«Украинская энергетическая биржа»: «темная лошадка» украинского энергорынка

Украинцам то и дело обещают прозрачный и честный рынок энергоносителей, что должно позволить узнать реальную цену не только коммунальных услуг, но и прочих товаров, важной составляющей которых являются энергоресурсы. Почти два года действует продажа электроэнергии и с 1 августа 2020 года – продажа природного газа, через товарные биржи, однако вопреки обещаниям, прозрачности для рядовых украинцев больше не стало. Возможно, потому что отечественные биржи сами не являются "прозрачными" и не стремятся к этому. Какая роль в этих процессах Украинской энергетической биржи (УЭБ) и формально главы ее биржевого комитета, а на деле – владельца, Алексея Дубовского, разбирались "Комментарии".



Что происходит на Украинской энергетической бирже

Украинская энергетическая биржа: за 2 года к успеху

Согласно записям в регистрационных документах, история УЭБ выглядит достаточно солидно: биржа была зарегистрирована 15 марта 2010 года с целью организации и проведения биржевых торгов энергоресурсами, с октября 2011 года на ней начали торговать твердым биотопливом, а в 2012 году – угольной продукцией.

К 2017 году довольно незаметно для окружающих биржа вышла на серьезные объемы торговли продукцией, чему в немалой степени способствовала победа на конкурсе "Укргаздобычи" по выбору площадки для торговли нефтепродуктами в 2016 году.

По словам заместителя главы биржевого комитета УЭБ Алексея Ластовца, на бирже продавали 20% от всего внутреннего производства дизельного и бензинов, 12% всего рынка сжиженного газа в Украине, начали продажу природного газа. В целом в УЭБ оценили объемы заключенных через них в 2017 году сделок по продаже различных товаров в общую сумму около 30 млрд грн.

По итогам 2018 года УЭБ отчиталась о продаже знергоресурсов через свою площадку на сумму в 15 млрд грн., однако уже спустя 2 года этот показатель взлетел сразу в 7 раз – до 105 млрд грн. по итогам 2020 года.

Объяснение столь головокружительного успеха довольно простое – в 2019 году УЭБ получила первоочередное право на организацию и проведение аукционов по продаже электроэнергии государственными производителями в рамках запущенного с 1 июля рынка электроэнергии. Порядок проведения подобных аукционов был принят Кабмином 5 июня 2019 года, а победу в конкурсе, проведенном Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, УЭБ отпраздновал в сентябре. Таким образом, биржа получила монопольное право на организацию продажи электроэнергии на собственной торговой площадке до тех пор, пока с ней не будет расторгнут договор.

Перипетии конкурса не обошлись без скандалов – еще в июне председатель биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский ответил на критику первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, обиженного тем, что именно биржа стала временным (на 3 месяца) организатором проведения аукционов по продаже электроэнергии. Дубовский тогда настаивал, что именно Украинская энергетическая биржа, а не детище Нефедова Prozzoro.Продажи, готова к организации аукционов "по образцам лучших европейских площадок".

Первые торги электроэнергией на УЭБ прошли 27 июня, когда компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" продали электроэнергию ГП "Гарантированный покупатель".

Ставка на газ

С тех пор УЭБ нашел "золотую жилу" и интенсивно ее разрабатывает. Одновременно с этим, в 2020 году, биржа стало активно развивать торговлю газом на собственной торговой площадке.

Алексей Дубовой то и дело в СМИ предрекает создание в Украине мощнейшего газового хаба, который позволит снизить цену на природный газ благодаря растущему предложению и будет создан естественно на базе УЭБ. Также он заявляет в интервью, что сама УЭБ намерена продолжить развивать газовый сектор торгов как наиболее перспективный. И это действительно так, ведь всего за год через торговую площадку Украинской энергетической биржи прошли 2,5 млрд куб. м газа, что в 6 раз больше, чем в 2019 году.

