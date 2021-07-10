Тотальная роботизация, импортозамещение и забастовки профсоюзов

Пока деловые элиты заняты полетами в космос, корпоративными и экологическими налогами, практичный средний бизнес роботизируется во всем – от сырья до безконтактного банковского обслуживания.

Роботизированная пицца в Париже (Фото из открытых источников)

Ритейл переходит на безкассовые рассчеты и меняет профильную деятельность на строительство и прокат — вместо продаж… Это происходит в экономически развитых странах. В странах же вне формата ЕС занялись экономическим национализмом, инновациями и импортозамещением.

И только наемные рабочие остаются "не у дел" делового прогресса. Им остаются только старые добрые забастовки. И это работает.





Суббота, Воскресенье

(3-4 июля)

Google удалил 9 популярных приложений

Если вы успели их скачать, следует срочно изменить коды доступа в Facebook и проверить свои онлайн-счета.

Корпорация Google удалила из своего интернет-магазина Play Store (на базе Android) девять приложений, через которые мошенники крали личные данные пользователей, — в частности, пароли доступа в социальную сеть Facebook. До удаления эти приложения успели скачать миллионы людей со всего мира.

Разоблачить злой умысел, сокрытый в 9 аппликациях, удалось российской компании киберзащиты Dr. Web, которая обнародовала эту информацию в своем официальном блоге.

В сообщении компании говорится, что "троянские кони пользовались специальным механизмом для обмана пользователей".

Механизм был таков: сначала надо было убедить пользователей скачать приложение. Для этого предлагались распространенные услуги – такие, как редактирование фотографий, спортивные тренинги, ежедневные гороскопы и оптимизация хранилища в телефоне.

Затем пользователю предлагали отменить опцию получения сообщений через приложение. Для этого ему "всего лишь" надо было подключиться к своей странице в Facebook.

При выборе этой опции открывалась страница, где пользователю предлагалось ввести имя и пароль для соцсети.

Однако оттуда данные на самом деле поступали в хакерскую базу данных.

Дополнительная опасность заключалась в том, что таким же образом хакеры могли получить доступ и к другим интернет-сервисам на телефонах пользователей.

Список удаленных приложений:

•PIP Photo (его скачали более 5,8 млн человек по всему миру);

•Processing Phot (его скачали около полумиллиона человек);

•Rubbish Cleaner (его скачали около 100.000 человек);

•Inwell Fitness (его скачали около 100.000 человек);

•Horoscope Daily (его скачали около 100.000 человек);

•App Lock Keep (его скачали более 50.000 человек);

•Lockit Master;

•Horoscope Pi;

•App Lock Manager.

Если вы успели скачать одну из этих аппликаций, следует немедленно изменить данные подключения к Facebook и проверить, не было ли совершено на ваших онлайн-счетах каких-либо подозрительных действий.



Европейская комиссия установит налог на загрязняющее авиационное топливо

Исполнительная власть ЕС работает над пересмотром налогообложения энергоносителей в ЕС в рамках законодательства, которое будет объявлено 14 июля для достижения цели по сокращению выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году по сравнению с уровнями 1990 года. Эта амбициозная цель потребует более быстрого сокращения выбросов во всех секторах, от сельского хозяйства до тяжелой промышленности.





Проект предложения ЕС касается авиации, где топливные налоги ЕС не применяются

Предложение предусматривает введение минимального уровня налогообложения на уровне Сообщества для энергетических продуктов, поставляемых для использования в качестве авиационного топлива для полетов в пределах ЕС.

С 2023 года минимальный налог на топливо для самолетов будет начинаться с нуля и будет постепенно увеличиваться в течение десяти лет, пока не будет введен полностью. В проекте не указывается уровень налога, который будет в итоге.

Для экологически безопасных видов топлива, таких как водород из возобновляемых источников энергии и передовое биотопливо, минимальная ставка налога в течение десяти лет не применяется.





Цены на морские контейнеры достигли рекордного уровня

Балтийский индекс Freightos (FBX), эталон стоимости перевозки контейнера с товарами по основным морским маршрутам, утроился за год до 7000 долларов (5900 евро) за поездку из Китая на западное побережье в США. Стоимость поездки в Европу превысила 10 000 долларов по сравнению с 1600 долларами за аналогичный период прошлого года.

Пандемия COVID-19, которая изначально практически парализовала мировое судоходство, вызвала "беспрецедентное падение спроса" в судоходной отрасли. Эта тенденция усугубилась перебоями в погрузочно-разгрузочных операциях, ограничениями, наложенными COVID, и непредвиденными событиями, такими как блокада Суэцкого канала в марте.

Одним из следствий такого развития событий является то, что судовладельцы получают рекордные прибыли. Например, французская судоходная компания CMA CGM сообщила о чистой прибыли в размере более двух миллиардов долларов в первом квартале этого года, что в 40 раз больше, чем за тот же период 2020 года.

Их датский конкурент AP Moller-Maersk, в свою очередь, сообщил о еще более высокой чистой прибыли в размере 2,7 млрд долларов за первые три месяца года.





140 бокалов в час без чаевых

Американская компания Hop Robotics к летнему сезону создала робота, который разливает и подает пиво.

Робот по прозвищу Уолтер имеет шарнирную руку, которой захватывает стаканы, ставит их на место разлива и затем переносит ближе к посетителю.

Роботизированная рука прикреплена к кегератору с четырьмя дозаторами. Уолтер может принять заказ, приготовить и подать напиток примерно за 25 секунд. Его продуктивность — 140 бокалов пива в час.

