Страны с самым дорогим и дешевым бензином в мире и почему Украина среди лидеров по дороговизне топлива

Бензин стал одним из основных драйверов экономического роста во многих странах. В современном взаимосвязанном мире стоимость бензина приобрела международное значение как товар, которому уделяется первостепенное внимание.



Страны с самым дорогим и дешевым бензином в мире. Фото из открытых источников

Понимание динамики мирового рынка бензина чрезвычайно важно для экспертов рынка, чиновников и рядовых граждан, которые полагаются на этот незаменимый ресурс для заправки своих автомобилей в повседневной жизни.

Какие факторы влияют на цену бензина

Цена бензина на заправке определяется сложным взаимодействием различных факторов, каждый из которых играет решающую роль в формировании конечной стоимости, оплачиваемой потребителями.

Цены на нефть

В основе расчета цены на бензин лежит стоимость нефти. Производство бензина в значительной степени зависит от нефти как основного сырья, и колебания цен на нее оказывают немедленное и прямое влияние на цену бензина.

Геополитические события и экстремальные погодные условия могут нарушить цепочку поставки нефти и нефтепродуктов, влияя на цены. Такие перебои создают неопределенность, что приводит к большей волатильности цен. В краткосрочной перспективе на цену нефти влияет негибкость спроса и предложения из-за неизменных производственных мощностей и ограниченных возможностей для потребителей переходить на альтернативные виды топлива или повышать топливную эффективность оборудования.

Фактор спроса и предложения

Фундаментальные факторы спроса и предложения столь же актуальны на рынке бензина. Сезонные изменения, перебои в снабжении и изменения потребительского спроса могут влиять на ценообразование бензина.

Исторически цены на бензин зависели от сезонного спроса. Обычно они растут весной, достигая самой высокой точки в конце лета, когда наблюдается всплеск автомобильной активности. И наоборот, зимой цены на бензин имеют тенденцию к понижению.

Уменьшение доступного предложения бензина по фактическому или ожидаемому спросу на него приводит к повышению цен на бензин.

Стремительные колебания цен на бензин могут происходить, когда есть перебои в поставках нефти, работе перерабатывающих предприятий или логистике транспортировки бензина. Даже если цены на нефть остаются неизменными, стоимость бензина может изменяться из-за периодических изменений спроса и модификации стандартов бензина.

Курс валют

Колебания валютных курсов могут привести к волатильности цен, что влияет на доступность бензина для потребителей. Когда национальная валюта укрепляется по отношению к валюте, где оценивается нефть (как правило, доллар США), импорт бензина становится дешевле, а цены на заправках, как правило, снижаются. И наоборот, расходы на импорт нефти растут, когда национальная валюта слабеет, что часто приводит к повышению цен на бензин.

Государственные налоги и регулирование

Страны мира устанавливают налоги и регулирование бензина для достижения различных экономических, экологических и социальных целей. Эти налоги могут существенно отличаться в разных странах и составляют значительную часть конечной цены на бензин. Например, налог на бензин в Японии составляет около 0,50 доллара за литр по состоянию на 2023 год, в то время как федеральные налоги и другие сборы на розничную продажу бензина в США составляют всего 0,045 доллара за литр по состоянию на 1 июля 2023 года.

Насколько велик мировой рынок бензина

По прогнозам экспертов, международный рынок бензина вырастет со 125,94 млрд долларов в 2022 году до 128,21 млрд в 2023 году, а среднегодовой темп роста составит 1,8%. Более того, ожидается, что к 2027 году он достигнет 136,81 млрд долларов, а среднегодовые темпы роста составят 1,64%. Стоит отметить, что Северная Америка будет удерживать наибольшую долю рынка бензина, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион будет иметь самые высокие темпы роста в течение прогнозируемого периода.

В каких странах самый дорогой бензин в мире

Средняя цена бензина в мире составляет около 1,35 доллара за литр.

Согласно данным сайта Globalpetrolprices, вот десять стран с самым дорогим литром горючего на 4 сентября 2023 года.

