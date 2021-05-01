«Труждающиеся и обремененные»: ЕС - в двойной рецессии, Латинская Америка - на пляжах и в храмах

Пандемия обнажает не только реальные экономические проблемы стран, но и демонстрирует их, не менее реальные, возможности. В итоге – страны Восточной Европы и Латинская Америка оказываются наиболее здоровыми экономически и поэтому привлекательными для инвестиций. Даже несмотря на относительную бедность их населения. В то время как благосостоятельные ЕС и США погружаются в рецессию. Какой же выход? Читайте в деловых итогах недели.

Дезинфекция возле памятника Спасителя в Рио-де-Жанейро (Фото из интернота)

Суббота-Воскресенье

(24-25 апреля)





Часы из переработанных материалов

Датский бренд аксессуаров Skagen является частью Fossil group — американской модной группы, основанной в 1984 году и базирующейся в Техасе. Ее бренды также включают Fossil, Relic, Michele Watch, Misfit, WSI и Zodiac Watches. Вчера бренд Skagen объявил о выпуске экологически чистых часов в честь Дня Земли с линией Aaren Naturals.

Skagen заявляет на своем веб-сайте, посвященном экологическим часам: "Корпус и ремешок всех часов изготовлены из экологически чистых материалов, в том числе из нержавеющей стали с содержанием вторичного сырья не менее 50% и альтернативной кожи, изготовленной из коры тутового дерева, пробки и яблока".

К 2025 году рынок веганской кожи должен вырасти до 89,6 млрд долларов, а в прогнозируемом периоде (2019-2025 годы) совокупный годовой темп роста составит 49,9%.

Лос-Анджелес восстанавливает кинопроизводство

С февраля по март количество запросов на разрешение съемок выросло на 45 %.

Регулирующая организация Голливуда — FilmLA получила в общей сложности 6 585 заявок на получение разрешения на съемку в рамках 4 421 проекта.

Среди подкатегорий — телепроекты и реалити-шоу. Именно они продемонстрировали наибольший рост – 96% по сравнению с первым кварталом 2020 года. Телесериалы также значительно "выросли", увеличившись на 64%. В общей сложности 25% съемочных дней телесериалов приходятся на проекты, отобранные для участия в калифорнийской программе поощрения фильмов. 5% съемочных дней отведено для телекомедий.

Производство художественных фильмов в первом квартале сократилось почти на 14% по сравнению с 2020 годом (до 575 съемочных дней).

На вручении Оскара распродавали рекламное время

На церемонии вручения премии Оскар было распродано... рекламное время на телевидении. Disney, Warner Bros. и Apple входят в число рекламодателей, чьи звезды представляли трейлеры к предстоящим для выхода в прокат, фильмам.

Walt Disney Co. Заняла лидирующую позицию по факту распродажи рекламного времени, которое ей положено занимать.

"Оскар" остается одной из самых просматриваемых прямых трансляций на телевидении, что делает телевремя привлекательным для маркетологов. Многие из них готовы платить большие деньги за рекламные минуты для своей продукции. В прошлом году трансляцию в среднем посмотрели 23,6 миллиона человек.

Понедельник, 26 апреля

Байден – профсоюзам

Байден заявил, что создает рабочую группу по продвижению профсоюзов.

В понедельник был подписан указ о создании в Белом доме новой целевой группы по продвижению профсоюзов, которую возглавит вице-президент Харрис.

Распоряжение, текст которого еще не опубликован, укажет новой целевой группе в течение 180 дней дать рекомендации о том, как можно использовать уже существующие стратегии и программы, чтобы помочь работникам организовать и вести коллективные переговоры в федеральном правительстве.

Среди целей этой группы — стремление расширить использование профсоюзов в областях с ограничительным трудовым законодательством, а также права и возможности работающих женщин и цветных граждан. Также она ориентирована на увеличение членства в профсоюзах по всей стране, в том числе путем содействия объединению рабочих и ведению коллективных переговоров в рамках федерального правительства.

Байден также высказался в поддержку закона PRO, законопроекта, который внесет изменения в национальное трудовое законодательство (именно его профсоюзы считают своим главным политическим приоритетом). Эта мера застопорилась в Сенате после того, как в марте была принята Палатой представителей, контролируемой демократами.