Как объяснил основатель стартапа Hop Robotics Грейсон Доусон, его компания все еще находится на раннем этапе развития. Созданный робот – это предварительный коммерческий прототип.

Пока Уолтер не привязан к платежной системе, поэтому бармену понадобиться вручную принимать оплату за напиток и вводит заказ в автомат.

В компании ожидают, что инновация в нынешнее время станет как никогда актуальной. Вакцинированных людей становится все больше, открываются спортивные мероприятия, ярмарки и концерты, а потребители хотят удовлетворить спрос на массовые развлечения.

На украинских полях клубнику будут собирать роботы

Учёные из компании Winstar Technology уже второй год работают над созданием робота Soil Bot для сбора клубники. Планируется, что MVP версия будет готова к концу 2021 года, а еще через год возможно будет запустить серийное производство машин.

В США есть огромные и дорогостоящие прототипы для промышленных полей, но они не подходят маленьким и средним украинским ягодным хозяйствам.

В компании отмечают, что рассматривают несколько модификаций платформы: для хозяйств, которые собирают 50 т ягоды в год, 100 т и 150 т. Продуктивность машины планируется на уровне 40 кг/час, что гораздо эффективнее человека.

Кассовые сборы в Европе упали на 70%

По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, закрытие кинотеатров и меры по изоляции от коронавируса привели к снижению валовых кассовых сборов в ЕС и Великобритании на 6 миллиардов долларов.

Согласно данным, опубликованным в четверг Европейской аудиовизуальной обсерваторией, европейские кассовые сборы упали на 70,4 процента в прошлом году, снизившись на 6,04 миллиарда долларов (5,1 миллиарда евро) с 8,5 миллиарда (7,2 миллиарда евро) в 2019 году до 2,5 миллиарда долларов (2,1 миллиарда евро) в прошлом году.

Кинотеатры по всей Европе были закрыты в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Их разрешили открыться только с ограничением пропускной способности и другими строгими ограничениями с начала лета до начала второй волны COVID в Европе, которая возникла поздней осенью.

Но даже после этого многие кинотеатры страдали от хронической нехватки новых фильмов.





Богатые и бедные

Согласно анализу данных центрального банка страны, датские домохозяйства являются самыми богатыми в Европейском союзе.

Среднее домашнее хозяйство в Дании по состоянию на четвертый квартал 2020 года имело 1,88 миллиона датских крон (300000 долларов США).

Эти данные были извлечен из раскрытия Европейского центрального банка финансовых счетов для 27 стран-членов ЕС.

Цифры показали, что у датчан, как правило, также были более высокие долги — 560 000 датских крон, по сравнению с Люксембургом, где у людей обычно было 660 000 датских крон в обязательствах.

Однако Danmarks Nationalbank указал, что большая часть обязательств датчан была связана с банковской и ипотечной задолженностью "под залог недвижимости (примерно 86 процентов)".

"Таким образом, долг датчан в значительной степени компенсируется стоимостью жилищного благосостояния, которое не включается в финансовое благосостояние", — пояснил центральный банк.

В целом чистое финансовое состояние датчан составляло 1,32 миллиона датских крон, что почти в три раза превышает средний показатель по ЕС в 450 000 датских крон.

Центральный банк Дании также подчеркнул, что, хотя это богатство было средним, между людьми была значительная разница.

Анализ центрального банка показал, что богатство датчан в первом квартале этого года выросло еще больше, в среднем до 24 000 датских крон на человека.

Домохозяйства в Нидерландах занимают второе место по величине финансовых активов — 1,58 миллиона датских крон, за ними следуют Люксембург (1,59 миллиона датских крон) и Швеция (1,51 датская крона).

Между тем, домохозяйства в Румынии оказались самыми бедными в ЕС, имея всего 80 000 датских крон в финансовых активах.

Понедельник, 5 июля

Большой нефтяной разлом

Дубай. Важная встреча министров энергетики стран ОПЕК + была отменена в понедельник, поскольку ОАЭ настаивали на условиях, неприемлемых для других 22 членов альянса производителей нефти во главе с Саудовской Аравией и Россией.

Отмена встречи, возобновленной на прошлой неделе, оставила на мировых нефтяных рынках неопределенность в отношении того, как производители будут удовлетворять растущий спрос по мере того, как восстановление пандемии набирает обороты.

Нефть марки Brent, мировой эталон, после отмены акции сохранила трехлетний максимум — около 77 долларов за баррель.

Мохаммед Баркиндо, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти, сказал министрам: "После консультаций с принцем Абдул Азизом бен Салманом, министром энергетики Саудовской Аравии, и Александром Новаком, заместителем премьер-министра Российской Федерации — председателем и сопредседателем, "ОПЕК +" — созванное 18-е заседание, отменено.

"Дата следующей встречи будет определена в должное время, и мы проинформируем вас об этом. От имени председателя и сопредседателя приносим извинения за причиненные неудобства".

Политэкономия в секторе Газа

Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP, управляющий сбережениями в размере 95 миллиардов долларов, объявил о выводе инвестиций из 16 израильских компаний, действующих в населенных пунктах Иудеи и Самарии.

Согласно опубликованному фондом заявлению, "эти компании рискуют оказаться причастными к нарушению международного законодательства в оккупированной Палестине".

В число компаний, от ценных бумаг которых избавится KLP – компании связи "Безек", "Селком", "Партнер", "Моторола", которые "повышают качество жизни в Иудее и Самарии, делая ее привлекательной для проживания", а также все пять израильских банковских групп, "финансирующие строительство жилья в поселениях Иудеи и Самарии".

