Уйти в космос, пока на Земле жара, инфляция, налоги и нищета

Жара и рекордная инфляция крупных экономик стали хитами минувшей недели. Но подходы к решению общих проблем – не одинаковы. США ищет выход в увеличении налогов и переключении внимания на внешнюю экономическую политику. Израиль берет повышение цен под государственный контроль, а Эмираты — просто вызывают искусственный дождь новыми электрическими методами.

Успешный суборбитальный полет космолета Ричарда Бренсона (Фото из открытых источников)

На этом фоне растут акции Ричарда Бренсона, который задумал строить отели на Луне, а также акции вакцин Moderna, превышающие 220 %. И это не фантастика. Тенденция ухода от реальных проблем в детские мечты или в банальное обогащение характеризует стратегии крупного бизнеса, миллиардеров и технокорпораций.









Суббота, Воскресенье

(10-11 июля)

Акции Virgin Galactic взлетели

Владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон сделал еще один шаг на пути к началу коммерческих полетов. Ожидается, что туристы начнут летать в космос в 2022 году.

Котировки Virgin Galaсtic взлетели на 28,4%.

Позднее акции скорректировались и прибавляли 9,7% (54,59 долл). Компания закрыла предыдущую сессию на отметке 49,76 долл. за бумагу.

В воскресенье, 11 июля, космоплан VSS Unity (SpaceShipTwo), принадлежащий Virgin Galactic, впервые совершил суборбитальный полет с четырьмя пассажирами на борту. Одним из них стал сам владелец компании 70-летний Ричард Брэнсон. Кораблем управляли два пилота.

Гусман отличился

Министр экономики Аргентины Мартин Гусман потребовал, чтобы глобальный налог, применяемый к транснациональным компаниям, был выше 15%, предложенных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Гусман сделал эти замечания во время своего выступления на саммите министров экономики G20 в Венеции, Италия.

Позицию Гусмана поддержал его французский коллега Бруно Ле Мэр.

Канадские фермеры столкнулись с неурожаем рапса и пшеницы

В прериях Канады растет больше рапса, чем в любом другом регионе мира.

Важнейшие канадские посевы канолы, используемые для производства кулинарных масел и кормов для животных, созревают на несколько недель раньше из-за сильной жары, в этом районе. Ранние культуры могут не дать стручков, содержащих мелкие темные семена, из которых выжимают масло.

В своем еженедельном отчете правительство Манитобы сообщило во вторник, что урожай быстро ухудшается.

Урожай канолы и пшеницы может быть на миллионы тонн меньше, чем ранее предполагалось. Кроме того, официальные лица канадских заводов по производству пшеницы ожидают к осени более высоких цен на пшеничную продукцию в магазинах, если урожай пшеницы в стране не восстановится.

Понедельник, 12 июля

Новые криптоубежища

Компания "Plan B Passport" предлагает богатым криптовалютами клиентам второй паспорт в семи безналоговых государствах, каждое из которых освобождено от налога на прирост капитала с крипто-холдингов.

Компания работает в тандеме с программами каждого правительства по проживанию или получению гражданства за инвестиции.

"Это привлекательный способ привлечения иностранных инвестиций, особенно в странах с ограниченными природными ресурсами", — сказал Эрнест Марэ, юрист международной налоговой юридической фирмы Andersen.

ЕС приостанавливает план цифрового налогообложения

Европейская комиссия заявила, что отложит свой план по предложению цифрового налога в Европейском союзе, чтобы не поставить под угрозу усилия по обеспечению глобального соглашения о более справедливом налогообложении.

На встрече в Венеции министры финансов G20 в субботу одобрили план, согласованный 132 странами, по изменению порядка налогообложения транснациональных компаний, в том числе цифровых гигантов США.

Деньги, полученные от цифрового налога, предназначены для оплаты плана восстановления после пандемии стоимостью 750 миллиардов евро.

Три страны ЕС, включая Ирландию, которая стала европейской базой для множества американских компаний благодаря низким налоговым ставкам, еще не подписали соглашение ОЭСР.