Zeppelin в Украине

Немецкий промышленный концерн Zeppelin инвестирует EUR10 млн в строительство нового головного офиса и сервисного центра своего украинского представительства — компании "Цеппелин Украина" в г. Вишневое Киевской области.

Компания "Цеппелин Украина" с головным офисом в Киеве работает в стране с 1996 года и является единственным официальным дилером Caterpillar на территории Украины. Она имеет 12 филиалов, где работает более 600 сотрудников.

Компания предлагает более 650 наименований машин производства мировых лидеров (Caterpillar, Fendt, Valtra, GregoireBesson, Bourgault и др.), а также оригинальные запасные части с 800 тыс. наименований на 22 складах, расположенных по всей территории Украины, а также располагает около 300 сервисными автомобилями для обслуживания клиентов в полях.

В 2020 году ООО "Цеппелин Украина" получило 266,42 млн грн чистой прибыли (на 11,7% больше, чем годом ранее) и незначительно нарастила чистый доход – до 3,56 млрд грн.

Группа компаний Zeppelin ведет деятельность в 220 филиалах по всему миру со штатом сотрудников более 10 тыс. человек и достигнутым объемом продаж EUR3,27 млрд в 2020 финансовом году, что стало самым высоким показателем за 70-летнюю историю.

Анник Жирардин раздаст миллионы

100 миллионов евро будет выделено в рамках плана поддержки рыбной промышленности после Брексита.

Морской министр Франции Анник Жирардин также объявила о 21 новой лицензии, позволяющей французским судам ловить рыбу в британских водах.





"Нестле" поглотит витамины

Группа "Нестле" хочет поглотить американскую компанию "Баунтифул Компани", производителя витаминных таблеток. Это будет следующая инвестиция на многомиллиардный рынок пищевых добавок.

В настоящее время ведутся переговоры о частичном или полном поглощении американской компании, сообщила Nestlé. Сумма сделки может составить примерно однозначный миллиард, о чем будет объявлено на этой неделе.

"Нестле" не предоставила никаких дополнительных сведений. Помимо витаминов, The Bountiful Company также производит и продает минералы и другие пищевые добавки. В компании, основанной в 1971 году, работает более 4500 человек. Ее штаб-квартира находится на Лонг-Айленде, недалеко от Нью-Йорка. Кроме США компания работает в Канаде и Великобритании. Ее оборот составляет два миллиарда долларов.

Финансовые проблемы итальянцев

У каждого пятого итальянца проблемы с ипотекой и счетами. Об этом свидетельствует последний отчет Istat о поведении граждан во время второй фазы пандемии. В частности, Институт статистики указывает, что 13,4% респондентов имели проблемы с оплатой коммунальных счетов (11,8% были вынуждены отложить оплату, 9,1% их не оплатили), 16,5% были вынуждены отказаться от отпуска, 13,9% не смогли справиться с непредвиденными расходами, 6,3% не смогли оплатить взносы по ипотеке/ссуде или расходы, необходимые на питание, а 6,7% не смогли оплатить арендную плату. Более 11 млн человек (22,2%) находятся в затруднительном положении. Поэтому неудивительно, что более половины опрошенных уверены, что экономическое положение страны ухудшится.

Промышленное производство в Польше подскочило

Как показали нескорректированные данные статистического управления GUS, рост промышленного производства в Польше в марте резко увеличился на 18,9% г/г в сопоставимых ценах после роста на 2,7% г/г в предыдущем месяце. В целом в марте производство увеличилось в 27 из 34 промышленных сегментов в годовом выражении. В феврале год к году увеличился в 17 сегментах.

Amtrak увольняет более 2000 рабочих из-за COVID-19

Это американское пассажирское железнодорожное агентство планирует сократить 1950 рабочих из своих профсоюзов и почти 100 руководящих должностей. Сокращения составляют около 10% рабочей силы Amtrak и начнутся к октябрю.