В выборе компаний фонд ориентировался на "черный список" из 112 израильских компаний, действующих в Иудее и Самарии, который в 2020 году опубликовал Совет по правам человека в ООН.

Даже Греция платит деньги

Правительство Греции решило предложить вакцинированным молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет предоплаченную карту на 150 евро для усиления вакцинации против COVID-19. На сегодняшний день около 47% населения Греции были вакцинированы по крайней мере одной дозой и более 36% — по полной схеме.

В то же время правительство не может сделать вакцинацию обязательной. "Но каждый должен взять на себя ответственность. Страна не закроется снова, чтобы защитить небольшое количество непривитых людей", — сказал премьер-министр Греции.

Глава Центрального банка Яннис Стоурнарас также недавно прогнозировал, что экономика страны вырастет на 4,8% в 2022 году после прогнозируемого роста на 4,2% в 2021 году.

В ближайшие годы Афины получат 19,40 млрд евро в виде грантов и 12,70 млрд евро в виде займов под низкий процент, что эквивалентно примерно 16% ВВП страны.

Monobank планирует выпуск карты в биткоинах

Об этом сообщил сооснователь проекта Олег Гороховский в Telegram.

По его словам, выпуск карты запланирован на июль. На данный момент ожидается согласование с Национальным банком.

Кроме того, Гороховский сообщил о завершении интеграции с мобильным оператором. Запуск программы e-sim ожидают в августе.

Также на осень 2021 года запланирована интеграция с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами.

Monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры "Приватбанка" Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. По состоянию на конец июня 2021 года пользователями виртуального банка являются почти 3,8 млн человек.

"Балканский поток" подключился в обход Украины

Как сообщает сербский телеканал N1 Info, государственное предприятие Srbijagas и венгерская компания FGSZ 4 июля объявили о соединении трубопровода на границе с Венгрией.

Отмечается, что первые партии газа через Сербию в Центральную Европу начнут поступать с 1 октября.

Генеральный директор Srbijagas Душан Баятович сказал, что они наконец закончили долгосрочную работу, чтобы Сербия наконец решила вопрос получения иного маршрута поставки газа, а не только из Украины.

"В Сербии никто больше не замерзнет, и цена на газ для домохозяйств также не изменится с осени", – сказал Баятович.

Газопровод "Балканский поток" является продолжением "Турецкого потока". Президент Сербии Александр Вучич дал старт пуску газа по "Балканскому потоку" в начале года. Ранее газ в страну из России поступал через Украину и Венгрию.

Французские производители шампанских вин возмущены

Французская группа производителей шампанского в понедельник выступила с критикой нового российского закона, который заставляет иностранных производителей добавлять упоминание "игристое вино" в свои бутылки шампанского, и призвала прекратить экспорт игристого напитка в Россию.

Закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным в пятницу, требует, чтобы все иностранные производители игристого вина описывали свой продукт как таковой на обратной стороне бутылки, но не на передней стороне бутылки, в то время как производители российского "шампанского" могут продолжать использовать это преимущество.

Французская группа производителей шампанского призвала своих членов временно прекратить поставки в Россию и заявила, что название "Шампанское", которое относится к региону Франции, откуда этот напиток, имеет юридическую защиту в 120 странах.

Однако Moet Hennessy, французский производитель шампанских вин Veuve Clicquot и Dom Perignon, принадлежащий LVMH, заявил в воскресенье, что начнет добавлять обозначение "игристое вино" на оборотную сторону бутылок, предназначенных для России в соответствии с законом.

Акции LVMH упали примерно на 0,2% в понедельник во второй половине дня, уступив Парижской фондовой бирже, которая выросла на 0,34%.

Акции российского производителя игристого вина Abrau-Durso выросли более чем на 3% после роста на 7,77% в начале торгов.

Тарантино покупает театр

Квентин Тарантино сейчас является счастливым владельцем двух кинотеатров в Лос-Анджелесе.

В понедельник в подкасте Armchair Expert, организованном Даксом Шепардом и Моникой Падман, лауреат Оскара сценарист и режиссер сообщил, что он купил исторический театр Vista на бульваре Сансет. Он также сказал, что одноэкранный кинотеатр, вероятно, откроется позже в этом году. Он был закрыт из-за пандемии.

Знаменитый Нью-Беверли был куплен Тарантино в 2007 году. В нем демонстрируются исключительно 35- и 16-миллиметровые фильмы, большинство из которых из личной коллекции Тарантино.

Вторник, 6 июля

Легендарные инвесторы предсказывают обвал на финансовых рынках

Американский инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший финансовый кризис 2008 года и ставший прототипом одного из персонажей фильма "Игра на понижение" (The Big Short), предсказывает грандиозный крах рынка. Подобного мнения придерживаются легендарные инвесторы-миллиардер Джереми Грэнтэ, Леон Куперман, Стэнли Дракенмиллер и другие.

Майкл Бьюрри назвал состояние рынков в июне "величайшим спекулятивным пузырем всех времен и народов" и предупредил, что розничные инвесторы покупают на хайпе акции-мемы и криптовалюты в преддверии грандиозного обвала. Он указывает на Tesla, GameStop, биткойн, dogecoin, Robinhood и рынок жилья в США как на признаки спекулятивной перекупленности.

Джереми Грэнтэм, со своей стороны, назвал рынок "полноценным эпическим пузырем" еще в январе. "Возможно, нам придется столкнуться с самой большой потерей ценности активов, которую мы когда-либо видели", — сказал легендарный инвестор.

