экологически безопасное авиационное топливо.

Королева озвучила экономические приоритеты

Королева Елизавета II во вторник, 11 мая, выступила в парламенте с традиционным обращением к депутатам и лордам. Речь за королеву пишет правительство, а речь в нем идет о том, чего стоит ожидать от кабинета Бориса Джонсона в ближайшее время.

Среди приоритетов — экономическое восстановление, медицина, жилищные программы и наука с образованием, военная мощь.

Также в приоритете разработка инновационных способов борьбы с заболеваниями, такими как рак, увеличение финансирования исследований и принятие законов для создания агентства по научным исследованиям.

Будут разработаны предложения по созданию и поддержке рабочих мест, а также по улучшению бюрократических процессов.

Планируется улучшить работу транспорта за счет железнодорожного и автобусного сообщения, а также расширение сетей 5G и гигабитного широкополосного интернета.

Будет разработан законопроект, предоставляющий доступ к образованию и тренингам для британцев на протяжении всей их жизни.

Кроме того в планах — создание фрипортов и торговых хабов, а также восстановление образования, нарушенного за период пандемии.





Американцы не хотят работать

Представители Федеральной резервной системы во вторник столкнулись с итогами неожиданно слабого роста занятости. В апреле Америка запланировала восстановление 266 000 рабочих мест, но люди не доверяют "пандемической занятости" и не спешат устраиваться на работу.

В прошлом месяце Соединенные Штаты просчитали, что произойдет рост занятости примерно четверть от общего прироста занятости за год. Это было просчитано и зафиксированного экономистами, в том числе самими чиновниками ФРС, которые надеялись, что предполагаемая ими занятость станет началом устойчивого роста числа рабочих мест.

ФРС заявила, что не изменит свои текущие 120 млрд. долл в ежемесячных закупках государственных ценных бумаг до тех пор, пока не будет "существенного дальнейшего прогресса" в достижении максимальной занятости. Медленный рост рабочих мест отодвигает этот момент еще дальше, даже на фоне опасений, что продолжающаяся мягкая денежно-кредитная политика (печатание денег и раздача ковидной помощи) может спровоцировать инфляцию или поднять цены на активы.





Среда, 12 мая

Сhevron останавливает работу на месторождении Тамар

Компания Chevron приостановила работу на израильском газовом месторождении Тамар из-за конфликта в Израиле.

На газовом месторождении было сброшено давление природного газа, согласно инструкциям от министерства энергетики. При этом работа на месторождении Левиафан продолжается.

WhatsApp отключит ирландцев

Facebook заявляет, что в ближайшие недели отключит ирландских пользователей от использования WhatsApp, если они не подпишут новую, достаточно спорную, политику конфиденциальности, которая откроет дверь для взаимодействия Facebook и местными предприятиями.

WhatsApp — это основная служба текстовых сообщений Ирландии, которой пользуются 80% взрослых ирландцев. В настоящее время, в соответствии с законодательством ЕС о конфиденциальности, не разрешено делиться данными пользователей WhatsApp с Facebook.

Но технический гигант теперь заявляет, что если пользователи не согласятся с новым правилом, которое позволяет компаниям на Facebook взаимодействовать с пользователями WhatsApp, они не смогут продолжать пользоваться сервисом.

Facebook установил крайний срок в эту субботу (15 мая), чтобы согласиться на обновление конфиденциальности. В компании уверены, что это позволит пользователям "через несколько недель" прийти к соглашению. В течение этого времени они будут получать "постоянные" сообщения-напоминания. После нескольких недель этих сообщений Facebook отключит основные функции сервиса.

Польская PGNiG SA хочет украинский газ

Польская компания PGNiG SA планирует приобрести свыше 50% в ООО "Карпатыгазвыдобування", принадлежащего украинской группе компаний "Энергетические ресурсы Украины" ("ЭРУ").

"Карпатыгазвыдобування" (ранее – "Карпатская индустриальная группа 2014") владеет специальным разрешением на Библивскую нефтегазовую площадь (Львовская область).

Ранее Польская нефтегазовая компания (PGNiG) подписала соглашение с ERU Management Services (американская материнская компания группы ERU) о сотрудничестве в области разведки и эксплуатации углеводородов на участке во Львовской области вблизи польской границы. Начало разведки газа в Украине PGNIG заявила на первую половину 2021 года.

Аравия требует

Налоговое и таможенное управление призвало путешественников, прибывающих в Саудовскую Аравию, декларировать покупки или подарки на сумму более 3000 саудовских риалов (800 долларов США) или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Это требование является частью общей системы таможенного права для стран Персидского залива.