Решения Amtrak об увольнении тысяч своих сотрудников вызвали сопротивление со стороны федеральных законодателей, особенно после того, как агентство получило помощь на сумму более 1 миллиарда долларов в рамках Закона о помощи в связи с коронавирусом, чрезвычайной помощи и экономической безопасности (CARES), который Конгресс принял в марте.

Несмотря на это, генеральный директор Amtrak Уильям Флинн запросил дополнительные 1,4 миллиарда долларов на чрезвычайную помощь, поскольку с марта количество пассажиров сократилось более чем на 90%, а прогнозируемая выручка на 2021 год упала на 50%. Однако законодатели возражают против этого требования, поскольку Amtrak получила федеральные средства от закона CARES и запросила свой обычный бюджетный запрос в размере 2 миллиардов долларов на следующий финансовый год.

В Австралии модернизируют звено поставок

Западноавстралийский грузовой оператор Arc Infrastructure проводит модернизацию железнодорожной линии Midland Line, по которой доставляется значительная часть урожая зерна Западной Австралии в порты Джералдтон и Квинана.

Первый этап реализации проекта компании CBH Group, крупнейшего аграрного кооператива Австралии и лидера австралийской зерновой промышленности, начался в 2020 году. Работы второго этапа будут продолжаться в течение 2021 года на двух участках линии колеи 1067 мм.

Второй этап проекта будет стоить 17 млн австралийских долларов (13,1 млн долларов США), а общая стоимость семилетней модернизации составит 54 млн австралийских долларов (всего около 42 млн долларов США).

Согласно проекту, планируется заменить 38,2 тыс. деревянных шпал на усиленные стальные шпалы, и примерно 28 тыс. т балласта, а также замену 8600 стальных шпал.

В одно касание

Amazon запускает технологию оплаты через ладонь в продуктовом магазине Whole Foods рядом со своей штаб-квартирой в Сиэтле. Это позволит покупателям совершать покупки, даже не выбрав свой способ оплаты.

С помощью этой технологии покупатели могут загрузить скан ладони своей руки и подключить его к кредитной карте или своей учетной записи Amazon. После этого они могут сканировать свои руки и производить оплату вместо физического платежа.

Amazon впервые запустила свою технологию Amazon One, которая позволяет оплачивать покупки вручную, в прошлом году. Тогда эта технология использовалась только в некоторых магазинах без кассира.

Эксперты выразили обеспокоенность по поводу конфиденциальности технологий, использующих сканирование лица или ладони, отметив, что существует риск взлома и кражи данных. Amazon отреагировал на эти опасения, заявив, что изображения надежно хранятся в его облаке, и пользователи имеют возможность в любой момент потребовать удалить свою информацию.





Вторник, 27 апреля

Криптовалюты в Иране

Иран находится под жесткими санкциями со стороны международного сообщества. Иранский центральный банк был отключен от межбанковской системы SWIFT, что сделало невозможным проведение международных финансовых операций с помощью американского доллара. Как следствие, интерес к криптовалютам в этой стране резко вырос. Центральный банк Ирана (CBI) разрешил лицензированным финансовым учреждениям использовать криптовалюту для оплаты импорта.

Власти также дали разрешение электростанциям работать с центрами для майнинга, если те имеют лицензию на работу. Примечательно, что большинство из таких центров находятся в собственности у китайских компаний, которые пытаются скрыть свое присутствие в Иране.

JPMorgan запустил биткоин-фонд для состоятельных

JPMorgan Chase & Co., американский инвестиционный банк и холдинговая компания финансовых услуг с активами на сумму более 3 триллионов долларов, стал одним из мегабанков США, принявших криптовалюту в качестве класса активов.

Биткоин-фонд JPMorgan станет доступным для клиентов уже этим летом, а институциональный магазин биткоинов NYDIG будет выполнять функции депозитарного провайдера.

Последний шаг банка резко контрастирует со взглядом генерального директора на криптовалюту несколько лет назад. В конце 2017 года Джейми Даймон назвал биткоин опасным фондом и пригрозил уволить любого из трейдеров банка, торгующего криптовалютой.

Известный американский экономист Нассим Талеб присоединился к критикам криптовалюты BitCoin. Один из создателей теории "черных лебедей" назвал проект "финансовой пирамидой".