Целый ряд инвесторов предупреждают, что безудержные спекуляции, подпитываемые программами государственного стимулирования, не могут вечно поддерживать цены на активы.

О пришествии обвала инвесторы узнают уже непосредственно во время обвала. Как не раз показывала практика, инвесторы всегда могут аргументированно объяснить, почему биржа упала, но вот предсказать, когда именно начнется обвал, практически нереально.

Власти Ливана призвали немедленно предоставить ей помощь

С таким призывом во вторник, 6 июля, обратился исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хасан Диаб к главам иностранных дипломатических миссий, передает Deutsche Welle.

Глава ливанского правительства призвал иностранных доноров выделить финансовую помощь его стране без выполнения условия о формировании постоянного правительства.

"Привязка помощи Ливану к формированию правительства стала угрожать жизни ливанцев", – сказал Диаб на встрече с иностранными послами.

Глава ливанского правительства признал, что сейчас его страна проходит через "очень темный туннель", а страдания населения достигли уровня "трагедии".

Кроме того, Диаб предостерег, что отказ от финансовой поддержки его страны поставит под угрозу жизни ливанцев и единство Ливана, что скажется на мировом экономическом и политическом балансе.

Пентагон отменяет мега-контракт на облачные сервисы

Во вторник министерство обороны США объявило об отмене мегаконтракта на "облачные" услуги (взаимосвязанные серверы) стоимостью 10 миллиардов долларов, который оно предоставило в 2019 году Microsoft, и которое было оспорено Amazon.

Пентагон объясняет в заявлении, что контракт "больше не отвечает его потребностям", в частности, из-за "меняющихся требований" и "прогресса в этом секторе".

Минобороны планирует инициировать новую процедуру приема на работу различных компаний, специализирующихся на "облачных" услугах.

Этот важный контракт, рассчитанный на 10 лет, был направлен на модернизацию всех компьютерных систем американских вооруженных сил в систему, управляемую искусственным интеллектом.

Сразу после завершения аукциона осенью 2019 года компания Amazon, изначально считавшаяся фаворитом, оспорила выбор Пентагона.

Гигант онлайн-торговли, который стал экспертом в области облачных вычислений, обвинил бывшего президента США Дональда Трампа в том, что он стоял за выборами в Пентагон, из-за его неприязни к основателю Amazon Джеффу Безосу.

Водородная экономика

Британо-голландская нефтяная компания Shell и дюссельдорфская энергетическая компания Uniper подписали во вторник письмо о намерениях по ускорению развития водородной экономики в Европе.

С этой целью две компании хотят продвигать совместные проекты, в том числе в Германии, Нидерландах и других европейских странах.

"Подобное сотрудничество необходимо для ускорения перехода к использованию водорода как на транспорте, так и в промышленности", — сказал Пол Богерс из водородного подразделения Shell "Shell Hydrogen".

Обе группы надеются на синергизм, особенно когда речь идет об инфраструктуре. Транспортировка водорода из портов Роттердама и Вильгельмсхафена в Северный Рейн-Вестфалию будет в центре заявленного сотрудничества.

Забастовки в Deutsche Bahn

Профсоюз машинистов поездов GDL отклонил новое предложение руководства Немецкой железной дороги из-за конфликта в вопросах по заработной плате как обман и продолжает подготовку к забастовке.

Сначала GDL требовала повышения заработной платы на 4,8%, но изменила требование, заявив, что желает соглашения, подобного тому, что было заключено для работников государственного сектора.

Однако государственная Deutsche Bahn заявляет, что общий запрос GDL намного больше, чем тот, что был согласован с государственным сектором.

Deutsche Bahn уже договорился с большим железнодорожным и транспортным союзом о повышении заработной платы на 1,5% с начала 2022 без увеличения в этом году и хочет получить подобное соглашение с GDL.

Но это новое предложение от директора по персоналу Bahn Мартина Зайлера не выходит за рамки предыдущего и все еще ниже того, что рекомендовалось арбитражем в прошлом году. GDL требует повышения оплаты на 4,8% и уже объявила, что с августа объявит забастовку.

Без кассы и наличных

В ближайший год в Израиле откроются 100 супермаркетов, работающих без кассиров и наличных. Как стало известно во вторник, 6 июля, экономическому изданию Calcalist, новая сеть получит название Q.

Известный предприниматель Рами Леви, владеющий одной из крупнейших торговых сетей Израиля, инвестировал средства в новый проект и приобрел 50% акций создаваемой системы магазинов самообслуживания.

Два первых филиала сети Q уже открылись. Один из них в Тель-Авиве на улице Ротшильд, 27, другой в поселке Лехавим на юге Израиля.

Концепция стартапа схожа с той, что используется в магазинах сети Amazon Go в Соединенных Штатах. В ее основе идентификация зарегистрированного покупателя и проведение автоматического платежа по завершении покупки без участия персонала.

Для того чтобы покупать в супермаркетах Q, клиентам необходимо пройти короткую регистрацию при помощи кредитной карточки и отпечатка пальца.

В процессе наполнения корзины товарами компьютерная система автоматически пополняет виртуальный счет. Когда покупатель набрал необходимые продукты, он просто покидает магазин без необходимости стоять у кассы, пробивать покупку и совершать платеж. Сумма автоматически снимается с кредитной карты.

По словам основателя проекта предпринимателя Ави Каца, суммарная инвестиция составляет около 15 млн долларов, для обработки торгового процесса используется разработка израильской компании CybOrg.

По замыслу владельцев сети, в ближайшие полтора года в Тель-Авиве будет запущен аналогичный магазин, торгующий товарами для домашних животных.