Управление также призвало путешественников, прибывающих в Королевство или выезжающих из Королевства, декларировать валюту, ювелирные изделия или ценные материалы на сумму 60000 сомони или более или эквивалентную сумму в иностранной валюте, или любые товары, запрещенные или ограниченные в Королевстве, включая сигареты и табачные изделия.

На уклонистов от декларации будут наложены штрафы.

Путешественники обязаны уплатить 25% стоимости конфискованных предметов в виде штрафов, которые увеличиваются до 50% стоимости для повторных правонарушителей, если нет подозрений в том, что конфискация связана с преступлением или правонарушением, связанным с отмыванием денег.

США готовы удалить Xiaomi из санкционного списка

Соединенные Штаты Америки готовы исключить Xiaomi из "черного списка" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.

Стороны согласились решить текущие судебные процессы без вытекающего из этого обжалования. Компания, таким образом, сможет привлекать американские инвестиции.

Администрация Дональда Трампа в январе внесла в "черный список" несколько компаний из Китая, включая Xiaomi. Китайские предприятия были обвинены в работе на военных КНР и прочных связях с коммунистическим правительством страны. Производитель смартфонов позже смог обжаловать данное решение в суде.

Merck выросла на лабораторных принадлежностях

Немецкая компания Merck (MRCG.DE) в среду сообщила, что ее бизнес-направление Life Science, ведущий производитель материалов и оборудования для биотехнологических лабораторий, в первом квартале вырос более чем на 43%, благодаря усилиям фармацевтической отрасли по борьбе с пандемией коронавируса.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в подразделении выросла до 793 миллионов евро (961 миллион долларов). Компания, которая также занимается производством фармацевтических препаратов и специальной химии, с опережением графика сообщила о квартальной прибыли группы выше ожиданий.

Merck ожидает скорректированную прибыль до конца 2021 года без вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере 5,4-5,8 млрд евро по сравнению с 5,2 млрд в прошлом году. (1 доллар = 0,8249 евро).

Евросоюз наконец-то решил победить бедность

На саммите ЕС, состоявшемся в Порту, была принята декларация, в которой Евросоюз постановил снизить число европейцев за чертой бедности с 21% до 3,5% в 2030 году. Это 15 миллионов человек, которые останутся бедными и в 2030-ом. До пандемии этот показатель достигал 20,9%.

В сфере занятости Еврокомиссия предлагает к 2030 году обеспечить работой 78% населения в возрасте от 20 до 64 лет. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала особый акцент на необходимости отправить на рынок труда как можно больше женщин.

Кроме этого, в декларации по итогу саммита подчеркивается, что Европа должна превратиться в континент "высоких социальных норм и процветания".

Как прокомментировали профсоюзы – "хочешь рассмешит Бога – расскажи ему о своих капиталистических монопольных планах".





Четверг, 13 мая

Протесты в Барселоне

Около 700 рабочих Nissan провели демонстрацию в Барселоне, чтобы предложить "лучшую" альтернативу транснациональной корпорации, которая решали закрыть такие заводы как Zona Franca, Montcada i Reixac и Sant Andreu de la Barca.

Рабочие требовали лучшей альтернативы закрытию, и не только самих заводов, но и поставщиков и субподрядных компаний.

Демонстрация сопровождалась свистом. Протестующие держали в руках лозунги: "Мы требуем реального будущего", "Мы на улице", "Мы не сдадимся".

Демонстрация была организована производственными советами Nissan — UGT, CC.OO., CGT и Sigen-USOC, — которые запросили "срочное" решение с учетом запланированной даты закрытия заводов Zona Franca, Montcada. I Риксак и Сан-Андреу-де-ла-Барка (Барселона) на 31 декабря 2021 года.

Стартап по увольнению

Стартап из Германии — Twinwin — помогает компаниям избавиться от своих сотрудников. Так называемый менеджер по разделению или программное обеспечение, разработанное стартапом в сфере HR и юридических технологий, берет на себя нелегкую задачу увольнения. Цель: работодатели и работники должны разделиться по взаимному согласию.

Twinwin, основан на принципе беспроигрышного варианта: и работодатели, и сотрудники должны расстаться в хороших отношениях. Twinwin взимает комиссию в размере 60 евро за каждый автоматический анализ разделения. Компании также могут оформить фиксированную подписку за 95 евро в месяц, которая охватывает повседневные вопросы по кадровым вопросам и вопросам трудового права. По его собственным данным, у стартапа около 20 клиентов, в том числе финтех Moss и Hometogo. Ожидается, что к концу года количество клиентов вырастет до 100 юрлиц.

Вакцинный туризм Сан-Марино

Сан-Марино объявило, что будет продавать российскую вакцину Sputnik V иностранцам по цене 50 евро.

