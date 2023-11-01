ТОП 10 городов с самой дорогой недвижимостью в мире

Как и ожидалось, есть регионы, которые не могут поколебать даже глобальная пандемия или политические беспорядки: согласно недавнему отчету компании Savills, Монако остается на вершине списка самых дорогих мест для покупки недвижимости, в значительной степени благодаря обилию богатых жителей.

Самые дорогие города мира по недвижимости. Фото из открытых источников

Монако, Европа – 92,610 долларов за кв. м

Монако возглавляет список самых дорогих рынков недвижимости в мире, и это не должно удивлять, ведь французское княжество давно считается игровой площадкой для мировой элиты.

Но что делает рынок недвижимости Монако таким дорогим. Во-первых, его размер: раскинувшись на скудных 2 квадратных километрах (что делает его меньше Центрального парка Нью-Йорка), Монако уступает лишь Ватикану в борьбе за звание самой маленькой страны мира, что обуславливает высокий спрос на первоклассную недвижимость.

Ультра-эксклюзивный образ жизни, который дает собственность в Монако, является еще одним немаловажным фактором, влияющим на стоимость покупки в этом желаемом месте. Княжество переполнено изысканными ресторанами и дизайнерскими бутиками, а также рядом роскошных яхт-клубов, не говоря уже о насыщенном спортивном календаре. Если где-то на земле есть место, созданное специально для состоятельных людей, то это Монако. Солнечный свет круглый год, благоприятные для богатых слоев населения налоги и прекрасное расположение на Лазурном побережье способствуют его огромной привлекательности.

Гонконг, Азия – 25,130 долларов за кв. м

Согласно информации Globalpropertyguide, Гонконг является вторым самым дорогим рынком жилой недвижимости (и самым дорогим городом) в мире.

Несмотря на медленное понижение цен, в Гонконге средняя стоимость жилья составляет 25,130 долларов за кв. м. Однако, в то время как рынки недвижимости в других городах будут расти, рынки Китая и Гонконга, вероятно, продолжат падение из-за нестабильной политической ситуации и продолжающихся пограничных ограничений.

Плотность населения является ключевым фактором, который делает Гонконг таким дорогим: более 7,5 млн человек проживают на площади менее 1113 кв. км. И несмотря на спрос, новых объектов недвижимости не хватает, поскольку город пытается сохранить свои ограниченные зеленые зоны.

Сингапур, Азия – 18,630 долларов за кв. м

Как ни странно, цены на жилую недвижимость в Сингапуре продолжают быстро расти, несмотря на падение спроса. В первом квартале 2023 года индекс частной жилой недвижимости вырос на 11,44% по сравнению с предыдущим годом, согласно данным, опубликованным Управлением городского развития (URA). Эта тенденция продолжилась и во второй половине этого года. В отличие от подобного рынка Гонконга, где цены приостановили рост, в Сингапуре все еще растет спрос на жилую недвижимость, несмотря на экономические проблемы региона.

Цюрих, Европа – 17,700 долларов за кв. м

Правительство Швейцарии приняло меры для регулирования рынка жилья в стране, приняв правила, запрещающие нерезидентам покупать жилье в районах, не являющихся "курортными зонами".

Столица Швейцарии Цюрих имеет свой прибыльный рынок недвижимости, занимая 4 место в мире по дороговизне со средней ценой 17 700 долларов за квадратный метр. Цюрих не только может похвастаться легким доступом к горнолыжным курортам мирового класса в виде Альп и Юрским горам, но и выступает в роли мирового центра дипломатии и финансов.

В целом рынок жилья Швейцарии остается более или менее стабильным, несмотря на стремительный рост процентных ставок, увеличение стоимости строительства и замедление экономики. Согласно данным Швейцарского национального банка (SNB), общенациональный индекс цен на жилую недвижимость вырос на 3,9% во 2 квартале 2023 года по сравнению с предыдущим периодом. Однако с поправкой на инфляцию цены выросли на скудные 0,68% за тот же период.