Четырехдневка оправдалась

Исландская ассоциация за устойчивое развитие и демократию и британская научно-исследовательский центр Autonomy опубликовали результаты крупнейшего в мире эксперимента по переводу работников на четырехдневную рабочую неделю без уменьшения зарплаты.

В исследовании, проводившемся муниципалитетом Рейкьявика и правительством Исландии в 2015-2019 годах приняли участие несколько десятков организаций с общим штатом 2500 человек, что составляет 1% от рынка рабочей силы.

При переходе на четырехдневную рабочую неделю количество рабочих часов сократилось с 40 до 35-36 часов.

Авторы исследования называют его успех ошеломительным, подчеркивая, что во всех организациях уровень производительности как минимум не уменьшился, а в части из них – увеличился. При этом качество жизни работников значительно улучшилось, а показатели стресса и выгорания существенно снизились.

Ранее схожие эксперименты ставились отдельными компаниями в Японии и в Новой Зеландии, однако в меньших масштабах. В обоих случаях был достигнут рост производительности при улучшении качества жизни работников.

Роботизированная ткань

Инженеры из Йельского университета создали ткань, которая изменяет свою жесткость и форму в зависимости от условий окружающей среды.

Ученые придумали ткань, которая меняет свойства в зависимости от условий окружающей среды. Такое устройство можно использоваться как материал для высокотехнологичной одежды или создания мягких, но многофункциональных роботов или устройств, которые будут использоваться туристами во время путешествий.

Ткань, при нагревании, становится мягкой, а при охлаждении – жесткой, что позволяет фиксировать ее в определенной форме. При этом, разработанная робототкань — прочная. Она удерживает вес до 50 килограмм. Изменения в окружающей среде фиксируют специальные датчики, которые передают сигнал и заставляют ткань принимать ту или иную форму, или плотность.

При этом, ткань поддается программированию. Ей можно внушить запоминание определенной формы, чтобы, при нормальных условиях, она всегда в нее возвращалась.

Нас ждет новое направление не только в пошиве одежды – но и создании спец емкостей для хранения продуктов и сырья в мировой логистике и цепочке поставок.

Дозреть на складе

Деловой форум Пакистана (PBF) во вторник подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по максимальному охвату мирового рынка фруктов, для чего создание центров созревания в стране поможет увеличить экспорт скоропортящихся продуктов.

Центры созревания помогут удовлетворить потребности сложных международных рынков манго, бананов и других фруктов. Он предложил Министерству торговли разработать политику и разрешить нулевую процентную пошлину на импорт необходимого оборудования путем выдачи разрешений на их открытие.

Создание центров созревания с надлежащей обработкой пакистанских манго и бананов принесет двойную прибыль, помимо увеличения объемов экспорта. Аналогичным образом, пятилетние налоговые каникулы должны быть предоставлены соответствующим фирмам, которые будут эксплуатировать объект, поскольку это будет стимулировать частный сектор инвестировать в этот бизнес.

Среда, 7 июля

Пекин заблокирует хранилища данных

Пекин угрожает заблокировать доступ США к огромным хранилищам китайских данных — источника жизненной силы многих приложений, управляемых искусственным интеллектом.

Это ответ на экономическую войну США. В онлайн-обращении к дружественным политическим партиям по всему миру Си заявил: "Мы должны совместно противостоять любому, кто участвует в технологической блокаде, технологическом разделении и разъединении развития".

Он добавил, что ни одна страна не имеет права "препятствовать развитию других стран и причинять вред жизням своего народа путем политических манипуляций".

Администрация Трампа запретила американским инвесторам владеть акциями 35 китайских компаний, которые, по словам Вашингтона, связаны с китайскими военными. Администрация Байдена расширила список до 59, от которых американцы должны избавиться к 2 августа.

Обращение Си "четко устанавливает позицию, при которой Китай не чувствует себя хуже США", — сказал Asia Times гуру полупроводниковой промышленности Хендель Джонс. Джонс — генеральный директор консалтинговой фирмы International Business Strategies, которая консультирует ведущие мировые технологические компании.

В связи с этим правительство Китая объявило о строгом контроле над экспортом китайских данных, критически важных ресурсов для приложений искусственного интеллекта в нескольких отраслях, включая фармацевтическую.

Аргентина против иностранных нефтяных компаний

В среду министерства иностранных дел и энергетики Аргентины объявили о наложении санкций на три компании за незаконную деятельность в Южной Атлантике.

По данным властей Аргентины, компании занимались разведкой и разработкой углеводородов на континентальном шельфе Аргентины в бассейне северных Фолклендских островов.

Две из компаний — британские, а еще одна – израильская. Британские компании Chrysaor Holdings Limited и Harbour Energy Plc. и израильской Navitas Petroleum LP были вручены уведомления о нарушении аргентинских законов об углеводородах, принятых в 2011 и 2013 годах, которые требуют, чтобы компании, работающие на континентальном шельфе, имели явное разрешение от правительства Аргентины.

Санкции варьируются от дисквалификации на срок от 5 до 20 лет до работы в Аргентине, а также штрафов, которые могут повлечь за собой превентивные эмбарго.



ЕС оштрафовал BMW и Volkswagen за картельный сговор

Комиссия ЕС пришла к выводу, что концерны Daimler, BMW и Volkswagen (Volkswagen, Audi и Porsche) нарушили антимонопольные правила, вступив в сговор в отношении технологических разработок для очистки выхлопных газов, выделяемых новыми дизельными автомобилями. За это он наложил штраф в размере 875,189 миллиона евро. Все компании признали свою причастность. BMW оштрафовали на 372,827 миллиона; Volkswagen за 502,362 миллиона (снижение на 45% после сотрудничества). Daimler, которая раскрыла существование картеля, пользовалась полным иммунитетом от необходимого штрафа в размере около 727 миллионов евро.