Министр здравоохранения Роберто Чиаватта сказал, что сумма покрывает обе дозы, но этот вариант доступен только для тех, кто проводит в мини-штате не менее трех ночей и соглашается вернуться в течение 3-4 недель для второй дозы. Спутник V поступит в продажу с 17 мая, и это не будет секретно с целью развития туризма. Иностранцы обязательно должны провести в стране три дня и согласиться вернуться к второй дозе через несколько недель.

В Сан-Марино проживает около 34 000 человек, и 22 000 человек уже получили обе дозы вакцины. За последние 24 часа в четверг, в стране не зарегистрировано новых случаев заражения.

"Бигфарма" Remedia в прибыли на 2,46 млн леев

Согласно опубликованному в четверг отчету, румынский дистрибьютор лекарственных препаратов Farmaceutica Remedia (RMAH) сообщил о консолидированной чистой прибыли за первые три месяца этого года в размере 2,46 миллиона леев по сравнению с убытком в 0,82 миллиона леев в первом квартале 2020 года на Бухарестской фондовой бирже (BVB).

Remedia Pharmaceuticals выплатит дивиденды в размере 14,28 млн.



Tesla больше не в биткоинах

Илон Маск объявил в Twitter, что Tesla больше не будет принимать оплату в биткоинах за автомобили. Он обосновал свое решение тем, что "добыча биткоинов влияет на окружающую среду". По данным Digi24, после объявления рынок криптовалют потерял 365 миллиардов долларов.

Генеральный директор Tesla заявил, что компания не будет продавать биткоины и планирует использовать их для транзакций, "как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику".

После этого объявления в Твиттере биткойн упал более чем на 10%. Акции Tesla также упали.

Microsoft закрывает облачную блокчейн-платформу

10 сентября 2021 года компания Microsoft закроет свою блокчейн-платформу Azure Blockchain Service. Существующие аккаунты будут поддерживаться до этой даты, но с 10 мая создание новых учетных записей осуществляться не будут.

Microsoft запустила свою облачную платформу "блокчейн как услугу" в 2015 году. Эта служба предлагала облачный хостинг Azure для компаний, создающих и работающих с технологией блокчейн.

Банки закрываются

Государственные банки и банки с иностранным капиталом закрыли 87 отделений в первом квартале 2021 года. Об этом сообщается в обзоре банковского сектора за январь-март, опубликованном Национальным банком Украины.

В частности, госбанки, включая ПриватБанк закрыли 81 отделение за отчетный период. Иностранные банки – 6 отделений.

Напротив, частные банки открыли 27 отделений в первом квартале текущего года. Всего, за 2020 год в Украине было закрыто 900 банковских отделений.

Государственные и иностранные банки сократили 1900 банковского персонала за январь-март 2021 года. Из них госбанки – 1000 человек, отдельно ПриватБанк – 600 человек, иностранные банки – 300 человек.

США готовы удалить Xiaomi из санкционного списка

Соединенные Штаты Америки готовы исключить Xiaomi из "черного списка" предприятий, работающих на военную промышленность Китая.

По данным издания, правительство США сообщило о готовности урегулировать ситуацию с Xiaomi Group и не подвергать компанию санкциям. Компания, таким образом, сможет привлекать американские инвестиции.

Администрация Дональда Трампа в январе внесла в "черный список" несколько компаний из Китая, включая Xiaomi. Китайские предприятия были обвинены в работе на военных КНР и прочных связях с коммунистическим правительством страны. Производитель смартфонов позже смог обжаловать данное решение в суде.

Пятница, 14 мая





Хакеры победили

Компания Colonial Pipeline, являющаяся крупнейшим американским оператором топливопроводов, уступила шантажу и заплатила выкуп хакерам, взломавшим и парализовавшим ее системы, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость выкупа, который пришлось заплатить, составил 5 миллионов долларов в криптовалюте. По оценке специалистов, за атакой стояла группа хакеров из Восточной Европы.

Хакерская атака на несколько дней остановила поставки бензина на Восточном побережье США, что привело к образованию очередей на АЗС и росту оптовых цен.

Счетная палата блокирует итальянскую вакцину ReiThera

"Итальянская" вакцина, разработанная компанией ReiThera при фундаментальной экономической помощи Invitalia, компании, возглавляемой Доменико Аркури, бывшим комиссаром по чрезвычайным ситуациям Covid, и уволенным премьер-министром Драги, остается без государственных средств.

Счетная палата Италии, которая объявила ссуду в 81 миллион евро, обещанную в январе прошлого года для Invitalia, теперь провозгласила ссуду "незаконной и, следовательно, недействительной".

