«Украинская энергетическая биржа»: «темная лошадка» украинского энергорынка

BTC/USD
57267.63
ETH/USD
3416.36
LTC/USD
351.41
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.50
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Никита Синицин
Украинцам то и дело обещают прозрачный и честный рынок энергоносителей, что должно позволить узнать реальную цену не только коммунальных услуг, но и прочих товаров, важной составляющей которых являются энергоресурсы. Почти два года действует продажа электроэнергии и с 1 августа 2020 года – продажа природного газа, через товарные биржи, однако вопреки обещаниям, прозрачности для рядовых украинцев больше не стало. Возможно, потому что отечественные биржи сами не являются "прозрачными" и не стремятся к этому. Какая роль в этих процессах Украинской энергетической биржи (УЭБ) и формально главы ее биржевого комитета, а на деле – владельца, Алексея Дубовского, разбирались "Комментарии".
Что происходит на Украинской энергетической бирже
Согласно записям в регистрационных документах, история УЭБ выглядит достаточно солидно: биржа была зарегистрирована 15 марта 2010 года с целью организации и проведения биржевых торгов энергоресурсами, с октября 2011 года на ней начали торговать твердым биотопливом, а в 2012 году – угольной продукцией.
К 2017 году довольно незаметно для окружающих биржа вышла на серьезные объемы торговли продукцией, чему в немалой степени способствовала победа на конкурсе "Укргаздобычи" по выбору площадки для торговли нефтепродуктами в 2016 году.
По словам заместителя главы биржевого комитета УЭБ Алексея Ластовца, на бирже продавали 20% от всего внутреннего производства дизельного и бензинов, 12% всего рынка сжиженного газа в Украине, начали продажу природного газа. В целом в УЭБ оценили объемы заключенных через них в 2017 году сделок по продаже различных товаров в общую сумму около 30 млрд грн.
По итогам 2018 года УЭБ отчиталась о продаже знергоресурсов через свою площадку на сумму в 15 млрд грн., однако уже спустя 2 года этот показатель взлетел сразу в 7 раз – до 105 млрд грн. по итогам 2020 года.
Объяснение столь головокружительного успеха довольно простое – в 2019 году УЭБ получила первоочередное право на организацию и проведение аукционов по продаже электроэнергии государственными производителями в рамках запущенного с 1 июля рынка электроэнергии. Порядок проведения подобных аукционов был принят Кабмином 5 июня 2019 года, а победу в конкурсе, проведенном Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, УЭБ отпраздновал в сентябре. Таким образом, биржа получила монопольное право на организацию продажи электроэнергии на собственной торговой площадке до тех пор, пока с ней не будет расторгнут договор.
Перипетии конкурса не обошлись без скандалов – еще в июне председатель биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский ответил на критику первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, обиженного тем, что именно биржа стала временным (на 3 месяца) организатором проведения аукционов по продаже электроэнергии. Дубовский тогда настаивал, что именно Украинская энергетическая биржа, а не детище Нефедова Prozzoro.Продажи, готова к организации аукционов "по образцам лучших европейских площадок".
Первые торги электроэнергией на УЭБ прошли 27 июня, когда компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продали электроэнергию ГП "Гарантированный покупатель".
С тех пор УЭБ нашел "золотую жилу" и интенсивно ее разрабатывает. Одновременно с этим, в 2020 году, биржа стало активно развивать торговлю газом на собственной торговой площадке.
Алексей Дубовой то и дело в СМИ предрекает создание в Украине мощнейшего газового хаба, который позволит снизить цену на природный газ благодаря растущему предложению и будет создан естественно на базе УЭБ. Также он заявляет в интервью, что сама УЭБ намерена продолжить развивать газовый сектор торгов как наиболее перспективный. И это действительно так, ведь всего за год через торговую площадку Украинской энергетической биржи прошли 2,5 млрд куб. м газа, что в 6 раз больше, чем в 2019 году.
Также через биржу можно купить разрешение на пользование недрами, как например это сделала "Укргаздобыча", купив за 120 млн грн. право на добычу на газоконденсатном месторождении Юлиевском в Харьковской области, или нефтегазовую площадку за 650 млн грн.
Поддерживает УЭБ в ее стремлении создать газовый хаб на собственной базе и государство. Так, в феврале 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Украинская энергетическая биржа подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия по вопросам содействия эффективному развитию и прозрачности рынков электрической энергии и природного газа в интересах участников рынка относительно построения целостного и прозрачного энергетического рынка в Украине.
Украинская энергетическая биржа весьма щепетильно относится к собственной репутации, однако скандалов избегать компании не удается.
В частности, 14 августа 2019 года УЭБ сообщила о сговоре с целью искусственно завышения цены на газ на 34,8% со стороны ООО "ТД СОКАР УКРАИНА" и ООО "Центральная газоснабжающая компания". На бирже заявили об отстранении на 60 суток компаний от торгов и наложении на них штрафа. Впрочем, уже в феврале 2020 года ООО "ТД СОКАР УКРАИНА" через Хозяйственный суд Киева добился отмены данного решения.
В январе 2021 года УЭБ выступила с опровержением информации так и неназванных СМИ, о непрозрачности аукционов по продаже электроэнергии и о несоответствии биржевым стандартам ЕС.
Пожалуй, наиболее "темным" пятном в истории УЭБ так ратующей за прозрачность на энергорынке, является обычная для Украины непрозрачность собственности самой биржи.