Инфляция в Турции

Инфляция в Турции достигла двухлетнего максимума, превзойдя и без того пессимистические ожидания аналитиков, достигнув 17,53% в июне, то есть на один процентный пункт больше, чем в предыдущем месяце, и на пол пункта по сравнению с прогнозами.

И без того обострившуюся ситуацию усугубляет курс фунта, который упал до 8,66 доллара.

Хотя Турция ослабила изоляцию, полагая, что это улучшит потребительский климат и увеличит потребление, данных мер оказалось недостаточно. Учитывая девальвацию фунта стерлингов и высокую инфляцию, потребители испытывают чрезвычайно дикий эффект сжатия.

В Украине запустят электронную гривну

Верховная Рада Украины может принять законопроект 373637, который предусматривает запуск национальной цифровой валюты. Она будет называться просто "электронная гривна".

Новый закон предусматривает создание нового раздела в Гражданском кодексе, который будет регулировать виртуальные активы. Кроме того, авторы закона предлагают отказаться от термина "обращение с виртуальными активами" и заменить его на "оборот виртуальных активов".

20 тысяч долларов на кибербезопасность

Подписано грантовое соглашение между Государственным концерном “Укроборонпром” и Фондом гражданских исследований и развития США (ФЦДР, CRDF Foundation). Об этом во вторник, 6 июля, сообщает пресс-служба компании.

Сумма гранта составляет 20 000 долларов. Средства будут направлены на повышение уровня киберзащиты Концерна.

Отмечается, что это первая победа Концерна в международном научно-техническом конкурсе, а также первый грант именно на повышение инновационной составляющей безопасности оборонного производства.

Как отметили в “Укроборонпроме”, за I полугодие 2021 года информационно-телекоммуникационные системы (ИТС) Концерна подверглись 12415 кибератакам. Большинство из них было заблаговременно заблокировано.

Кубинское импортозамещение

Кубинская химическая промышленность сделала более 20 инвестиций в приоритетные и стратегические секторы на сумму более 150 миллионов долларов с целью реализации процесса постепенного развития и трансформации до 2030 года.

Как объяснил директор по техническим вопросам и развитию Центра химической инженерии и исследований (CIIQ) Ноэль Вильяр, в основном это были вливания капитала в заводы по производству хлора, удобрения NPK и лотки для яиц.

Среди основных достижений центра он выделил регистрацию новых составов пестицидов и удобрений для их внедрения в стране, что позволяет максимально использовать установленные мощности и снизить затраты на 25-30 процентов.

Газовая кубинская компания разработала экологическую краску, а также специальный продукт для лечения гигантских африканских улиток на улиточных фермах. В этом продукте используется остаацетилен, который является вторичным сырьем изготовления экокраски.

Компания Rubber Company проводит исследования по цементу и подушке для горячего повторного выхлопа, а также по другим 38 типам технических изделий.

Французские миллиардеры потирают руки

Их богатство увеличилось на 30% за год, согласно классификации, опубликованной журналом "Challenges". Это самый сильный прогресс за всю историю.

По данным журнала, который в период с июня 2020 года по июнь 2021 года производил расчет на основе профессиональных активов личностей, сумма состояния 500 самых богатых людей страны "сейчас приближается к 1 триллиону евро".

Пятый год подряд в рейтинге состоятельных людей доминирует Бернар Арно, глава LVMH, крупнейшей по рыночной капитализации в Европе.

Как и каждый год, начиная с 2017-го, когда он обгонял наследницу L'Oréal Лилиан Беттанкур, Бернар Арно и его семья лидируют, с состоянием более 157 миллиардов евро. Рост на 57% по сравнению с июнем 2020 года. Генеральный директор LVMH в мае даже на несколько часов был самым богатым человеком в мире, опередив американца Джеффа Безоса.

На четвертом и пятом месте — семьи Алена и Жерара Вертхаймеров, наследники Шанель, и Франсуа Пино, основатель Kering, которым сегодня управляет его сын Франсуа-Анри. Основатель EBay Пьер Омидьяр — восьмой, он удвоил свое предполагаемое состояние в период с 2020 по 2021 год, поскольку ограничения привели к росту онлайн-торговли подержанными товарами.

Четверг, 8 июля

Венгрия ищет работников

Венгрия позволит наем временных работников из стран, не входящих в ЕС, что может уменьшить дефицит рабочей силы и помочь экономике восстановиться.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что некоторым агентствам по трудоустройству будет разрешено ввозить квалифицированную рабочую силу в соответствии с жесткими правилами.

По словам министра, новое законодательство, в том числе о временных работниках, имеет целью "помочь быстрому перезапуску экономики, чтобы он был самым быстрым в Европе".

Новые правила позволяют агентствам привлекать временных работников из стран, не соседствующих с Венгрией и не входящих в ЕС. Правила для работников из Украины и Сербии были смягчены в 2017 году.

Другие меры, о которых объявил Сийярто, включают смягчение бюрократического бремени для малых и средних предприятий, а также дешевые займы, чтобы помочь венгерским компаниям расшириться за границу или инвестировать в зеленые проекты.

Мода на прокат

Один из самых известных универмагов в мире, Harrods, запускает свою первую услугу проката модной одежды.

