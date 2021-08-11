Украинская экономика в 2019-2021 годах: что-то снова пошло не так (Инфографика)

Два года назад страна была полна надежд: президентом страны наконец-то стал кандидат, которого поддержали три четверти украинцев. А когда в августе 2019-го Владимира Гройсмана на премьерском посту сменил Алексей Гончарук, фактически произошла “полная перезагрузка” власти.



Экономика Украины. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Пошло ли Украине это время на пользу? Как с лета 2019-го изменились макроэкономические показатели? Почему за минувшие два года украинцы не стали жить лучше и можно ли винить во всем исключительно коронавирус? Об этом – в сегодняшнем материале “Комментариев”.





Экономика падает, долги растут

Среди положительных моментов в экономике страны за последние два года старший аналитик компании Esperio Ян Кароль отмечает стабильность монетарной политики страны, а также торговое сотрудничество с Китаем, за счет чего ВВП в 2019-м уверенно рос, а в 2020 – не просел катастрофически. Кроме того, стране удалось сохранить позитивную динамику увеличения золотовалютных резервов, несмотря на отсутствие кредитования МВФ и коронавирус.





Номинальный ВВП Украины, млрд долларов

2018 – 130,83

2019 – 153,78

2020 – 155,58





“А вот основным провалом является рост задолженности страны, – говорит эксперт. – Валовый внешний долг Украины на протяжении 2020 года вырос на 4 млрд долларов. Учитывая, что основной прирост долга пришелся на четвертый квартал в секторе государственного управления, а премьерскую должность Денис Шмыгаль занял в марте 2020-го, ответственность лежит и на нем, в том числе”.





Динамика внешнего государственного и гарантированного государством долга Украины, млн долларов

на 31.12.2018 – 50 462,5

на 30.06.2019 – 50 038,8

на 31.12.2019 – 48 940,8

на 30.06.2020 – 51 115,3

на 31.12.2020 – 53 720,8

на 30.06.202 – 54 337,5





Насколько можно списать эти провалы на коронавирус? Здесь мнения экспертов разделились. По словам Яна Кароля, ситуация в Украине и во всем мире, действительно, была критической. Разбирая фактические данные, можно увидеть, что в 2020-м реальный ВВП Украины сократился на 4%, пострадали основные сектора экономики: сельское хозяйство, торговля, обрабатывающая промышленность. Если посмотреть, насколько упали сфера временного размещения, организации питания (-28,5%), сфера транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (-16,4%), можно прийти к выводу, что к негативным экономическим результатам привели, скорее, форс-мажорные обстоятельства, а не управленческие ошибки.

В то же время экономист Владислав Банков придерживается противоположной точки зрения.

“Нынешний кризис – это результат действий украинского правительства, а коронавирус стал лишь удобной "ширмой", позволяющей прикрыть его бездарность, – отметил в беседе с “Комментариями” Банков. – А началось все это до коронавируса – в конце 2019-го при правительстве Гончарука”.

К тому же, говоря о коронавирусе, эксперты никак не могут забыть достаточно своеобразную “борьбу с пандемией” в Украине, когда деньги из коронавирусного фонда направлялись то на строительство дорог, то на патриотические сериалы.





Гривна: стабильна, но в этом не только плюсы

Летом гривна традиционно укрепляется, и нынешний год исключением не стал. Более того: последние два года национальная валюта гривна вообще сохраняет завидную стабильность – курс по сравнению с июнем 2019-го вообще не изменился.





Официальный курс доллара за последние 2 года (на 1-е число каждого месяца)

01.05.2019 – 26,4927

01.06.2019 – 26,8726

01.07.2019 – 26,1779

01.08.2019 – 25,0208

01.09.2019 – 25,2323

01.10.2019 – 24,1975

01.11.2019 – 24,8191

01.12.2019 – 24,0356

01.01.2020 – 23,6862

01.02.2020 – 24,9196

01.03.2020 – 24,5610

01.04.2020 – 27,6289

01.05.2020 – 26,9714

01.06.2020 – 26,8685

01.07.2020 – 26,6676

01.08.2020 – 27,6913

01.09.2020 – 27,5618

01.10.2020 – 28,3105

01.11.2020 – 28,4383

01.12.2020 – 28,4962

01.01.2021 — 28.2746

01.02.2021 – 28,1324

01.03.2021 – 27,9456

01.04.2021 – 27,8226

01.05.2021 –27,7500

01.06.2021 – 27,4674

01.07.2021 – 27,2275

01.08.2021 – 26,8867





По мнению Яна Кароля, стабильность национальной валюты положительно сказывается на инфляционной динамике. Если бы доллар рос, топливо, недвижимость, продукты и другие товары и услуги дорожали бы еще стремительнее.