Facebook и Gucci против контрафакта

Социальная сеть Facebook и подразделение итальянского бренда Gucci America впервые объединили усилия в борьбе с распространением контрафактных товаров, продаваемых через социальные сети. Ими был подан совместный иск в окружной суд США по Северному округу штата Калифорния против производителя контрафактной продукции.

В качестве компенсации ущерба Gucci требует по 2 млн долларов за каждый контрафактный товар, проданный сайтами-ответчиками. Данные интернет-магазины зарегистрированы в США и за рубежом и управляются неизвестными компаниями. В 2017 году в аналогичной ситуации Gucci удалось отсудить 9 млн долларов у 89 китайских сайтов — каждый из них должен был выплатить штраф в размере 100 тысяч долларов, а несколько продавцов также возместить ущерб за использование названия бренда в доменном имени на общую сумму 110 тысяч долларов.

H&M предлагает бесплатный прокат костюма для собеседований

Пока что новый сервис действует только в Великобритании, но уже с 13 мая, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой планирует распространить услугу на США. Сеть предлагает прокат мужских костюмов для собеседований, причем услуга предоставляется бесплатно, если клиент вернет костюм в течение 24 часов. Более того, клиенту не придется платить, даже если в процессе аренды появились пятна и мелкие разрывы. Заплатить за одежду придется только в случае, если она будет сильно повреждена.

"Первое впечатление открывает двери. Идите на следующее собеседование в костюме, который можно взять в H&M напрокат бесплатно на 24 часа", ― сказано на сайте ритейлера.

Среда, 28 апреля

Мы хотим работать

Сегодня, 28 апреля, 2021 года стартовала всеукраинская акция "Мы хотим работать!" по защите интересов работающих в условиях карантина. Оперативный штаб создан 22 апреля 2021 года представителями сфер экономики, которые больше всего страдают от локдаунов.

Инициаторы – Федерация работодателей Украины (ФРУ), Союз украинских предпринимателей (СУП), Ассоциация "Укрлегпром", Украинская ассоциация керамики (УАК) Ассоциация ритейлеров Украины, Украинский совет торговых центров (УСТЦ), Украинская ресторанная ассоциация (УРА), Ассоциация Мебельщиков Украины, Национальная Ресторанная Ассоциация Украины (НРАУ), Ассоциация Производителей Электротехники, Ассоциация "Парфюмерия и Косметика Украины".

Цель объединения – дать возможность во время локдауна работать на равных условиях всем субъектам предпринимательской деятельности, которые должным образом соблюдают санитарные и эпидемических нормы, независимо от вида деятельности.

К штабу уже присоединились торгово-производственные предприятия, розничные сети, фитнес-клубы и кинотеатры, представители сферы HoReCa и культурно-развлекательной отрасли. Среди участников нового объединения такие компании: торгово-производственная компания "Агромат", торгово-производственная компания "Текстиль-Контакт", сеть магазинов Intertop, сеть спортивных клубов SportLife, сеть кинотеатров "Планета Кино", сеть кинотеатров "Мультиплекс", группа компаний "Венето", торгово-производственная компания "Ярослав", и сеть магазинов Goldi, "Льнокомбинат", театр "Черный Квадрат", театр "Личности" и другие.





Коболева на Витренко

Правительство Украины на заседании в среду решило уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и временно – сроком на год – назначить руководителем компании Юрия Витренко, который сейчас исполняет обязанности министра энергетики, а ранее был исполнительным директором "Нафтогаза".

Согласно уставу "Нафтогаза" назначение и освобождение от должности главы правления осуществляется в соответствии с предложениями наблюдательного совета, которые подаются на основании решений наблюдательного совета об избрании и прекращении полномочий главы правления. По данным агентства "Интерфакс-Украина", набсовет подобных кадровых рекомендаций не давал.

В свою очередь Коболев заявил, что узнал о своем "увольнении" из СМИ и соответствующего заявления не писал.

Microsoft получила рекордную прибыль в период пандемии

Microsoft объявила о 19-процентном увеличении выручки в третьем квартале (41,7 миллиарда долларов) по сравнению с прошлым годом.