Аренда модной одежды была предложена как одно из многих решений кризиса устойчивости отрасли. Когда подержанная одежда на сумму около 140 миллионов фунтов стерлингов ежегодно отправляется на свалки в Великобритании, аренда может продлить срок службы одежды.

Ритейл займется строительством

Компания John Lewis планирует выйти на рынок жилой недвижимости, построив 10 тыс. домов для последующей сдачи в аренду. Официальный представитель John Lewis заявил, что ретейлер хочет решить проблему нехватки жилья в Великобритании и поддержать местные общины. Создание арендных домов, в свою очередь, принесет компании стабильный доход и предоставит людям новые возможности для трудоустройства.

У арендаторов будет выбор: меблировать жилье с использованием продукции John Lewis или заселиться со своей мебелью. Некоторые дома могут быть построены на автостоянках универмагов над супермаркетами Waitrose. Во всех жилых комплексах будет круглосуточный консьерж-сервис.

С начала пандемии ретейлер John Lewis испытывает трудности с продажами. Компания закрыла около трети универмагов, оставив всего 35.

Спорный пластик

Запрет на одноразовые пластиковые изделия в Европейском союзе вызвал критику как со стороны защитников окружающей среды, которые заявляют, что новых мер недостаточно, так и со стороны производителей пластика, обеспокоенных тем, что новые правила могут со временем создать другие стандарты.

Согласно имеющейся информации, только восемь государств-членов проинформировали Европейскую комиссию о том, что они приняли меры по транспонированию Директивы в национальное законодательство. Многие государства-члены адаптировали только "минимальные требования" или не принимают некоторые из требуемых мер. Кроме того, в других государствах-членах, таких, как Польша и Болгария, процесс переноса Директивы в национальное законодательство все еще продолжается или даже не начался.

В результате некоторым производителям пластмасс придется предлагать разные продукты для разных стран, что было бы экономически невыгодно.

В пресс-релизе Plastics Europe, организация, представляющая производителей пластика, призвала Европейскую комиссию обеспечить, чтобы руководящие принципы не подвергались разной интерпретации, чтобы государства-члены не принимали другие правила.

Кибератака в Швеции

Шведская сеть продуктовых магазинов Coop закрыла свои 800 магазинов после того, как атака программы-вымогателя на американского ИТ-менеджера не позволила ей отслеживать продажи на своих кассовых аппаратах.

В ходе атаки вымогателя было конфисковано программное обеспечение для управления технологиями от Kaseya из Майами.

По словам официальных лиц Coop, платежи не могли быть приняты после того, как атака затронула инструмент, используемый для удаленного обновления кассовых сборов.

Сбои в Швеции также затронули железнодорожные перевозки и сеть аптек.

Министр обороны Питер Хултквист заявил шведскому телевидению, что нападение было "очень опасным", и указал, что бизнес и государственные учреждения должны быть лучше подготовлены к будущим атакам.



Заменить самолеты экологичными дирижаблями

Британский стартап под названием Hybrid Air Vehicles представил новый концептуальный дизайн дирижаблей на 100 пассажиров.

Стартап из Великобритании под названием Hybrid Air Vehicles собирается начать производство экологически чистых дирижаблей, который будут выбрасывать куда меньше углерода, чем самолеты.









Пятница, 9 июля

Европейская платежная система EPI ценой в более 4 миллиардов евро

Планируемое создание собственной европейской платежной системы станет финансовым подвигом для банков. Институты, участвующие в Европейской платежной инициативе (EPI), подсчитали, что затраты на проект составят до 4,2 миллиарда евро.

По оценкам финансовых кругов, немецкие финансовые институты несут до четверти общих затрат, то есть до миллиарда евро. В настоящее время EPI имеет 31 финансовое учреждение и две платежные компании.

Цель состоит в том, чтобы противостоять американским компаниям, которые доминируют в европейских платежах. По мнению финансовых кругов, временная компания EPI должна разработать бизнес-план к началу августа и разослать его заинтересованным сторонам.

К концу сентября институты должны решить, делать ли необходимые инвестиции.

Глобальный налог на транснациональные корпорации ожидает одобрения G20

На встрече в Венеции в пятницу и субботу министры финансов G20 одобрят реформу международного налогообложения.

Минимальная налоговая ставка — это перераспределение исключительной прибыли, которая будет облагаться налогом крупными компаниями. Соглашение о реформе международного налогообложения призвано если не искоренить, то хотя бы ограничить множественные уклонения от уплаты налогов, которые с радостным энтузиазмом практикуют транснациональные корпорации. Этот вопрос включен в повестку дня встречи министров финансов Группы двадцати (G20), которая проходит в Венеции под председательством Италии.

В начале апреля Соединенные Штаты ускорили международные дискуссии по реформе глобального налогообложения, проводимые под эгидой ОЭСР, застрявшие на четыре года из-за сопротивления администрации Трампа.

Deutsche Bank опять сокращается

Deutsche Bank объявил о планах сократить до 450 должностей на полную ставку и подрядчиков в своем офисе в Дублине.

Немецкий банк заявил, что планирует переместить чуть менее 250 рабочих мест из Дублина в другие его центры по всему миру.

Deutsche Bank также заявил, что сократит штат подрядчиков в Ирландии в течение года после естественного завершения ряда проектов. Здесь работает около 200 контрактников.

Изменения являются частью глобальной стратегии банка. О ней впервые было объявлено в 2019 году, по консолидации аналогичных инфраструктурных функций в меньшем количестве мест, чтобы упростить банковские операции и сократить расходы.