Налоговые льготы для кино и телевидения

Законопроект, который был обнародован в законодательном собрании штата Калифорния в воскресенье вечером, увеличит программу налоговых льгот для кино и телевидения Золотого штата на 330 миллионов долларов, если его подпишет губернатор Гэвин Ньюсом. Спонсорами законопроекта являются сенатор Энтони Портантино и члены ассамблеи Венди Каррильо и Отэм Берк.

Законопроект значительно ускорит программу налоговых льгот, чем ожидалось изначально. В мае губернатор Ньюсом, которому грозит отзыв, пообещал добавить 30 миллионов долларов к льготам штата в отношении кинематографа в связи с профицитом бюджета Калифорнии в 75 миллиардов долларов. Затем, месяц спустя, законодатели Калифорнии предложили внести в программу вливание 180 миллионов долларов.

Существенные новые фонды добавят к сумме программы налоговых льгот в размере 330 миллионов долларов в год. Если законопроект будет принят, кинокомиссия сможет начать распределение средств в следующем году. Кинокомпания проводит различные периоды распределения в течение года как для телевизионных, так и для художественных проектов, которые соответствуют определенным бюджетным порогам, с проектами, подающими заявку на налоговые льготы, пропорциональные их расходам в штате.

Хорваты купили Bugatti

Основанная 12 лет назад хорватская компания Rimac Automobili с понедельника является основным акционером легендарного французского бренда Bugatti. С 1998 года Bugatti входит в состав Volkswagen Group.

Сделка с Bugatti превращает хорватскую компанию из амбициозного автомобильного стартапа в стабильного игрока в мировой автомобильной индустрии. Rimac и Bugatti остаются отдельными брендами, и новая компания намерена разработать автомобиль будущего для них обоих. Таким образом, легендарный французский бренд выйдет на рынок электромобилей.

Rimac Automobiles разрабатывает системы электропривода и аккумуляторы для автомобильной промышленности, а клиентами являются такие компании, как Aston Martin, Porsche, Pininfarina, Hyundai, Kia, Renault и другие.

Вторник, 13 июля

Офшорная полиция

Европейская комиссия намерена создать новый надзорный орган для борьбы с отмыванием денег. Согласно проекту, новое Управление по борьбе с отмыванием денег сможет вводить собственные финансовые санкции в случае нарушения правил ЕС.

Агентство будет координировать деятельность национальных надзорных органов и поддерживать их в повышении эффективности применения европейских норм.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия хочет ввести единый потолок в 10 000 евро для наличных расчетов.

По данным Европейской аудиторской палаты, миллиарды евро в результате незаконных операций ежегодно попадают в обычную экономику ЕС, и незаконное происхождение средств скрыто.

Европол (европейское полицейское управление), согласно последнему балансу, оценивает стоимость подозрительных транзакций в Европе в сотни миллиардов евро.

Еврокомиссия хочет за полторы недели представить проект создания нового агентства. Затем государства-члены и Европейский парламент должны решить, как этот проект будет реализован.

Дайте ризины

Резина является важным сырьем, необходимым для производства автомобильных шин, средств индивидуальной защиты, таких как маски и перчатки, и многих других повседневных товаров. Теперь сбои в цепочке поставок поставили каучуковую промышленность в штопор.

Мировая экономика по-прежнему зависит от Азии, производящей 90% поставок натурального каучука. Согласно данным переписи населения, только в марте 2021 года США импортировали натурального каучука на сумму 140 миллионов долларов.

В 2020 году мировой рынок натурального каучука оценивается почти в 40 миллиардов долларов, и ожидается, что спрос на каучук будет расти. К 2026 году рынок каучука может вырасти почти до 68,5 миллиарда долларов. Одна из причин повышенного спроса — автомобильные шины.

Для банкиров – много

Заработная плата оперативного руководства Болгарского банка развития будет снижена. Недавно министр экономики Кирил Петков объявил, что предыдущее руководство установило нереально высокие зарплаты, достигающие в некоторые месяцы до 60 000 левов.