Еще более впечатляющим является то, что прибыль компании подскочила на 44 процента и достигла 15,5 миллиарда долларов. По данным Yahoo Finance, Microsoft чуть не превзошла ожидания аналитиков Уолл-стрит, которые прогнозировали, что в течение квартала выручка компании составит 41,05 млрд долларов.

Германия, Франция, Италия и Испания: кому больше всех нужно

Четыре основные европейские страны запросили в среду скорейшее одобрение и запуск Фонда восстановления в 750 миллиардов евро, согласованные в июле прошлого года. Германия, Франция, Италия и Испания совместно объявили на этой неделе о презентации своих планов восстановления в краткой видеосвязи.

Германия и Франция призвали остальные государства-члены как можно скорее прислать свои планы и ратифицировать фонд в своих национальных парламентах. А четыре крупнейшие страны Союза призвали ЕС утвердить фонд не позднее июля. Еврокомиссия ответила, что ей необходимо точно оценить планы. "Мы не собираемся терять ни минуты, но нам нужно немного времени", — сказал главный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

Дисней переходит на солнечную энергию

Тематический парк "Мир Диснея" объявил о модернизации инфраструктуры, с получением 40% своей энергии от солнечной энергии.

В своем блоге Disney Parks сообщила, что в Disney World во Флориде устанавливаются два новых массива солнечных панелей. Солнечные системы разрабатываются совместно с местными коммунальными предприятиями в центральной Флориде.

Нынешний массив солнечных панелей выполнен в форме Микки Мауса.

Дисней также анонсировал проекты солнечной энергии для Диснейленда в Париже и их острова Каставей-Кей, который должен получать 70 процентов своей энергии через солнечный свет. Castaway Cay — частный остров, принадлежащий Disney Cruise Line.

В парижском Диснейленде будут установлены солнечные навесы, которые обеспечат покрытие примерно 9 500 автомобилей на гостевых парковках.

Ключевой закон земельной реформы

Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельного децентрализации. Он является ключевым для проведения земельной реформы.

Документ поддержали 284 депутата.

Законопроект №2194 регулирует передачу земель "на места" общинам. Он должен исправить юридические коллизии работы рынка земли, а также урегулировать реализацию преимущественного права арендатора на покупку и электронные земельные торги.

Законопроект 2194 "является одним из условий получения 700 млн долларов очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка". Кроме того, при полной реализации земельной реформы, Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, планирует инвестировать в экономику Украины около 3 миллиардов долларов до 2024 года.

Данный документ содержит множество ключевых изменений и противоречий, которые дают неоднозначную трактовку права собственности, что уже вызывает споры между специалистами в данной сфере.





Четверг, 29 апреля

Защита французского бизнеса в России

Россия готова оказывать помощь французским компаниям, заявил Владимир Путин 29 апреля в ходе видеоконференции с представителями французского бизнес-сообщества.

Более 500 компаний с французским участием активно работают в различных секторах российской экономики. Франция особенно присутствует в области топлива и энергии, автомобильной промышленности и пищевой промышленности.



Рада разрешила физлицам-предпринимателям заниматься гостиничным бизнесом

Принятие соответствующего законопроекта №2673 о внесении изменений в закон Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг во втором чтении поддержали 256 народных депутатов.

Основной целью законопроекта является создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры и сферы туризма за счет расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг.

Этот закон вступает в силу с 1 января 2023 года и начинает действовать через три месяца.

Если майнить – то в Аргентине

Канадский биткойн-майнер Bitfarms объявил о своих планах начать работу в Аргентине в начале 2022 года, имея в общей сложности 55000 машин. Страна оказалась логичным выбором для вложений из-за ее относительно низких расходов в местных песо, в то время как вся прибыль приходит в биткоинах.

В числовом выражении 210 МВт достаточно для установки 55 000 майнинговых машин и получения дохода в размере около 650 миллионов долларов США или 11 774 биткоина, исходя из "текущих уровней сложности" и цены криптовалюты в размере 55 000 долларов США за единицу.

