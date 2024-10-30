Украина согласовала меморандум с МВФ: какие прогнозы дает документ о тарифах, пенсиях и дефиците бюджета на 2025 год

За последние 2,5 года Украина столкнулась с экономическими вызовами беспрецедентной сложности: затяжная война, снижение прогнозов экономического роста и острая потребность во внешнем финансировании заставляют правительство вместе с Международным валютным фондом (МВФ) пересматривать стратегию развития страны. О том, что предусматривает новый меморандум, подписанный между правительством Украины и МВФ, а также какие прогнозы дает финансовая организация для экономики нашего государства, пойдет речь в нашей статье.

Тарифы, пенсии и бюджет: что предусматривает меморандум с МВФ для 2025 года

Обзор меморандума и основных положений

В новом меморандуме между Украиной и МВФ, подписанном на 2025 год, предусмотрены стратегические шаги, направленные на поддержание финансовой устойчивости и стимулирование экономического роста на фоне затяжной войны. Основное внимание уделяется структурным реформам, направленным на создание устойчивой экономической базы для страны.

"Это стратегический приоритет. Над этим все еще нависает тень ужасающей войны", – отметил директор Европейского департамента МВФ Альфред Кеммер в интервью для "Голоса Америки", намекая на долговременные последствия конфликта для экономики Украины.

Основные положения меморандума также сосредоточены на необходимости закрытия финансового пробела, вызванного затяжным характером войны, который увеличивает потребность во внешнем финансировании до $150 миллиардов. Кеммер отметил, что этот кредит не только поможет поддерживать макроэкономическую стабильность, но создаст условия для будущего экономического восстановления.

Прогнозы по тарифам

Одним из важных аспектов в меморандуме прогнозирование тарифной политики на 2025 год, что будет особенно чувствительным для украинских граждан из-за тяжелой экономической ситуации. МВФ рекомендует правительству Украины придерживаться сбалансированного подхода к тарифам на жилищно-коммунальные услуги, чтобы не допустить чрезмерную финансовую нагрузку на население, одновременно обеспечивая достаточное финансирование для поддержки энергетической инфраструктуры, поврежденной обстрелами.

Пока конкретных обязательств о немедленном повышении тарифов во время войны у Украины нет. Согласно Меморандуму от 18 октября 2024 года, потенциальные меры по реформированию энергетического сектора включают возможность постепенного повышения тарифов в будущем, когда обстоятельства позволят. Правительство ввиду методологических и социальных аспектов намерено обеспечить прозрачную финансовую поддержку государственных предприятий в энергетике при наличии соответствующих бюджетных ресурсов. Такие меры не имеют фиксированных сроков или определенных объемов повышения тарифов, а решения будут зависеть от состояния энергетических рынков и продолжительности военного конфликта.

В послевоенный период для поддержания стабильности энергетической системы и снижения нагрузки на государственный бюджет возможно постепенное повышение тарифов до уровня, покрывающего реальные расходы, а также предусмотрено финансирование субсидий для защиты уязвимых домохозяйств. В долгосрочной перспективе тарифы на газ и электроэнергию будут приведены к экономически обоснованному уровню с усилением поддержки малообеспеченных слоев населения.

Сейчас "Нефтегаз" стоит перед серьезной проблемой, которую ему нужно решить: в зимний период ему придется импортировать до 2-3 млрд кубометров газа, что может создать определенный дефицит ликвидности компании. Для его покрытия планируется предоставление компенсации на основе фактических подтвержденных расходов предприятия, которые будут определены и согласованы с заинтересованными органами до конца августа 2025 года, говорится в меморандуме.

По словам Альфреда Кеммера, МВФ планирует сосредоточиться на обеспечении надлежащих тарифов, которые позволят не только сохранить стабильность в энергетической отрасли, но и избежать необходимости массового повышения, что может повлечь за собой дополнительные социальные проблемы. "МВФ сейчас сосредотачивается на поиске механизмов поддержки энергетической устойчивости страны", — отметил Кеммер.

Социальные выплаты и пенсии

В связи с растущими потребностями граждан в условиях войны МВФ также уделяет значительное внимание социальным выплатам и пенсиям. Меморандум предусматривает повышение этих выплат в пределах возможностей бюджета с учетом инфляционных рисков и необходимости сохранения покупательной способности пенсионеров и социально незащищенных слоев населения.

"Европа в последние годы проявила большую солидарность и принимает беженцев из Украины. Но я очень надеюсь, что украинцы смогут остаться в Украине", – прокомментировал Кеммер, отмечая важность экономической поддержки внутри страны для предотвращения массовой эмиграции.

Также в рамках сотрудничества с МВФ украинские власти взяли на себя обязательство принять ряд мер по оптимизации системы социальных выплат и пенсий. В частности, Украина воздержится от введения новых специальных пенсий или льгот, будет избегать повышения выплат и обязуется не уменьшать пенсионный возраст. Вместо этого правительство сосредоточится на улучшении адресности помощи, направленной на уязвимые слои населения, что предусматривает уточнение критериев получения надбавок и усиление контроля за доходами получателей льгот.

Бюджетный дефицит и внешнее финансирование

По оценкам МВФ, дефицит госбюджета Украины составит 24,5% в 2024 году и снизится до 20% в 2025 году. При этом уровень инфляции достигнет 9% в 2024 году и снизится до 7,5% в 2025 году.

Прогнозируя государственный бюджет Украины на следующий год, МВФ особое внимание уделяет уменьшению дефицита за счет внешних кредитов.

"Прошедшие несколько месяцев мы говорили с правительством Украины о том, как закрыть открывшийся финансовый пробел из-за того, что война длится дольше, чем кто-либо ожидал", – подчеркнул Кеммер, отмечая, что МВФ оказывает всестороннюю поддержку правительству в формировании макроэкономической стабильности и подготовке к среднесрочному росту.

Основные риски для экономики Украины

Среди ключевых угроз экономическому развитию Украины в 2025 году остается продолжение войны. По словам Альфреда Кеммера, главной опасностью является ее долгосрочность, что создает экономическую нестабильность и приносит населению тяжелые испытания. Но чиновник МВФ подчеркнул, что его организация будет прилагать усилия для адаптации экономической стратегии Украины к этим сложным условиям.

Другим важным риском является ухудшение прогноза роста ВВП. Повреждение критической инфраструктуры, в том числе энергетической, приводит к снижению производительности экономики. МВФ предполагает, что эти потери могут повлиять на общий темп обновления и повысить уровень инфляции, что станет серьезным вызовом для государства.

МВФ считает, что создание стабильных условий для развития частного бизнеса станет решающим фактором восстановления Украины после войны. Восстановление инфраструктуры, в том числе энергетической, которая была повреждена, будет иметь приоритетное значение. В связи с этим МВФ призывает украинское правительство активизировать усилия по привлечению иностранных инвестиций и укреплению структурных реформ для обеспечения длительного экономического роста.

Таким образом, меморандум от МВФ не предусматривает жестких условий, а предлагает Украине придерживаться комплексного подхода к восстановлению экономики, включающему повышение тарифов, социальных выплат, стабилизацию бюджетного дефицита и поддержку условий для инвестиций в восстановление инфраструктуры.