Израиль, Ближний Восток – 14,740 долларов за кв. м

Цены на жилье в Израиле продолжают стремительно расти, невзирая на падение количества сделок с жилой недвижимостью. В этом году спрос остается слабым: во 2 квартале 2023 года количество сделок сократилось почти вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Конгломерация Тель-Авива как центра деловой жизни страны является одной из самых дорогих в мире с ценой 14,740 долларов за кв. м. жилья согласно данным Центрального бюро статистики.

Средняя цена на жилую недвижимость в Израиле выросла на 9,34% до 1 531 933 долларов США во 2 квартале 2023 года по сравнению с предыдущим годом, что является одиннадцатым кварталом роста в годовом исчислении подряд. С поправкой на инфляцию цены фактически выросли на 3,95% за тот же период.

Париж, Европа – 10,960 долларов за кв. м

В 2023 году цены на жилье по всей Франции продолжают расти, но в центрах городов ситуация иная. В последние годы многие парижане переезжают в тихие, менее людные пригороды, которые предлагают более дешевую, но более просторную жилую недвижимость.

По данным Национального института статистических и экономических исследований (INSEE), индекс цен на вторичное жилье во Франции вырос на 6,44% (с поправкой на инфляцию 0,6%) за год до 3 квартала 2023 года.

Люксембург, Европа – 9,390 долларов за кв. м

Цены на жилую недвижимость в Люксембурге начали снижаться на фоне падения спроса, вызванного ростом процентных ставок.

По данным национального статистического агентства Люксембурга STATEC Luxembourg, средняя цена продажи жилья снизилась на 1,93% до 8 548 евро (9 393 долларов США) за квадратный метр в течение года до 2 квартала 2023 года. Это резкое снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда цена выросла на 8,07% и первое снижение с третьего квартала 2014 года.

Копенгаген, Европа – 8,400 за долларов кв. м

Рынок недвижимости Дании в 2023 году заметно охлаждается вместе с падением спроса. Активность в домостроении остается незначительной. Рост цен на жилье замедляется.

Индекс цен на односемейные дома в Дании вырос на 5,5% во 2 квартале 2023 года, согласно данным, опубликованным Статистическим управлением Дании. С поправкой на инфляцию цены на жилье выросли на скудные 0,6%.

Копенгаген, как столица Дании и самый большой город страны, все еще привлекает жителей провинций и иностранцев, что делает его одним из самых дорогих европейских городов.

Амстердам, Европа – 8,020 долларов за кв. м

Бум цен на жилье в Нидерландах, похоже, закончился на фоне падения спроса, вызванного ростом процентных ставок и снижения покупательной способности потребителей из-за стремительной инфляции.

По данным Статистического управления Нидерландов (CBS), в первом квартале 2023 года в Амстердаме, столице страны, цены на жилье упали на 5,7% по сравнению с предыдущим годом (-11,5% с учетом инфляции).

Осло, Европа – 7,020 долларов за кв. м

Норвежский рынок жилья сейчас охлаждается на фоне быстрого роста процентных ставок, высокой инфляции и замедления экономического роста.

Во втором квартале 2023 года общенациональный индекс цен на жилье несколько снизился на 0,14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года согласно данным Статистического управления Норвегии. Это был второй квартал подряд падения в годовом исчислении и самый плохой показатель с 1 квартала 2018 года. С поправкой на инфляцию цены на жилье в Норвегии упали на 6,25% за тот же период.

В Осло, включая Берум, индекс цен на жилье снизился на 0,68% (-6,75% с учетом инфляции. Однако столица Норвегии пока остается городом, где недвижимость одна из самых дорогих в мире).

Итак, как видим, самые высокие цены на недвижимость все еще остаются в западной Европе и Юго-Восточной Азии. Однако со временем эта тенденция может измениться, все будет зависеть от социально–экономического развития регионов и политической ситуации в мире в целом.