Одна из основных причин, по которой Bitfarms выбрала Аргентину — это цена на энергоносители. В канадском городе Квебек стоимость добычи одного биткоина примерно 7500 долларов США по сравнению с 4 125 долларами США в Аргентине, что составляет 45% экономии.

Парагвай хвастается

В четверг, в госотчете сообщалось, что Парагвай экспортировал на новые рынки в регионе и Европе в первом квартале 2021 года мяса, пластика и алюминия на сумму 426 223 долларов США.

Страна впервые экспортировала цельные алюминиевые трубы в Чили, в дополнение к метлам и щеткам, которые отправлялись в Бразилию.

Франция предупреждает

Как заявил в четверг антимонопольный орган Франции, цифровые платежные сервисы, разработанные американскими технологическими гигантами, такими как Apple (AAPL.O) и Google Alphabet (GOOGL.O), усиливают свою рыночную власть, что дает им большее влияние на данные потребителей.

Газовая свадьба

Операторы газотранспортных систем Польши и Литвы (компании Gaz-System и Amber Grid) намерены заключить договор об объединении газотранспортной инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе компании Gaz-System, соглашение касается межсистемного соединения SANTAKA, которое после окончания строительства нового трансграничного газопровода объединит системы транспортировки природного газа Польши и Литвы.

Инвестируй или плати

Рекордная чистая прибыль российских предпринимателей по истечении лишь одного квартала вдохновила руководство страны разработать гибридный вариант налоговой надстройки в законодательстве. В итоге полученные дивиденды будут не выводиться, а инвестироваться в экономику.

Больше всего разбогател банковский сектор, который показал в марте рекордную с 2012 года для этого месяца прибыль в 205 млрд рублей (плюс 7,8% к марту 2020 года и 22% к февралю). Хотя распределяется эта прибыль, как обычно, крайне неравномерно — больше половины (103,3 млрд рублей) предсказуемо досталось Сбербанку.

Согласно последней оценке Минэкономразвития РФ, в сугубо формальных показателях ВВП это произойдет уже к началу следующего года. В текущем году ожидается, что российский ВВП увеличится на 2,9% против прошлогоднего падения на 3%.

Основным механизмом поддержания этих темпов роста власти рассматривают увеличение объема инвестиций, прежде всего из прибыли компаний.

Боснийский IT прорыв

Базирующаяся в Манчестере компания SQA Consulting, которая занимающаяся разработкой программного обеспечения для борьбы с отмыванием денег и ABC TECH Group — поставщик финтех-решений с офисами в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Словении и Косово — находящаяся в Люксембурге, создали совместное предприятие SQA Consulting SEE в Боснии. Это даст возможность создать 175 новых рабочих мест и привлечет более 3 млн евро инвестиций в ближайшие два года.

Эта организация станет центром передового опыта в области разработки программного обеспечения и объединит подразделение ABC TECH по разработке программного обеспечения в Боснии, а также его центры в Косово и Хорватии, в которых работает более 50 специалистов в области технологий.

В совокупности присутствие SQA на международном рынке и возможности ABC TECH по разработке программного обеспечения в регионе будут стимулировать набор более 100 инженеров на Балканах и 75 инженеров по кибербезопасности, а также инженеров по миграции в облако, специалистов по интеллектуальной автоматизации бизнес-процессов и руководящих должностей в его штаб-квартире компании в Манчестере.

Пятница, 30 апреля

ЕС в двойной рецессии

В первые три месяца 2021 года еврозона снова погрузилась в рецессию.

Согласно данным Евростата, ВВП 19 стран, использующих евро, в период с января по март сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Снижение произошло после падения на 0,7% в четвертом квартале 2020 года, когда летнее падение сменилось небольшим ростом в третьем квартале на 12,5%. Но успех сразу был нивелирован, когда новая волна Covid-19 поразила Европу.

Это означает, что еврозона находится в технической рецессии, определяемой как два последовательных квартала экономического спада. С начала пандемии так называемая двойная рецессия происходит уже второй раз. Великобритания еще не отчиталась о ВВП за первый квартал; он сократился в январе, но вырос в феврале. В США рост составил 1,6%, а в Китае — 0,6%.