Гонконг – 3,064 долларов за литр

Исландия — 2,389

Монако — 2,278

Нидерланды – 2,266

Лихтенштейн – 2,266

Норвегия – 2,263

Дания – 2,257

Швейцария – 2,1714

Греция – 2,166

Италия – 2,118

В каких странах самый дешевый бензин

Согласно данным Globalpetrolprices, предлагаем вашему вниманию топ 10 стран с самым дешевым бензином в мире.

Венесуэла – 0,004 доллара за литр

Иран – 0,028

Ливия – 0,031

Алжир – 0,335

Кувейт – 0,341

Ангола – 0.362

Египет – 0,372

Туркменистан – 0,428

Малайзия – 0.441

Казахстан – 0,47

Почему эти страны имеют такое дешевое топливо? Во-первых, все они обладают огромными запасами нефти. В то же время три самых дешевых страны — Венесуэла, Ливия и Иран — испытывают трудности с экспортом своей продукции, либо из-за войны, либо из-за санкций, введенных Соединенными Штатами. Это означает, что большая часть топлива доступна общественному потреблению и не экспортируется.

Почему бензин в США так дешев

По состоянию на 9 октября 2023 1 литр бензина в США стоил в среднем 1,047 долларов за литр.

Как правило, более богатые страны имеют более высокие цены на газ, тогда как цены в более бедных странах или странах, добывающих и экспортирующих нефть, значительно ниже. Однако США являются исключением из этого правила и имеют удивительно низкие цены на бензин, несмотря на то, что является одной из самых богатых стран мира. Основной причиной этого является то, что налоги на бензин в Америке всегда были очень низкими. Федеральный налог на бензин был впервые внедрен в 1932 году на уровне 1 цента за галлон и сейчас составляет 18,4 цента за галлон, но этот налог остается неизменным с 1993 года.

Почему в Украине бензин так дорог

Вторжение России в Украину в прошлом году привело к резкому росту цен на сырьевые товары. Пострадали многие товары: пшеница, удобрения и особенно нефть. Это привело к стремительному росту цен на бензин, которые уже через 4 месяца в июне 2023 года достигли в Украине пика в 52 грн за литр А-95, что на 65% больше, чем было в начале года.

Основными факторами, повлекшими за собой резкое подорожание горючего стали разрушение цепочек поставок, и падение национальной валюты по отношению к доллару почти на 40%. Не в последнюю очередь на цену бензина повлияло и изменение источников поставок горючего: если до начала вторжения львиная часть бензина поступала из Беларуси, а также отечественных НПЗ, то с марта 2022 года весь бензин стал привозиться исключительно из стран Евросоюза.

Отмена акциза на бензин в марте 2022 года и уменьшение НДС с 20% до 7% помогло стабилизировать рынок горючего, и уже в сентябре того же года акцизы вновь вернули, хотя и существенно уменьшили их 100 евро за тысячу литров для бензина, дизельного топлива и биотоплива, а также 52 евро за тысячу литров для газа.

В июле 2023 года акцизы на бензин снова повысили со 100 евро на тысячу литров до 213,5 евро, дизтопливо – со 100 до 139 евро. Размер НДС вернулся к довоенному значению – 20%. Об этом говорится в законе №7668-д.

Рынок горючего отреагировал на повышение налогов постепенным подорожанием – за период с августа по октябрь текущего года цена А-95 выросла почти на 18%.

По состоянию на 21 ноября 2023 года, средняя стоимость бензина А-95 составляет 55 грн или 1,50 доллара.

Несмотря на то, что стоимость горючего в Украине не самая высокая в мире, учитывая уровень доходов в нашем государстве, бензин нашим гражданам обходится дороже всего в мире.

Бензин в Украине в ближайшие годы вряд ли существенно подешевеет. Отсутствие отечественного производства, высокие цены на нефть на мировом рынке и высокие налоги на горючее в нашем государстве не дают оптимизма надеяться на значительное облегчение для автомобилистов в ближайшей перспективе.