"Некоторые из зарплат и компенсаций в BDB составляют суммы, от которых у меня даже перехватило дыхание. 60 000 левов в месяц для банка, финансируемого за счет наших налогов как капитала, — безумие. Тот, кто хочет работать за эти деньги, уйти в частный сектор, а не с нашими налогами" — сказал Петков.

Венчурный космос

Основатель космической компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон купил долю в ориентированном на инвестиции в космос венчурном фонде Seraphim Space Investment Trust в рамках первичного публичного размещения, сообщил Bloomberg со ссылкой на главу фонда Уилла Уайтхорна. Это первый венчурный фонд, специализирующийся на космический инвестициях, отмечает агентство.

Долю и объем инвестиций Брэнсона компания не раскрыла. Virgin Group подтвердила агентству, что Брэнсон является инвестором британского фонда Seraphim Space.

Всего фонд космических технологий привлек за счет продажи бумаг 178 млн фунтов (247 млн долл). Уайтхорн, который ранее был президентом Virgin Galactic, сообщил, что среди инвесторов, купивших акции фонда, также была европейская авиастроительная корпорация Airbus. Ожидается, что бумаги фонда начнут торговаться в среду на основном рынке Лондонской фондовой биржи. Организаторами размещения выступили Deutsche Bank AG и JPMorgan Chase.









Среда, 14 июля



Первый "зеленый" цементный завод

Через два года в Европе появится первый крупный завод "зеленого" цемента. Он будет расположен во Франции, в Шёйе, недалеко от Нанси. Датская инженерная группа FLSmidth, мировой лидер в области оборудования для цементных заводов, поставит его в 2023 году французскому международному производителю цемента Vicat. Он будет производить 400 тонн в сутки.

Эта производственная установка будет работать с кальцинированной глиной, которая заменит до 40% клинкера (основного концентрирующего компонента CO 2) в цементной композиции. По словам датского производителя оборудования, этого достаточно для того, чтобы этот цемент имел углеродный след на 16% ниже, чем у его обычного эквивалента. И все это без ущерба для прочности цемента.









Cтоимость Moderna превысила 220 %

Котировки Moderna выросли на 5,9% и достигли исторического максимума в 249,92 доллара за акцию. В результате капитализация компании ненадолго превысила 100 млрд долл. К 21:03 акции скорректировались до отметки 247,23 долл.

Агентство Bloomberg связало рост котировок с ралли на фондовом рынке и расширением вакцинации от COVID-19 в мире. Таким образом, годовой рост акций компании превысил 220%.

Компания одной из первых получила разрешение на использование вакцины против коронавируса от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В конце июня она была разрешена к ввозу в Индию. В данный момент Moderna ведет клинические исследования эффективности вакцины на детях (!!!).





Nestlé хочет попробовать мясо in vitro

Реагируя на слухи на рынке, мировой лидер продуктов питания подтвердил, что "работает" с израильским стартапом Future Meat.

В отличие от овощных альтернатив мясу (стейки или наггетсы из растительных белков), которые, как хорошо известно группе, достигают в этом секторе оборота в 730 миллионов евро (10% от продаж), здесь речь идет о "ложном мясе".

То есть — о мясе, полученном из стволовых клеток животных, которые размножаются в культуральных средах и в лаборатории. Это методы, все еще вызывающие споры, но обещающие снизить воздействие мяса на окружающую среду на 80% за счет отказа от разведения и сокращения использования воды и сельскохозяйственных угодий на 90%. Компания "Нестле" не раскрывает контуры этого сотрудничества, объясняя, что она хочет "понять потенциал будущих альтернатив мясу".

Но его интерес к клеточному мясу — первый публично подтвержденный среди гигантов массового потребления – реален, благодаря сотрудничеству с учеными.

INRAE (Французский агрономический институт) насчитывает около пятидесяти специалистов по всему миру, большинство из которых на данный момент занимаются исследованиями и разработками. Другие, однако, уже инвестировали в рестораны, такие как American Eat Just, чьи куриные наггетсы, выращенные в биореакторе, подавали в прошлом году в ресторане в Сингапуре. Хотя эти методы должны продемонстрировать свою экономическую жизнеспособность, Future Meat обещает урожайность в десять раз выше, чем у конкурентов. Стартап, созданный в 2018 году, только что ввел в эксплуатацию первый в мире завод по производству искусственного мяса. Базируясь в Израиле, он должен производить 500 кг искусственного мяса в день, чтобы поступить на рынок в 2022 году в Соединенных Штатах.