Три из крупнейших экономик еврозоны — в упадке. Основным негативным сюрпризом стала Германия, которая сократила ВВП на 1,7%, в то время как Испания — на 0,5%, а ВВП Италии упал на 0,4%, что привело итальянскую экономику к техническому спаду. Франция выросла на 0,4%, отложив блокировку до конца марта, когда всплеск инфекций вынудил президента Эммануэля Макрона действовать и это опять снизило экономические успехи Франции.

Цирк du Soleil возвращается

Цирковая труппа нацелена на возвращение культовых шоу, таких как "O" и "Mystere" в Лас-Вегасе, начиная с конца июня.

В Cirque du Soleil Entertainment Group антракт окончен. Всемирно известная канадская цирковая компания объявила о первом повторном открытии своих знаковых шоу, после более чем года закрытия в условиях пандемии.

"Прошло почти 400 дней с тех пор, как нам пришлось взять временный перерыв, и мы с нетерпением ждали нашего возвращения на сцену. Я так горжусь стойкостью наших артистов и сотрудников, которые выстояли в самые сложные времена локдаунов, когда арены цирков были темны и закрыты. Я просто не могу дождаться, когда снова загорится свет", — говорится в заявлении Даниэля Ламарра, президента и генерального директора Cirque du Soleil Entertainment Group.

Америка ставит на ПТУ

Общественные колледжи, предлагающие программы профессионального ученичества, получат поддержку на 12 миллиардов долларов в рамках плана инфраструктуры президента Джо Байдена.

Члены обеих партий в Конгрессе выразили поддержку выделению средств на программы ученичества на базе местных колледжей, которые обычно используются для обучения рабочих на рабочем месте. Это позволяет человеку получать заработную плату, одновременно посещая курсы.

Тейлор Уайт. Национальный директор Партнерства по продвижению ученичества молодежи в некоммерческой группе New America сказал, что ученичество теперь — не только для людей, занятых в строительстве, но и для тех, кто хочет работать в сфере кибербезопасности, бизнеса или здравоохранения.

Начальная оплата за работу, доступную для тех, кто прошел стажировку, на 15-20 долларов в час больше, чем минимальная заработная плата таких рабочих по всей Америке.

Венгрия отказывается от кредита ЕС

Венгрия в последний момент решила не брать никаких займов в рамках Фонда восстановления и устойчивости ЕС (RRF). Это означает, что ей пришлось пересмотреть свои планы фонда восстановления, официальный крайний срок для которых — 30 апреля.

Страна воспользуется всей суммой гранта, доступной ей в рамках от этого Фонда, но привлечет кредитную линию РФС только для проектного финансирования на индивидуальной основе, заявил глава кабинета министров Гергей Гуляс.

В рамках Фонда восстановления Венгрия может получить 2,5 трлн форинтов (6,9 млрд евро) в виде грантов и 3,4 трлн форинтов (9,4 млрд евро) в виде кредитов.





Пляжи Рио открываются

Пляжам Рио-де-Жанейро разрешили снова начать принимать посетителей. Судья Регина Чукер из VI Суда Рио заявила, что "даже очень серьезная пандемия, подобная той, с которой мы сталкиваемся, не санкционирует ограничение индивидуальных прав кариокас (жителей Рио-де-Жанейро)".

Согласно новому постановлению, люди могут отдыхать на пляжах, откроются шоу и ночные клубы, а бары могут вернуться к своим обычным часам работы.

Храмы также открываются для богослужений и туристов.

Также в рамках проекта "Covid sem fome" (Ковид без голода) множество добровольцев было направлено в неблагоприятные районы Рио-де-Жанейро, чтобы помочь бездомным, страдающим из-за пандемии от недостатка средств на питание. Сегодняшнее число бенефициаров значительно меньше, чем год назад, когда было доставлено около 1000 ежедневных порций риса, бобов, мяса и салатов.

В Бразилии проживает более 210 миллионов человек. Из них больше чем 14 миллионов инфицированы и около 380 000 умерли. Рио-де-Жанейро — третий по численности жителей город страны с населением около 7 миллионов человек. Тут зафиксировано 22 714 смертей и более 247 000 инфицированных.

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