“Учитывая тот факт, что стабильность гривны поддерживает не только монетарная политика НБУ, но и низкий спрос на валюту, ситуация складывается благоприятная, – считает эксперт. – В конце 2014 – начале 2015 годов, когда НБУ активно "заливал" рынок деньгами, а по сути просто выводил ЗВР, неэффективность таких действия была очевидной. Спекулянты на межбанке разгоняли курс доллара, опасаясь большей девальвации из-за нестабильности политического положения внутри Украины, и все интервенции быстро "съедали". Сейчас же удержание курса органичное и эффективное. Украинцы постепенно привыкают, что можно не опасаться резкого изменения цен на продукты из-за спекулятивных валютных колебаний. Правда, цены растут и без того”.

Не будем спорить: для простых граждан укрепление валюты – несомненное благо. А вот экспортерам укрепление национальной валюты невыгодно: наши товары становятся неконкурентными на мировых рынках, что в конечном итоге приводит к падению темпов роста экономики.





Тарифы: обещали снизить, но они растут

В своей предвыборной программе Зеленский обещал снизить тарифы. Помните? “Бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счета за коммуналку”.

В декабре 2019-го президент Зеленский перешел к конкретным цифрам и пообещал через год (то есть к декабрю 2020 года) снизить коммунальные тарифы на 50%. Но они продолжили расти.

“С 1 января 2020-го впервые ввели абонплату за газ, при этом тариф на доставку и распределение газа увеличился сразу практически в два раза, – напоминает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. – Рост тарифов на воду и канализацию по стране по данным Госстата составил 46,8% – июнь 2020 к июню 2019-го и 27,5% – июнь 2021 к июню 2020-го. По отоплению у нас действуют тарифы 2018 года. Но Зеленский в конце апреля подписал закон, который разблокировал порядок их пересмотра: публичные прямые договора и новые тарифы только будут утверждать, какими они будут – непонятно. То же самое и по обслуживанию домов – там тоже действовал мораторий на их увеличение до подписания в апреле закона”.





Динамика тарифов на водоснабжение и водоотвод в Киеве в 2019-2021 годах, грн за куб.

с 01.02.2019 – з 20,376

с 28.11.2019 – 20,820

с 05.02.2020 – 22,992

с 01.07.2021 – 25,380





С электроэнергией происходит и вовсе какой-то сюр. С 2018 года тариф на электроэнергию разделили: те, кто использовал менее 100 кВт электроэнергии в месяц, платили по 90 коп. за киловатт, остальные – по 1,68 грн. Такое распределение действовало три года, но с 1 января 2021 года льготный тариф отменили и все потребители вынуждены платить по 1,68 грн за кВт/ч.

На днях в СМИ начала обсуждаться информация, что стоимость электроэнергии для бытовых потребителей может подешеветь на 24 коп., с нынешних 1,68 грн до 1,44 грн за кВт*ч. Эксперты уверены: президент Зеленский продолжает политику прежней власти, повышая тарифы и усиленно делая вид, что борется за их снижение.

“Следите за руками: с 1 января тариф на электроэнергию для самых бедных за первые 100 кВт повысился почти вдвое, — напоминает Скубченко. — Но 27 июля Зеленский заявил, что будет рассматривать возможное снижение цены на электроэнергию для бедных категорий населения. Позже пресс-секретарь Никифоров от имени президента подчеркнул, что резкого повышения тарифов на электроэнергию не будет. То есть получаем: для самых бедных уже повысили в два раза и теперь обещают, что пока больше повышать не будут. А для всех остальных повышение будет, но не резкое”.

По мнению Скубченко, это выглядит как самое настоящее шулерство, учитывая, что сегодня тарифы ЖКХ – самые высокие за 30 лет независимости.

Не удивительно, что при такой тарифной политике задолженность населения за коммуналку растет опережающими темпами (с 51,1 млрд грн на 1 января 2019-го до 68,9 млрд грн в мае 2021-го), а украинцы стабильно называют астрономические тарифы в топ-пятерке основных проблем граждан и страны в целом.

Доходы: статистическая зарплата растет, но денег больше не становится

За два года средняя зарплата в Украине выросла с 10 239 грн (май 2019-го) до 14 313 грн (июнь 2021-го), что в эквиваленте составило более 520 долларов. Для отечественной зарплаты это своеобразный рекорд — никогда еще она не достигала такой суммы ни в долларах, ни в гривнах. Максимально приблизиться к этой цифре она сумела лишь в декабре 2019-го, но декабрьские показатели не вполне “настоящие”. В конце года статистическая зарплата всегда достигает пиковых значений за счет бонусов, которые выплачиваются в конце года, а уже в январе все возвращается на круги своя.





Динамика средних зарплат в Украине за два года

май 2019 – 10 239 грн, 387 долл.

