Трамп обещает низкие цены на нефть: преимущества и риски для Украины и других стран мира



















Дональд Трамп, один из самых противоречивых политических деятелей США, обещает существенно снизить цены на нефть, призывая к массовой добыче энергоносителей под лозунгом "Доставайте буровые установки!". Такая инициатива потенциально могла бы уменьшить стоимость нефти до отмечает : "Для стран, у которых нет финансовых сбережений, падение доходов от нефти приводит к постоянному ухудшению способности обслуживать долги".

Трамп обещает дешевую нефть: шансы и вызовы для Украины

А что Россия?

Россия может больше потерять от резкого падения стоимости нефти. Более того – от цены на нефть сейчас зависит напрямую социально-экономическая ситуация в стране – агрессоре. Ведь авантюра, в которую ввязал свою страну кремлевский правитель Путин, когда почти 3 года назад начал полномасштабную войну против Украины, полностью обескровила экономику РФ, а санкции Запада медленно ее душат. Единственное, что удерживает Россию от полного коллапса – это достаточно высокая цена на нефть, поставляемую преимущественно в Китай, Индию и другие страны мира, которые придерживаются нейтралитета в отношении российско-украинской войны.

Нефтегазовые доходы традиционно составляют львиную часть федерального бюджета РФ. К 2025 году российское правительство в главный финансовый документ страны заложило цену нефти в $70 за баррель нефти Brent , поэтому снижение стоимости черного золота до $40-45 создаст огромный дефицит в бюджете.

Кроме того, следует помнить о себестоимости добычи нефти, очень отличающейся в разных странах мира. И если для Саудовской Аравии, Кувейта или Ирана существенное снижение цены до $40 долларов будет означать сокращение доходов, ведь себестоимость нефти в этих странах Ближнего Востока не превышает $15, то для России ситуация будет выглядеть гораздо хуже. Ведь в РФ себестоимость $15-25 – это скорее исключение, характерное для старых скважин. Чаще актуальная себестоимость российской нефти – $40-45, а в шельфе северных морей она еще выше.

Таким образом, длительный период низких цен на нефть может уничтожить нефтедобывающую отрасль РФ, не имеющую ни средств, ни возможностей для быстрой модернизации (санкции стран Запада не позволяют завозить в страну современное оборудование для нефтедобычи, а подобными технологиями Москва не владеет).

"Трамп сможет нормализовать отношения с Саудовской Аравией, которые были достаточно напряжены при правительстве Байдена, и создать "эффект Дежавю", когда в 1980-х годах республиканец Рональд Рейган, также договорившись с саудитами, обвалил цены на нефть, что в конечном итоге привело к распаду Советского Союза", - считает Иван Усс, главный консультант Центра внешнеполитических исследований НИСИ.

Что будут означать низкие цены на нефть для Украины

Для Украины падение цен на нефть в первую очередь будет означать скорейшее окончание горячей фазы войны. У России просто не будет средств вести войну такой интенсивности, которую она проводила последние несколько месяцев.

Для населения Украины это означает снижение цен на бензин и другие нефтепродукты, а значит улучшение финансового положения каждой семьи. Уменьшится инфляционное давление из-за удешевления транспортных услуг, которые закладываются в потребительские товары.

Так как украинский бизнес значительно зависит от автомобильных транспортных перевозок, снижение стоимости горючего отразится и на его рентабельности и может оживить экономическую ситуацию в стране в целом.

Непредсказуемые последствия

Несмотря на то, что снижение цен на нефть кажется выгодным для импортеров, оно может иметь и негативные последствия. К примеру, значительное сокращение доходов богатых нефтедобывающих стран может повлиять на глобальные финансовые рынки. Саудовская Аравия и другие нефтяные монархии Персидского залива являются одними из самых крупных инвесторов в мировую экономику.

Кроме того, Трамп часто совмещает свои энергетические инициативы с протекционистскими торговыми политиками, такими как тарифы. Такие меры могут повлечь за собой глобальную торговую войну, которая сократит экономический рост и снизит спрос на нефть еще больше, создавая цепную реакцию экономических потерь.

Вид на будущее

Обещания Трампа снизить цены на нефть открывают широкие перспективы для стран-импортеров, в частности для тех, кто больше всего пострадал от инфляции. В то же время они создают серьезные вызовы для стран-производителей, особенно зависящих от высоких цен для поддержки бюджета.

В современном мире, где экономики взаимосвязаны, изменения на нефтяном рынке оказывают значительное влияние на глобальную экономику. Выигрывающие или проигрывающие отдельные страны будут зависеть от их способности адаптироваться к новым условиям.