Также через биржу можно купить разрешение на пользование недрами, как например это сделала "Укргаздобыча", купив за 120 млн грн. право на добычу на газоконденсатном месторождении Юлиевском в Харьковской области, или нефтегазовую площадку за 650 млн грн.

Поддерживает УЭБ в ее стремлении создать газовый хаб на собственной базе и государство. Так, в феврале 2021 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Украинская энергетическая биржа подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия по вопросам содействия эффективному развитию и прозрачности рынков электрической энергии и природного газа в интересах участников рынка относительно построения целостного и прозрачного энергетического рынка в Украине.

УЭБ: непрозрачные условия торгов

Украинская энергетическая биржа весьма щепетильно относится к собственной репутации, однако скандалов избегать компании не удается.

В частности, 14 августа 2019 года УЭБ сообщила о сговоре с целью искусственно завышения цены на газ на 34,8% со стороны ООО "ТД СОКАР УКРАИНА" и ООО "Центральная газоснабжающая компания". На бирже заявили об отстранении на 60 суток компаний от торгов и наложении на них штрафа. Впрочем, уже в феврале 2020 года ООО "ТД СОКАР УКРАИНА" через Хозяйственный суд Киева добился отмены данного решения.

В январе 2021 года УЭБ выступила с опровержением информации так и неназванных СМИ, о непрозрачности аукционов по продаже электроэнергии и о несоответствии биржевым стандартам ЕС.

Кто стоит за УЭБ

Пожалуй, наиболее "темным" пятном в истории УЭБ так ратующей за прозрачность на энергорынке, является обычная для Украины непрозрачность собственности самой биржи.

Впервые вопрос структуры собственности Украинской энергетической биржи всплыл в СМИ в 2018 году. Тогда сайт "Наши гроши" сообщил, что АО "Укргаздобыча" в апреле заключило договор с УЭБ за услуги последней по допуску на год к участию в аукционах Государственной службы геологии и недр Украины по продаже спецразрешений на пользование недрами. За оказание данной услуги биржа должна была получить 100 млн грн. Всего в тот год УЭБ заработало на государственных тендерах 109,675 млн грн.

Помимо суммы, внимание СМИ привлек тот факт, что в собственниках УЭБ числились 3 фирмы, одна из которых была зарегистрированная в оффшорной зоне Кипра "ENEXSOL LTD". Стоит отметить, что создана она была в апреле того же 2018 года.

Очевидно, скандал 3-летеней давности ударил по собственникам УЭБ и в нынешний момент никаких офшоров в структуре собственности биржи нет, а согласно данным информационно-аналитической платформы YouControl она принадлежит:

- 70% – ООО "Такт-биз", зарегистрированному по одному адресу с УЭБ и на 100% принадлежащему главе биржевого комитета УЭБ Алексею Дубовскому;

- 20% – житомирскому ООО "Бизнес-альянс", принадлежащему полтавчанину Степану Мотляку;

- 10% – зарегистрированному в Киеве ООО "Укрбизнескапитал", принадлежащему еще одной уроженке Полтавы Елене Кокоулиной.

Несложно заметить, что крупнейшая энергетическая биржа Украины принадлежит трем бизнесменам из Полтавы – региона, который никогда не мог похвастаться особыми связями или очень богатыми людьми. О самом собственнике УЭБ Алексее Дубовском до недавнего времени практически ничего не было неизвестно, кроме того, что его не назовешь новичком в бизнесе и, по данным баз данных, он имеет или имел отношение к 24 фирмам и общественным организациям, в числе которых ЧП "Укрбизнесконсалтинг", которое владеет ООО "Бизнес-альянс", напомним, владелец 20 % УЭБ, то есть данная фирма на деле также может принадлежать ему.

Тем не менее именно полтавчане смогли не просто создать биржу с уставным фондом в 51 млн грн., но еще и добиться от "Укргаздобычи" 100-миллионого контракта и права организовывать торговлю электроэнергией, что за 2 года увеличило объем торгов на площадке, а значит и комиссионные только на энергоресурсах, в 7 раз.

В реалиях украинского бизнеса такой успех позволяет заподозрить наличие у УЭБ весьма серьезных покровителей в государственных структурах, способствовавших победе в конкурсе Минэнерго в сентябре 2019 года.

Каких-то зримых свидетельств наличия таких покровителей нет, кроме информации издания "Вести.юа" от июля 2019 года, согласно которой настоящими, хоть и "теневыми" владельцами УЭБ являются экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и экс-глава НКРКЭУ Дмитрий Вовк.

"Помимо классической существует и так называемая пассивная коррупция. Сейчас начали работать по новой модели – через Украинскую энергетическую биржу (УЭБ) якобы для того, чтобы избежать коррупционной составляющей. Однако один из собственников этой биржи через связанных лиц — это Демчишин, член набсовета НАК. Еще одним закулисным владельцем биржи является Вовк. При определенных усилиях совсем несложно устроить продажу газа "своей" компании по "правильной" цене, так же, как это уже опробовано через ProZorro", – приводили " Вести " слова анонимного источника в НАК "Нафтогаз".

Правда, как признавали в СМИ, документальных подтверждений этому найти не удалось, отмечая тот факт, что оба работали в структурах экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, а значит, были близки к экс-президенту Петру Порошенко.

Впрочем, к моменту победы УЭБ в конкурсе в сентябре 2019 гола Украина уже имела нового министра энергетики, теперь уже бывшего – Алексея Оржеля. Интересно что уже зимой он просил АМКУ разобраться в возможном сговоре между продавцами газа на торговой площадке УЭБ, правда, претензий к посреднику в лице биржи похоже не имел.

Зато претензии были к одному из называемых "Вестями" покровителям УЭБ – экс-главе НКРКЭУ Дмитрию Вовку, который в апреле 2019 года покинул пределы Украины и был объявлен летом в международный розыск по запросу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в рамках расследуемого дела "Роттердам+". Скандальная формула была утверждена именно в бытность Вовка главой НКРКЭУ, что ставится ему в вину следствием. Правда, в ноябре того же года защита Вовка опровергла международный розыск своего клиента, но поскольку Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Вовка сам он в Украину возвращаться не спешит, давая о себе знать в соцсетях критикой как следствия, так и энергетической политики нынешней власти.

Владимир Демчишин, будучи министром энергетики в декабре 2014 – апреле 2016 года, был назначен членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", откуда был уволен в сентябре 2019 года. С тех пор о бывшем министре ничего особо не слышно, разве что в марте "Цензоро.нет" опубликовал документы о поставках российской электроэнергии в оккупированный Крым в 2014 году, когда премьер-министр Арсений Яценюк требовал провести служебное расследование деятельности Минэнерго и Владимира Демчишина заподозрив того едва ли не в государственной измене.

Не исключено, что после отставки и появления проблем у прежних покровителей у власти в УЭБ появились новые благожелательно настроенные к бирже люди. Правда в последнее время энергетический блок отечественного правительства явно лихорадит – дважды не была поддержана на пост министра энергетики кандидатура Юрия Витренко, так и не избавившегося от приставки "и. о." (28 апреля 2021 года назначен главой НАК "Нафтогаз"). А тем временем на его место готовят вице-президента концерна "Энергоатом" Германа Галущенко.

Почему может уйти УЭБ

Любопытно, что еще 22 декабря, как раз на фоне кризиса с назначением нового министра энергетики, Украинская энергетическая биржа заявила о собственной ликвидации для преобразования.

До 22 февраля 2021 года кредиторы могли предъявить свои требования, однако 12 февраля УЭБ резко прекратила процедуру собственной ликвидации, а 11 марта снова заявила о возобновлении процесса, причем в этот раз в состав комиссии вошел собственник биржи Алексей Дубовский. Претензии от кредиторов до своего преобразования в компании ждут до 10 мая и будут ли эти требования приняты в связи с ликвидацией или же УЭБ снова "передумает" – пока остается загадкой.

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