Фермеры рвутся в TikTok

Фермеры и продавцы сельскохозяйственной продукции в отдаленных провинциях Китая реализовывают товары напрямую городским потребителям через интерактивные прямые трансляции и небольшие видеоролики.

Доходы создателей контента из сельской местности на Douyin компании ByteDance Ltd. — китайском близнеце TikTok — выросли в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как уточняется, уроженец деревни Цзинь Говэй в 2018 г. был в долгах и продавал фрукты туристам на улицах Лицзяна, Юньнань. Теперь он интернет-сенсация с 7,3 миллионами подписчиков и 300 миллионами юаней (около 46 млн долл.) продаж в 2020 году.

Другая фермер Го Чэнчэн (2,5 миллиона подписчиков) транслирует сбор урожая, продавая его. В своих видеоклипах рассказывает обо всем — от мини-тыкв до диких персиков. В прошлом она продавала товары через торговую программу, делая около сотни заказов в день. Теперь принимает до 50 тыс. заказов на прямую трансляцию, зарабатывая не менее 9 миллионов юаней в месяц на продажах.

Вместе с тем новая растущая тенденция способствует возвращению молодежи в сельскую местность.

Эксперты по электронной коммерции и "стримеры" говорят, что секрет успеха — это сочетание ностальгии городских жителей по природе, недоверие к традиционным рынкам из-за скандалов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, и удовольствие наблюдать за уникальными личностями.



На выплату зарплат шахтерам не хватает 2,9 миллиарда

Кабинет министров дополнительно выделил 393,05 млн грн на погашение задолженности по зарплате перед сотрудниками государственных шахт, которая на начало июля составляла 1,33 млрд грн. Дефицит средств на финансирование этой статьи расходов до конца года составляет 2,9 млрд грн.

Как отмечается в пояснительной записке к распоряжению, в госбюджете на 2021 год предусмотрено 3,12 млрд грн на финансирование программы "Реструктуризация угольной отрасли".

Однако за первое полугодие из указанной суммы уже выплачено для погашения долгов по зарплате перед шахтерами государственных шахт 2,29 млрд грн, поэтому из предусмотренных в госбюджете на эти цели средств осталось всего 777,65 млн грн.

В то же время задолженность по зарплате перед шахтерами по итогам первого полугодия 2021 года составляет 1,33 млрд грн, из них 1 млрд грн – долг, который возник с начала года. При этом убытки от реализации угля государственными шахтами в первом полугодии составили 2,81 млрд грн.



SEC оштрафовала космический стартап

Комиссия обвинила компанию Momentus Space и ее основателя Михаила Кокорича в обмане инвесторов. Ожидается, что стартап выйдет на биржу NASDAQ в августе 2021 года через слияние со SPAC.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала космический стартап Momentus Space на 7 млн. долл. Регулятор счел компанию и ее основателя россиянина Михаила Кокорича виновными в том, что они ввели в заблуждение инвесторов, сообщив об успешных испытаниях своей технологии, разработанной при активном участии Кокорича.

Momentus Space занимается созданием технологии "последней мили" для спутников. Одна из разработок Momentus — "космический буксир" Vigoride. Он предназначен для доставки небольших спутников весом до 750 кг на низкие околоземные орбиты. SEC стало известно, что компания проводила испытания технологии в космосе лишь однажды и потерпела неудачу.

В ноябре 2020 года власти США запретили Кокоричу работать с технологиями Momentus. По закону США о нацбезопасности так называемые "геополитические соперники" страны не имеют права доступа к передовым космическим технологиям. Михаил Кокорич — гражданин России и поэтому не может работать с технологиями, большинство которых разработал он сам.