Впервые вопрос структуры собственности Украинской энергетической биржи всплыл в СМИ в 2018 году. Тогда сайт "Наши гроши" сообщил, что АО "Укргаздобыча" в апреле заключило договор с УЭБ за услуги последней по допуску на год к участию в аукционах Государственной службы геологии и недр Украины по продаже спецразрешений на пользование недрами. За оказание данной услуги биржа должна была получить 100 млн грн. Всего в тот год УЭБ заработало на государственных тендерах 109,675 млн грн.
Помимо суммы, внимание СМИ привлек тот факт, что в собственниках УЭБ числились 3 фирмы, одна из которых была зарегистрированная в оффшорной зоне Кипра "ENEXSOL LTD". Стоит отметить, что создана она была в апреле того же 2018 года.
Очевидно, скандал 3-летеней давности ударил по собственникам УЭБ и в нынешний момент никаких офшоров в структуре собственности биржи нет, а согласно данным информационно-аналитической платформы YouControl она принадлежит:
- 70% – ООО "Такт-биз", зарегистрированному по одному адресу с УЭБ и на 100% принадлежащему главе биржевого комитета УЭБ Алексею Дубовскому;
- 20% – житомирскому ООО "Бизнес-альянс", принадлежащему полтавчанину Степану Мотляку;
- 10% – зарегистрированному в Киеве ООО "Укрбизнескапитал", принадлежащему еще одной уроженке Полтавы Елене Кокоулиной.
Несложно заметить, что крупнейшая энергетическая биржа Украины принадлежит трем бизнесменам из Полтавы – региона, который никогда не мог похвастаться особыми связями или очень богатыми людьми. О самом собственнике УЭБ Алексее Дубовском до недавнего времени практически ничего не было неизвестно, кроме того, что его не назовешь новичком в бизнесе и, по данным баз данных, он имеет или имел отношение к 24 фирмам и общественным организациям, в числе которых ЧП "Укрбизнесконсалтинг", которое владеет ООО "Бизнес-альянс", напомним, владелец 20 % УЭБ, то есть данная фирма на деле также может принадлежать ему.
Тем не менее именно полтавчане смогли не просто создать биржу с уставным фондом в 51 млн грн., но еще и добиться от "Укргаздобычи" 100-миллионого контракта и права организовывать торговлю электроэнергией, что за 2 года увеличило объем торгов на площадке, а значит и комиссионные только на энергоресурсах, в 7 раз.
В реалиях украинского бизнеса такой успех позволяет заподозрить наличие у УЭБ весьма серьезных покровителей в государственных структурах, способствовавших победе в конкурсе Минэнерго в сентябре 2019 года.
Каких-то зримых свидетельств наличия таких покровителей нет, кроме информации издания "Вести.юа" от июля 2019 года, согласно которой настоящими, хоть и "теневыми" владельцами УЭБ являются экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и экс-глава НКРКЭУ Дмитрий Вовк.
Правда, как признавали в СМИ, документальных подтверждений этому найти не удалось, отмечая тот факт, что оба работали в структурах экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, а значит, были близки к экс-президенту Петру Порошенко.
Впрочем, к моменту победы УЭБ в конкурсе в сентябре 2019 гола Украина уже имела нового министра энергетики, теперь уже бывшего – Алексея Оржеля. Интересно что уже зимой он просил АМКУ разобраться в возможном сговоре между продавцами газа на торговой площадке УЭБ, правда, претензий к посреднику в лице биржи похоже не имел.
Зато претензии были к одному из называемых "Вестями" покровителям УЭБ – экс-главе НКРКЭУ Дмитрию Вовку, который в апреле 2019 года покинул пределы Украины и был объявлен летом в международный розыск по запросу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в рамках расследуемого дела "Роттердам+". Скандальная формула была утверждена именно в бытность Вовка главой НКРКЭУ, что ставится ему в вину следствием. Правда, в ноябре того же года защита Вовка опровергла международный розыск своего клиента, но поскольку Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Вовка сам он в Украину возвращаться не спешит, давая о себе знать в соцсетях критикой как следствия, так и энергетической политики нынешней власти.
Владимир Демчишин, будучи министром энергетики в декабре 2014 – апреле 2016 года, был назначен членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", откуда был уволен в сентябре 2019 года. С тех пор о бывшем министре ничего особо не слышно, разве что в марте "Цензоро.нет" опубликовал документы о поставках российской электроэнергии в оккупированный Крым в 2014 году, когда премьер-министр Арсений Яценюк требовал провести служебное расследование деятельности Минэнерго и Владимира Демчишина заподозрив того едва ли не в государственной измене.
Не исключено, что после отставки и появления проблем у прежних покровителей у власти в УЭБ появились новые благожелательно настроенные к бирже люди. Правда в последнее время энергетический блок отечественного правительства явно лихорадит – дважды не была поддержана на пост министра энергетики кандидатура Юрия Витренко, так и не избавившегося от приставки "и. о." (28 апреля 2021 года назначен главой НАК "Нафтогаз"). А тем временем на его место готовят вице-президента концерна "Энергоатом" Германа Галущенко.
Любопытно, что еще 22 декабря, как раз на фоне кризиса с назначением нового министра энергетики, Украинская энергетическая биржа заявила о собственной ликвидации для преобразования.
До 22 февраля 2021 года кредиторы могли предъявить свои требования, однако 12 февраля УЭБ резко прекратила процедуру собственной ликвидации, а 11 марта снова заявила о возобновлении процесса, причем в этот раз в состав комиссии вошел собственник биржи Алексей Дубовский. Претензии от кредиторов до своего преобразования в компании ждут до 10 мая и будут ли эти требования приняты в связи с ликвидацией или же УЭБ снова "передумает" – пока остается загадкой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости