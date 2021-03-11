Украинский рынок ОСАГО в условиях пандемии: год первый

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 больно ударил по экономике всех без исключения стран планеты. Больше всего потерь, разумеется, понесли государства, находящихся на пути трансформации, в том числе и Украины. Падение промышленного производства, а соответственно и ВВП, уменьшение покупательной способности населения, и, как следствие, устойчивого платежеспособного спроса, невозможность даже среднесрочного прогнозирования сроков и последствий локдаунив и других разновидностей карантинов вызвали существенные проблемы прежде всего для финансовых рынков.



В таких условиях системы, основанные на предоставлении виртуальных отложенных услуг, то есть страховании, должны понести наибольшие убытки. Даже те, которые имеют большое социальное значение, например, обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств перед третьими лицами (ОСАГО). Но для них реалии оказались не настолько плохими.

Статистика ДТП в Украине

Немного печальной статистики. По данным Национальной полиции на дорогах Украины в 2020 году произошло 168 тыс. ДТП, что на 4,6% больше, чем годом ранее (160 675 ДТП). Количество случаев с пострадавшими почти не изменилась 26,1 тыс. (В прошлом году — 26 052). Были травмированы 32 тыс. Человек (32 736 — в том году), но выросла цифра погибших — более 3,5 тыс. Человек (из 454).

Следует также отметить, на самом деле количество ДТП выше — не фиксируются случаи без пострадавших с незначительными механическими повреждениями, которые регулируются "на месте", без привлечения правоохранительных органов. Они составляют, по разным, достаточно субъективным данным, от 10% до 25%. Причины — определенные "проблемы" с состоянием водителей, технических средств или отсутствием документов. Кроме того, довольно распространенным явлением является нежелание связываться с довольно медленным и не очень профессиональным оформлением документов полицией или вообще отсутствием последней из-за нехватки кадров в регионах.

Выплаты по ОСАГО

Но вернемся к рынку "автогражданки". По данным Лиги страховых организаций Украины в рамках проекта "Открытое страхование", за девять месяцев прошлого года объем валовых страховых премий по ОСАГО составил 774 млн грн, страховых выплат — 369 млн грн. Однако в октябре зафиксированы (учитывая инертность экономических процессов) негативные тенденции: уровень премий упал на 1,5% (до 77 млн грн в месячном измерении), выплаты выросли на 3,3% (до 38 млн грн), что дало за три кварталы уровень убыточности в 49,2%. Но это — данные только тех компаний, которые присоединились к этому проекту.

Более общую картину, правда, только за первое полугодие дает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ). Эти данные по сравнению со странами Центральной и Восточной Европы приводит в своем интервью генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

"Непосредственно на рынке ОСАГО Украина продемонстрировала самую высокую динамику роста объема валовых премий — более 18% в эквиваленте в евро, тогда как максимальный рост в этом сегменте среди стран региона зафиксировано в Хорватии с показателем 5,4%. Но в полной мере оценить показатели деятельности рынка ОСАГО можно только учитывая общий социально-экономическое положение каждой страны.

Автомобили в Украине

Население Украины по состоянию на прошлый год составляет около 41,8 млн человек (по оценкам Госкомстата). Населения Литвы — 2,8 млн, Боснии и Герцеговины — 3,5 млн человек. ВВП по текущим ценам на душу населения в Литве — 17,1 тыс. Евро, количество зарегистрированных легковых авто — около 1,4-1,5 млн шт. В Боснии и Герцеговине ВВП на душу населения составляет 5,1 тыс. Евро, а количество зарегистрированных легковых автомобилей — почти 830 тыс. Шт.

В Украине ВВП составляет примерно 3,5 тыс. Евро, количество легковых авто, по меньшей мере, 7 млн единиц.

В Польше, которая по численности населения близка к Украине (более 38 млн человек), количество легковых авто составляет более 22,5 млн, объем страховых премий по ОСАГО — более 1,6 млрд евро, что в 17 раз больше, чем в Украине. В 2016 году этот показатель в наших странах отличался в 13 раз.

Причины такой ситуации понятны — существенная разница в социально-экономической ситуации, доходах и расходах домохозяйств в странах. В Польше в прошлом году было зарегистрировано 556 тыс. Новых автомобилей, тогда как в Украине — около 90 тыс. Авто, ВВП в Польше на душу населения в четыре раза больше, чем соответствующий украинский показатель.

Кроме того, разница в объеме собранных премий вызвана очень существенным отличием в ценах на ОСАГО в Украине и странах региона ЦВЕ. Размер средней премии отличается в разы. Тогда как в Украине по итогам 1 полугодия 2020 средняя премия по ОСАГО составляет около 25 евро (в 2016 цифра была 17 евро), в большинстве стран Центральной и Восточной Европы средняя премия составляет 60-170 евро.

Украина входит в тройку стран региона ЦВЕ, где в первом полугодии 2020 объем выплат по ОСАГО вырос по сравнению с показателями соответствующего периода прошлого года (7%) и составил эквивалент 43,1 млн евро. Три другие страны продемонстрировали положительную динамику показателей выплат — Болгария, Сербия и Латвия. Почти без изменений остался объем выплат в Румынии и Чешской Республике. Во всех других странах региона показатель снизился с 0,5% до 20%.

Выплаты по ОСАГО

Что касается показателя уровня выплат, то на национальном рынке он приближается к среднему по региону ЦВЕ и составляет около 44%. У лидера региона по ОСАГО, Польши, уровень выплат составляет 62%. Самый высокий уровень — в Румынии (77%), самый низкий — в Албании (24%), в большинстве стран показатель колеблется в диапазоне от 45% до 60%".

Следует отметить, что в европейских странах действуют отличные от наших принципы выплаты страхового возмещения и других размерах страховых сумм. В странах Европы выплата при повреждении всех автомобилей осуществляется без учета износа, в размере, покрывает восстановительный ремонт авто.

Существенная проблема — возраст автопарков. В Украине, по разным данным, средний возраст автомобилей составляет 16-18 лет, некоторые эксперты называют цифру даже в 19-21 год. Среди наших ближайших соседей (данные за 2018) наихудшая ситуация в Эстонии и Румынии — 15,5-15,9 года; средние показатели в Польше и Венгрии — 13,8 и 12,6 года. Лучше всего дела в Хорватии, Латвии и Словении — менее 10 лет. В большинстве стран региона доля автомобилей старше 10 лет составляет более 40%.

Важнейшие шаги, которые приблизят украинское ОСАГО и защиту наших участников дорожного движения к европейскому уровню — постепенное значительное повышение страховых сумм и выплаты в размере, достаточном для восстановительного ремонта автомобиля.

Сейчас разница впечатляет: в Боснии и Герцеговине, одной из бедных стран ЦВЕ, в которой Украина близка по размеру ВВП на душу населения и по объему рынка ОСАГО, размеры страховых сумм на один страховой случай за вред жизни и здоровью составляют около 1 млн евро за материальный ущерб — 200 тыс. евро. В Украине, вопреки двум повышением страховых сумм за последние годы, они составляют лишь 130 тыс. Грн за вред имуществу на одного пострадавшего (и соответственно 650 тыс. Грн на один страховой случай), что по текущему курсу составляет соответственно около 3,85 и 19 3 тыс. евро. Страховая сумма за вред жизни и здоровью — 260 тыс. Грн. (7,7 тыс. Евро).

Будущее рынка ОСАГО

Первый существенный шаг к тому уровню развития рынка, который имеют страны ЦВЕ — принятие нового закона "ОСАГО". В нем заложены нормы постепенного повышения страховых сумм до миллионов гривен, выплаты без франшизы и износа, и еще ряд решений, которые будут способствовать повышению уровня страховой защиты, системной диджитализации отрасли. Также необходимо рассмотреть перспективу введения свободного ценообразования в ОСАГО, что позволит страховщикам шире применять программы лояльности и телематику, стимулируя автовладельцев к более ответственному поведению на дороге. Параллельно с поддержкой прозрачной конкуренции, это даст страховщикам возможность как хранить надлежащую платежеспособность при повышении страховых сумм и объемов выплат, так и сдержит цены на полисы ОСАГО на уровне, доступном украинскому потребителю.

"Будущее рынка ОСАГО напрямую зависит от общего состояния экономики страны, — считает президент ЛСОУ Александр Филонюк. — Без роста ВВП, платежеспособности потребителей страховых услуг, обновление автопарка, не стоит рассчитывать на существенное увеличение сегмента моторного страхования. Однако государство, страховщики и регулятор имеют совместными усилиями заложить надежный фундамент для европейской трансформации отрасли и ее развития ".

Когда только был введен карантин, страховщики максимально быстро перестроили бизнес-процессы, адаптируясь к новым реалиям и опираясь на возможности диджитальних решений. Самое главное, что компании стабильно продолжают урегулировать страховые события и делать выплаты пострадавшим в ДТП, именно благодаря этому сохранена стабильность рынка.

По итогам трех кварталов 2020 количество договоров ОСАГО выросла на 3%. Это динамика, близкая к показателям прироста в 2019 году. Объем премий увеличился на 23,5%. Заключен 6,3 млн договоров, общая сумма премий за ними — 4,6 млрд грн. Также возросло количество урегулированных требований и суммы возмещений. По итогам 9 мес. 2020 страховщики ОСАГО совершили более 104,8 тыс. Выплат пострадавшим в ДТП. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма выплат увеличилась на 10,8% и составила более 2 млрд грн.

"Пандемия показала, что курс на диджитализацию области, взятый несколько лет назад, был своевременный и необходим. Без этого страхователям было бы гораздо труднее пережить текущий кризис, — уверен генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко. — 2020 года количество электронных договоров превысила отметку 3 млн шт., Что больше чем в три раза показателей прошлого года. Сумма премий выросла еще существеннее, в три с половиной раза, до 1,9 млрд грн".

Подытоживая вышеприведенную информацию, можно констатировать — рынок устоял и продолжил свое развитие. Но вызовы 2021 еще впереди. И насколько они будут серьезными — покажет время.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, как украинец хотел обмануть страховые в Польше.

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