Сенат не поддерживает легализацию каннабиса

Акции производителей марихуаны завершили торги в среду, 14 июля, заметным снижением. Такая динамика котировок связана с законопроектом по легализации марихуаны в США, который сейчас обсуждается в Сенате.

Проект в среду представил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Чтобы проект стал законом, необходимо 60 голосов из 100. Однако против выступают многие республиканцы, а также некоторые демократы. К тому же необходима подпись президента США Джо Байдена, который поддерживает декриминализацию марихуаны, а не ее легализацию.

В случае принятия законопроект легализует марихуану на федеральном уровне, исключит каннабис из федерального списка контролируемых веществ и снимет судимости с людей, хранивших марихуану.

Закон также позволит компаниям, занимающимся каннабисом, пользоваться банковскими услугами и торговать на крупных фондовых биржах. Налоги, полученные с этих компаний, пойдут на программу поддержки людей, которые пострадали в ходе борьбы с наркотиками и хотят работать в индустрии каннабиса.

Сейчас употребление и хранение марихуаны в США на федеральном уровне запрещено.









Четверг, 15 июля



Госудаленка во Франции

С 1 сентября государственные служащие Франции смогут работать удаленно не более трех дней в неделю.

Профсоюзы девяти государственных служащих, государственные работодатели и их министерства достигли соглашения о регулировании практики в трех аспектах государственной службы: больничном, территориальном и государственном.

Таким образом, государственные служащие теперь смогут работать удаленно. Они уже сделали это массово, правда, в разгар кризиса здравоохранения, но практика не была оформлена официально. Некоторые должностные лица также признались в том, что они затрудняются отстаивать это право в своей иерархии. Отныне это будет возможно три дня в неделю, а иногда и больше.





Заменители мяса — в Китае

Производитель заменителей мяса Beyond Meat начал продажу своей продукции в Китае на интернет-площадке JD.com.

Доставка товара первоначально будет доступна для четырех крупных городов в течение 48 часов после заказа. Компания надеется таким образом расширить предложение своих продуктов в этой стране, где спрос на растительное мясо остается низким. В апреле Beyond Meat открыла завод по производству заменителей мяса в городе Цзясин на востоке Китая.





Африка в единой валюте

Генсек Африканской континентальной зоны свободной торговли Вамкеле Мене заявил, что государства африканского континента планируют переход на единую валюту. В данный момент, по словам Мене, на территории африканских государств в обороте находятся 42 различные валюты.

Экономист пояснил, что создать единую валюту для всех государств африканского континента можно посредством использования панафриканской системы платежей и расчетов.

В данный момент в эксперименте принимают участие только 6 государств. Однако Вамкеле Мене рассчитывает, что уже к концу этого года платформой смогут воспользоваться все государства на континенте.

AfCFTA (Африканская зона свободной торговли) начала действовать 1 января 2021 года. Ее создание направлено на объединение стран с суммарным населением 1,3 млрд человек в экономический блок объемом 3,4 трлн долларов, который может стать крупнейшей зоной свободной торговли в мире — с момента создания Всемирной торговой организации.





Брэнсон планирует построить гостиницу на Луне

"Построим ли мы однажды отель на Луне, о чем я всегда мечтал, или оставим это моим детям — посмотрим. Но это еще одна мечта, которую, если у меня будет время, я с удовольствием осуществлю в один прекрасный день", – заявил Брэнсон.

Миллиардер также поделился планами по созданию космического туристического флота, что позволит существенно снизить стоимость полетов в космос, которая в данный момент составляет не менее 250 тыс. долларов.

"Может быть, однажды, когда у нас будет 20 космических кораблей, для меня снова найдется место — например, на мое 90-летие. Но посмотрим, как пойдет. Я почти вернулся на Землю, но не совсем. Это была мечта всей жизни. Мечты нечасто превращаются в реальность", – подчеркнул Брэнсон.

И "от себя" добавим – даже мечты о нормальной работе и оплате. И не важно, где это будет – в отеле на Луне или в клинике на Земле.



Медперсонал бастует

Деятельность почти прекратилась в частной клинике Турина

Медицинская деятельность в этом учреждении, расположенном в 8-м округе Парижа, недалеко от вокзала Сен-Лазар, была "полностью парализована" со вторника.

По словам руководства, около 250 сотрудников из 300 — медсестёр, санитары и административный персонал — объявили забастовку в среду. Все операции отменены.

По словам профсоюзов, забастовщики призывают к улучшению условий труда, "доброжелательному надзору" и замене вакантных должностей. Медсестры, которые работают по двенадцать часов в день, перегружены до такой степени, что "даже не в состоянии пописать или поесть в полдень".

Руководство "полностью понимает истощение лиц, осуществляющих уход, после их неизменного обязательства против Covid, но опровергает поданные ему жалобы.

Профсоюзы считают, что руководство группы Almaviva Santé (которые являются владельцами этой клиники в Турине и около сорока других учреждений в Иль-де-Франс, в регионе Пака и на Корсике) намерено продать компанию "американским частным инвестиционным фондам". На вопрос AFP руководство не пожелало давать "никаких комментариев" по этому поводу.









ПриватБанк и Ощадбанк запустили бесконтактную оплату часами

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк запустили для держателей карт Mastercard возможность бесконтактной оплаты посредством швейцарских часов SwatchPAY при помощи чипа NFC. Об этом сообщили пресс-службы банков в четверг.

Согласно сообщению, для настройки оплаты необходимо установить мобильное приложение SwatchPAY, добавить в него данные платежной карточки и активировать часы в магазине Swatch или самостоятельно с помощью смартфона с NFC на базе Android.

Указывается, что сервис SwatchPAY! работает на базе глобальной цифровой платформы токенизации Mastercard, благодаря которой номер карты заменяется 16-значной комбинации цифр или, иначе говоря, токеном. Токен заменяет фактические данные банковской карты при оплате, обеспечивая максимальный уровень защиты платежной транзакции.





Пятница, 16 июля





Revolut на 800 млн долл.

Сооснователь британского финтех-стартапа Revolut (банковские услуги по переводу денег) украинец Влад Яценко стал миллиардером после привлечения компанией 800 млн долл финансирования.

Основными инвесторами были Vision Fund 2 японской группы SoftBank и Tiger Global Management. Это оценило компанию в 33 миллиарда долларов.

Таким образом, Revolut стал самым быстрорастущим британским стартапом, который на сегодняшний день превзошел Checkout.com со стоимостью в 15 миллиардов долларов.

Согласно заявлению, лондонский стартап будет использовать новые деньги для финансирования выхода компании на новые рынки в США и Индии, а также для разработки новых продуктов и маркетинга.

Рекордная инфляция в США за последние 13 лет

Цены на потребительские товары и услуги в США в июне 2021 года значительно возросли, чем довели темпы инфляции до рекордных показателей за последние 13 лет. В частности, цены на газ выросли на 45,1% по сравнению с годом ранее.

Индекс потребительских цен — ключевой показатель инфляции в стране — только в июне подскочил на 0,9%, что стало наибольшим месячным ростом за последние 13 лет. В то же время за последние 12 месяцев общие цены выросли на 5,4%, что также стало самым большим скачком за последние 13 лет.

Значительная часть роста показателя связана с ценами на бензин, которые существенно превышают показатели лета 2020 года, когда пандемия вызвала резкое падение спроса на перевозки, а также цен на нефть. Стоимость газа выросла на 45,1% по сравнению с прошлым годом.

Цены на продукты питания за последние 12 месяцев подорожали на 4,2%. Даже без учета нестабильных цен на продовольствие и энергоносители, базовый индекс потребительских цен вырос на 0,9% в июне и 4,5% за последние 12 месяцев.

В Украине создали земельное агентство Volodar

Новый сервис призван помочь найти самые выгодные условия сотрудничества в условиях открытого рынка земли как землевладельцам (пайщикам), так и аграрным компаниям любого размера, а также инвесторам.

Основатели Volodar напоминают и уточняют, что с 1 июля 2021 года продавать и покупать землю смогут только физические лица, причем максимум 100 га в одни руки. И новых владельцев земли, которые решили инвестировать свои деньги в земельный актив, в агентстве предложили называть цифровые пайщики 2.0. По словам Владимира Нагорного, это новая генерация инвесторов, которым удобно хранить все данные о своих земельных активах в онлайн системе и стабильно онлайн получать свои выплаты.

Газовую электростанцию с нулевыми выбросами

Британская энергетическая компания Sembcorp Energy UK и американская компания по производству экологически чистой энергии 8 Rivers Capital объявили о планах построить в Тиссайде газовую электростанцию с нулевыми выбросами диоксида углерода.

Оригинальность новой технологии заключается в том, что электроэнергия будет производиться за счет сжигания природного газа с кислородом, что позволит уменьшить количество выбросов. Выделившийся при сжигании газа диоксид углерода будет улавливаться и закачиваться в подземные резервуары на дне Северного моря.

На полной мощности электростанция будет способна производить 300 МВт энергии. Если регулятор одобрит планы в ближайшее время, то объект будет построен уже к 2025 году. На время строительства будет создано более 2 тыс. рабочих мест, а после запуска — 200.

Новость о строительстве электростанции обрадовала и правительство, и оппозицию. Министр энергетики Великобритании Энн-Мэри Тревельян заявила, что это позволит оживить промышленный центр, а лейборист Алекс Каннингем оценил инновационную схему работы станции.

Работодатели ЕС могут запретить использование религиозной одежды

Верховный суд Европейского Союза поддержал работодателей, запретивших мусульманские головные платки и другую религиозную одежду при условии, что они жизненно важны для демонстрации нейтралитета на рабочем месте и не выделяют определенные убеждения.

Истинная потребность может быть основана на "правах и законных желаниях клиентов или пользователей" или "желании родителей, чтобы их дети находились под присмотром лиц, которые не исповедуют свою религию или убеждения, когда они находятся в контакте с детьми".

Работодатели должны будут показать, что в противном случае их "свобода ведения бизнеса будет подорвана".

Рaperless

Верховная Рада приняла законопроект №5495, который предусматривает цифровизацию всех публичных услуг.

Законопроект впервые внедряет понятие "электронная публичная услуга" и она приравнивается к бумажным услугам.

Уже более 70 онлайн-услуг доступны для украинцев на портале Дия. Это регистрация бизнеса, оформление пособия по безработице и другие. С внедрением "paperless" перечень госуслуг существенно увеличится. Если раньше мы могли оцифровать около 15 услуг за полгода, то теперь их будет несколько десятков. Госорганы не смогут требовать от человека информацию, которая уже есть о нем в реестрах.

Теперь, по словам министра, будет проще подать заявление о браке, записаться в очередь в детский сад, получить справку о месте обучения, назначении пенсии или субсидии и т. д. можно будет в несколько кликов. К 2024 году планируется оцифровать 100% услуг.

Согласно проекту закона, электронные услуги смогут предоставляться автоматически, без вмешательства чиновника. Отмечается, что можно будет получить несколько услуг по одному заявлению.

Индия запретила Mastercard выдавать новые карты

Центральный банк Индии запретил Mastercard выпускать новые карты на территории страны из-за несоблюдения правил хранения данных. Об этом сообщает "Прайм".

По информации регулятора, Mastercard нарушила законодательство, не выполнив требование о хранении данных по транзакциям исключительно внутри страны. Американские провайдеры платежных услуг активно выступают против этих правил. Они утверждают, что подобные меры увеличивают их расходы на ведение бизнеса в Индии.

Данные ограничения вступят в силу 22 июля 2021 года. Новые правила не затронут действующих клиентов Mastercard.

Грядет снижение цен в Израиле

Министр финансов Авигдор Либерман и министр экономики Орна Барбивай объявили о продвижении комплексного плана реформ в области импорта товаров для снижения дороговизны жизни в Израиле. Ожидается, что план уменьшит бюрократию и снизит регуляторную нагрузку на импортеров потребительских товаров (электротоваров, косметики, парфюмерии) из стран ЕС и США. Особенно выиграют от реформы малые и средние импортеры. Предполагается, что товары, получившие разрешение регулирующих органов Евросоюза, будут ввозиться в Израиль без дополнительных и дорогостоящих проверок.

Регуляторные послабления предусмотрены также для импортеров скоропортящихся продуктов питания, например, сыров и йогуртов.

Наконец, план предусматривает ряд послаблений для параллельного импорта.

Программа, продвигаемая минфином и минэкономики, направлена на усиление конкуренции, что должно привести к снижению цен и экономии около 5 млрд шекелей. Также ожидается значительное расширение ассортимента продукции, продаваемой в стране.

Новая конкуренция бизнесу дубляжа

"Яндекс" показал прототип машинного голосового перевода видео. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Технология объединяет в себе машинный перевод, технологии биометрии, распознавания и синтеза речи. Благодаря ей пользователи смогут посмотреть любой ролик на английском языке с переводом на русский.

Пока технология работает только с "Яндекс.Браузером". Как сообщает компания, технологию уже опробовали на видеозаписях на разные темы. Среди них есть видео про изменение климата, машинное обучение, историю Плутона и другие не менее интересные вещи.

По словам руководителя обработки естественного языка в "Яндексе" Дэвида Талбота, в интернете очень много полезного контента, который недоступен людям из-за языкового барьера.

Сейчас технология работает следующим образом: она определяет пол говорящего и старается подобрать соответствующий голос. Для того чтобы голос совпадал с картинкой, переводчик делает паузы, замедляет и ускоряет речь.

Похожая технология есть у Microsoft: Skype может переводить беседы на 11 языках, включая английский, испанский, французский, немецкий, китайский (мандаринский), итальянский, португальский (Бразилия), арабский и русский. Но переводчик Microsoft пока не способен различать мужские и женские голоса и подбирать соответствующий "машинный" голос.





Жара и экономика

За последний месяц термометры зашкаливали в Сибири, Хельсинки, Калифорнии, в Мексике, на итальянской Сицилии, во французской Тулузе. До аномально высоких значений, выше 50°С, температура поднялась в ряде ближневосточных стран, температурные максимумы были побиты в Центральной и Южной Азии.

"Температура свыше 39°С может убить. Но даже если удается избежать летальных исходов, такая жара многих лишает работоспособности, а люди, которые в жару продолжают работать, теряют производительность", — предупреждает Международная организация труда.

Опаснее всего жара для работников сельскохозяйственного и строительного секторов, которые трудятся на открытом воздухе. После того как температура в Индии достигает 27°С, каждый дополнительный градус снижает производительность работников, занятых в агропромышленном секторе и ручным трудом, на 4%.

В развивающихся странах Азии прогноз производительности труда на 2100 г. без учета влияния глобального потепления был бы на 10% выше, чем с учетом повышения температур, подсчитал Азиатский банк развития.

Жара негативно влияет и на самую богатую экономику мира. В США каждый градус повышения средней дневной температуры после того, как она достигнет всего 15°С, ведет к снижению производительности труда среднего американского работника на 1,7%. Каждый дополнительный теплый день в году (с дневной температурой 24–27°С) сокращает средний доход на душу населения почти на 15 долларов, если же столбик термометра переваливает за 30°С — то уже на 21 доллар, или на 28% среднего ежедневного дохода.

К 2030 г. из-за жары мировая экономика будет ежегодно терять более 2% рабочих часов, прогнозирует Международная организация труда.

Даже если страны будут достигать целей Парижского соглашения, предусматривающего сохранение к 2100 г. глобальной температуры на уровне не выше 1,5°С от доиндустриального, только к 2030 г. общие убытки глобальной экономики от жары достигнут 2,4 трлн, долл. — подсчитала Международная организация труда.





Эмираты – в тренде

В Арабских Эмиратах специалисты провели новый масштабный эксперимент по искусственному созданию осадков.

Результат превзошел все ожидания. Дожди не прекращались больше суток, несмотря на жару +50. При этом специалисты использовали новую технологию. Дожди вызывали с помощью электрических разрядов, без использования химии.





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