июнь 2019 – 10 783 грн, 401 долл.

июль 2019 – 10 971 грн, 419 долл.

август 2019 – 10 537 грн, 421 долл.

сентябрь 2019 – 10 687 грн, 424 долл.

октябрь 2019 – 10 727 грн, 443 долл.

ноябрь 2019 – 10 679 грн, 430 долл.

декабрь 2019 – 12 264 грн, 510 долл.

январь 2020 – 10 727 грн, 453 долл.

февраль 2020 – 10 847 грн, 435 долл.

март 2020 – 11 446 грн, 466 долл.

апрель 2020 – 10 430 грн, 377 долл.

май 2020 – 10 542 грн, 391 долл.

июнь 2020 – 11 579 грн, 431 долл.

июль 2020 – 11 804 грн, 443 долл.

август 2020 – 11 446 грн, 413 долл.

сентябрь 2020 – 11 998 грн, 435 долл.

октябрь 2020 – 12 174 грн, 430 долл.

ноябрь 2020 – 11 987 грн, 421 долл.

декабрь 2020 – 14 179 грн, 497 долл.

январь 2021 – 12 337 грн, 436 долл.

февраль 2021 – 12 549 грн, 446 долл.

март 2021 – 13 612 грн, 487 долл.

апрель 2021 – 13 543 грн, 487 долл.

май 2021 – 13 499 грн, 486 долл.

июнь 2021 – 14 313 грн, 520 долл.





Украинская экономика в 2019-2021 годах (инфографика)





Впрочем, даже долларовые рекорды не означают, что денег в украинских кошельках стало больше. Как показал всеукраинский опрос КМИС, проведенный с 24 июля по 1 августа 2021 года, 14,1% респондентов относят себя к самой бедной категории населения, утверждая, что им не хватает денег даже на еду. А 43,1% отмечают, что только на еду им и хватает.

Кроме того, исследование КМИС показало, что за последние два года украинцы начали чаще экономить на отдыхе и отпуске (51% против 47%), на досуге и развлечениях (41% против 36%), а также на предметах роскоши (23% проти 18%).

Как же так выходит, что, судя по статистике, мы живем хорошо, а судя по опросам, – гораздо хуже? Эксперты называют несколько основных причин.

Во-первых, статистический рост украинских зарплат на самом деле является не ростом, а "выбеливанием": из-за роста минималки (с 4173 грн в 2019-м до 6000 в настоящее время) официальная часть просто вынуждена расти, но при этом "конвертная" часть уменьшается.

Во-вторых, говорят экономисты, обесценивается не только гривна, но и доллар. По словам Владислава Банкова, на 500 долларов сегодня можно купить в полтора-два раза меньше, то есть, фактически 500 долларов сегодня – это 250-350 долларов год назад.

В-третьих, средняя зарплата растет из-за сокращения рабочих мест с минимальной зарплатой вследствие того, что бизнесы закрываются, а люди уезжают на заработки.

И, наконец, зарплаты в различных сферах, а также в Киеве и регионах различаются в разы. Объективную картину могла бы дать медианная зарплата с разбивкой по секторам экономики и регионам, которая покажет не "среднюю температуру по больнице", а уровень дохода, вокруг которого концентрируется большая часть наемных сотрудников. Кстати, медианная зарплата, как правило, оказывается на 30-40% ниже средней.





30-летние итоги

Если подвести итоги за 30 лет независимости, становится очевидно: Украина не смогла распорядиться самостоятельностью в свою пользу. Тридцать лет назад нам обещали, что скоро мы станем “второй Францией”, но на сегодня не получилось стать даже “второй Польшей”. Стране не удалось реализовать огромный экономический потенциал, который у нас был на заре независимости, а экономика так и не достигла собственных показателей 1990 года: если в 1990-м номинальный ВВП составлял 293,24 млрд долларов, то в 2020-м – 155,58 млрд долларов.

Что касается национальной валюты, то со времени своего "рождения" в 1996 году она девальвировала более чем в 15 раз: на момент введения в оборот курс составлял 1,76 грн за доллар.

Спустя 30 лет независимости наша экономика остается сырьевой и страдает от кризисов, украинские зарплаты являются самыми низкими в Европе, все попытки скопировать реформы соседей не приносят никаких результатов, украинцы миллионами уезжают за рубеж в поисках лучшей жизни, при этом страна бессистемно наращивает долговую нагрузку.

Основной причиной провала украинской экономической политики эксперты считают отсутствие долгосрочных планов. За минувшие 30 лет ни одна власть даже не пыталась действовать с точки зрения долговременных национальных интересов, предпочитая пиариться на “сиюминутных” решениях и извлекать выгоду здесь и сейчас.





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