Представитель банка сказал, что рабочие места, в том числе вспомогательные службы сокращаются в основном в сфере технологических операций.

FGTB объявляет о "национальной демонстрации" 24 сентября

После межпрофессионального соглашения, заключенного в рамках "большой десятки" (ассоциации и профсоюзы), три профсоюза предупредили: необходимо пересмотреть закон 1996 года. FGTB (всеобщая федерация труда Бельгии) начнет свою кампанию с первой акции во вторник, 13 июля, в 11 часов утра перед Центральным вокзалом Брюсселя. 24 сентября также будет организована национальная демонстрация. Об этом в пятницу сообщил социалистический союз.

Закон о стандартах заработной платы, известный как закон 96-го года, накладывает настоящую смирительную рубашку на заработную плату. Этот закон запрещает профсоюзам вести переговоры о законной доле заработной платы рабочих.

С помощью отпечатка пальца или изображения лица

При совершении покупок с помощью карты в интернете в целях дополнительной безопасности клиенты "Swedbank" направляются в интернет-банк, где необходимо подтвердить покупку с помощью выбранного средства аутентификации. Теперь эти средства включают биометрические данные, отпечаток пальца или изображение лица, используемое на интеллектуальном устройстве.

Дополнительное подтверждение покупки обеспечивает двойную проверку и предотвращает несанкционированное использование данных карты.

Чтобы использовать карту "Swedbank" для покупок в интернете, клиент должен сначала активировать возможность совершения покупок в Сети с помощью этой карты в интернет-банке или в мобильном приложении. Затем при совершении онлайн-покупки клиенту предлагается метод подтверждения, который используется последним. Например, если клиент использовал биометрические данные при входе в приложение Swedbank в последний раз, он будет автоматически предложен в качестве подтверждения онлайн-покупки. Однако покупатель также может выбрать второй метод, если он не хочет или не может использовать ранее использованный момент.





Правительство Беларуси разрешило Нацбанку конфисковать валюту в случае угрозы экономической безопасности

В пятницу, 9 июля, вступил в силу указ президента Белоруссии Александра Лукашенко, который позволяет Нацбанку в случае угрозы экономической безопасности начать конфискацию валюты, а также вводить различные валютные ограничения.

Под угрозой национальной безопасности подразумевается критическое снижение золотовалютных резервов и резкие колебания курса национальной валюты.

В частности, начиная с сегодняшнего дня, Национальный банк имеет право полностью запрещать покупку валюты, а также устанавливать предел по количеству и срокам обменных операций с ней и вводить их разрешительный порядок.

Конфискация будет проводиться под видом принудительного обмена по официальному курсу валюты на счетах юридических лиц на белорусские рубли.

Великобритания обязана

Европейский союз заявил, что Великобритания обязана выплатить ЕС 47,5 млрд евро (56,2 млрд долларов) в рамках финансового урегулирования после Брексита.

В сводном отчете о бюджете ЕС на 2020 год говорится, что деньги причитаются по ряду статей, с которыми обе стороны согласились в рамках соглашения о выходе из Брексита.

Однако Казначейство Великобритании настаивало на том, что урегулирование разводов по Brexit оставалось в пределах предыдущего центрального диапазона от 40,74 млрд евро до 45,40 млрд евро, сообщила Financial Times вечером в четверг. Казначейство не сразу ответило на запрос Reuters о комментариях.

Сумма в 47,5 миллиарда евро значительно выше, чем ожидалось. Управление по бюджетной ответственности Великобритании (OBR) предсказало в своем отчете об экономических и финансовых перспективах за март 2018 года, что сумма счета составит 41,4 миллиарда евро.

Напряженность возросла из-за торговых соглашений для Северной Ирландии, особенно в отношении охлажденного мяса, потому что открытая граница провинции с Ирландией, членом ЕС, является единственной сухопутной границей Великобритании с ЕС и его обширным единым рынком.

Удачи…

Virgin Galactic объявила, что она намерена провести свой следующий испытательный полёт ракеты с основателем компании Ричардом Брэнсоном на борту. Запуск запланирован на 11 июля. Брэнсон стремится опередить своего коллегу-миллиардера Джеффа Безоса, который также планирует побывать в космосе. Blue Origin планирует отправить Безоса в космос 20 июля.

Пока что Virgin Galactic конкурирует только с Blue Origin Джеффа Безоса в сфере суборбитального космического туризма. Помимо самого Джеффа Безоса в полёт отправятся его брат и победитель публичного аукциона, легендарный пионер аэрокосмической промышленности Уолли Фанк.

Конечно, это все неплохо и сулит прибыль не только космическому туризму. Однако, в это самое время в Америке стоит аномальная жара, которая угрожает урожаям и сельхозпромышленности страны. Это и можно будет увидеть из космоса. Но почему бы, вместо полетов в безвоздушное пространство не направить капиталы на разработку искусственных дождей для своей земной родины, которые уже успешно применяются в других странах?





Роботизированная пиццерия

В парижском районе Бобур открылась роботизированная пиццерия Pazzi, сообщает Euronews. Сделав заказ в терминале самообслуживания, клиенты могут наблюдать, как роботы раскладывают свежее тесто, добавляют томатный соус, овощи, сыр и другие начинки, а затем отправляют пиццу в духовку.

На создание инновационной технологии ушло порядка восьми лет. Цена пиццы варьируется от 7 до 13,5 евро.

У основателей пиццерии — далеко идущие планы: в марте-апреле 2022 года они намереваются открыть еще один ресторан, уже в Швейцарии. Об этом каналу France24 сообщил управляющий директор Pazzi Филипе Голдман.

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