Primark закрывается

Согласно данным специализированного портала Insight View, ирландская международная сеть магазинов модной одежды Primark за последний финансовый год (с сентября 2019 по август 2020 года) сократила свою прибыль в Испании на 59,3%, получив результат в 48,1 миллиона евро.

Таким образом, он переходит от рекордной прибыли в 118 миллионов в предыдущем году к сокращению за один год более половины своей прибыли из-за воздействия пандемии covid-19, закрытия магазинов и ограничений. В Испании и Британии сети магазинов закроются полностью.

TikTok будет искать работу

Китайская компания, владеющая TikTok Ltd., запустила пилотную программу, призванную найти решение одной из главных проблем современной молодежи: найти работу.

Эксперимент заключается в интеграции инструмента на веб-сайт TikTok (а не в приложение), чтобы его пользователи могли связываться с компаниями, предлагающими работу. Если этот проект будет консолидирован, TikTok вступит в конкуренцию с профессиональными социальными сетями, такими как LinkedIn. Этот инструмент также предназначен для того, чтобы помочь брендам использовать TikTok в качестве канала найма. В настоящее время сервис находится на стадии тестирования. Компания связалась с несколькими крупными брендами, чтобы узнать об их возможном участии в проекте, в том числе с некоторыми профессиональными спортивными лигами.

Негативное сальдо Украины – дефицит на 3 млрд долларов

Внешняя торговля Украины товарами в январе-марте 2021 года возросла на 1,4% по сравнению с январем-мартом 2020 года – до 1,32 млрд долларов с 1,3 млрд.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличился на 12% – до 13,71 млрд долл., импорт – на 11%, до 15,02 млрд.

Госстат уточняет, что в марте по сравнению с февралем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 1% – до 4,83 млрд долларов, импорта – на 8,5%, до 5,65 млрд долл.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте 2021 года также было негативным и составило 0,82 млрд долл, что хуже показателя предыдущего месяца (0,42 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом квартале текущего года составил 0,91 (в первом квартале 2020 года – 0,9).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 208 стран мира.





За папу, за маму...

Вступает в силу решение парламента Китая, разрешающее заведениям общепита штрафовать посетителей, которые не доели свои блюда.

Как отмечается, новый закон позволяет ресторанам добавлять к счету посетителей, которые оставляют избыточное количество пищи, пошлину за утилизацию. Однако размер этой пошлины должен быть четко указан.

Согласно исследованиям, городские заведения общепита Китая ежегодно выбрасывают около 18 млн тонн продуктов питания.

Научно-экономический прорыв

Команда исследователей из Университета Центральной Флориды обнаружила новый способ улучшить реактивные двигатели, что позволит самолетам достичь скорости в 17 раз превышающей скорость звука. Ученые сравнили это достижение с замораживанием взрыва.

Работа под названием "Stabilized detonation for hypersonic propulsion" была опубликована в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Этот метод имеет еще одно преимущество. Помимо большей мощности, двигатели, оснащенные технологией, использующей ее, также должны сжигать меньше топлива. Сама техника также может быть использована в ракетных двигателях, что позволит снизить затраты на будущие космические миссии.

Применение такого двигателя в широком масштабе максимально оптимизирует логистику продовольственных цепочек и поставок, создаст новое бизнес-направление, и главное — изменит цены на топливо, что повлечет за собой изменение цен на конечные продукты и товары потребления.

Арбайтен! "Arbeit macht frei" — труд делает свободным

Поскольку экономика США требует роста, и её резервная система спрогнозировала рост экономики, то эту экономику надо каким-то образом запускать.

Однако, испуганные пандемией и обеспеченные пособиями американцы, не спешат рисковать. Их могут опять уволить или они сами могут заболеть или заразить близких.

Да и пособие, все-таки, обеспечивает прожиточный минимум. А иногда и позволяет откладывать на "чёрный день". Если так пойдет дальше – штаты останутся без пополненного бюджета. Поэтому губернаторы таких штатов как Алабама, Арканзас, Аризона, Джорджия, Айдахо, Айова, Миссисипи, Миссури, Монтана, Северная Дакота, Огайо, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Юта и Вайоминг – отказываются от выплат пособий по безработице. По-другому никак не получается заставить людей выходить работать…

Рабочие в этих штатах могут потерять еженедельную надбавку к пособию по безработице в размере 300 долларов. Некоторые, например, длительно безработные и работающие в концертной сфере бизнеса, полностью лишатся помощи.

Решения коснутся почти 2 миллионов человек. Монтана был первым штатом, отказавшимся от федеральной помощи 4 мая.

Губернаторы других штатов тоже решили досрочно прекратить выплату помощи из-за нехватки рабочей силы в своих штатах.

